En referencia a la reciente información, la cual ya está confirmada, respecto a que este señor tiene problemas de salud nos demuestra que es absolutamente necesario que se les practiquen y soliciten los exámenes psíquicos, físicos y psicológicos, igual que se hace a los capitanes de aviones, exámenes que demuestren que si están aptos y si garantizan que todo sujeto, actores de la política que pretendan un cargo público, está en óptimas condiciones para ello, sin mentiras ni engaños, porque de no ser así, parecería que desean aprovechar una tribuna presidencial, o gubernamental o alguna presidencia municipal para burlarse de la constitución, de las instituciones y principalmente de los mexicanos que depositan su voto y su confianza en ellos.

Y que ahora, claramente podemos ver que una de las reglas de oro que se había mantenido a lo largo de los años en México, que se convirtió en una república, es que se debe respetar la autodeterminación de los pueblos, pero tristemente vemos como una vez más ha sido violada.

¿Cuál es el castigo por traición a la patria?

Artículo 128.- Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de cincuenta mil pesos, al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la Nación Mexicana.

(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012)

Artículo 84.- Orden Jurídico Nacional

En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo.

Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior.

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.

(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019)

Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. (ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. En ese período, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto.

Artículos 84 y 85 de La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 84.

Se considerará falta absoluta del Presidente de la República: la muerte, el abandono del cargo, su renuncia, su destitución o la incapacidad permanente o total para ocuparlo. En cualquiera de estos casos, asumirá el cargo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera inmediata.

Si ocurre cualquiera de las causas de falta absoluta del Presidente de la República dentro de los dos primeros años del periodo, deberá el Congreso de la Unión, dentro de los cinco días siguientes a que se dé la causa, expedir la convocatoria para la elección del Presidente que debe concluir el periodo respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de tres meses, ni mayor de seis.

Si la falta absoluta ocurre dentro del tercer, cuarto o quinto año del período, se seguirá el procedimiento siguiente:

El Congreso de la Unión convocará a sesión conjunta, dentro de las 24 horas siguientes a aquel en que se diera la causa de la ausencia, para tomar la protesta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que asume la Presidencia de la República. En esa misma sesión, se dará un plazo no mayor de 72 horas para que cada uno de los grupos parlamentarios propongan un candidato y se convocará a nueva sesión conjunta al término de dicho plazo. En la siguiente sesión, el Pleno del Congreso en sesión conjunta llevará a cabo la votación de los candidatos propuestos y elegirá, por mayoría simple de los presentes, a dos de ellos. De los dos candidatos electos, en una segunda ronda electoral, dentro de las 72 horas siguientes, el Congreso de la Unión en sesión conjunta elegirá, con mayoría simple de los presentes, a quien concluirá el período. En caso de empate se iría a una tercera ronda en las 72 horas siguientes.

En cualquiera de los supuestos anteriores, si el Congreso no estuviese en sesiones, la Comisión Permanente convocará de inmediato a sesión extraordinaria al Congreso de la Unión para los efectos de los párrafos anteriores.

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en el último año del periodo respectivo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumirá el cargo de Presidente de la República y terminará el período correspondiente.

Artículo 85.

Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el Presidente electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el 1o. de diciembre, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y, de inmediato, se encargara del Poder Ejecutivo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ocupará el cargo hasta que pueda hacerlo el Presidente electo o hasta que tome protesta el nuevo Presidente de la República, en caso de determinarse falta absoluta.

Cuando la falta del Presidente sea temporal, pero por más de 30 días, el Congreso de la Unión resolverá sobre la licencia y, mientras tanto, asumirá el cargo, de manera inmediata, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si el Congreso no estuviese en sesiones, la Comisión Permanente convocará de inmediato a sesión extraordinaria al Congreso de la Unión para los efectos del párrafo anterior.

Si la falta se convierte en absoluta, se procederá como lo dispone el artículo anterior.

En todos los casos, mientras el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocupa el cargo de Presidente de la República, se interrumpe su gestión como Presidente de la Corte y podrá volver a ocupar el cargo, una vez terminada la suplencia presidencial.

Mientras esto ocurre, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será ocupada por quien sea en ese momento decano de los Ministros.

Esto ya se había mencionado desde principios del 2022, he aquí la información que ya se había comentado y que nadie “al parecer” prestó atención:

La salud del presidente López Obrador: desinformación, confusión y distracción. Luis Antonio Espino

Ante el procedimiento al que fue sometido López Obrador, el gobierno buscó desinformar, confundir y distraer, yendo en contra de principios básicos de la comunicación social.

El objetivo de una oficina de comunicación social de la Presidencia en situaciones que rompen con las rutinas institucionales debe ser uno solo: reducir la incertidumbre sobre el funcionamiento del gobierno. Una enfermedad o un procedimiento médico que signifique un riesgo –así sea menor– a la vida del presidente de la República debe tratarse como una situación extraordinaria, y por eso debe ser comunicado a la sociedad siguiendo cuatro principios básicos:

RESPONSABILIDAD. Toda la comunicación debe realizarse bajo la premisa de que la prioridad es preservar el buen funcionamiento de la institución presidencial y la continuidad en la operación del gobierno.

ANTICIPACIÓN. Debe contarse con planes para comunicar situaciones de emergencia médica a fin de evitar respuestas improvisadas. Si el presidente se va a someter a un tratamiento médico programado, hay todavía más tiempo para diseñar un plan de comunicación que no deje espacios para la especulación o los rumores.

TRANSPARENCIA BÁSICA. Debe ofrecerse al público tanta información como sea posible. Esto no quiere decir que se tienen que subir a las redes sociales tomografías, electrocardiogramas y otros detalles personales. Quiere decir que el público tiene derecho a saber información básica, como por ejemplo si el presidente será sometido a una operación, si se tomará unas horas o unos días para recuperarse y quién se quedará a cargo de las decisiones más relevantes del gobierno.

RENDICIÓN DE CUENTAS.La ley mexicana no obliga a los mandatarios a informar al público los detalles sobre su estado de salud. Pero eso no quiere decir que el presidente no tenga una obligación democrática básica de informar con veracidad a los ciudadanos de cualquier condición médica o situación de emergencia que limite o ponga en riesgo su capacidad para gobernar, así sea durante unas horas.

La comunicación en torno al procedimiento médico al que fue sometido el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes 21 de enero no cumplió con estos principios. En vez de ello, observamos un gobierno que busca desinformar, confundir y distraer a la sociedad.

Las declaraciones del presidente en el video publicado el sábado 22 dan a entender que él y su equipo sabían perfectamente que sería sometido a un cateterismo cardiaco programado el viernes 21. Suponiendo que el procedimiento fue de verdad programado –y no producto de una emergencia– él podría haberlo mencionado en su “conferencia de prensa” matutina de ese día, o la oficina de comunicación de la Presidencia lo hubiera podido informar de manera oportuna. No fue así, lo que abonó a la desinformación cuando se filtró la noticia de que el presidente estaba hospitalizado. Para cuando el vocero publicó un tuit hablando de “una revisión médica de rutina programada”, los rumores ya eran imposibles de contener. Afortunadamente para todos, AMLO salió bien librado del procedimiento, pero es muy irresponsable apostar en contra de la posibilidad, así sea mínima, de que algo le pase y el público no sepa dónde está ni qué le sucedió.

Para eludir la rendición de cuentas sobre esta conducta, AMLO optó, una vez más, por sustituir la comunicación institucional con propaganda política. Recordemos que la comunicación busca informar al ciudadano para que este se forme libremente su propia opinión, mientras que la propaganda busca proteger la imagen y los intereses políticos de una persona o de un grupo con poder. En este caso, mediante la desinformación y la distracción, el presidente busca que la conversación pública se centre en la existencia de un supuesto “testamento político”. Seguramente, en los próximos días irá revelando detalles de ese documento imaginario y no sorprendería que lo presente en el reality show mal llamado “conferencia de prensa”. Así, logrará mantener la atención de la sociedad alejada de las múltiples y graves crisis que vive el país a causa de su forma de gobernar.

No coincido con quienes dicen que AMLO es como la mayoría de los políticos –que buscan verse fuertes y vitales– y por eso oculta su verdadero estado de salud. Una persona que busca proyectar salud y fortaleza nunca habla de la enfermedad o de la muerte. AMLO, en cambio, habla constantemente de su posible ausencia y lo hace para agrandar la importancia de su presencia. Así, logra que sus seguidores más convencidos sientan temor ante la idea de que él un día ya no estará aquí, lo que le da pie para exigirles más obediencia a su persona y más lealtad a su movimiento. Esto también le sirve para reforzar la idea de que su gobierno es un hecho histórico, por lo que su fallecimiento en el cargo lo pondría a la altura de Juárez y Madero, con los que se compara casi a diario.

Lo más preocupante de todo este episodio es escuchar al presidente afirmar convencido que su ausencia ocasionaría una crisis de gobernabilidad. Esto quiere decir que él se considera más importante que la Constitución, las instituciones, las leyes y la sociedad. Ese argumento lleva a la pregunta lógica: si es absolutamente indispensable para México que él siga en el poder en 2022, ¿por qué no será absolutamente indispensable en 2024? No es un salto muy grande concluir que su intención es preparar el terreno para plantear la “necesidad” de extender explícitamente su poder más allá de su sexenio, sea de modo personal o a través de un integrante de su familia o, si lo anterior falla, de su círculo político más cercano.

Al final del día, López Obrador habla de su salud y de su ausencia imaginaria para que nosotros no hablemos de la enfermedad y la ausencia real de cientos de miles de personas a causa de la manipulación política de la pandemia y la destrucción del sistema de salud. Un buen notario incluiría esa deuda como la principal herencia de su “testamento político”.

“¡AMLO da PENA AJENA…! ¿No se mueren de vergüenza” Carlos Alazraki

Desayunando es el programa de política para no políticos en Atypical Te Ve en el que Carlos Alazraki, Beatriz Pagés “la Dama de Hierro”, Javier Lozano “el Abogado de Hierro” y los personajes más importantes de la política en México revelan lo que otros no dicen mientras desayunan contigo.

Alazraki: O sea, no sale, no le importa, no conoce nada, no entiende el entorno mundial lo único que le importa es México sin entender lo que significa la globalización cuando estamos en un mundo globalizado.

No entiende que somos socios de Canadá y de Estados Unidos.

No entiende que somos el país más importante en el mundo que tenemos más tratados que nadie.

No entiende lo que es la promoción en turismo para genera empleo.

No entiende, Ángel, de que te ríes, te estas burlando de mí carajo.

Ángel Verdugo: No me estoy riendo de lo que hacen ellos y de cómo lo estas planteando, los estás exhibiendo.

Mira es que cuando manda la… envía la nota diplomática, yo creo que este hombre pensó que iban a temblar en Washington, no, no, no, le vamos a quitar, no le vamos a manda, y el gabinete en el Bar Boom, en el Situation Boom, y luego, luego, aparece la primera… el primer mensaje.

El beneficiario número uno de esos fondos fue la Secretaria de la Defensa, las fuerzas armadas, así eso fue el primer… como diciendo ahí te va un calis, pero luego viene la respuesta del presidente Biden y al mismo tiempo, “y te regalo un millón de vacunas de Johnson & Johnson, para que hables, para que no digas que damos maíz con gorgojos, también damos un millón de vacunas de Johnson & Johnson, que es la más práctica porque es una sola dosis, órale”.

Y este hombre, dice uno, no entiende, no quiere, así es, es una carambola de tres bandas.

Alazraki: Pero no se mueren de vergüenza o de pena de que siendo México tan rico, que somos un país muy rico, pidamos limosnas con vacunas por el pinche ten y todo, o sea no se mueren de vergüenza? A mí me da una pena ajena como no tienes idea.

Javier Lozano: De lo que estabas comentando, primero, la afirmación de López Obrador que dice: “La mejor política exterior es la interior”, por el amor… o sea, o sea, ese juego de palabras de que aquí a ver, no mames, que tiene… a ver, claro que ellos no, una cosa es la política interior y otra es la política exterior y más en estos tiempo, punto número uno.

Punto número dos, Marcelo sabes que respondió al memorándum del presidente Biden, dijo: “si, pero estamos hablando de cosas distintas porque él está diciendo que van a seguir financiando organismos y tal asociación civil, y nosotros lo que estamos pidiendo es que no se metan en política”.

No, no, no, no te confundas, el denunciar tus actos de corrupción… no me estoy… a ver, yo no me estoy metiendo en tu política, yo estoy denunciando un acto de corrupción y no estoy criticando al gobierno perse… no.

Entonces Ebrard dijo: no, el golpe no es para nosotros.

Bueno, que cree que somos tan brutos que no vamos a entender, que no vamos a leer entre líneas todos estos mensajes.

Alazraki: Pobre Ebrard ya no sabe que decir.

Ángel Verdugo: No, porque lo mandan, después de la Línea 12, el hombre anda como perico a toallazos no, zas, zas.

Javier Lozano:Y el ridículo de la carta que le manda The Economist, primer lugar les dijo señor editor, es editora, de entrada, una pinche carta como de diecisiete cuartillas, claro que ya apareció hoy la edición oficial del The Economist y sabes cuánto..., se redujo a cuatrocientas palabras, caracteres.

Pero menciona Raymundo Rivapalacio, está mejor la réplica que hizo el propio The Economist, en resumen, que la carta que mando Ebrard.

Angel Verdugo: El problema que tienen ahora es: “A ver la respuesta en francés, Marcelo que viviste seis años… luego en Alemán, no, no, no. Vamos, por eso me reía de lo que estas señalando, del ridículo

Alazraki: Es que no puede ser, no puede ser, caray, da pena ajena.

Gobierno ajustó gasto en sueldos y desastres

La Secretaría de Hacienda realizó la reducción a las erogaciones gubernamentales al cierre del primer semestre de este año

A mitad del presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró en sus actualizaciones hacer ajustes en los gastos obligatorios del gobierno federal.

La reducción en ese gasto fijo, el cual es necesario para la operación gubernamental, se está dando más en sueldos y salarios de servidores públicos, el Fondo de Desastres, pago de deuda y por responsabilidad patrimonial.

Se trata de todas las erogaciones que realiza el gobierno que son indispensables para que el aparato burocrático cumpla con sus funciones; por lo general, estos conceptos consumen más de 80% del presupuesto federal.

Para 2021, la Cámara de Diputados aprobó para este gasto irreductible 5.2 billones de pesos, considerando pensiones y jubilaciones, monto que subió a 5.8 billones para el actual ejercicio.

En el presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022, aprobado por un total de 7.8 billones de pesos, se estableció como prioridad cumplir con los gastos obligatorios como el pago de la deuda, pensiones, recursos transferidos a las entidades federativas y municipios, así como las transferencias a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

Si bien se cumplirá con este compromiso, será con menores recursos anuales a los asignados, luego de las modificaciones que realizó la SHCP al cierre del primer semestre de 2022.

El detalle

Como parte de este rubro, el gasto regularizable en servicios personales, el cual comprende las percepciones ordinarias de servidores públicos, así como erogaciones de seguridad social y fiscales inherentes a dichas percepciones, fue modificado con menores recursos a los aprobados por la Cámara de Diputados para el ejercicio anual de 2022.

Pasó de contar con 980 mil 987 millones de pesos aprobados originalmente para todo este año, a 974 mil millones de pesos, según muestran datos de Hacienda.

De igual manera, el gasto para previsiones del Fondo para la Prevención de Desastres, el Fondo de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas fue reducido de 9 mil 262 a 5 mil 132 millones de pesos.

Para el pago de la deuda pública y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) quedaron 813 mil 508 millones de pesos, contra 821 mil 463 millones aprobados inicialmente.

Asimismo, se decidió ajustar las previsiones de gasto de la atención de la población indígena de 112 mil 325 millones a 107 mil 595 millones de pesos.

Lo mismo pasó en el caso de las erogaciones por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, las cuales sufrieron una modificación al pasar de 680 mil 964 millones a 672 mil 414 millones de pesos para este año.

Dichos ajustes sirvieron para favorecer otros rubros, como el gasto obligatorio para cubrir indemnizaciones y obligaciones de resoluciones definitivas emitidas por la autoridad competente, al aumentar de 3 mil 626 millones a 4 mil 719 millones de pesos.

También ocurrió en las erogaciones determinadas para pensiones y jubilaciones, al aumentar de un billón 172 mil millones de pesos a un billón 175 mil millones de pesos, con lo cual se confirma que es el rubro que más pesa al interior de todo el gasto obligatorio del gobierno.

Sería bueno que definieran claramente cuánto dinero han gastado de los fondos del Arca Nacional ¿En dónde se han invertido? ¿Cuáles son los montos que han sustraído? ya que al parecer se ha derrochado la cartera de fondos que tenía el país, las cuentas claras demostraran en que se usaron, ya que pudieron haber sido usados en compra de votos o gastos de gentes que los apoyan, porque ni siquiera la Secretaria de Hacienda puede hacer uso del tesoro de los mexicanos, eso sería un robo a la nación y una traición al pueblo de México.

Y debemos recordar que una traición se paga con pena de muerte, aquí estamos viendo cómo los “dizque diputados”, quienes no representan al pueblo, han traicionado la confianza que pusieron en ellos los mexicanos, han traicionado a la patria, a la constitución y a la república, al haber permitido que se tome el dinero de las arcas del pueblo, eso es totalmente inaceptable ya que esto demuestra que no son dignos de confianza, ya que con estos hechos no son más que una banda de malditos seres despreciables y por ello deben ser juzgados por traición a la patria, por robo al erario y a las arcas nacionales.

