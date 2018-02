El endemoniado desafío del priista Raymundo King

El dirigente priista chetumaleño Raymundo King de la Rosa tendrá un endiablado desafío como candidato al Senado, destinado a la segunda posición en la fórmula encabezada por Nueva Alianza: garantizar el triunfo en aguas infestadas de tiburones caribeños. Incluso la medalla de plata para su coalición lo condena la derrota, ya que la senaduría asignada a la primera minoría quedaría en manos de la candidata turquesa, deficiente con plena seguridad.

La coalición integrada por PRI, Verde y Nueva Alianza no parte como favorita por el escenario local y nacional, pero el coordinador de su bancada en el Congreso local no carece de argumentos políticos para dar la batalla, preservando ese par de senadurías que siempre ha estado en manos de priistas, acompañados por el Verde en 2006 y 2012, cuando triunfaron los ex gobernadores cozumeleños Pedro Joaquín Coldwell y Félix González Canto.

Los priistas son expertos en resistir huracanes electorales desde 2000, cuando el candidato presidencial panista Vicente Fox ganó en Quintana Roo; en 2006 y 2012 soportaron el azote de otro triunfador: Andrés Manuel López Obrador, pero ahora las condiciones son más complicadas para ellos.

A Raymundo King le reprochan su participación en el despreciado gobierno del priista prisionero Roberto Borge, pero no puede ser señalado por actos de corrupción que mantienen a varios colaboradores de Borge en prisión y a otros en la mira de la justicia. Habrá que evaluar a Raymundo King en campaña, pero sin duda va a competir con todo su repertorio.

Laura Fernández y sus obras en Puerto Morelos

La alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, ha acelerado el paso en un tema prohibido para muchos alcaldes en el estado: la obra pública. La ventaja de no tener antecesor dañino se nota a golpe de vista, con beneficios para su población beneficiada con moderno alumbrado público, calles pavimentadas con concreto hidráulico en Leona Vicario, construcción de guarniciones y banquetas en la cabecera municipal y más obras de impacto social en el resto del municipio ubicado al sur de Cancún.

Laura Fernández –del Verde Ecologista– ha avanzado a buen ritmo en un municipio que ha asimilado personalidad, con un vigor turístico, orden y liderazgo que beneficia a su población.