El final siempre sorprende, aunque esté escrito desde el principio

Lo más importante es que ahora veamos las cosas tal como son, un sexenio sin crecimiento, miles de muertos, miles de desaparecidos, una candidata a la presidencia que no tiene acta de nacimiento, transas y manipuleo en lo que fue el conteo del Instituto Nacional Electoral, 5 millones de tarjetas que se entregaron a extranjeros para que votaran por el partido en el gobierno, en fin, pero la única realidad es que la cuarta transformación no ha sido más que tranzas a la cuarta potencia.

La aviación comercial está totalmente destruida, 500 plazas de contadores aéreos que se necesitan y que no han sido cubiertas, la guerra en Chiapas, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Tabasco y en otros estados de la república, es un país que está en una guerra civil no reconocida, esto es un caos total ya que se pretende crear una tiranía, tal como lo mencionó Zedillo, quien hace un análisis de cómo se ha destruido totalmente a las Instituciones, al Estado de Derecho y a la Libertad de Expresión, todo esto que resulta muy delicado como para que los mexicanos no defiendan su voto, ya que la señora Sheinbaum tuvo 36 por ciento de votos y la presidenta electa, Xóchitl Gálvez, tuvo el 52 por ciento de votos.

Esta es la realidad, los mexicanos tienen que defender su derecho al voto y que sea respetado, así como también que estamos viendo todas las acusaciones que hace el señor Luna y que dice el señor presidente que este es un mentiroso, por eso es de creerse que ya le volvió a crecer la nariz al presidente, porque él sí ha sido el más mentiroso de todos los presidentes, y sobre todo por ver cómo están rechazando sistemáticamente las reclamaciones que se han hecho a la República Mexicana.

En fin, según los expertos financieros marcan claramente que va a haber una recesión muy grave en el país y ahí es donde estamos, esa es la realidad y el país pues nunca había tenido una situación como la que estamos viviendo, ahora es una situación muy similar a la que se ha tenido, o se tuvo, durante la época de Al Capone y de los grandes mafiosos que han existido en la historia de los Estados Unidos, la realidad es que estamos en un momento en el que nadie espero se podría llegar, además del problema económico, político y social que le están heredando a la supuesta presidenta, es una herencia terrible.

Eran enormes las posibilidades que tuvo este señor cuando fue electo presidente, ya que la gente que votó por él esperaba gozar de ciertas mejorías y de una mejor calidad de vida, pero lamentablemente todo ha sido todo al revés, fue demeritorio, por lo que si quieren que la gente crea en ellos, sería mejor que presentara las actas de los votos a Estados Unidos, para que ellos determinen si son, o no, procedentes los votos que se les dieron a las candidatas a la presidencia, ya que se dice que invirtieron las cifras de los votos de Xóchitl y se le dieron a Claudia.

Estamos viendo algo que es inimaginable ya que la realidad es que estamos en un país que está en plena decadencia, en todos los sentidos, por lo tanto hay que recordar un viejo dicho de la Biblia que dice: “Lo que siembras cosecharás”, y por ello esperamos pronto que camino llevarán todas las acusaciones y acciones que se han hecho contra este señor, un presidente delincuente, porque él exige que se presenten en México, pero afortunadamente por las acusaciones que le está haciendo el señor Ismael “El Mayo” Zambada, que están ya confirmadas y videofilmadas, ya son hechos irrefutables, y que lamentablemente para los jueces mexicanos que él controla, ya no pueden hacer nada para declararlas no aceptables, ahora la justicia americana tomará, o tomó ya, cartas en el asunto.

Es por ello que este señor, en el momento que pierda su inmunidad, y se presenten las actas, pasará a ser un delincuente, tal como ha demostrado que ha sido por muchos años, cuando comenzó en el 2003 a tomar dinero de los cárteles para sus campañas publicitarias.

El antecedente que es muy claro y no deja lugar a dudas ya que por más de 17 años no ha demostrado tener un trabajo, como generó dinero, ni tampoco haber hecho el pago de impuestos, que todo mexicano debe hacer.

En fin por donde busquemos, hasta por debajo de la alfombra están sucias todas las actitudes que tomaron estos sinvergüenzas, mega delincuentes, que ya llegaron al tope del nivel de tolerancia, lo bueno es que en pocos días el principal actor político ya se va a “La Chingada”, su rancho, y entonces si ya veremos la actuación de la señora Sheinbaum, porque no se le debe olvidar que nadie está por arriba de la justicia mundial.

Y es importante mencionar una mentira más, ya que muchas veces dijo que no iba a haber nepotismo, y ¿qué pasó?, ahora quiere dejar a su hijo como el príncipe de Morena.

En fin, realmente es increíble como la negación, la desubicación racional y la ambición que tiene este señor, ha llegado a ese punto tan desastroso de pretender acabar con la república.

En fin, lo que será, será, el futuro es hoy, y ya veremos cómo tanto la DEA como Estados Unidos y otros gobiernos, actuarán en contra de estas personas, cuyos ideales son los de crear una tiranía comunista en México, porque cada día está demostrándose, con hechos, todas sus falsedades al igual que las tranzas que la 4T ha logra modificar, pero la mayoría de los mexicanos estamos conscientes de que eso ha sido una falacia, que desaparecerá cuando llegue la realidad, porque la verdad siempre brilla.

Lo importante, es que la luz de la verdad vuelva a brillar y cuando eso suceda, los mexicanos que fueron embaucados por este señor, un mentiroso que no tiene fundamento, quiera negar o cambiar lo que se está demostrando con realismo, con pruebas y con videos, entonces será cuando todas las declaraciones que hay en su contra van a tener peso y ese peso va a hacer que tengan problemas muy serios y donde sus sueños y su “luna de miel”, tanto de él, como todos los narcos, pues llegará a su final.

Que no se le olvide que con la vara que mide, será medido, y también recordarle que él le prohibió la seguridad a los ex presidentes, entonces él también no va a tener la posibilidad de contar con la seguridad con la que cuenta ahora, y eso es una realidad, y a ver ahora quien lo cuida porque ya ni su mamá lo va a poder cuidar.

Ernesto Zedillo alerta que reforma de AMLO al Poder Judicial también destruirá la democracia (Por Omar Tinoco Morales)

El ex presidente de México rompió su silencio habitual y señaló que la “frustración del presidente (AMLO), al no contar con una Corte sumisa, ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal”.

El ex presidente Ernesto Zedillo alertó que el verdadero propósito de la nueva reforma al Poder Judicial de México, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, es arrasar al actual sistema de justicia y crear uno nuevo que siga sin resistencia los lineamientos del Ejecutivo federal, situación que derivará en la pérdida de la democracia.

Al participar en la Conferencia Anual de la Barra Internacional de Abogados, el ex mandatario mexicano calificó como un error histórico la aprobación de esta reforma, y acusó a quienes la avalaron de ir en contra de la patria, pues la verdadera motivación fue cobrar una revancha de López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por no doblegarse ante la 4T.

“La frustración del presidente (AMLO), al no contar con una Corte sumisa, ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal, la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder”, expresó en el evento donde se encontraba también la ministra Norma Piña y otros integrantes de la Corte.

Zedillo, quien en su mandato también aplicó una reforma judicial (1995) puntualizó que es muy claro que a partir de ahora la presidencia de la República será muy poderosa para combatir y sofocar cualquier disidencia, “todos los principios esenciales del Estado de Derecho podrán ser pisoteados”.

El Poder Judicial de AMLO

Además de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Corte, entre una lista aprobada por el Ejecutivo y el Legislativo, con la nueva reforma se creará un nuevo órgano de vigilancia sobre los juzgadores que tendrá la capacidad definitiva de destituir a jueces y magistrados si este considera que sus sentencias no siguen a los intereses del pueblo.

En realidad, no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la Cuarta Transformación, transformar nuestra democracia en tiranía”, dijo el ex mandatario mexicano.

Ernesto Zedillo explicó que los potenciales daños de esta reforma a la vida democrática de México lo llevaron a romper su silencio autoimpuesto para abordar temas nacionales. Se trata así de una abierta crítica a la reforma impulsada por López Obrador, considerando que a lo largo del sexenio no respondió a las múltiples menciones del político tabasqueño en las conferencias mañaneras.

Carta dirigida a José Antonio Meade (Qué lástima…) Carlos Alazraki

Estimado José Antonio, qué rápido pasa el tiempo, parece que apenas ayer fue la elección que Andrés les ganó, el tiempo voló y la verdad en 6 años nada pasó, tuvimos el peor gobierno de la historia de México, un gobierno que al final de cuentas terminó con un cero de crecimiento, oíste bien y lo sabes además, cero.

Un gobierno que rompió el récord mexicano de asesinatos y de desaparecidos.

Un disque gobierno que terminó como narco gobierno.

Una basura de gobierno que nos dejó la deuda más grande de nuestra historia, y que por cierto, tendremos que pagar.

Una mi.. de gobierno que dejó sin medicinas a los mexicanos, con 800,000 muertos por el Covid.

Una cerdada de gobierno, que dejó a los niños sin escuelas de tiempo completo, en pocas palabras, un gobierno inepto, vengativo, huevón, acomplejado y corrupto, muy corrupto.

En fin, José Antonio, si sigo así te tendría que escribir aproximadamente unas 100 cartas, te platico, esta mi.. de gobierno se acabó y veremos que sigue en el segundo acto, con Claudia, y la razón que te estoy escribiendo mi carta semanal es muy sencilla, te platico: Fíjate que el domingo cuando fue el grito, Cinthia y yo nos pusimos a platicar y a soñar de qué hubiera pasado si tú hubieras ganado la presidencia.

Y te comparto nada más nuestras conclusiones:

Juana tu mujer, sería sin duda alguna la mejor primera dama de la historia, su cariño a los niños y el carisma que tiene, hubieran sido increíbles, ningún niño con cáncer se hubiera quedado sin medicinas, no solamente los niños, sino todos los mexicanos.

Tampoco ningún niño se hubiera quedado sin escuelas de tiempo completo.

Tendríamos un aeropuerto de primer mundo y no las mam… de aeropuerto que tenemos.

No se hubiera quitado ningún programa social.

Tampoco les hubieras dado tus pompis al Ejército y a la Marina como lo hizo Andrés.

También hubieras creado un millón y medio de empleos al año, porque tú si entiendes muy bien la importancia del Near Shoring.

Hubieras viajado por el mundo, para promover nuevas inversiones y así crear nuevos empleos.

Hubieras apoyado a las pequeñas y medianas empresas durante la pandemia para que no cierren.

Y a diferencia de Andrés, tu gabinete hubiera estado formado por puras geniecitas y geniecitos, súper preparados, no como Andrés, que ese gabinete estuvo de adorno.

México hubiera crecido, seguro contigo, fácilmente un promedio del 3% del PIB al año, no cero como Andrés.

La violencia se hubiera reducido en un porcentaje gigantesco y seguro no saldrías con la mam… de “abrazos y no balazos”.

Estoy seguro que tu lema sería, “Justicia para todos, sea como sea”, y cuando digo justicia me refiero a un poder judicial autónomo, al igual que los otros dos poderes.

Uf, Meade, cómo hubieras hecho la diferencia, qué México hubiéramos tenido, cómo hubieras reducido la pobreza creando esos millones de empleos, y sobre todo, qué buenos socios y qué buenos vecinos seríamos.

En fin José Antonio, esa noche, Cintia y yo soñamos muy a gusto, y cuando nos despertamos al día siguiente, nos quedamos viendo el uno al otro y a la misma vez dijimos lástima que él hubiera o él hubiese, no existe.

AMLO dejará aumento de deuda pública más alto en la historia (El Financiero)

El sexenio que está por terminar dejará el aumento de deuda más alto en la historia en números absolutos, con 6.6 billones de pesos, con lo que heredará a Claudia Sheinbaum unas finanzas públicas en “la cuerda floja” frente a las calificadoras, advirtieron analistas.

Esto se debe a que la próxima administración ya no contará con el respaldo de los fondos de estabilización para enfrentar una crisis.

El gobierno destinó 664 mil 067 millones de pesos al costo financiero de la deuda entre enero y julio de este año, esto significa un 4.1 por ciento más que en el mismo lapso de 2023.

Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), representó 2.5 por ciento, cifra que se elevó a 3.3 por ciento en 2023 y a 3.6 para este año.

Arely Medina, economista de investigación en Citibanamex, estima que en este año la deuda respecto al tamaño de la economía rebasará “la barrera psicológica del 50 por ciento.

“Para 2024, Hacienda tendrá una deuda neta que estimamos en 51.2 por ciento del PIB y para 2025, el escenario más factible, la deuda la calculamos en 52.5 por ciento del PIB.

Considero que partir del umbral de 50 por ciento del PIB, las calificadoras y los mercados serían sensibles”, señaló la especialista.

Medina consideró que para evitar una degradación de la nota soberana, el gobierno está obligado a llevar a cabo una reforma fiscal, ante el casi nulo margen de maniobra para recortar el gasto o endeudarse.

Sin esta reforma no quedaría más opción que elevar aún más el endeudamiento.

“Para reducir el gasto en 3 puntos del PIB para 2025 como lo propone Hacienda, consideramos que sería más que necesario la implementación de una Reforma Fiscal; si bien el gobierno tiene el capital político para hacerla, no ha dado señales de que la vaya a realizar.”

Medina explicó que el gobierno tendría dos vías: recortar el gasto o elevar la deuda. Pero la disminución del gasto, sumada a la desaceleración de la actividad económica, en la cual se han ajustado a la baja las proyecciones de crecimiento para 2024 y 2025, definitivamente le va a pegar mucho más a la actividad económica.

“A menos actividad económica menor recaudación, lo que también afectará los ingresos, situación que dibuja un panorama complicado para el manejo de la deuda, porque no va a quedar de otra más que contratar deuda,” Señaló Medina.

Por su parte, el director de Ecobi, John Soldevilla, prevé incluso que la deuda pública se elevará cuando termine este año hasta 52.2 por ciento del PIB, esto es ocho puntos más que en 2018, y con expectativas de llegar hasta casi 55 por ciento en 2026.

Este sería el mayor nivel desde el 56 por ciento alcanzado en 1987, Soldevilla prevé que al cierre de este sexenio, el saldo total de la deuda pública ascendería a 17.8 billones de pesos, lo que representaría un incremento nominal en seis años de 59.2 por ciento, el tercero más elevado en los recientes cuatro sexenios.

“Junto con el déficit fiscal de casi 6 por ciento del PIB para este año, la deuda pública es uno de los mayores factores de riesgo que enfrentará la economía en los primeros años de la nueva administración”, señaló Soldevilla.

Por otro lado, un aspecto positivo de la deuda es que al parecer el ciclo de recortes en la tasa de interés del Banco de México ya comenzó y va a continuar en 2025.

La mayor parte de la deuda es en moneda nacional por lo que a medida en que la tasa de interés se reduzca, habrá menos presiones para pagarla.

Soldevilla precisó que, sexenio tras sexenio, se ha visto un cambio en la composición de la deuda pública: la interna representa actualmente el 75 por ciento del total, cuando en 2018 era de solo 63 por ciento.

Pero este sexenio es el que más ha pagado un costo fiscal, de alrededor de 3 puntos del PIB, mientras que históricamente se han pagado unos 2 puntos del PIB.

Por su parte Medina agregó, “Sí hay un antes y un después en el manejo de las finanzas públicas a partir del presupuesto de 2024; de 2018 a 2023 sorprendió con un ‘mexican moment’, con un tipo de cambio que llegó a 16 pesos por dólar. El desempeño del manejo de la deuda de 2018 a 2023 ha sido bueno”.

“Sin embargo, para 2024 la propuesta de elevar el déficit hasta 6 puntos del PIB sin que hubiera mayores riesgos si nos preocupa como analistas y a las calificadoras hacia adelante”.

Medina consideró que la propuesta de Hacienda para 2025 y hasta 2030 debe ser el mantener la deuda estable en 50.2 puntos del PIB con una fórmula de menor gasto, “Pero lo vemos difícil debido a que el gasto tiene una inercia propia, con mayores compromisos políticos y demográficos como el gasto en pensiones”.

El vaivén de la política

Lic. Alberto Woolrich Ortíz

En México existe un juicio de valoración muy extendido, en el que se sostiene que la Cuarta Transformación de la República se encuentra subordinada a los inconstitucionales mandatos de Andrés Manuel López Obrador, quien a base de sus golpes e ingeniosidades, sostiene un nulo respeto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por todos aquellos bandazos y desplomes jurídicos emitidos para destruir la impartición de justicia.

Sus nefandos y ominosos decretos, votados en ciertos y amañados periodos de sesiones, destruyen la Separación de Poderes. Para desgracia de nuestra República, hoy se pretende que el Poder Ejecutivo Federal dicte las leyes para que ese poder insanamente las ejecute, con ello el Primer Magistrado de la Nación se exceptúa a la obediencia de las leyes que formula y acomoda su ley al interés privado de su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y, consecuentemente adquiere un provecho político diferente del interés de la justicia que emana del Poder Judicial Federal, todo eso es contrario a los postulados de nuestra Carta Magna.

Lamentablemente el nuevo destino que se le pretende dar a la separación de poderes, al poner al servicio de la clase política las decisiones de la justicia, destruye aquella dramática y democrática conquista de las libertades, en las que empeñó su historia y su sangre el pueblo de México.

El jefe supremo de las fuerzas armadas hizo valer con sus decretales y ocurrencias un obscurantismo de monarca que fue segando con el auxilio de sus legisladores hasta el último vestigio de las libertades, salvaguardas y garantías consagradas en lo que ha sido nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir del nacimiento de su mandato hasta concluirlo consumó su objetivo, pero dentro de ese tiempo existieron jornadas propiciadas por el Poder Judicial Federal y la abogacía independiente de la República que alcanzaron el ámbito de la Epopeya.

En éste último mes de Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha iniciado una brillante batalla para defender a nuestra Carta Magna. Es verídico que con esa contienda se pretende que se siga protegiendo a los hombres libres, a la justicia, a la Separación de Poderes, a la Independencia Judicial; por lo que tarde o temprano México va a resultar beneficiado con el triunfo de las togas que desean ¡Justicia! ¡Libertad! ¡Independencia Judicial! ¡Separación de Poderes!

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

¿Cuántos más, AMLO? Las instituciones que desaparecieron o cambiaron en el gobierno de la 4T (El Financiero)

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, decenas de organismos gubernamentales han desaparecido y otras más fueron modificadas bajo el principio de “austeridad republicana”.

El próximo 1 de octubre oficialmente concluirán los seis años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiempo en el que decenas de organismos gubernamentales han desaparecido o se han fusionado con el fin de eliminar la duplicidad de funciones y ahorrar presupuesto, según ha dicho el mandatario.

Los órganos autónomos en México son entidades públicas que llevan a cabo funciones específicas independientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estos forman parte de la estructura del Estado y su autonomía está reconocida constitucionalmente.

El INAI explica que estos organismos son indispensables para que exista un equilibrio de poderes, además de que contribuyen a garantizar los derechos y consolidar la democracia de las naciones.

Sin embargo, durante su campaña presidencial y a lo largo de su administración, López Obrador no ha cesado en sus críticas y embates contra la existencia de los órganos autónomos, pues considera que representan un gasto innecesario y que sus funciones pueden ser absorbidas por otras dependencias del gobierno.

Bajo el argumento de “austeridad republicana” del gobierno de la Cuarta Transformación, varias de estas instituciones han dejado de existir y varias más han sido absorbidas por el sistema de programas sociales del presidente. Algunas de las que aún sobreviven están en la ‘cuerda floja’, mientras que otras quedaron en el olvido entre decretos y cambios a sus normas internas.

El ‘cementerio’ de los organismos públicos: ¿Qué instituciones ‘borró’ o modificó AMLO?

Indesol- En 2022, el presidente López Obrador firmó un decreto con el que ordenó la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), creado en 1994. El mandatario estableció entonces la creación de la Dirección General de Bienestar y la Cohesión Social para asumir sus funciones.

Insabi- Para abril de 2023, Morena aprobó la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuyos servicios pasaron a manos del IMSS-Bienestar, el cual a su vez se convirtió en un órgano descentralizado. Cabe recordar que el Insabi sustituyó la operación del también extinto Seguro Popular.

INEE - En el ámbito educativo también se eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Este organismo se creó en 2002 y fue abrogado en 2019.

Consejo Nacional de Promoción Turística y ProMéxico - Ambas instancias, cruciales para las promociones de las inversiones en el país fueron de las primeras en ser desmanteladas por el gobierno de la 4T.

Financiera Rural de Desarrollo - En 2023 también se oficializó la extinción de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), la cual durante años otorgó créditos a los productores del campo.

Notimex- La extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano se hizo oficial en octubre de 2023, cuando las Secretarías de Gobernación y del Trabajo llegaron a un acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores para el pago de liquidaciones. Esto ocurrió luego de más de 3 años de conflicto entre la directora, Sanjuana Martínez y los empleados de la agencia.

En la larga lista de organismos desaparecidos por la actual administración también destacan seis órganos desconcentrados de lo que fuera la Procuraduría General de la República (PGR) que, en diciembre de 2018, se integraron a la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR):

La Agencia de Investigación Criminal.

El Centro de Evaluación y Control de Confianza.

El Centro Federal de Protección a Personas.

El Centro Nacional de Planeación.

Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Las fusiones y cambios en el gobierno de López Obrador

En otros casos, las responsabilidades se trasladaron a otras dependencias o, bien se optó por unir instituciones. Entre ellos se encuentran:

Bansefi - En julio de 2019 el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financierosdejó de operar para dar paso al hoy Banco del Bienestar, encargada de la dispersión de los apoyos destinados a programas sociales sin necesidad de utilizar bancos comerciales como BBVA, Banco Azteca o Banorte.

Telecomm- Otro decreto presidencial presentado ese mismo año estableció que las remesas provenientes de Estados Unidos se dejarían de enviar por el Banco del Bienestar para hacerlo directamente a través de la Financiera del Bienestar, la cual sustituyó a la antes conocida Telecomm Telégrafos.

Nafin y Bancomext- En 2018, López Obrador propuso unir a la Nacional Financiera con el Banco Nacional de Comercio Exterior, esto pese a que el sindicato de Bancomext presentó amparos para evitar esta fusión.

Banobras y SHF - Si bien el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Sociedad Hipotecaria Federal comparten el mismo director (Jorge Mendoza Sánchez), su fusión es más bien parcial, pues no comparten las mismas funciones.

Entre 2018 y 2020 también tuvieron lugar otras uniones como fue el caso de Diconsa y Liconsa, las cuales se fusionaron para formar parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo en el que se ha destapado una red de corrupcióny un presunto desfalco por 9 mil 500 millones de pesos.

¿Cuáles son los órganos autónomos que AMLO quiere desaparecer?

Apenas en febrero de este año, el presidente López Obrador envió un paquete de reformas constitucionales al Congreso de la Unión, en el que se incluye la extinción de siete organismos más que, en sus palabras, “no sirven para nada”.

En su propuesta, el mandatario plantea la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), así como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

