El estira y afloja de último momento

Todo indica que para el proceso electoral de junio próximo cuando se renovará la gubernatura, por lo menos dos candidaturas ya están definidas, y estas son obviamente la de Mara Lezama como abanderada de Morena y aliados, y en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde la abanderada sería Leslie Hendricks Rubio.

Si bien se comentó en algún momento que el PT podría ir solo, lo cierto es que esa es una estrategia ya muy conocida de ese partido que se caracteriza por amagar para sacar la mejor tajada posible a la hora de la conformación de los convenios de coalición.

Vamos a ver si en esta ocasión le resulta la treta y ello se sabrá este viernes cuando presenten su intención de ir coaligados con Morena y el PV ante el Instituto Electoral de Quintana Roo.

En el caso del tricolor, no hay figura alguna que pueda hacerle frente a la marca Morena y aliados, sobre todo con Mara como su candidata, de ahí que se podría decir que quien sea la abanderada/o es lo de menos cuando vemos a una dirigente estatal, entiéndase Candy Ayuso, no muy preocupada u ocupada en el futuro de ese partido que, dicho sea de paso, corre el riesgo de desaparecer.

Por lo que se refiere al Partido Acción Nacional (PAN) y posibles aliados, es decir el Partido de la Revolución Democrática (PRD), están en la etapa de estira y afloja sobre la figura que abanderaran en caso de concretarse la coalición, ya que el PAN ha puesto como su carta fuerte a Mayuli Martínez, mientras que el PRD tiene por lo menos tres prospectos.

El PRD ha incluido en su encuesta los nombres de Laura Fernández, diputada federal por el PV, al actor Roberto Palazuelos y a la panista Mayuli Martínez. A ese partido, de ir coaligados, le tocará poner el nombre del contendiente por la gubernatura.

A la que ya se le ve fuera de la contienda, aunque sigue dando batalla y busca un partido que la abandere, es la senadora Marybel Villegas, quien prometió estar en las boletas de junio próximo, sin embargo el objetivo parece complicársele cuando ahora las mujeres han saltado al escenario político y hay mayor competencia de género en los espacios de representación proporcional.

Pero hay que decir que Marybel Villegas, de no contender en las elecciones de junio próximo no se queda descobijada, de ninguna manera, continuará en la nada despreciable senaduría que la coloca en el centro de la toma de decisiones en el tema legislativo, lo cual no es cosa menor.

Por otro lado, el tiempo se acaba y los partidos tienen hasta este viernes para informar a la autoridad electoral sobre sus intenciones de coaligarse, será entonces cuando se conocerá si habrá dos grandes alianzas en la próxima elección, o la dispersión de siglas frente a la marca Morena. Hasta la próxima.