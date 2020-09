Es importante mencionar que no queda claro hasta el momento, la cantidad de homicidios, de desapariciones, el número de gentes que dicen que están en la Guardia Civil, está última donde más de 10 mil elementos están renunciando, la falta de respeto a la Constitución, la cantidad de violaciones a la aplicación de la justicia y la intervención de políticos que no tienen nada que estar haciendo ahí, la oposición de la bancada de Morena contra la elección de la señora Sauri, del PRI, pues esto nos está dando la oportunidad de ver cómo se vive en un estado de fantasía creado por el primer presidente locutor, quien debería de estar llevando a cabo juntas de trabajo y no puras mañaneras en las cuales es una obstrucción a las leyes de equidad ya que consiste en una publicidad completa para sus falacias… Y seguimos viendo más de lo mismo, pero no de lo mismo, sino peor de lo mismo.

El señor Calderón está buscando lograr ahora con el nuevo partido “México Libre” y con el Partido Encuentro Solidario (PES), volver a la vida política y eso demuestra cómo la gente en el estado Quintana Roo ya están hartos de las mentiras de Morena, porque en ese estado siguen los asaltos, asesinatos, robos, cobros de piso y la presencia de muchos cárteles que están apareciendo cada vez más y la gravedad con esto es que están apareciendo con más frecuencia cadáveres de niños de 14 años y este tipo de acciones no es aceptable en la República Mexicana.

Con esto podemos hacer una pequeña evaluación de que cuando estaban los presidentes del Partido Revolucionario Institucional por más de 70 años no se cometieron tantos abusos ya que siempre hubo un respeto a la patria, hacia la nación y hacia las instituciones.

La realidad es que con todo lo que hasta ahora se ha visto, todo ha sido a base de mentiras, pues cuando estuvieron los gobiernos del PRI, inclusive el gobierno del PAN, ahí sí hubo respeto a la Constitución y a las instituciones, pero ahora no se puede pensar lo mismo, por ejemplo en el aspecto del liderazgo de turismo, el turismo es inexistente, las gentes que operan esa secretaria no han demostrado tener la capacidad de hacerlo como en gobiernos anteriores.

Otro más son las amenazas que continuamente se están dando por parte de los políticos, esto sólo demuestran que le está aprendiendo mucho al señor Trump que este durante sus cuatro años hace su “reality show” lleno de mentiras además de los sobornos a las aportaciones, la no declaración de los impuestos de sus empresas a las que bajó los valores originales para pagar menos impuestos, todo esto es un error y no puede ser que el poder se concentre en una sola persona que no está capacitada ni para vender helados en un carrito ya que si este señor quisiera hacer algo, ya hubiera hecho su donación, es por todo esto que su popularidad está en un 31% mientras la popularidad del señor Biden va en un 53%.

Nuevos informes pero en México “todo sigue igual” o de “mal en peor”

A pesar de lo que nos informan, siguen los asesinatos, como el de Luis Miranda Cardoso quien fue asesinado, él era el padre de uno de los mejores amigos de Enrique Peña Nieto, además de ser operador de confianza, y no vemos la muerte de cientos de periodistas donde no hay más informes ni soluciones solo carpetazos de todos los asesinatos y esto pues demuestra el nivel de mediocridad de toda esta pandemia política.

Ya llegamos a 70 mil muertos, sigue el problema de desabasto de medicinas, a lo largo y a lo ancho de la república, en los hospitales la cantidad de médicos y enfermeras que han muerto por no contar con el equipo idóneo para combatir este virus, el cual que se ha convertido en el enemigo de la humanidad.

Deberíamos exigir que se declare un mes de luto por todos los asesinatos, desaparecidos y muertos que ha habido y hacer que la bandera se ponga a media asta ya que a lo mejor de esa manera la gente se da cuenta y entiende la penosa situación en la que estamos viviendo.

Entonces la realidad es clara y el mensaje que le mandamos a todos los líderes de los partidos de la oposición es que establezcan puentes de comunicación y entendimiento superando sus diferencias y aceptando que lo más importante es que ahora a través de una unión estratégica puedan consolidar una oposición para así desbancar y quitar a esta mafia “gansgsteril” que se ha ocupado en “nombrarse representantes del pueblo” ya que los únicos intereses que persiguen los de cumplir con los “caprichos” del innombrable.

Rezamos por el presidente y su gabinete porque en ese caso debería de juzgarlos la jurisprudencia militar como traidores a la patria y les sugerimos que saquen visas para que se vayan a asesorar al señor Maduro, o, a Cuba para que así puedan, una vez que enfrenten la pérdida por su incapacidad, huir del país para que no sean enjuiciados.

La continua violación y engaño tanto a pueblos mayas como a todos los diferentes grupos étnicos que viven en el sureste, con la supuesta realización de un tren que les va a dar beneficios, que no vemos cómo o de qué manera, pero eso sí lo único cierto es que sería un eco suicidio y una falta de respeto a sus derechos como humanos, por eso debe de hacerse una denuncia ante la ONU para que se inicien las investigaciones con respecto a todo tráfico de influencias que se han visto y que es lo único que realmente les ha funcionado.

Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado, las aportaciones y los grupos para enriquecer a su familia son impresionantes y esto demuestra una asociación delictuosa y debe de haber una ley que permita que con este tipo de acciones se proceda a cancelar el registro de estos “cárteles” como “partidos políticos”.

Nuestro país merece lo mejor y nuestro partido siempre será tener el mejor futuro para México, con mejores instit6uciones y para bien de las nuevas generaciones.

Joe Biden lleva la delantera en las encuestas

Joe Biden enfrenta la gigantesca misión de impedir que Donald Trump permanezca cuatro años más en la Casa Blanca, lo que no es una tarea fácil dado que tradicionalmente los presidentes de Estados Unidos son reelectos para un segundo período.

Pero Biden, lejos de ser una carta electoral de último minuto, tiene una extensa trayectoria política que lo ha mantenido en cargos públicos por casi medio siglo, algo que le juega a favor y en contra.

Fue ocho años vicepresidente de Barack Obama y 36 años senador por Delaware, una experiencia que le permite proyectar una imagen de estabilidad en una época de crisis.

Aunque lleva la ventaja en las predicciones, falta ver qué sucederá de aquí al 3 de noviembre ya que aún puede pasar mucha agua bajo el puente.

El señor Biden quien fuera vicepresidente con Barack Obama, es un hombre que está demostrando que su experiencia lo puede llevar a una reelección en Estados Unidos, pero ahora como presidente, ya que tiene que haber un caudal de hechos, no de dichos para lograrlo y él es un hombre que ha dedicado toda su vida a la vida pública, no a vivir del erario público, algo que pasa en la vida de muchos políticos que solo persiguen un fin empresarial ya que su única meta es no dejar de recibir beneficios del erario.

La Conago está en peligro de desaparecer

Y ahora resulta que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) está en peligro de fragmentarse y desaparecer debido a que los mandatarios estatales, principalmente los aglutinados en la Alianza Federalista, consideran que es un ejercicio de simulación y que en 15 días se reunirán para definir si abandonan el organismo, esto es algo increíble ya que por años dio muchos resultados en otros sexenios y ahora no ha servido más que para tener confrontaciones.

La impopularidad del presidente

El Partido Verde Ecologista de México y sus diputados aliados, en el estado de Quintana Roo, han tomado el control absoluto del Congreso, eso demuestra la impopularidad del presidente locutor, cómo así, no entendemos que existan miles de incautos que han constatado y han visto cómo sus trabajos ya no existen, de cómo sus tiendas han tenido que cerrar por falta de actividad, de cómo el nivel de empresas se han cerrado, así de cómo cientos de miles están en la desesperación por falta de todo tipo de apoyos y que por ello están sufriendo, estas situaciones son totalmente inaceptables.

Es por ello que no hemos tomado la libertad, con el debido respeto a la capacidad que tiene como periodista el señor Alazraki, y, porque pensamos que sería muy oportuno, de volver a repetir su columna ya que en ella está haciendo una exposición clara sobre la realidad en la que estamos viviendo en México con respecto a lo económico, lo político, lo social y lo cultural, todo lo que hasta ahora solo se ha convertido en la peor pesadilla para los mexicanos.

“Carta dirigida a nuestro presidente” “(¿para qué nos miente?)”

“Carlos Alazraki”

“Usted no está en el 2o. lugar como mejor presidente en el mundo. Está en el 87”.

“Estimado presidente: Con todo respeto, le escribo esta Carta Semanal”.

“Una carta que me duele escribirle porque creo que -como columnista- tengo el deber de abrirle los ojos a usted y a la Opinión Pública. Para comenzar, le diré que no vi su mañanera del 1ro. de septiembre. No la vi, porque usted es muy predecible”.

“Después de analizar las columnas de mis colegas y las notas de mi querido diario EL UNIVERSAL en relación a su mañanera confirmé lo que ya intuía”.

“Con mucho gusto, le presento lo que logré recopilar:”

“Para empezar, se aventó 101 afirmaciones NO VERDADERAS. De estas, y de acuerdo con Luis Estrada de Spin, 23 fueron promesas, 9 aseveraciones completamente falsas y 69 aseveraciones que son IMPOSIBLES de comprobar”.

“Por falta de espacio mi querido presidente, nada más le voy a enumerar 9 mentiras que dijo y 2 más que dijo hace 3 días”.

“¿Listos? ¡Comencemos!”

“1.- Usted dijo que la Guardia Nacional tiene al día de hoy 97,000 elementos. Mintió”.

“La Guardia Nacional cuenta con 41,800 elementos sin contar con el Ejército y la Marina”.

“2.- Sr. Presidente: ¿Para qué habló del avance al combate de la delincuencia? ¿Cómo se le ocurre decir que la delincuencia del fuero común está bajando?”.

“Y lo peor: ¿Cómo se le ocurre decir que “SOLO el homicidio doloso ha aumentado 7.9% y que la extorsión “SOLO” subió 12.7%?”.

“3.- Y luego se aventó esta joyita: ¡YA NO HAY MASACRES!”.

“¿Cómo se atrevió a decir esa barbaridad cuando en México hemos padecido desde que inició su gobierno más de 78 mil homicidios dolosos en el país, o sea, un promedio de 99 homicidios diarios?”.

“4.- Luego afirma que la tortura en México ya se erradicó cuando la ONU lo desmintió el año pasado”.

“5.-¡Y la barbaridad de la gasolina! Usted comentó que por SU decisión NO aumentó el precio de la gasolina. Usted mejor que nadie sabe que el precio de la gasolina se determina conforme a los precios internacionales del petróleo”.

“6.- Y cuando usted tocó el tema de las pensiones a las personas mayores y a los niños, usted nos volvió a mentir. Dijo que se les adelantaron 2 bimestres”.

“Presidente: ¿Para qué dijo “dos” cuando todos sabemos que nada más fue UN BIMESTRE?”.

“7.- Y cuando presumió que en su gobierno se acabó la impunidad, se le olvidó mencionar las 3 casas de Irma Eréndira Sandoval, Ebrard que les regaló el terreno etc, etc, etc.”.

“8.- Y cuando dijo que en el tema de la economía ya pasó lo peor, no comentó lo que su Secretario de Hacienda nos dijo hace 2 días”.

“Que este año y el próximo serán los PEORES AÑOS DE NUESTRA HISTORIA”.

“9.- Y cuando dijo que Trump lo trató con respeto, no pude evitar sonreír”.

“10.- Por cierto: ¿Por qué no dijo ABSOLUTAMENTE NADA DE LAS CASI 70 MIL MUERTES POR CORONAVIRUS?”.

“Presidente, para terminar ahí le van 2 malas noticias:”

“La CORRUPCIÓN ha AUMENTADO en los últimos 2 años. En el ranking mundial de los países más corruptos en el mundo, con su gobierno SUBIMOS a la posición número 7”.

“Y en relación a las encuestas, lo lamento mucho Sr. Presidente lo que le voy a decir: Usted no está en el 2o. lugar como mejor presidente en el mundo. Está en el 87”.

“¿Ya ve porque sus 70 invitados a la mañanera del lunes no le aplaudieron?”.

“A mí también me gustaría vivir en su México, señor presidente”

“Héctor De Mauleón”

“Apenas el 24 de agosto pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer un video en el que miembros del Ejército perpetran una ejecución extrajudicial en Tamaulipas”.

“Las imágenes fueron tomadas el 3 de julio de este año, a solo un par de meses de la firma del acuerdo por el cual el presidente facultó a las fuerzas armadas para hacer labores de seguridad pública sin que lo obstaculice, regule o fiscalice ningún tipo de control civil”.

“El video, tomado en Nuevo Laredo, es idéntico al de los años del derramamiento de sangre que tanto horrorizaron a México entero. Los soldados disparan centenares de veces contra una camioneta en la que viajaban miembros del crimen organizado. El vehículo recibe 243 impactos de arma larga. Personas que bajan de la unidad son acribilladas. Alguien grita que en la caja de la pick up hay una persona viva y un militar responde: “¡Mátalo, mátalo, a la ver…!”.

“Más tarde se supo que a bordo de la pick up iban tres personas privadas de la libertad, un migrante procedente de Chiapas, un joven universitario y un sujeto cuya identidad no fue establecida. Los tres estaban amarrados de pies y manos. También ellos murieron acribillados. El saldo fue de 12 muertos, que los militares presentaron como miembros de la delincuencia organizada”.

“El video se dio a conocer dos semanas antes del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador”.

“En ese informe de 45 minutos, en el que según SPIN, taller de comunicación política integrado por académicos, se hicieron 101 afirmaciones no verdaderas, el presidente sostuvo que en México “ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres”.

“Un listado de actos de extrema violencia cometidos en México, los cuales han sido recopilados por la organización Causa en Común, demuestra que hay otro país y otra realidad. Solo entre enero y julio de 2020 la prensa registró 429 masacres, 572 profanaciones de cadáveres, 404 actos de tortura, 365 descuartizamientos, 312 cuerpos calcinados, 217 asesinatos de menores de edad, 66 feminicidios agravados, 49 intentos de linchamiento, 42 casos de esclavitud, 23 asesinatos de políticos, 18 actos de terrorismo, 17 asesinatos de defensores de derechos, 14 linchamientos, 14 mutilaciones, 5 asesinatos de periodistas, 5 violaciones agravadas, 4 asesinatos de personas con discapacidad”.

“Al mismo tiempo, entre diciembre de 2018 y la fecha del segundo informe, la cifra de desaparecidos es de más de 27 mil. De acuerdo con los números de la Secretaría de Gobernación, en 2020 un promedio de 13 personas desaparecen en México cada día. La tragedia de más de 27 mil familias fue borrada de un plumazo en el discurso presidencial”.

“El periodista Jorge Ramos se refería ayer en Twitter a la otra tragedia: “Lo que no escuchaste en el informe presidencial de @lopezobrador, 58,058 mexicanos han sido asesinados desde que llegó a la presidencia (Dic 2018) hasta Julio del 2020, según cifras oficiales de homicidios dolosos”.

“En el otro país y la otra realidad, 99 mexicanos en promedio son asesinados cada día. Los feminicidios han crecido 5% y hay zonas críticas donde la violencia ha partido la vida de los ciudadanos”.

“Mientras el presidente daba su informe (“No es para presumir: en el peor momento tenemos el mejor gobierno”), Guaymas, Sonora, salía de un fin de semana en el que hubo once ejecuciones, que deberán sumarse a las 28 con que en esa ciudad cerró el mes de agosto: incluidas las de un niño de 12 años que pereció al lado de su tío, cuando sicarios lo acribillaron en una colonia, y el de una joven de 25 años que fue acribillada frente a la reja de su casa, cuando salía a instalar su puesto de burritos (su pequeña hermana, que presenció la ejecución, quedó bañada en sangre)”.

“En 2019 México vivió el año más violento desde que se mide la violencia. Este año hemos pasado por el mes más violento, la semana más violenta, el fin de semana más violento y el día más violento de nuestra historia reciente”.

“El viernes pasado la realidad nos volvió a abofetear el rostro con el video de un joven que fue asesinado en Naucalpan a sangre fría, a bordo de una combi, para que el resto de los pasajeros vieran que el robo era “de verdad”. “Me vale ver…. Traemos el tiro arriba. Mira, me sobran balas, más las que tengo guardadas en la bolsa de la chamarra”, dijo el asesino del muchacho, que se desangró hasta morir, pues los pasajeros se quedaron sin teléfonos para llamar una ambulancia”.

“Nada de ese México pasó por el informe del presidente que cree encarnar el mejor gobierno en el peor momento”.

“Al terminar el informe, Adrián LeBarón, miembro de una familia masacrada en Bavispe, Sonora (murieron tres mujeres y seis niños), se dirigió al presidente desde su cuenta de Twitter: “Dice López Obrador que ya no hay masacres. ¿Se le olvida que la de mi hija y nietos fue durante el año que informa? Y las tantas ejecuciones del país, ¿esas tampoco cuentan? ¿Creerá que si no las menciona no existimos? Quiero vivir en su México, ahí todos seríamos felices”.

“Sí. A mí también me gustaría vivir en su México, señor presidente”.

“@hdemauleon “

“demauleon@hotmail.com”

