El desgobierno en Bacalar

Bacalar, tan bello y tan admirado por todo el mundo, atraviesa su peor etapa desde su creación como municipio de Quintana Roo, en febrero de 2011, pues su presidente municipal, José “Chepe” Contreras Méndez, maneja al ayuntamiento bacalarense como uno más de sus muchos negocios que tiene en el Pueblo Mágico.

El hecho que puso en evidencia la situación política y administrativa que vive en Bacalar ocurrió de la forma más vergonzosa, cuando el alcalde hizo que los miembros de su cabildo aprobaran el retiro de la representación legal de la comuna a la síndico Vanessa Piña Gutiérrez.

Y no sólo eso, sino que, además, cuando vio que ya la había regado, “Chepe” hizo gala de su autoritarismo al ordenar a sus concejales revertir ese acuerdo, y devolverle a la síndico el cargo que le había conferido la ciudadanía en una elección.

El trasfondo de todo ello es de lo más deleznable, pues Contreras Méndez hizo todo eso porque le había agarrado coraje a Vanessa Piña, porque ella había denunciado a su secretario particular de abuso sexual en contra de una empleada del municipio.

Pese a que la síndico lo ha denunciado administrativa y penalmente por violencia política en razón de género, “Chepe” Contreras no ha dejado de molestar a Vanessa, y por ello no falta mucho para que el munícipe tenga que responder ante la justicia.

Pero la lista de irregularidades en Bacalar es infinita, por ejemplo, se sabe que “Chepe” Contreras trae una consigna en contra del ex presidente municipal de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, a quien le fastidia día y noche todos los negocios familiares que tiene desde hace muchos, muchos años.

En el mes de abril del presente año, Contreras Méndez fue señalado de llevar a pasear a su tesorero, Paul Mbareq Romero Gómez, ni más ni menos que a Barcelona, España, como una muestra de gratitud por darle cheque en blanco de las arcas municipales.

Por cierto, fue en ese Tianguis Internacional de los Pueblos Mágicos en el país ibérico, donde Bacalar participó con la presentación de la “comida típica” de ese pueblo mágico, que fueron, ni más ni menos, las tortas de “Chepe”, hágame usted el favor.

Más recientemente, Contreras Méndez fue criticado severamente en las redes sociales, luego de que encabezara una ceremonia de colocación de la primera piedra de lo que sería su primera obra en toda su administración, desde que rindió protesta hace ya casi un año.

Lo más bajo es que este alcalde bacalarense todavía utiliza la imagen de su esposa, quien en paz descanse, para promocionarse, para intentar dar una imagen de inclusión y respeto a las mujeres, cuando todo mundo sabe cómo son tratadas las mujeres en su administración, y si no me creen, pregúntenle a Vanessa Piña.

El caso es que José “Chepe” Contreras no da una en Bacalar, donde todos ya saben que no existe gobierno, y donde se rumora a voces que quizá se convierta en el último alcalde emanado del PRI en Quintana Roo, pues al no tener la aprobación de su partido, estaría ya buscando asilo con el Partido Verde Ecologista de México.

Pero a todo esto ¿Aceptará el PVEM a semejante personaje que ya está más que quemado?