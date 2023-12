El futuro de México estará en elegir a quien daremos nuestro voto

Es importante destacar lo que dijo el presidente del PRI, respecto a que la oposición va a hacer un llamado para que se modifique la ley, para que a través de esta se pueda juzgar al presidente, y en su caso encarcelarlo, si se utiliza dinero del erario público para apoyar a cualquier candidato.

Esto es un acierto, ya que esto nos acerca a un respeto a la democracia y a ejercer el voto libre, al que todos los mexicanos tenemos derecho, para escoger a las personas que lo ameriten y que estén respaldadas con planes, con hechos, con capacidad y con experiencia para que México evolucione de lo negativo a lo positivo.

Está claro que este señor ha sido el peor presidente de la historia de México, por lo que parece ser tendrá un resultado similar al que tuvo el presidente López Portillo (JoLoPo) y por lo que le ladraban en restaurantes y en todos lados, cuando dijo que “iba a defender al peso como un perro”, algo que no logró hacer, por eso es necesario recordar a muchos políticos que estos errores en política, son crímenes de guerra, tal como lo decía Don Emilio Portes Gil.

Se ha dado a conocer en algunos medios, que el señor en el poder, “ha apoyado” los comicios en Argentina, esto a través de uno de sus hijos, para beneficio de los comunistas socialistas.

La constitución argentina prohíbe la donación de dinero tanto para las campañas como para los partidos, tratándose de gobiernos extranjeros, así como tampoco se sabe de dónde se tomó o quien aprobó ese dinero, si es limpio, o si es sucio, por ello es que las autoridades tendrían que investigar e interrogar al hijo del presidente, ya que “se dice que”, pudo salir con 10 millones de dólares.

Lamentablemente estamos viendo como este señor lo único que quiere es tratar de afectar la campaña de Xóchitl, con un tipo de actos que más que nada parecen jugadas gansteriles, porque son totalmente de capos, lo que nos recuerda a Al Capone, quien acabó en la cárcel por no pagar impuestos, pero en fin.

El estado de derecho es quien tendrá que decidir próximamente, cuando este señor ya no tenga la impunidad que le da el puesto a él y a su familia, para que los pongan en el banco de los acusados y los juzguen por sus actos, como delincuentes.

Como así es que también se inauguró el Aeropuerto en Tulum, lugar en el que estaban los invitados especiales, autoridades, periodistas y más gentes, donde les llovió por dentro, ya que el agua se metía por el techo de ese nuevo lugar.

Y seguimos haciendo y viendo más de lo mismo, hablamos de las cosas hechas y construidas, las cuales están demostrando la poca calidad del trabajo o la falta de expertos para ello o el trabajo con poco esmero, ya que ese tipo de incidentes es el resultado de trabajar con gente mediocre e incompetente, que están ejerciendo funciones que deberían ser llevadas a cabo por arquitectos e ingenieros capacitados, junto con albañiles y maestros de alta calidad, para no correr cualquier tipo de riesgos, como se está viendo, en fin.

Y seguimos viendo más de lo mismo, como pasó en el Aeropuerto de Santa Lucia, y con lo del Tren Maya, donde al parecer ya se vendieron todos los boletos, algo que ya es bueno, porque se llegó a hacerlo realidad.

Así mismo las obras del metro de la ciudad de México, donde se dice que existe una escases de refacciones, así como la falta de reparaciones que necesitan muchos de los vagones, por este tipo de situaciones, el líder del sindicato de este transporte está reportando que es debido a estas situaciones que no se les está dando mantenimiento a los trenes.

Entonces, aquí una vez más, lo que tenemos que poner en claro es que la obstrucción de la justicia fue llevada a cabo por la entonces regente de la ciudad, la señora Sheinbaum y ahora por el señor Batres, quien está ahora como regente, que al no brindar las garantías necesarias que demuestren el óptimo estado en que se encuentren estas instalaciones, por lo que al no atender estas situaciones, tendrán que responder la aparición de cualquier tipo de delitos, que surgieran en estos transportes, así como tampoco que busquen encubrir a los responsables por sus omisiones y su incapacidad, por ejemplo el hecho de muchas gentes que reportaron cuando cayó el metro, pero esta emergencia no fue cubierta de forma inmediata, en fin seguimos viendo cosas que son totalmente imposibles de aceptar, pero es exactamente en estas acciones donde vemos la realidad de las cosas.

Igualmente seguimos viendo que Acapulco sigue abandonado, la violencia que existe cada vez más en las carreteras a todo lo largo y ancho del país, esto se acerca cada vez más a una guerra civil, la cual no quieren reconocer.

Por todo este tipo de situaciones es que no entendemos cómo es posible que los mexicanos, nuestros compatriotas, siguen tragando mierda, tal pareciera que ya les gustó estar comiendo caca…huates todos los días.

Por estas y muchas otras razones es que ya no podemos permitir que continúe esta pesadilla, que siga acabando este cáncer con el país, la solución es clara y por ello la oposición está unida, hoy tenemos a una candidata idónea, con capacidad, con inteligencia y con experiencia, quien nos da la esperanza real y positiva de lograr un mejor país, por ello es que esperamos que los electores, a través de la democrática, ejerzan su voto y con ello poder lograr que el Congreso, que por ahora está ocupado por gentes de otros partidos, esté ahora conformado por quienes decidamos los mexicanos, no los representantes de los partidos, con ello esperamos que se acabe la irónica y vulgar actuación que han tenido los diputados y la Cámara de Senadores, quienes no han hecho más que limpiarle el cu…, el trasero al presidente, ya que son han sido una bola de lame suelas.

Esta es la realidad, por el momento seguiremos viendo que porquerías más siguen saliendo ya que los chismes día a día siguen aumentando, así como también vemos como este señor sigue en su viaje de ego, con una arrogancia narcisista psicópata, la cual cada día lo define más.

Respecto al estado de salud de este señor, él mismo ha dado a conocer que tiene problemas muy severos, entonces sería bueno buscar que se vaya a “La Chingada”, a su rancho, lástima que ya cerraron la Castañeda porque sería el lugar ideal para mandarlo, pero ya va siendo hora de que se inicien las auditorias correspondientes, que se investigue si ha cometido abusos como el robo a la nación y al erario público ya que esto es un delito federal, para que si resulta responsable de algún delito, pague con cárcel como cualquier delincuente, por no haber respetado los derechos de todos los mexicanos y principalmente a las instituciones.

***

La seguridad en Tamaulipas está “del carajo”: Xóchitl Gálvez

La precandidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, criticó la gestión del gobernador de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal, a quien acusó de tener los niveles de seguridad “del carajo”.

La abanderada de la oposición señaló a los morenistas de ser incapaces de gobernar, y puso como ejemplo la situación en ese estado. “Son corruptos e ineptos. Su gobernador no tiene las agallas de defender Tamaulipas, se requiere de políticos valientes y no agachones”, acusó.

Asimismo, Gálvez indicó que los militantes de Morena prefieren consentir al crimen organizado, que dar la cara por la ciudadanía.

Además, adelantó que la siguiente semana anunciará quiénes serán los integrantes de sus dos equipos de trabajo rumbo a 2024.

Durante una gira por Reynosa, Tamaulipas, donde se reunió con militantes del PRI, PAN y el PRD, la precandidata apuntó que sus grupos estarán conformados por los personajes “más capaces”, y que serán de las tres fuerzas políticas.

“El martes presentaré a mi equipo de precampaña y el miércoles presentaré a los integrantes técnicos, a los especialistas, que harán el plan de gobierno. Me voy a rodear de la gente más capaz del PRI, PAN y el PRD”.

Antes, a su llegada a la ciudad, Gálvez afirmó que su contrincante de MC, Samuel García, tiene la costumbre de omitir la verdad. Entrevistada a su llegada a Reynosa, la aspirante fue cuestionada sobre los dichos el emecista, quien afirma ya estar en segundo lugar.

Respondió que “Samuel García dice que ya acabó la obra de El Cuchillo, imagínense. Cerraron la obra. Miente mucho”.

Antes, la precandidata opositora había hecho otros señalamientos en este sentido, al acusar al regiomontano de no haber cumplido sus promesas. “No se vayan sólo con tiktoks divertidos, con caras bonitas, porque eso les dura un ratito. El señor de los fosfo fosfo, en Nuevo León dijo que no se iba a ir. ¿Ustedes confiarían en alguien que no tiene palabra”, le dijo el martes pasado.

También ha dicho que no está preocupada por ir en segundo lugar en las encuestas, a pesar de la diferencia de más de dos dígitos que señalan los ejercicios. Dice que está acostumbrada a venir de abajo.

***

Xóchitl Gálvez incorpora a su equipo a la senadora Kenia López Rabadán

La precandidata a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, dio a conocer de una nueva incorporación a su equipo de trabajo que buscará llevarla a Palacio Nacional en las elecciones de 2024.

La senadora con licencia dio a conocer que su compañera de bancada, Kenia López Rabadán, se suma al equipo de precampaña como jefa de Oficina.

“Estoy encantada de anunciarles la integración de mi querida Kenia López Rabadán, una senadora ‘xingona’, a mi equipo de campaña como jefa de Oficina. Recuerden que este movimiento es con fuerza y corazón”, dijo Gálvez Ruiz.

Al respecto, la senadora López Rabadán, quien originalmente aspiraba a buscar la candidatura opositora para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, agradeció a Xóchitl Gálvez el nombramiento y aseguró que trabajará para que sea la próxima presidenta de México.

“Muchísimas gracias querida Xóchitl por la invitación y, por supuesto, trabajaré todos los días para que seas la próxima presidenta de México”, aseguró López Rabadán.

Los refuerzos de Xóchitl Gálvez

La incorporación de la senadora Kenia López Rabadán es la última de la lista que ha dado a conocer en días recientes Xóchitl Gálvez, quien también había adelantado previamente que contempla al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, para integrarlo al equipo de campaña una vez que el priista salga de su encargo, el próximo 1 de diciembre.

Asimismo, las incorporaciones más recientes han sido las de Maximiliano Cortázar Lara, quien es el coordinador de Comunicación de Campaña, además de Luisa Alejandra Latapí Renner, coordinadora de Vinculación Institucional.

En la última encuesta de El Financiero, publicada a finales de octubre, Gálvez apenas obtuvo el 28 por ciento de las preferencias frente al 46 por ciento de Claudia Sheinbaum, colocándose 18 puntos por debajo de la contrincante morenista y apenas 10 puntos por arriba del sector que se considera como “indefinido”.

****

Dura es la Ley, pero es la Ley

Con antelación la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, siempre ha sostenido de diversos modos y en distintas ocasiones, que la narco-política es despreciable y es una deshonra para México, pues las circunstancias de la dinámica jurídica y política constantemente exigen la actualización en relación a ese tópico. La vivencia de nuestra Carta Magna lo exigen necesaria e ineludiblemente, ya que no debe olvidarse que los abogados contamos con el deber social de empecinarnos en que se aplique la ley. Dura lex, sed lex.

La abogacía de la República, bajo diferentes formas de actividad, esgrimiendo las armas de la razón, la verdad y la fe en la justicia deben de pugnar que se logre la observancia del Pacto Federal y de sus secundarias, sin lo cual, como bien enseñara Imanuel Kant: “no tendría ningún valor la vida del hombre sobre la tierra”. Por la consecución de ese objetivo, se pugna por el bienestar de México.

Desde el sitial que corresponde a la abogacía, se asume la tarea de encauzar ese despreciable fenómeno de la narco-política hacia la aplicación del derecho, con la intención de que algún día el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, observe y ordene cabalmente se investigue, encarcele, procese, sentencie al responsable directo de haber infiltrado el fenómeno en el ámbito de procuración de justicia.

Congruentes con esa manera de pensar, el Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., tenemos que actuar y desempeñar una labor crítica-jurídica no sólo del incorrecto actuar omisivo de diversos primeros magistrados de la Nación, sino de aquellos funcionarios del ámbito de procuración e impartición de justicia que impidieron esa investigación, colaborando con ello al fenómeno que ahora envilece a nuestra República, ya que dichos indignos de la justicia se apartaron de la observancia de la ley en detrimento de los intereses auténticos de nuestra Patria, adoptando actitudes serviles, estúpidas, demagógicas e iletradas para favorecer ese envilecimiento que ahora vive México.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

******

El proyecto de la super farmacia de AMLO es un absurdo: José Narro

Con un gran almacén como el que se pretende “no es la manera en que se pueda resolver el desabasto de medicamentos, eso es mentira”, resaltó al participar en el tercer Congreso Internacional contra las Adicciones, Planet Youth, en Guanajuato

El proyecto de la superfarmacia del presidente Andrés Manuel López Obrador es un “absurdo”, señaló José Narro, exsecretario de Salud, en el marco del tercer Congreso Internacional contra las Adicciones, Planet Youth, que se celebra en Guanajuato.

Con un gran almacén como el que se pretende “no es la manera en que se pueda resolver el desabasto de medicamentos, no es teniendo una supuesta farmacia, eso es mentira”, resaltó el también exrector de la UNAM.

En el mismo evento, el secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz dijo que la mega farmacía con la que el Gobierno Federal pretende corregir la falta de medicamentos es porque “piensan que es como repartir papitas y refrescos”.

Daniel Díaz enfatizó que en Guanajuato no tienen problema en el desbasto de medicinas y en tratamientos contra el cáncer, por lo que subrayó que “distribuir medicamentos amerita que se tenga un sistema de medicación a la medida de las necesidades de cada entidad federativa, no son papitas y refrescos”.

Desde hace más de tres meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno Federal buscaba crear una mega farmacia, con el objetivo de resolver el problema del desabasto de medicamentos en el país

El pasado 21 de noviembre, el mandatario confirmó que su farmacia central será inaugurada a finales de diciembre en Huehuetoca, en el Estado de México.

*****

¡¡¡Hablador!!!

En múltiples ocasiones algún político fracasado y mentiroso pone en la palestra un pensamiento que contiene crasos errores. También en otras ocasiones ese hablador ha cometido otros graves desatinos. Así forma parte de su tradición particular aquellas insensateces que expresa al querer salir a relucir. Otra vez más Vicente Fox ha expuesto su falta de cultura, de tacto y supina ignorancia.

Vayamos al punto.

En horas recientes y en momentos políticos muy delicados, en pleno día de la eliminación de violencia contra las damas, el merolico abrió el hocico para quedar en evidente, como siempre, ridículo, desatando, como siempre, una serie de ataques, como siempre, de todos los sectores.

¿Qué fue lo que dijo?

Se refirió a la esposa de un contendiente a ser presidente de la República como “dama de compañía”.

Dando lugar a respuesta inmediata de la aludida: “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre”, etc. etc..

Tan supina ignorancia le asiste al tal insignificante político, que ante tan contundente respuesta afirmó: “en la discusión electoral hay libertad de expresión”.

Inequívoco. ¡!¡Suprema estolidez!!! ¡!¡Qué desconocimiento de la Ley!!!.

—Pero vamos a ver el porqué de ello—. El ignaro dijo: “que en la discusión electoral, hay libertad de expresión”. Por principio de cuentas rústico iletrado, ni usted, ni la señora Lic. Mariana Rodríguez se encuentran contendiendo para ningún cargo electoral, ni tampoco se encuentran debatiendo sobre contrapuestas posiciones de índole político electoral. Por tanto, sus decires son prohibidos y consecuentemente sancionables. La ley es cultura y la palabra que utilizamos los que nos preciamos de ser respetuosos de las leyes ha de ser palabra cultural.

El soberbio Vicente Fox, alter ego y defensor a ultranza de la narco-política, se atreve a agredir a una licenciada, olvidando a toda costa que dentro de su sexenio no sólo permitió la corrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que la alentó.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., no ha olvidado aquellas indeseables palabras pronunciadas en un recinto de justicia por uno de sus afectos y colaboradores cuando en aquél momento dijo: “le asiste toda la razón, le asiste todo el derecho, qué le parece que sean ciento cincuenta millones de pesos”.

Como tampoco olvida que durante su mandato, usted designó a un narco-político como Director de la Agencia Federal de Investigaciones de aquella extinta Procuraduría General de la República, la cual por cierto, tampoco quiso que se investigara al narco-político más importante de la historia jurídica nacional.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

****

AMLO confiesa sus ‘achaques’

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló de qué platicó con Claudia Sheinbaum ayer por la tarde, cuando la precandidata presidencial de Morena lo visitó en Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo hablaron como amigos sobre sus familias y ‘achaques’ que padece AMLO, entre ellos un problema en el ‘carcañal’ y sobre un ‘tutupiche’ que ‘le salió ayer’.

“Tenía interés en platicar conmigo, comentamos algunas cosas, somos amigos, es mi compañera y dirigente del movimiento al que pertenezco. Hablamos de nuestra situación familiar, me preguntó sobre Beatriz (su esposa) y de mis achaques, ya les había dicho que estoy malo del carcañal”, respondió AMLO ante los cuestionamientos de los reporteros sobre la reunión.

“Ayer me salió un tutupiche… se los dejo de tarea, es en mi lengua tabasqueña, pero todo va bien”, añadió.

¿Qué es un tutupiche?

Según la Asociación de Academias de la Lengua Española, la palabra tutupiche viene del maya yucateco chuchup, que quiere decir ‘inflamado’, e ich, que se refiere al ojo.

Por lo que AMLO se refirió al orzuelo, una infección de origen bacteriano que se presenta en las glándulas de los párpados superiores o inferiores.

... ¿Y qué es el calcañar?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), el ‘calcañar’ es la parte posterior de la planta del pie, es decir, el talón.

AMLO dijo que se ‘afectó el carcañal’ en septiembre de 2023, por lo que tiene que caminar despacio.

¿Qué enfermedades tiene AMLO?

AMLO, de 70 años de edad, ha admitido que padece de varias enfermedades, entre ellas hipotiroidismo, gota, hipertensión y angina de pecho.

Además, el mandatario mexicano sufrió un infarto agudo de miocardio en 2013, mismo que fue atendido oportunamente en la Ciudad de México.

****

Videos exhiben las goteras del Aeropuerto de Tulum, durante la inauguración

En los videos se ve cómo se filtra la lluvia en el techo y a elementos de las Fuerzas Armadas limpiando los charcos de agua

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta tarde la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo; sin embargo, el evento generó polémica en redes sociales, luego de que se publicaron videos de las goteras y filtraciones de agua adentro del recinto pocos minutos antes de que comenzara la ceremonia.

En uno de los videos se ve a los asistentes al evento, entre ellos reporteros y un grupo de baile, parados adentro del recinto, mientras el agua se filtra por diversas partes del techo y algunos de los militares limpian los charcos que se formaron en el suelo, justo en la zona donde esperaban los invitados al presidente.

En una segunda publicación, se ve cómo el agua de lluvia cae en tiras desde el techo, incluso sobre el templete, los militares y los invitados.

Un tercer video muestra como el agua continúa cayendo y a los invitados grabando las filtraciones, mientras colocan su mano debajo de las goteras y le toman foto con su celular.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció que el primer avión, de la aerolínea Viva Aerobús, aterrizó en el aeropuerto minutos después de que comenzó la inauguración.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la inauguración de la obra es parte de la celebración del quinto aniversario de su gobierno y que lo considera “una prueba fehaciente” de lo que ha realizado su administración “con el apoyo de muchos servidores públicos, mujeres y hombres, civiles y militares”, con el respaldo y la participación del pueblo.

“Así como esta magna obra, hemos terminado o están por concluirse otras como el Tren Maya, el proyecto constructivo más grande e importante en la actualidad en todo el mundo, queda también el día de hoy, de manifiesto que la inversión pública contraria a lo que algunos piensan es fundamental para el desarrollo, porque entre otras cosas se generan muchos empleos, se distribuye el ingreso y se reactiva pronto la economía, no es casual que en este año el sureste este creciendo al doble que el norte del país”, puntualizó.

****

Gasto para adaptación y mitigación contra el cambio climático en México tiene un retraso en su ejecución (Santiago Rentería Nolasco)

Los recursos destinados para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático se ubicaron en 120,015 millones de pesos entre enero y septiembre, esto representó un avance de 78% conforme a lo programado por la Secretaría de Hacienda.

En el marco del inicio de la cumbre climática, COP 28, el dinero que el Gobierno de México canaliza para la adaptación y mitigación para los efectos del cambio climático ha mostrado un retraso conforme a lo calendarizado para enero-septiembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los recursos destinados en el Anexo 16 para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático se ubicaron en 120,015 millones de pesos entre enero y septiembre, esto representó un avance de 78% conforme a lo programado por la autoridad.

La SHCP había programado un gasto por 153,845 millones de pesos durante el periodo referido.

Pablo Ramírez, coordinador del Programa de Energía y Cambio Climático en Greenpeace México, dijo a El Economista que el subejercicio en el Anexo 16 es un problema más que se junta con otros inconvenientes que ya tiene como es la opacidad en el gasto.

“El Anexo 16 no sirve para adaptar al país para los impactos que ya sufre por el cambio climático, así como para mitigar las emisiones de efecto invernadero”.

Para este año se destinarán 187,968 millones de pesos a la adaptación y mitigación para los efectos del cambio climático, una cantidad sin precedentes, pero más de la mitad está destinado para el Tren Maya.

Cambios a la vista de todos

Los impactos del cambio climático en México ya son más que claros. Prueba de ello es que Otis pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en sólo 12 horas frente a las costas de Guerrero.

Otro ejemplo es que 1,559 de 2,471 municipios del país, 63%, cuenta con algún tipo de sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México elaborado con información de la Comisión Nacional del Agua.

La comunidad de El Bosque, en Tabasco, está sufriendo, desde el 2022, los impactos de la crisis climática. La erosión costera, el aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos han dejado sin hogar a numerosas familias, según reveló Greenpeace México.

Inició la COP 28

Este jueves inició en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, la cumbre mundial del clima COP 28. En la reunión internacional ya se confirmó la creación del Fondo de Pérdidas y Daños.

Al Jaber, presidente de la COP 28, comunicó este jueves 30 de noviembre que se hizo historia “al establecer el Fondo de Pérdidas y Daños para los países más vulnerables en el caso de desastres climáticos provocados por el calentamiento global".

Pablo Ramírez comentó que la creación del fondo es una acción ambiciosa y además de que brindaría confianza y certeza al mundo de que la COP 28 va “en serio”.

“El fondo se acordó en la COP 27, en Egipto, pero se postergó hasta la COP 28 para darle forma, es decir, ver quién va a poner el dinero y en dónde se va a estar. Lo que se dice es que no sólo exista el fondo, sino que sea justo, es decir que el dinero vaya acorde con las pérdidas y daños que han estado ocurriendo”, acotó.

Países que contaminan más deben de aportar más

El integrante de Greenpeace México explicó que quienes deben de destinar recursos al fondo deben ser los países que más contribuyen con emisiones de gases con efecto invernadero, y, por lo tanto, al cambio climático, así como la industria que explota combustibles fósiles.

“Esos son los grandes responsables históricos del problema en el que estamos metidos y por ende son los que tenían que responsabilizarse del Fondo de Pérdidas y Daños”.

El fondo comenzará a operar de manera oficial el próximo año. Durante los cuatro años siguientes será administrado por el Banco Mundial.

[email protected]

****

Sexto año de gobierno (Enrique Campos Suárez)

Hoy se cumplen cinco años, 1,826 días, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder presidencial.

Es una discusión muy válida por las características del personaje en cuestión considerar si realmente su tiempo de gobierno empezó antes, cuando, por ejemplo, decidió la cancelación del aeropuerto de Texcoco o si realmente dejará de tomar decisiones presidenciales cuando termine su tiempo legal.

Como sea, la Constitución dice que a López Obrador no le queda un año sino 10 meses de gobierno. Esto porque en el 2014 se hizo un cambio político-electoral que acortaba el tiempo entre el día de las votaciones federales y la toma de posesión.

No se trató de ninguna maniobra de sus opositores para acortar el sexenio actual, fue apenas un tímido acercamiento a una falla que existe en el sistema presidencialista que contempla un periodo muy largo entre el triunfo y la toma del poder.

Lo que está claro es que restan 300 días que serán muy intensos en los que el Presidente saliente hará todo lo posible para garantizar la continuidad de su proyecto a través de quien le obedezca ciegamente y también a través de redoblar el dictado de cambios que sienta que le hacen falta a lo que llamó su Cuarta Transformación.

Hemos visto cómo en meses y semanas recientes sin remordimientos quita y pone ministros de la Suprema Corte, cómo decreta mayores atribuciones económicas para las fuerzas armadas, cómo acomoda sus piezas en las candidaturas electorales y cómo no esconde que a Palacio van a verlo para recibir instrucciones.

Es pronto para hacer balances finales del sexenio, pero hay cuestiones en la economía que ya desde hoy quedan claras.

En términos de crecimiento económico éste será un sexenio perdido. Porque, por más que en términos nominales pueda acabar el tiempo de López Obrador con un muy ligero crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto (PIB), éste será definitivamente inferior a cualquier otro periodo de los últimos 30 años y será negativo en términos per cápita.

Durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la expansión económica mexicana per cápita, que se contabiliza a través de dividirla entre sus habitantes, había tenido un crecimiento mediocre de menos de un punto porcentual, pero en este sexenio, al menos hasta el quinto año, el resultado es negativo.

Así, cada mexicano es hoy más pobre con relación al estado de la economía en el 2018 y eso sin tomar en cuenta que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el porcentaje de personas con carencias sociales ha aumentado más de 3% durante lo que va de esta administración.

El sexto año de gobierno será intenso, es año electoral, de muchos apresuramientos para intentar dejar una marca. Es el tiempo en el que López Obrador tendrá que aceptar que quizá aspire a conservar el poder, pero definitivamente desde fuera de Palacio Nacional y ese será un proceso difícil.

Alguna vez un empresario me dijo, hace muchos años, que tenían que aprender a mantener una buena relación con el poder presidencial, porque, al final, los presidentes van y vienen, y solo se quedan seis años y sus negocios duran muchas generaciones. Y a éste le quedan 10 meses.

[email protected]

*****

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

**-**

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]