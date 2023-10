El Ejecutivo no manda a la ley

La inmensa diversidad de las realidades imaginadas e inventadas por Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores de la fracturada Cuarta Transformación de la Nación, les hace ilusamente pensar que el fenómeno del poder y del mando iba a llevarse a cabo por el control absoluto que ejercían en México, difícilmente imaginaron que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se iba a oponer fácilmente a ello. Jamás llegaron a pensar que el poder, sin el freno de la ley, es un don funesto que sólo conduce a la destrucción de ese mal entendido señorío.

Se puede tener poder y no mandar como es el caso actual del Poder Ejecutivo Federal, éste expresa ciertas cosas desde su púlpito mañanero y no las puede concretar porque se lo impide la Carta Magna. Para conocimiento de ese gobernante, en México ese poder y mando son correlativos, siempre que se encuentren apoyados por el Pacto Federal; en ésta sagrada tierra de libertades se puede tener poder para mandar o exigir u ordenar sólo que para ello existe un requisito sine qua non: el respeto irrestricto a la Carta de Carranza y a la Separación de Poderes.

Así de sencillo.

Nuestro Derecho Positivo Mexicano por fortuna cuenta con una serie de principios generales que hasta el propio Andrés Manuel López Obrador, tiene la obligación de acatar para poder mandar y esos principios generales el Poder Ejecutivo de la Cuarta Transformación de la Nación los ha ignorado, desdeñado y pisoteado.



Pero veamos cuáles son esos principios que el Presidente Constitucional no supo, quiso o pudo obedecer.



A) Supremacía del Orden Constitucional que cuenta entre sus muy elevadas finalidades la defensa y salvaguarda de las libertades fundamentales de los mexicanos, entre ellas destaca la libertad de expresión, la cual no autoriza al Ejecutivo a denostarla ni emitir calificativas en contra de ella.

B) También destaca por su importancia el mantenimiento y respeto por nuestro Estado de Derecho tutelado por el Orden Constitucional y, no romperlo como lo hace cotidianamente el Presidente de la República cuando reiterativamente expresa: “a mí no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.

C) El absoluto acatamiento, respeto y veneración a la teoría constitucional de la división de poderes.

Luego entonces ¿En qué quedamos?

Quedamos en algo muy sencillo, nada complicado, para saber mandar sólo cabe respetar la Constitución Republicana.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

La FAA anuncia el regreso de México a Categoría 1 en seguridad aérea

Después de más de dos años de negociaciones, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), anunció el regreso de México a la Categoría 1 en seguridad aérea; el país podrá agregar nuevos servicios y rutas a Estados Unidos, así como reanudar la comercialización y venta de boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por mexicanos.

En mayo del 2021, la FAA degradó a México a Categoría 2, debido a que el país no cumplía con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo cual afectó vuelos entre México y EU.

Este miércoles, en Palacio Nacional Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer la noticia, por lo que dijo que con este regreso de Categoría 1 se prevé que se abran más de 50 rutas nuevas de México a Estados Unidos.

“Habrá más vuelos entre ambas naciones, lo que fortalecerá la conectividad aérea; fomentará la competencia y mejorará la calidad de los servicios para los viajeros. Tendremos una potencialización del trasporte de carga aérea, que dará renovado impulso al comercio internacional y a la logística en México”, señaló el titular de la SICT.

Por su parte, Grupo Aeroméxico reconoció el trabajo de la SICT, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a las Cámaras de Diputados y Senadores, así como a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), para lograr las adecuaciones necesarias que hoy nos permiten recuperar la Categoría 1 en materia de aviación civil", señaló la aerolínea en un comunicado.

El sufragio y la narco política

El interés apasionante que incita en México la historia jurídica consiste en que como gobernados de ésta Cuarta Transformación de la Nación queremos que el conocimiento de ella nos haga comprender nuestro presente.

¿Dónde se encuentra nuestra Patria en la corriente de la historia, no como pueblo gobernado por Andrés Manuel López Obrador, sino como Nación que es llevada por esa “ordinaria política”?

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, siente la imperiosa necesidad de esclarecer la situación actual derivada de ésta época electoral, que, como situación de crisis jurídico-política, se presenta en la República de forma muy enredada y desordenada. Para ello como amantes de nuestro suelo debemos de escrutar cuáles son los factores que impulsan la corriente de la demagogia, del engaño; contemplar su nacimiento, su curso, su ministerio, la formación de sus estructuras y el proceso de su destrucción. Sólo así podremos abrigar la esperanza de que de éste modo se comprenderá la realidad de nuestro próximo destino en el 2024.

Existen en los Estados Unidos Mexicanos pensamientos políticos y jurídicos que, si bien, por una parte son internos, por otra parte, tienen una dimensión de trascendencia internacional, que impulsan a nuestras togas a dedicarse a tópicos objetivos, como lo son combatir a la corrupción y narco política que tantas desgracias le han ocasionado a nuestro México, a la realización de un entramado de intereses -éticos, jurídicos y políticos- insertos en el Pacto Federal, más allá de los propósitos de todos los partidos políticos que contienden para obtener nuestro voto a fin de arribar o darle continuidad al poder en las próximas elecciones.

Por eso nuestra historia jurídica patria resulta indispensable, precisamente porque en la voluntad de nuestro sufragio se actuará contra esas fuerzas políticas que alientan esa corrupción y esa narco-política es decir, la que denigra y envilece a nuestro México y a la vez indispensable para dar continuidad al neoliberalismo con la complicidad de esa llamada Cuarta Transformación de la Nación.

Así, pues, esa historia jurídico-nacional nos guía hacia un gran porvenir ineludible para nuestra Patria. Al Colegio Nacional de Abogados Foro de México no le es posible predecir el futuro de nuestro suelo, porque dicha corriente se encuentra en parte sometida a la intervención de la voluntad y ocurrencias del actual Poder Ejecutivo.

Los gobernados debemos de actuar con nuestro sufragio dentro del área delimitada a obtener el beneficio de nuestro México, es decir, dentro de las condiciones determinantes y enmarcadas para poner fin a esa corrupción y narco-política que han dañado y seguirán dañando a ésta sagrada tierra de libertades.

Finalmente, sólo cabe decir y advertir que la Carta de Carranza repudia en espíritu la corrupción y la narco-política.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

AMLO debe eliminar las publicaciones en redes sociales sobre entrega de bastón de mando a Sheinbaum: INE

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar las publicaciones que hizo en sus redes sociales en donde presume la entrega del bastón de mando a la Coordinadora Nacional de los Comités la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

Durante una sesión, los consejeros del órgano electoral resolvieron la querella impuesta por integrantes de los partidos de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes alegaron que había actos anticipados de precampaña y campaña.

Ante este hecho, el INE declaró procedentes las medidas cautelares contra las publicaciones de López Obrador, sin embargo, argumentaron que nada tenía que ver con el acto de la entrega, sino más bien por el uso de los recursos públicos (páginas oficiales del Gobierno) para impulsar a una figura política en específico, además de que el evento también fue realizado en un día hábil (jueves).

Por otro lado, los consejeros determinaron que no hubo infracciones por parte de los servidores públicos que asistieron a la ceremonia al determinar que este asunto tocará resolverlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), al igual que el tema de los recursos.

Asimismo, tampoco se concedió el ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a gobernadores afines a Morena y a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México que no repitan este tipo de actos.

En días pasados, Morena también tuvo que eliminar dos publicaciones en las que se referían a Sheinbaum Pardo con el hashtag de “#Presidenta”.

Fue el pasado 7 de septiembre por la noche cuando el titular del Ejecutivo se reunió con Claudia Sheinbaum y algunos simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para traspasar el bastón de mando que él mismo recibió de manos indígenas cuando en el 2018 se convirtió en el primer presidente de la izquierda en México.

“Aunque entrega el bastón de mando, vamos a resguardar siempre su legado”, dijo Sheinbaum a López Obrador, durante el acto simbólico.

También fueron contra Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE también determinó que debe ser removida la propaganda colocada en unidades del transporte público en el estado de Guerrero que promovían a Claudia Sheinbaum para contender por la Presidencia de la República.

También se ordenó la eliminación de una pinta realizada en una barda en instalaciones de Sistemas de Aguas de la Ciudad de México en donde se favorecía a la virtual candidata a las elecciones presidenciales de 2024.

Asimismo, se pidió a Xóchitl Gálvez retirar dos publicaciones realizadas en su red social luego de que se identificara que el material compartido incluía propuestas que van en contra de lineamientos establecidos por el Instituto.

Sin embargo, los consejeros no concedieron las medidas a una participación de Xóchitl Gálvez en el Congreso de la Unión en la apertura del periodo de sesiones, en donde fijó la postura que tendría el Partido Acción Nacional (PAN).

Por otro lado, no procedió el retiro de publicaciones alusivas a la presentación de un libro sobre Adán Augusto

López Hernández titulado “El hombre grande Adán Augusto López un ensayo escrito con el decir de la gente”; así como videos de TikTok realizados por Marcelo Ebrard al ser considerados “actos consumados”.

En otro asunto, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentara una denuncia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por la difusión en las redes sociales del programa «Martes del Jaguar» del 25 de julio en donde aparentemente se promovía al partido Morena, el órgano determinó que esta queja era improcedente.

Xóchitl Gálvez participa en el Grito de Independencia en Dolores Hidalgo

Antes de la ceremonia el gobernador con la coordinadora del Frente Amplio por México, autoridades municipales y representantes del Ejército estuvieron en la Casa Museo Hidalgo, en donde plasmaron sus firmas como visitantes distinguidos

El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo dio el Grito de Independencia en el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en compañía de la senadora y aspirante presidencial Xóchitl Gálvez.

Cientos de visitantes y pobladores ondearon sus banderas durante la ceremonia por los 213 años de la Independencia de México.

El gobernador tocó las campanas del templo de Dolores como en 1810 lo hizo el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla.

“¡Viva Hidalgo!, ¡Viva Morelos!, ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Allende!, ¡Viva Aldama!, ¡Viva Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional!, ¡Vivan los 200 años de grandeza de nuestro estado!, ¡Viva Guanajuato!, ¡Viva México!”, gritó el mandatario.

Luego una lluvia de luces iluminó el jardín de Dolores, ante la emoción de los asistentes.

El gobernador con Xóchitl Gálvez y otros invitados especiales acudió al Museo Independencia, otrora cárcel municipal en donde emuló la liberación de presos, para luego firmar el libro de visitantes distinguidos.

Xóchitl Gálvez dio, de manera virtual, el Grito de Independencia

La virtual candidata a la presidencia de México en 2024 por el Frente Amplio por México (FAM) Xóchitl Gálvez, dio el Grito de Independencia el pasado viernes por medio de sus redes sociales.

Xóchitl Gálvez hizo una publicación en su cuenta de la red social X, publicando diez arengas que se relacionan con la situación que se vive en el país en la actualidad:

Entre ellas están:

¡Vivan las madres buscadoras!

¡Vivan los adultos mayores!

¡Vivan las personas con discapacidad!

¡Vivan los niños con cáncer!

¡Vivan los pueblos indígenas!

¡Vivan los ambientalistas!

¡Vivan los periodistas!

¡Viva la eXperanza!

¡Viva México!

En su transmisión en vivo desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, dijo que “hoy es el día de la patria”.

“Saludos a todas y todos los mexicanos desde Dolores Hidalgo. El cura Hidalgo dijo: ‘Muera el mal gobierno’, nosotros no decimos eso, nosotros decimos adiós al mal gobierno, hoy la democracia es nuestra bandera, aquí no hay odio ni división, solo esperanza”, dijo.

“Vamos a ganag", fue la respuesta de Xóchitl Tras las burlas por su forma de hablar

Luego de que se viralizara el hashtag #cogupta, la virtual candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez se defendió de la burla a su manera de hablar y expuso: "Aveg, yo hablo con la "G" de ganag".

"Aveg, ya que se buglan ahoga de mi manega de hablag les explico", escribió de forma satírica en sus redes sociales y compartió una imagen con la leyenda "yo hablo con la "G" de ganag".

En diversas ocasiones usuarios o políticos se han referido a su particular acento para descalificarla o realizar señalamientos en su contra, debido a que al cambio de la letra g por la r que realiza al hablar.

El hashtag cogupta apareció en la cuenta de Twitter (ahora X) en cada publicación referente a la senadora Gálvez, luego de que el partido Morena denunciara irregularidades en la construcción de su casa.

Exige Morena demoler casa de Xóchitl.

Morena en Ciudad de México exigió a autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo verificar, clausurar y demoler el conjunto habitacional en el que reside la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, por presuntamente tratarse de una construcción ilegal.

"El lugar ubicado en Sierra Santa Rosa, número 62 en la colonia Reforma Social, cuenta con Aviso de Terminación de Obra, pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado", detalló Morena en la capital.

Señaló que el edil Mauricio Tabe debe solicitar -como lo ha hecho con otros inmuebles- a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el aseguramiento del fraccionamiento que cuenta con cinco casas, entre ellas la de Gálvez Ruiz.

Además, expresó que se debe sancionar al director Responsable de Obra (DRO) y, administrativamente, se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

Xóchitl Gálvez pidió al presidente que no ande de "perdonavidas"

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de llegar al extremo de pedir que demuelan su casa, Xóchitl Gálvez pidió al mandatario que no ande de "perdonavidas" y nuevamente retó a Morena a que se atreva a demolerla.

"Que no ande de 'perdonavidas'. Si él cree que mi casa es ilegal, demuélala, de verdad, se los vuelvo a decir. Tratan de tiznar, de ensuciar, o sea, esa casa cumple con el uso de suelo, pasó por un notario, pasó por un crédito bancario, pasó por el Registro Público de la Propiedad. Es legal, mi casa es legal. Lo que pasa es que me tienen miedo", insistió.

Entrevistada al llegar a una reunión con la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) del PRD, la senadora panista afirmó que mucha gente le ha ofrecido su casa, por lo que aceptó una de estas invitaciones la noche de este jueves.

"Hoy [jueves] me voy a dormir en una para ir entrenando, por si las dudas, porque no les creo nada. Me voy a dormir a una de las tantas casas que me abrieron el día de hoy", aseguró.

"Así como el presidente me cerró la puerta y me abrieron sus corazones, ahora el presidente ordena que me demuelan mi casa y cuando se da cuenta de la reacción de la gente se va para atrás, porque obviamente cada vez se parece más al señor de Nicaragua [Daniel Ortega]", apuntó.

Xóchitl Gálvez Ruiz ofreció "la victoria" electoral, ser una candidata 4x4 "todo terreno" y sumar a todas las expresiones de la oposición al proyecto que encabeza, incluido Movimiento Ciudadano.

Ante los perredistas, quienes la aclamaron, la senadora blanquiazul dijo que coincide con la agenda social del partido del sol azteca, "la verdadera izquierda", y aseguró que no está descartada la posibilidad de que Movimiento Ciudadano, que dirige Dante Delgado, se incorpore a la alianza opositora.

"Seguimos pensando que podemos jalar a MC. Lo vamos a seguir intentando para hacer un sólo Frente Amplio por México. No sabemos en qué acabe, pero por nosotros no va a quedar", expresó.

Xóchitl Gálvez reconoció que en el PRD nacieron iniciativas de reformas sociales de avanzada, y que se han convertido en banderas que el actual gobierno federal le ha querido arrebatar.

"Reconozco en el senador Miguel Ángel Mancera y en toda la bancada que son los primeros que pusieron en la mesa el incremento al salario mínimo; de repente, pues se lo quiere adjudicar [el gobierno], pero eso es una bandera del PRD histórica, y la pensión universal de adultos mayores fue una bandera del PRD en la ciudad", recordó.

La legisladora señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena se encuentran sumamente enojados con ella por no haber aceptado su invitación para sumarse a la 4T y que esa es la causa de los ataques en su contra desde Palacio Nacional.

"Ellos me querían allá, ellos me invitaron hace seis años. Hace seis años me decían que era inteligente, trabajadora, honesta. De verdad estuvo Claudia en mi casa con Andy [Andrés López Beltrán] queriéndome convencer de que me fuera y pues no me fui. No sé si eso fue lo que les enojó, pero yo lo que les quiero decir es que soy una mujer derecha, soy una mujer de la cultura de abajo", destacó.

De acuerdo con el PPEF 2024, la Sedena obtendrá más presupuesto que el combate al cambio climático

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) absorberá más de la mitad de los recursos que se destinen el siguiente año al Anexo 16, que se refiere al gasto para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, de acuerdo con el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación (PPEF) 2024.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que para el 2023 se destinen 233,961 millones de pesos al Anexo 16, un aumento de 18.8% en comparación con los recursos que se aprobaron para este año. Así, los recursos para abordar el cambio climático en México representarían 2.6% de los 9.06 billones de pesos de gasto público propuesto para el 2024.

el gasto del Anexo 16, 125,937 millones de pesos se irán a la Sedena, es decir, 52% de los recursos que se etiquetan para el cambio climático irán a parar a las fuerzas armadas a través de dos programas: Prestación de Servicios Públicos de Transporte Masivo de Personas y Carga Tren Maya, así como Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros.

De acuerdo con lo presentado por Hacienda, los recursos a la Sedena contribuyen al impulso del desarrollo económico del sureste del país mediante la dotación de infraestructura ferroviaria; sin embargo, para los analistas no queda claro cuál es su impacto para la adaptación y mitigación del cambio climático.

La Comisión Federal de Electricidad ocupa el segundo sitio, para el 2024, se contempla un gasto de 36,872 millones de pesos, 15.8% de los recursos del Anexo 16.

Sin reglas claras

Los problemas en el Anexo 16 no son sólo de esta administración. Desde su creación, en el 2014, no han quedado claras las reglas con las cuales se cataloga a ciertos programas dentro de este anexo del presupuesto.

“Una vez más se demuestra que los anexos transversales necesitan metodología y criterios claros para su conformación, porque por ejemplo lo de Sedena llevándose más de la mitad del presupuesto refleja una falta de criterios y metodología. No es sólo algo de este anexo, sino de los demás Anexos transversales”, aseveró Carlos Brown, gerente de Justicia Fiscal de Oxfam México.

En México, los anexos transversales son un referente de los programas presupuestarios que identifican y cuantifican la proporción de recursos públicos destinados a la atención de grupos específicos de la población o problemáticas nacionales bajo un enfoque integral, por ejemplo, mujeres, jóvenes, energías limpias, entre otros.

Esa falta de rigor permite que estos anexos se usen de manera discrecional”, añadió el investigador de Oxfam México.

Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal en Fundar, coincidió en que hay una discrecionalidad en el Anexo 16, el cual tiene problemas desde su origen porque se realiza bajo criterios muy amplios.

Los clavadistas mexicanos preparan demanda colectiva contra la Conade

Los deportistas preparan una demanda colectiva, tras mandar una solicitud para recuperar dichas becas, y luego de que la encargada de alto rendimiento, Rut Castillo, argumentara que para obtener los apoyos, los atletas debían estar afiliados a una federación.

Luego de una exitosa jornada en el pasado campeonato Mundial de Fukuoka, los clavadistas y nadadores mexicanos se cansaron de intentar dialogar con la Conade, para exigir la devolución de sus becas. Es por ello que recurrirán a la vía legal para solucionar la problemática.

En este sentido, los deportistas preparan una demanda colectiva, tras mandar una solicitud para recuperar dichas becas, luego de que la encargada de alto rendimiento, Rut Castillo, argumentara que para obtener los apoyos, los atletas debían estar afiliados a una federación.

Luego de emitir esta premisa por parte de Castillo, el abogado Luis Jiménez, quien llevará la demanda, tachó de absurda la respuesta de la encargada, puesto que la Conade desconoció a la Federación Mexicana de Natación.

Al respecto, Jiménez señaló que “Indebidamente les solicitaron ese requisito, por lo que ya la siguiente semana se presentan las demandas. Ya están listas”.

Asimismo, recalcó la incongruencia respecto a la afiliación de los atletas a una federación, pues señaló que “Ya se entregó a la Conade toda la documentación que se requiere para el otorgamiento de las becas y dentro de esa documentación solicitan dos condiciones que son de imposible cumplimiento, porque dependen de la existencia de una federación que ya no existe”.

En total, se presentarán 17 demandas de los deportistas que buscan hacer justicia y recuperar los apoyos negados —que incluyen las becas mensuales y viáticos de viajes a campeonatos—. Además, la exigencia de esta restitución se vuelve aún más relevante, ya que se acercan los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y los atletas no tienen ningún tipo de apoyo por parte de la institución, dirigida por Ana Gabriela Guevara, quien ha sido señalada por la malversación de recursos y por no transparentar el capital de dicha institución.

Por otro lado, los atletas que están impugnando la restitución de sus apoyos son Osmar Olvera, cuya beca asciende a los 46 mil pesos mensuales, gracias a su medalla de plata en la categoría de trampolín individual; Gaby Agúndez con 36 mil pesos por el cuarto lugar en plataforma individual; Alejandra Orozco con 27 mil 500 gracias a su cuarto lugar en la plataforma sincronizada; le siguen Randal Willars y Kevin Berlín con la suma de 30 mil pesos por su tercer lugar en la plataforma sincronizada, entre otros.

En 2023, la inflación es uno de los principales factores que preocupa a los trabajadores mexicanos

El alza de precios al consumidor se mantiene como uno de los factores que más les preocupa a los trabajadores y que más ha incidido en la definición de proyección laboral. Las personas han intensificado en el último año la búsqueda de empleos con mejores salarios o proyectos que les permitan complementar ingresos.

Ir al supermercado se ha convertido en un momento cada vez más estresante para los trabajadores mexicanos. El 75% de las personas considera que el mayor impacto de la inflación en su vida se refleja en el aumento de los precios de la despensa, según una encuesta de PageGroup.

La encuesta Inflación y salarios: La voz del candidato de la firma de reclutamiento identifica el alza en los precios de los productos en el supermercado como el aspecto de la vida diaria de los trabajadores en México con más afectación en este renglón, seguido del precio de la gasolina y la energía.

Aunque este año el alza de precios al consumidor se ha desacelerado, en 2022 el incremento en el valor de los bienes y servicios se mantuvo constante. El año pasado cerró con una inflación de 7.82%, la cifra más alta en 20 años.

El impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo tiene un impacto directo en la búsqueda de empleo y en las expectativas de los candidatos, esto se refleja en que sólo el 18% de los encuestados ha recibido un aumento salarial para compensar el alza en precios, indica PageGroup.

Las dificultades que enfrenta la fuerza laboral para adquirir algunos productos por el aumento de precios ha intensificado la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. El 48% de las personas muestra apertura a cambiar de empleo o tener otra ocupación para complementar ingresos, y un 29% reconoce que intensificó su búsqueda de trabajo.

De acuerdo con la firma,los ajustes salariales en este contexto pueden convertirse en un factor importante de retención de personal. El 68% de las personas que están en búsqueda activa de un empleo no recibió ninguna medida de compensación para enfrentar la inflación y un 49% no espera una acción de este tipo en el corto plazo.

En este sentido, el 42% de las personas considera que es más fácil recibir una nueva oferta de trabajo con un salario más alto que esperar una medida de apoyo por parte de su actual empleador. Este fenómeno también puede representar un mayor crecimiento en las cargas laborales, con un 61%, de los encuestados dispuestos a aceptar empleos o proyectos paralelos a su ocupación actual.

Frente a este escenario, PageGroup presenta las siguientes recomendaciones para las empresas:

*Comunicar de manera transparente las estrategias salariales. El 71% de los candidatos cree que las empresas deberían compartir sus políticas salariales durante el proceso de contratación.

*Evaluar regularmente los salarios de los empleados. El 44% de los candidatos opina que las empresas deben ajustar los salarios a la inflación, más allá de los aumentos basados en el desempeño de los empleados.

*Ofrecer opciones flexibles de compensación y beneficios adicionales. El 36% de los candidatos valora otras prestaciones al buscar empleo, como atención médica privada y reintegro de internet.

Presión en el bolsillo: Poder adquisitivo a la baja

De acuerdo con una encuesta de OCC Mundial, el 80% de los trabajadores en México afirma que la inflación ha tenido un impacto negativo en sus finanzas personales. Un 31% asegura que su poder adquisitivo disminuyó y un 24% ha moderado su consumo en consecuencia.

Entre las acciones que han tomado los trabajadores para disminuir el impacto del alza de precios en las finanzas familiares se encuentran:

Priorizar el consumo básico.

Comparar precios antes de hacer compras.

Identificar y reducir los gastos hormiga.

Reducir las deudas.

Elaborar un presupuesto familiar para priorizar gastos.

Recortar bienes y servicios que no son necesarios.

Controlar los gastos mensuales.

Eliminar planes de vacaciones.

La encuesta de OCC Mundial destaca que 27% de los trabajadores asegura que en el último año tuvo un aumento salarial, pero no al ritmo del avance de la inflación. Sólo un 4% dice que el ajuste compensó la inflación y un 3% tuvo un incremento que superó el nivel general del alza de precios.

Para vivir en democracia es necesario contar con los dirigentes que verdaderamente respeten y amen a su patria

Es importante comentar que ya son muchas las gentes que se están dando cuenta que hubo cosas muy raras en la selección de candidatos, que hubo muchas anomalías por ahí, por lo que sería muy conveniente que aclararan, la forma y el cómo, es que se dio esta decisión, principalmente para los incautos que antes votaron por ellos, así como por todos los demás que están viendo que siguen sucediendo cosas muy raras.

Por el momento estamos viendo cómo ya se van definiendo los candidatos de los partidos y por ello vemos con más optimismo que va a haber un resultado positivo para la oposición.

La realidad es que la gente está triste, está molesta, está agraviada y principalmente decepcionada, por toda esta bola de cosas que han estado sucediendo, principalmente en los muchos gastos y salidas de dinero, de los cuales hasta el momento, no se ha aclarado nada.

Es necesario recordarles que hay un viejo dicho que dice: “cuentas claras, largas amistades”, entonces estamos viendo cómo se ha llevado a cabo el robo y la comisión de delitos por parte de muchos de los actores políticos, a quienes no se les ha pedido rendición de cuentas para que se cumpla con lo que está marcado por la ley, tanto estas como otras situaciones, que son delitos federales, que no deben pasar desapercibidos y mucho menos darle amnistía a este tipo de cosas, eso sería como acabar con el estado de derecho, algo que sería totalmente inaceptable.

Es inconcebible que exista este tipo de diferencias, principalmente en las urnas donde cada quien decide por quien votar, y esto se debe llevar a cabo, después de que sean presentados los programas y los planes que tiene cada candidato, con los cuales pueden o pretenden rescatar a México, ya que por el momento todo en este país es una falacia.

Las instituciones son inviolables y la política debe de ser un ejemplo de honestidad, porque las futuras generaciones y el futuro de México no pueden estar en una situación en la cual no queden claras las medidas correctivas necesarias para sacar adelante al país en los próximos años.

Es increíble ver como ya nos rebasó la inseguridad, el secuestro y la asociación delictuosa con los diferentes carteles de las drogas, de los cuales “se dice”, que están asociados con algunos gobernadores y funcionarios millonarios de este sexenio, lo que de confirmarse, representaría que esto está a nivel criminal.

Por lo tanto México tiene que entrar en una fase de cambio, un camino que nos lleve a la realidad y que nos dé certidumbre, para que con ello, el elector tenga oportunidad de votar por gentes que se ganen y merezcan la confianza del pueblo, ya que muchos no están dispuestos a seguir siendo burlados, engañados y utilizados, como hasta ahora ha sucedido.

En fin, ya será pronto, cuando veamos como la realidad, vuelve a brillar.

Por ahora es importante que se investigue quienes han sido las gentes que han permitido, y siguen permitiendo, la entrada a México de muchos refugiados, así como también que se aclare cierta información que señala que se les están entregando tarjetas del Instituto Nacional Electoral, para que puedan votar, algo que de ser cierto iría contra nuestras leyes ya que no tienen derecho a votar, porque no son mexicanos.

Estas porquerías son las que han estado saliendo a la luz, por lo que sería necesario e indispensable que tanto el Instituto Nacional Electoral como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “se pongan los pantalones” para hacer que se respete el Estado de Derecho y la Constitución.

