Finalmente el dinero que era para las vacunas terminó en el Tren Maya, megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que está devastando el sureste mexicano.

Por enésima vez, López Obrador engañó a todos, pues incumplió su promesa de destinar 64 mil 524 millones de pesos especialmente para vacunas, al destinarlos a la obra de construcción del Tren maya.

Dicho dinero fue conseguido gracias a la desaparición de 109 fideicomisos destinados a un gran número de apoyos para los mexicanos.

En 2020, el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa impulsada por legisladores de Morena, de eliminar 109 fideicomisos. Entre ellos, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Salud para el Bienestar y diversos fideicomisos del Conacyt.

Tanto Morena como López Obrador insistieron en que la erradicación de los 109 fideicomisos fue para “eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos”.

Sin embargo, sólo 6 mil 35 millones de pesos, un 9.4 por ciento de los 64 mil 524 millones de pesos, se destinaron para comprar vacunas. Mientras que los 26 mil 342 millones de pesos restantes se destinaron al Tren Maya.

Cabe recordar que en octubre de 2020, legisladores de Morena desaparecieron mediante una polémica iniciativa un total de 109 fideicomisos.

A pesar de que tales recursos se destinaban a fondos de salud, educación, ciencia y tecnología, desastres naturales, organismos asistenciales, etcétera, el tabasqueño prometió que los recursos los destinaría a los antígenos.

“Estamos seguros de que vamos a ahorrar. Ese ahorro ¿a dónde va a ir? Dicen los que no nos ven con buenos ojos que al Tren Maya, no necesariamente”, dijo en ese entonces López Obrador.

Pese a que AMLO lo negó, una revisión al informe de Hacienda se constató que del dinero obtenido por los fideicomisos 26 mil 342 millones de pesos se invirtieron en el Tren Maya.

Mientras que mil 495 millones de pesos al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y 852 millones de pesos fueron a obras del Tren Ligero de Guadalajara.

Solo 6eis mil 35 millones de pesos se invirtieron en la compra de vacunas contra la Covid-19. A su vez, 25 mil 34 millones de pesos se reasignaron para los apoyos del programa “Crédito a la Palabra” y dos mil 293 millones de pesos en programas de vivienda social.

Una vez más la 4T jugó con la salud de los mexicanos, pues el dinero para las vacunas contra la Covid-19 terminó en el Tren Maya.

En entrevista de Latinus con Ken Salazar, él solo se limitó a reiterar “Yo hago mi trabajo”

En su casa de México, el embajador sostuvo una plática con el presentador de Latinus.

“Muy diplomático”, así fue descrito el embajador de los Estados Unidos en México Ken Salazar, luego de una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, quien habría lanzado diversas preguntas “incendiarias” sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un episodio más para Latinus, Loret de Mola entrevistó a Salazar, con la intención de conocer su punto de vista sobre la política en México, así como la seguridad y las declaraciones del presidente AMLO.

Luego de darle la bienvenida, Loret preguntó al embajador cómo lidiaba con la “personalidad cambiante” de Obrador, refiriéndose a que éste es “un presidente que un día dice que quiere tumbar la Estatua de la Libertad”, pero luego “dice que siempre no”.

Ken Salazar, por su parte, se limitó a reiterar que él se enfoca en la relación económica y en hacer su trabajo. “Estoy seguro que la relación económica de Estados Unidos, México y Canadá es la más grande del mundo [...] Yo hago mi trabajo todos los días, y no me distraigo en las cosas que dicen algunos y otros”, dijo el oriundo de Texas.

Asimismo, Loret de Mola cuestionó a Ken Salazar “se lleva bien” con el presidente de México, a lo que éste respondió que se lleva muy bien con él.

“Le tengo respeto. Porque la gente de México lo eligió. Yo no soy partidista, no tengo partido en México. El papel mío es ser embajador de los Estados Unidos en México. Me llevo bien con el presidente, pero también con otros, con la oposición”, aseveró, recordando su visita a los 32 estados de México donde conoció a sus diversos gobernadores.

“Sea un gobernador del PRI, del PAN o del Ciudadano, ahí estoy con ellos”, dijo. “El diálogo mío trasciende la política en México y eso lo hago todos los días”.

Mientras, Loret de Mola insistió en sí, en Estados Unidos, los políticos “tienen mal diagnosticado o no entienden quién es López Obrador”.

“Lo conocen y no lo conocen, conocen algunos de los datos, la popularidad que tiene en México; lo que ha pasado con la política de México con el partido anterior que controló hace muchos años. Y como aquí, hay gente que apoya lo que hace, hay gente que no apoya lo que hace. Pero yo no me meto en eso, Me meto en la relación, que avance los intereses de Estados Unidos”, afirmó el embajador.

Sobre las posibles tensiones entre ambos países, Ken Salazar aseveró que dichos desacuerdos siempre han existido y, aunque él esperaba que Obrador asistiera a la Cumbre de las Américas, Obrador “está en todo su derecho de decidir no ir”.

“Él es el presidente de México, yo soy el embajador de los Estados Unidos, el trabajo mío es levantar los intereses de nosotros y eso se tiene qué hacer con México. Por eso yo trabajo con todos, trabajo con los del partido del presidente, con su gabinete, pero también con los de la oposición”, reviró.

“Estos desafíos requieren solución de todos. No se puede lograr una seguridad para el pueblo, nada más en un nivel del gobierno”.

Sin embargo, Loret de Mola arremetió preguntando si la seguridad de México y en cooperación con Estados Unidos “estaba en su peor momento”. Salazar, por su parte, lo negó. “No. El entendimiento entre México y los Estados Unidos es que vamos a trabajar en lo de la seguridad juntos”, señaló.

Finalmente, tras varias declaraciones sobre las posibles diferencias entre los países, así como la política de Andrés Manuel López Obrador, Ken Salazar reiteró que “hay muchísimo más que nos une a Estados Unidos y México, que las que nos hacen problema. Esto te lo digo a ti, Carlos, la manera que yo veo la relación de ambos trasciende la política”.

Esto es lo que dicen Téllez y Fox; dan calificativo a Ken Salazar por llamar 'presidenta' a Sheinbaum

El ex presidente, Vicente Fox, calificó de "pen.." a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, luego de que en un evento llamara "presidenta" a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Aunque se ha especulado mucho sobre las razones del "nombramiento". Se ha cuestionado si fue un destape o solo un tropezón que ocurrió durante un evento en conjunto ofrecido frente a las que serán las nuevas instalaciones diplomáticas en el país.

Las palabras fueron tan sorpresivas que causaron la sorpresa de la 'corcholata' de Morena.

“Esta embajada, todavía no tenemos el día fijo que se va a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno aquí, y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo en donde sí se pueda abrir”, dijo.

Esto provocó reacciones entre los opositores como Vicente Fox y Lilly Téllez, quienes mostraron su desacuerdo en redes sociales.

La senadora Lilly Téllez también se lanzó contra el embajador Ken Salazar y dijo que Claudia Sheinbaum sería presidenta "solo en sueños" y calificó la frase como un "tropezón diplomático involuntario".

Nuevo agarrón de AMLO y Jorge Ramos en la 'Mañanera': "su sexenio es el más violento de la historia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno sea el sexenio más violento en la historia moderna de México y reiteró que no cambiará su estrategia de "abrazos no balazos" porque, afirmó, está dando resultados.

En conferencia de prensa matutina y al ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos, el jefe del Ejecutivo federal indicó que si mintiera tendría un problema con su conciencia.

En Palacio Nacional, el presentador de noticias cuestionó: "Tengo que comenzar con malas noticias: su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México".

"No coincidió contigo", contestó el mandatario federal.

Jorge Ramos replicó: "Estas son las cifras de su propio gobierno, las saque de su página. Usted llegó al poder ha habido 126 mil 206 mexicanos asesinados, más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón. Esto es lo que significa señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado la militarización, no ha funcionado su propuesta de la Guardia Nacional, por eso es que muchos se ponen a ella y la idea es que `abrazos no balazos, al final han dado más balazos; el problema es que si no corrigen se van a poner muchos peor; al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre de 2024, va haber 191 mil muertos", cuestionó.

En respuesta, el presidente López Obrador contestó: "No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón".

"Pero es que son tus datos", replicó nuevamente el periodista.

"Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben de darse a conocer", dijo el presidente López Obrador.

En el salón Tesorería, el mandatario federal garantizó que su gobierno reducirá el número de homicidios dolosos y "es lo que me tiene tranquilo, optimista y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia porque nos está dando resultados".

"Tendría yo problemas con mi conciencia, con mi tribunal principal, que es mi conciencia, si yo estuviera mintiendo", agregó.

Mis adversarios quieren más muertos para que fracase la 4T: AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este jueves que sus adversarios desean que hayan más muertos por homicidios dolosos, para que al país le vaya mal y fracase su proceso de transformación, pero afirmó que al día de hoy no han podido.

En respuesta al periodista Jorge Ramos, quien afirmó en conferencia de prensa que el actual sexenio es el más violento, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que sus opositores deseaban también que hubiera más mexicanos muertos con la llegada de la pandemia del Covid-19.

"Nadie quiere muertos", dijo el presentador de noticias.

"No, no, sí hay quienes quieren muertos ¿Cómo no? Mis adversarios, nuestros adversarios los que no quieren la transformación quisieran muertos, los deseaban en la pandemia y los desean también en seguridad y desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros", replicó.

En Palacio Nacional, el mandatario federal agregó: "¿Sabes por qué? Aunque sea irracional, porque están muy ofendidos, porque se sentían dueños de México y se dedicaban -que esa es la otra delincuencia, porque aquí estamos hablando de la delincuencia, vamos a decir, organizada - pero en México hizo mucho daño y sigue haciendo también mucho daño, la delincuencia de cuello blanco, los que se han dedicado a saquear, a robar al país.

"Ellos son los que quieren que nos vaya mal para que fracase nuestro proceso de transformación. Nada más que hasta ahora, hasta el día de hoy, no han podido, con toda su campaña en contra, todos los medios de información convencionales que antes se dedican a aplaudir, a quemar incienso a los gobernantes", acusó.

En este caso, y como siempre, él sale diciendo que “él tiene otros datos”, entonces empecemos con que la negación es el principio del caos, por lo que volvemos a ver que este hombre vive en otro planeta ya que sigue tratando de engañar a todo mundo con sus mentiras, lamentablemente para él ya se les está cayendo su teatrito.

Cómo es posible que este señor se jacte de que las cosas están bien y que diga que no hay peligro ni nada, eso podría haber sido cuando era un plebeyo pero ahora que vive en la casa de un virrey la cual tiene un costo de arriba de 30 millones de pesos al mes, eso es exactamente lo que nos queda claro, si esa es la austeridad que prometió.

Esto es un engaño y una mentira más, ya que se sigue aplicando la filosofía de que “el que no a tranza, no avanza”, es precisamente por ello que la mayoría de los mexicanos ya están cansados de seguir viendo cada vez más de los mismo.

La verdad está llegando y con ella también la decepción que se ha causado en miles de jóvenes que confiaron y votaron por él, ya que sus padres tienen hambre porque no llegan a fin de mes porque no les alcanza, además del robo a la nación que ha sido creado por las gentes responsables de vigilar el buen uso de los fideicomisos y que trabajan con él, fideicomisos que se supone son intocables, la verdad es que ya todo esto nos da pena ajena.

Kenia López responsabilizó a AMLO de su seguridad y la de su equipo, por manifestarse contra la iniciativa militarista

La senadora panista Kenia López Rabadán arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber exhibido en la conferencia mañanera a los senadores que se manifestaron contra la iniciativa militarista.

Este jueves, el mandatario mostró la lista de senadores que fijaron su posición en contra del dictamen que amplía el plazo para que las fuerzas armadas desarrollen actividades de seguridad pública.

Entre los panistas exhibidos están, además de Kenia López, sus correligionarios Nadia Navarro Acevedo, Damián Zepeda, Julen Rementería, Xóchitl Gálvez, José Erandi Bermúdez y José Alfredo Botello.

En su cuenta de Twitter, la legisladora panista cuestionó severamente a López Obrador, a quien responsabilizó por su seguridad y su vida.

“Hoy @lopezobrador_ hace un acto de locura, como en los peores regímenes autoritarios, publica una lista de sus opositores”, expuso Kenia López.

“Lo hago responsable por mi seguridad y mi vida. Si me pasa algo a mí o a mi equipo de trabajo será por su culpa. ¡Ya basta de amenazas!”, tuiteó la legisladora, conocida por llevar a cabo una conferencia a la que llama “Contramañanera” en la que cuestiona al régimen lopezobradorista.

La también panista Lilly Téllez le expresó su solidaridad y apoyo ante lo que llamó el "abuso de poder" de López Obrador.

Este tipo de actitudes marca claramente que ya les está entrando el pánico y la zozobra, derivado de su inacción o mala acción, que los está haciendo caer en la impopularidad y en el desprecio que se están ganando de los mexicanos.

Un delito no prescribe y en la historia de México han quedado muchos delitos pendientes

En esta ocasión hablamos de la época en que asesinaron al presidente Madero, donde participaron importantes personajes mexicanos así como también algunos extranjeros, en este caso y como “según” lo demuestra la historia, en esa época “se dice” que quien tuvo injerencia fue el embajador norteamericano Wilson, y como un delito no prescribe, mucho nos gustaría saber ¿quién va a responder por el asesinato que cometió un embajador extranjero?

Por ello es necesario dar a conocer parte de la historia que detalla cómo y porque se cometieron y se llevaron a cabo, muchos actos durante esa época, que se detalla a continuación:

Decena Trágica

Se conoce como Decena Trágica al periodo de diez días (del 9 a 19 de febrero de 1913) en el que llegó a su culminación el gobierno de Francisco I. Madero. Se trató de un golpe de Estado​ perpetrado por Victoriano Huerta y algunos militares leales al régimen porfirista, que además, recibieron el apoyo de Henry Lane Wilson embajador estadounidense en México, quien mantuvo una buena relación con Porfirio Díaz; sin embargo, al saber que Madero no representaría ningún beneficio para su embajada decidió apoyar el movimiento golpista. ​ Tras reunirse con Huerta y algunos de sus generales Wilson expresó su apoyo y contribuyó en gran parte a incrementar la presión, difundiendo noticias alarmantes y sugiriendo al presidente William Howard Taft, la necesidad de una intervención armada o incluso derrocar al régimen maderista.

La importancia que tuvo José María Morelos en la historia de México

Sentimientos de la Nación, es un documento que fue dictado por José María Morelos y Pavón entre el 26 de noviembre de 1812 y el 9 de febrero de 1813 y redactado por Don Andrés Quintana Roo, para ser leído el 14 de septiembre de 1813, en la promulgación del discurso de apertura del Congreso del Anáhuac

El documento reunió en 23 puntos la esencia de la lucha por la Independencia, estipuló la libertad de América Septentrional, la disolución de un gobierno central en una autoridad representativa y su distribución en tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en la que se reconoció a la Religión Católica como la única y oficial en los territorios americanos e instituyó la conmemoración del 16 de septiembre como fiesta nacional para reconocer el heroísmo que dio inicio al movimiento de Independencia encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla y los Capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama.

Entre los puntos más importantes, es necesario destacar que José María Morelos en los Artículos 1/o., 5/o. y 14/o., expresó que América debía ser libre e independiente de España o de cualquier otra nación y de los gobiernos monárquicos, siendo sustituido por una soberanía que emanará del pueblo, de modo que para dictar una ley, se tuviera que discutir en el congreso y se decidiera por pluralidad de votos.

En los Artículos 13/o., 15/o. y 18/o., se atendieron a las necesidades puramente humanas, que fueron medulares para que, por primera vez se reconocieran a todos por igual ante las Leyes Generales, se aboliera la esclavitud sin distinción de castas y no se volviera a permitir la tortura.

La trascendencia que tiene este documento, no se dimensionó en su momento pero su aparición tuvo eco en los aspectos sociales, traducidas en garantías fundamentales para las personas y para el naciente gobierno.

De hecho esa fue la primera carta que se hizo en el mundo en contra de una monarquía, en este caso José María Morelos fue influenciado por Robespierre, Desmoulins y Danton, ya que las monarquías estaban haciendo un efecto negativo.

He aquí el primer documento dictado por José María Morelos y Pavón:

Sentimientos de la Nación

1º. Que la América es libre e independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones.

2º. Que la Religión Católica sea la única, sin tolerancia de otra.

3º. Que todos sus ministros se sustenten de todos, y solos los diezmos y primicias, y él pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrenda.

4º. Que él dogma sea sostenido por la Jerarquía de la Iglesia, que son él Papa, los Obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó: omnis plantatis quam nom plantabit pater meus celestis cradicabitur. Mat. Cap. XV.

5º. Que la soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario, eligiendo las Provincias sus vocales, y éstos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad.

Versión testada: 5º Que la Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números.

Artículo testado: 6º. Que los Poderes Legislativo, Executivo, y Judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos.

7º. Que funcionarán cuatro años los vocales, turnándose, saliendo los más antiguos para que ocupen él lugar los nuevos electos.

8º. La dotación de los vocales, será una congrua suficiente y no superflua, y no pasará por ahora de ocho mil pesos. 9º. Que los empleos los obtengan solo los americanos.

Versión testada: 9º Que los empleos solo los americanos los obtengan.

10º. Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de instruir, y libres de toda sospecha.

11º. Que la patria no será del todo libre y nuestra, mientras no se reforme el gobierno, abatiendo él tiránico, substituyendo el liberal y echando fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado contra esta nación.

Versión testada: 11º Que los Estados mudan costumbres y, por consiguiente, la Patria no será del todo libre y nuestra, mientras no se reforme el Gobierno, abatiendo el tiránico, substituyendo el liberal, e igualmente echando fuera de nuestro suelo al enemigo Español, que tanto se ha declarado contra nuestra Patria.

12º. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y él hurto.

Versión testada: 12º Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

13° Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio.

14º. Que para dictar una ley se discuta en el congreso, y decida a pluralidad de votos. Versión testada: 14º Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible, para que proceda con más acierto y exonere de algunos cargos que pudieran resultarles.

15º. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro, él vicio y la virtud.

16º. Que nuestros Puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas nos é internen al Reino por más amigas que sean, y solo haya Puertos señalados para él efecto, prohibiendo él desembarco en todos los demás, señalando él diez por ciento u otra gabela a sus mercancías.

Versión testada: 16º Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen al Reino por más amigas que sean, y solo habrá puertos señalados para el efecto, prohibiendo el desembarque en todos los demás, señalando el diez por ciento.

17º. Que a cada uno se le guarden las propiedades y respete a su casa como en asilo sagrado señalando penas a los infractores.

18º. Que la nueva legislación no se admitirá la tortura.

19º. Que en la misma se establezca por ley Constitucional la celebración del doce de Diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos, la devoción mensual.

20º. Que las tropas extranjeras de otro Reino no pisen nuestro suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde la Suprema Junta.

21º. Que no hagan expediciones fuera de los límites del Reino, especialmente ultramarinas, pro que no son de esta clase, propagar la fe a nuestros hermanos de tierra dentro.

22º. Que se quite la infinidad de tributos, pechos o imposiciones que más agobian y se señale a cada individuo un cinco por ciento en sus ganancias, u otra carga igual ligera, que no oprima tanto, como la alcabala, él estanco, él tributo y otros, pues con esta corta contribución, y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la Guerra y honorarios de empleados.

Versión testada: 22º Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo un cinco por ciento de semillas y demás efectos u otra carga igual, ligera, que no oprima tanto, como la Alcabala, el Estanco, el Tributo y otros; pues con esta ligera contribución, y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados.

Chilpancingo 14 de septiembre de 1813

José María Morelos

23º. Que igualmente se solemnice él día 16 de septiembre todos los años, como él día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se abrieron los labios de la Nación para reclamar sus derechos y empuño la espada para ser oída, recordando siempre él mérito del grande Héroe él señor Don Miguel Hidalgo y su compañero Don Ignacio Allende.

Versión testada: 23º Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la Independencia y nuestra santa Libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la Nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída; recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor Don Miguel Hidalgo y su compañero Don Ignacio Allende.

Repuestas en 21 de Nov., de 1813.

Y por tanto quedan abolidas éstas, quedando siempre sujetos al parecer de S.A.S.

Toma protesta la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama

Es la primera vez que en el estado de Quintana Roo hay una gobernadora, a quien le deseamos toda clase de éxitos, para que siga brillando este hermoso Estado.

Aun cuando sabemos la difícil situación por la que atraviesa el país, en cuanto a la inseguridad, a la inacción y a las relaciones que existen en algunos lugares con ciertos cárteles, le sugerimos que se cuide mucho así como también que se rodee de gente capaz y positiva, que quiera trabajar por y para el estado, para que se tenga la posibilidad de tomar las decisiones que más convengan a todos, ya que cuando se llega a ganar una gubernatura es la representación de un estado y así mismo de un país.

Entendemos que la obligación que tienen los que nos van a gobernar es buscar y lograr los mejores beneficios para todo el estado, ya que todos somos parte del estado, y con ella al frente sabemos que su actuación va a ser apegada a la constitución y al estado de derecho.

Desde esta columna le mandamos una felicitación en esta nueva gestión, deseándole que a todos los asuntos y programas que le está heredando el gobernador anterior se busque y se encuentre la mejor de las soluciones.

Los que tenemos la oportunidad de conocerla de muchos años, sabemos que es una persona que siempre busca el entendimiento, el conocimiento de causa, las mejores soluciones y que más convengan.

Es por ello que la exhortamos para que siga así, en la trayectoria que siempre la ha definido como una persona eficiente y positiva. Mucho éxito. ¡Enhorabuena!

En Colorado no hay temblores, no los conocemos: Ken Salazar

“En Colorado no se sienten temblores”, aseguró el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tras ser sorprendido en el Senado por el sismo de 7.7 grados cuando se reunía en privado con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, y escuchó la alerta sísmica.

Ambos salieron del recinto de Reforma y París, junto al resto de las personas que se encontraban en el inmueble, y en la calle comenzaron a sentir el movimiento telúrico.

Ya en el arroyo vehicular sobre el Paseo de la Reforma, el diplomático confesó que nunca había sentido un temblor.

“En Colorado no hay sismos, entonces no los conocemos de donde vengo yo, en Colorado no, en San Francisco sí, pero de donde vengo yo, no, y nunca había visto yo los semáforos o los edificios cómo hacen así [moviendo su mano derecha oscilante]. Pero ya sé que si algo me toca aquí me vengo aquí con ustedes [los senadores]”, afirmó, provocando la risa de los legisladores que lo escuchaban.

¿Ya se curó de espanto?, se le preguntó al embajador.

“No me espanté, porque sé que había muy buena protección. Entonces, me cuidaron bien, aquí estoy en el sol, este día muy bonito aquí en México”, respondió con una sonrisa para preguntar a los reporteros: “¿Ustedes se espantaron?”.

Es de causar admiración el comentario que hizo el señor embajador al mencionar que en Colorado no tiembla y que nunca había visto el movimiento de edificios y semáforos, lo cual causa extrañeza ya que eso se ve en las noticias cuando tiembla en muchos países.

Entonces quisiéramos que nos dijera, sin que se ofenda, si los mexicanos debemos tomar esto como un cumplido o como un insulto, ya que eso no nos quedó claro, por lo que sería bueno que en cierta manera lo aclarara.

