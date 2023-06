El David anuncia concierto en Cancún: aquí todos los detalles

Después de su presentación en el emblemático Lunario del Auditorio Nacional en CDMX el pasado 5 de Noviembre y su exitosa participación en el festival "Pal norte", El David comenzará su gira por México y Latinoamérica, trayendo a Cancún su "Sin Final Feliz Tour 2023".

“No conozco ni Cancún, ni Mérida, pero me parece muy bonito llegar a estas ciudades a las que nunca he ido y lo mejor que coreen mis canciones y me traten bonito”, fueron algunas de las palabras del joven compositor, previo a su visita a la ciudad, donde el próximo 3 de junio ofrecerá una inolvidable presentación.