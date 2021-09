A continuación les comparto un análisis hecho por expertos para The Economist, la influyente publicación inglesa, que trata del “Futuro que nos espera”.

Si lo dice The Economist, cuyas “predicciones” en materia económica, política y social, resultan siempre ciertas, hay que prestarle atención, pues es claro, que son la expresión (muchas veces y casi siempre veladas tras figuras metafóricas, analogías, etcétera) de las decisiones previamente tomadas e impuestas por la elite global a la sociedad mundial.

Y en este caso tales “predicciones” corresponden a lo que han llamado “la nueva normalidad”, que, no es otra cosa que el tal Nuevo Orden Mundial en marcha.

“El futuro que nos espera”, según The Economist.

Resumen de los 20 puntos de un análisis que hizo la revista con más de 50 expertos acerca de lo que viene en el futuro inmediato.

1.-Los humanos deseamos volver a socializar, pero el trabajo a distancia básicamente se quedará igual. El modelo mixto de trabajo es irreal, simplemente seguiremos trabajando en línea desde nuestras casas cada vez más adaptadas y con reuniones en lugares divertidos y diferentes para socializar y conectar. Se crearán múltiples espacios para grandes juntas digitales con todas las soluciones. Nadie quiere vivir en el tráfico ni en esa vorágine de información y trabajo otra vez.

2.-Las oficinas cierran en un porcentaje altísimo y ese modelo atrasado es retomado por tecnologías de vanguardia. Cada día tendremos más asistentes digitales para trabajar en forma eficiente. Esos grandes corporativos serán recordados por siempre como los enormes mamuts de 1980-2020 en extinción. La gente no siempre trabajó así, y no trabajará por siempre en ese mismo esquema.

3.-Desaparecerán en por lo menos 50% de los hoteles de convenciones. Nunca regresan los viajes, congresos o reuniones de trabajo como eran, si es que se pueden hacer en línea. El turismo de trabajo desaparece prácticamente. Las llamadas se convierten en videollamadas. Las juntas internacionales en juntas en línea. Los grandes congresos en sistemas tecnológicos. Nuevos lanzamientos de productos en forma digital y tecnologías novedosas.

4.-Las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario. Muchas empresas se dedicarán a solucionar las necesidades de trabajar desde casa. La casa cambia de ubicación. Hoy se puede vivir fuera de una gran ciudad, trabajar igual y generar el mismo valor. La ubicación física pasa a un segundo término para las empresas, pero a un primer término para los trabajadores.

5.-La productividad ya no depende de un jefe que te revise, ahora una plataforma medirá tus resultados, KPI’s y tiempos eficientes. La forma de contratar personal se replantea. Contratar al mejor del mundo hoy es más fácil, económico y eficiente. No habrá diferencia entre contratar personal local y extranjero. Hoy todos somos globales.

6.-Todo lo rutinario se vuelve virtual y en esquema de suscripción. Desde iglesias, arte, gimnasios, cines, entretenimientos. A veces iremos a esos espacios físicos, pero la baja demanda no permitirá mantener las infraestructuras que esos lugares tenían antes. Menos instituciones o espacios de este tipo podrán mantenerse abiertos. Servicios sofisticados a domicilio por medio de VR llegaran muy pronto.

7.-Las empresas que no inviertan por lo menos 10% en nuevas tecnologías desaparecerán. La empresa tradicional llegó a su fin en 2020. Sólo queda esperar a su muerte definitiva. Con recursos limitados las empresas requieren más certidumbre y mejores inversiones. Una empresa tecnológica, nueva y pequeña, puede desbancar a una que lleva haciendo lo mismo en los últimos 50 años. Así como el modelo de “dark kitchen” ha crecido muchos servicios copiarán el modelo.

8.-El turismo de entretenimiento regresa totalmente fortalecido en el segundo semestre de 2023, siempre acompañado con mucha tecnología en su operación, desde la compra, la operación y las experiencias a recibir. La gente aprecia más que nunca visitar lo natural, pero con soluciones altamente tecnológicas. Lugares más remotos, experiencias más auténticas apoyadas con asistencia digital 24/7. La interacción es la base del entretenimiento del futuro. Ser parte, experimentar algo auténtico y descubrir información en forma dinámica.

9.-El manejo de datos personales se vuelve más delicado y las grandes plataformas cambiarán. La gente pagará servicios por suscripción porque preferirá conocer cómo se maneja su información personal. Pagará para mantener el control de sus datos. Las grandes marcas hoy valen por su credibilidad. Todo se puede copiar o replicar menos el prestigio. El valor de la empresa hoy depende de muchos factores y no nada más de su venta anual.

10.-Los empleos se reducirán dramáticamente, pues muchas funciones y operaciones simples las resolverá la AI. Para 2030, la IA ya manejará operaciones complicadas en millones de lugares. Pero la adopción general inicia en este 2021. Se aproxima una temporada de despidos globales muy grande. El desempleo se da por razones multifactoriales y no solamente a consecuencia de la crisis económica.

11.-La educación nunca volverá a ser igual. Será presencial pero tecnológicamente adaptativa. Cada quien lo que necesita. Estudiar Offline y On-line será lo normal. Las escuelas y universidades se transformarán en un esquema híbrido para siempre. Se regresa al esquema de contratar gente muy preparada para llenar puestos importantes, pero se aceptarán candidatos sin título universitario para puestos menos importantes si tienen la experiencia necesaria.

12.-El sistema médico se adaptó a lo digital con tecnología a distancia para siempre. Una cita médica en teleconferencia será lo normal. La gente seguirá con pruebas de Covid-19 rápidas por todo 2021-2022 para sentirse seguros. La vacuna se acelerará mucho, pero encontrará grandes retos en el camino. Los grandes hospitales replantean su operación por las crisis económicas que han sufrido por la pandemia. La gente enfermará menos de virus y bacterias gracias a una limpieza escrupulosa en el manejo de alimentos.

13.-Los patrones de consumo personal sufrirán grandes cambios, pues surgirán nuevas formas de comercio y la gente tenderá a ahorrar más. Un porcentaje alto del gasto familiar se destinará a actividades que hoy no se pagan y se reducirán otro tipo de adquisiciones. La compra de artículos como ropa elegante se substituye por prendas casuales. Sigue la transformación radical de hábitos. La electrónica sigue siendo el producto más apreciado y adquirido.

14.-El comercio sigue creciendo, pero en línea, entran jugadores como Facebook, Tik-Tok y YouTube que competirán con Amazon. Cierra un porcentaje cercano a 50% de tiendas físicas globales. Las tiendas que sobrevivan serán para vivir experiencias y show rooms, pero el comercio real para finales de 2025 será mayor en línea que presencial en muchos rubros. Los grandes centros comerciales quedarán atrapados en el tiempo. Muy pocos sobrevivirán a largo plazo.

15.-El cambio climático será un tema muy hablado y apoyado. Grandes industrias seguirán transformándose y se generalizará el uso de la IA para hacer mejor y sostenible ambientalmente la producción de bienes y servicios. La adopción de bicicletas como transporte principal seguirá creciendo gracias a la transformación de las ciudades. El tema Covid dará paso al cambio climático como principal preocupación. Se abre una ventana de oportunidad para la colaboración internacional con el propósito de ayudar a transformar y resolver los grandes temas.

16.-Nuevos modelos de información y noticias por suscripción con más transparencia ayudarán a dar contenidos y opacarán a las “fake news”. La credibilidad y transparencia será la piedra angular de todas las empresas. La gente está cansada de tanta información y prefiere sistemas dirigidos y normados por expertos para interactuar en redes. La inmediatez seguirá siendo altamente valorada.

17.- La salud mental se vuelve un tema recurrente y grandes plataformas ayudarán a la gente a sobrellevar las situaciones de agresividad, soledad y angustia que han vivido al estar aisladas. Uno de los grandes lastres de 2020 será la complicación para trabajar nuevamente en equipo. Mucho que trabajar, mucho que replantear. Las crisis de liderazgo en las empresas cada día serán más comunes.

18.-Las grandes problemáticas como la educación, la salud, la energía, la seguridad, la política, la destrucción de la clase media, tomarán los reflectores y las empresas tecnológicas desarrollarán soluciones. Se invierten grandes capitales a hacer el bien, mientras que se resuelven los problemas globales. Emprendimiento social en su máxima expresión con resultados económicos muy sustanciosos.

19.-Todo se va a lo natural y saludable. Comida, experiencias y forma de interactuar. Lo de hoy es 100% natural. Producir los propios alimentos, meditar y ejercitarse, pasan a ser parte del día a día. La permacultura y los sistemas de producción personales eficientes crecerán exponencialmente. Muchos querrán producir y consumir alimentos sanos. Tenderá a fortalecerse el consumo local. Ser más sano es el “nuevo lujo”. Los productos suntuosos pierden valor y justificación. El reciclado regresa con mucha más fuerza después de un año de desperdicios incontrolables, ahora con grandes tecnologías que inician y resuelven realmente los problemas generados en el pasado.

20.-El mundo está viendo este año un nuevo inicio. Un renacimiento. Le gente replanteará sus metas personales, de trabajo, de salud, de dinero y espirituales. Vienen grandes oportunidades para satisfacer todos esos requerimientos y cambios de pensamiento. Un nuevo inicio anclado en valores fortalecidos. Muchos comportamientos se transformarán y nunca regresarán. Acumular, consumir y vivir por lo material pasa al lado negativo de la conversación.

La innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento complejo, no lineal tenderán a ser la base de la nueva realidad. Seguir haciendo lo mismo sin replantear sus actitudes y actividades en 2021 es ir directo al precipicio. Todos están a tiempo de encontrar nuevos caminos. Las directrices están definidas. Simplemente hay que encontrar las nuevas rutas personales o empresariales.

Fuente: The Economist

La prensa internacional etiqueta a AMLO como un “nuevo aprendiz de dictador” y “Líder populista”

Luego de la investigación revelada por el PAN alrededor de supuestos contratos con Cuba, Andrés Manuel López Obrador fue tratado en la prensa internacional como líder populista que “jamás actúa acorde a lo que predica”.

Luego de que el senador Julen Rementería informó de un posible fraude orquestado entre el gobierno de México y el de Cuba, políticos, periodistas, especialistas y población en general arremetieron contra la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador.

Pero no fueron los únicos, la prensa internacional ha retomado el tema desde un análisis crítico. Tal es el caso de AmericaTeVe, donde a través de la periodista y presentadora Marian de la Fuente del programa El Espejo, increparon al mandatario mexicano.

“El CubaGate, un nuevo escándalo de fraude orquestado y llevado a cabo por el mal llamado presidente del régimen cubano, Díaz-Canel, y el presidente de México Andrés Manuel López obrador, y que involucra a falsos médicos cubanos, está sacudiendo en el día de hoy el país azteca”, fue como presentaron su más reciente capítulo al aire.

Enseguida, etiquetaron la supuesta maniobra de ambos gobiernos como un “sucio negocio de la izquierda revolucionaria”, y etiquetaron a López Obrador como un “nuevo aprendiz de dictador” y “líder populista”.

“Los sucios negocios de la izquierda revolucionaria siguen saliendo a la luz. La mano de Cuba sigue acariciando el lomo de los nuevos aprendices de dictador, llenándose los bolsillos a costa de la indecencia de estos líderes populistas de discurso fácil y que jamás actúan acorde a lo que predican”, aseguró la periodista frente a las cámaras.

Luego de dar un breve recorrido por la investigación presentada desde las entrañas del Partido Acción Nacional (PAN), continuó con la editorial del día.

De acuerdo con la periodista, estos contratos son posibles gracias a que instituciones como la Organización Mundial de la Salud o gobiernos como el de AMLO y su 4T “se hacen de la vista gorda”.

Además, aseguraron que el “dinero sucio” no fue a parar a manos de los médicos cubanos, sino que ha sido implementado para “pagar su revolución”.

Y remató con la aseveración de que gobiernos como el de México y el de Cuba son “pseudo socialistas”, “comunistas en cubierto” que “cada vez salen más del clóset”.

“¿Dónde fue a parar realmente ese dinero? Por supuesto no a pagar a los médicos cubanos, a los que Cuba explota sistemáticamente en un auténtico tráfico humano, ante el que entidades como la Organización Mundial de la Salud o países que se llenan la boca hablando de democracia hacen la vista gorda”, explicó.

Luego de una breve entrevista con el diputado mexicano Gabriel Quadri, miembro de la bancada panista, y quien criticó sin temor a la Cuarta Transformación y a las políticas internacionales de AMLO, en el programa se retomaron las palabras de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Al respecto, Marian de la Fuente insistió en que, para ella, no se trata de una cuestión de “la derecha”, pues más bien se trata una “cuestión de los zurdos, es una cuestión de los engaños de la izquierda que cada vez están saliendo más a la luz”.

Fuera del contexto cubano, la periodista también habló de cómo se mira la situación actual en México desde su perspectiva, y aseguró que se trata de un gobierno que a pesar de hablar en defensa de los más desprotegidos, hay impunidad, puesto que “se persiguen muchas cosas, pero no a los delincuentes”.

Esto, aseguró, habría quedado en evidencia cuando personajes como Nicolás Maduro y el propio Díaz-Canel visitaron el Palacio Nacional en fechas recientes para ser parte de la Celac.

“La corrupción y la impunidad están a la orden del día (...) en México se están persiguiendo muchas cosas, pero no se persiguen a los delincuentes, no se persigue a los corruptos, no se persigue la impunidad. No se persiguen tampoco ni a Maduro ni a estos dictadores que están además perseguidos por la comunidad internacional, que además tienen precios sobre su cabeza y que se pasean por el Palacio Presidencial como quinto pepino”, finalizó.

Los números del “Cuba Gate”

Conforme a una investigación dada a conocer por Julen Rementería, líder de los senadores panistas, el Gobierno Federal en coordinación con el de la Ciudad de México y el del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, “orquestaron un fraude de 255 millones 873 mil 177 millones de pesos al presupuesto de salud” de nuestro país, mismo que se realizó en dos momentos distintos, para que los presuntos médicos cubanos ayudaran a combatir la pandemia en 2 temporadas diferentes.

La opacidad fue la característica principal en este fraude, ya que a pesar de buscar por todos lados, todavía hoy, concluida la investigación, no se ha logrado saber si los visitantes eran médicos, o choferes, o atletas, o meseros, o espías, pero lo que sí es seguro es que no vinieron a combatir la pandemia, ya que nuestros médicos nacionales han sido los que trabajaron, y siguen trabajando, día, noche y todos los días contra el Covid, por lo que han sido muchos los que han muerto en el cumplimiento del deber.

En los documentos publicados por el senador, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la CDMX, canalizó recursos públicos al Gobierno de Claudia Sheinbaum, para traer a 585 médicos cubanos a México para que colaboraran contra el Covid-19. Esto con un costo total de 255.8 millones de pesos, incluidos servicios generales, de hospedaje, alimentación y pago por servicios profesionales. El concepto por servicios de hospedaje y alimentación fue de un total de 1 millón, 475 mil 44 pesos, indica el documento. También se muestra otra partida otorgada por este mismo concepto de un total de 14 millones 884 mil 785 pesos, además de un monto de 239 millones 513 mil 347 pesos referidos a “transferencias para gobiernos extranjeros y servicios profesionales”.

La información del “Cuba-Gate” señala que el 21 de abril del 2020, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a través de un convenio de colaboración transfirió 135 millones 875 mil 81 pesos al Gobierno de la Ciudad de México “para apoyar la atención de la pandemia por el virus SARS-CoV-2”. Así mismo, que el 24 de abril del 2020, el gobierno capitalino firmó con el Gobierno de Cuba, dos convenios bianuales, cuyo objetivo fue presuntamente la contratación de personal médico cubano para ayudar en los hospitales públicos mexicanos. El primer convenio, revela el documento, fue por un monto de 135 millones 875 mil 81 pesos, y el segundo fue de 103 millones 638 mil 266 pesos.

Julen Rementería, destacó que a pesar de que en la solicitud de información con número de folio 0064101767121 urgió conocer el monto de los salarios otorgados a los médicos cubanos, así como copias de sus títulos profesionales, y unidades médicas a las que fueron enviadas, esta información no fue proporcionada. Acusó que el personal cubano traído a México no cuenta con título profesional, pues en uno de los documentos que le fueron entregados por las autoridades se indica que “no se cuenta con antecedentes de contrataciones de médicos cubanos”.

En este fraude están involucrados desde el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi, quien aportó los primeros 135 millones de pesos para el régimen cubano cuando en sus hospitales no hay ni aspirinas y puede que hasta la Sedena, ya que ellos trajeron y llevaron a los supuestos médicos cubanos y desde luego las autoridades migratorias y del Trabajo porque permitieron que este grupo de personas vinieran a “trabajar” a nuestro país.

Y si tiene esperanzas de poder ser candidata a la presidencia, lo más importante será que tenga un récord totalmente intachable, honorable y decente ya que de no ser así sus sueños de ser una posible candidata se verían truncados por este tipo de actos y de asociaciones delictuosas que ponen todo esto en tela de juicio.

La visita del presidente cubano en

México no fue del agrado de muchos

La invitación que extendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como invitado especial a los festejos por los 211 años de la Independencia de México ha disgustado a la oposición.

La visita de Díaz-Canel no fue bien recibida por la oposición ya que responde a los acontecimientos de julio pasado, en los que miles de cubanos salieron a las calles con consignas como a “¡Libertad!” y “¡Abajo la dictadura!”, a pesar de que las manifestaciones contra el gobierno están prohibidas.

Esta fue la primera salida del presidente cubano al extranjero desde las protestas contra su administración y la segunda visita a México desde que inició la administración de López Obrador en 2018.

Sería bueno conocer si este tipo de acciones las aprobó el Congreso, porque con estas situaciones solo ha demostrado que está mal él, por su falta de respeto a las Instituciones, al Congreso y a la República Mexicana.

Tratados y leyes que ha

violado el presidente de México

He aquí algunos de los tratados que se han violado en el presente sexenio:

El 11 de mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que ordena, la militarización de la seguridad pública por cuatro años, hasta el 12 marzo de 2024.

EL despliegue militar ordenado por el presidente López Obrador es violatorio de nuestra Constitución. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, otorga a las fuerzas armadas una participación en la seguridad pública que no está regulada ni acotada y contradice lo aprobado por el Constituyente Permanente en marzo de 2019, cuando se creó la nueva Guardia Nacional (GN). Al ser inconstitucional, el acuerdo es susceptible de ser impugnado e invalidado por el Poder Judicial de la Federación.

El 16 de enero de 2021 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acuso al gobierno de AMLO de violar el Tratado de Asistencia Legal Mutua establecido entre ambas naciones, esto por publicar el expediente del caso Cienfuegos.

En el mes de marzo de 2021, casi 20 organizaciones comerciales agrupadas en el Alliance For Trade Enforcement de Estados Unidos acusaron que el gobierno de México ha introducido durante el último año “muchas leyes, reglamentos, decretos y normas” que colocan a las empresas estadounidenses en una gran desventaja frente a sus competidores mexicanos y violan acuerdos del T-MEC.

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN acusaron, en su momento, que La iniciativa de AMLO sobre el sector eléctrico viola la Constitución y tratados internacionales firmados por nuestro país, y alertaron que traería consecuencias graves para los mexicanos.

Desde que arrancó la campaña federal, (del 5 de abril al 26 de mayo de 2021) el presidente violó la ley en 29 de 36 conferencias mañaneras, al difundir propaganda gubernamental aseguró el Instituto Nacional Electoral.

Según el INE, de las 36 conferencias de prensa analizadas, al menos en 29 de ellas y durante un total de 469 minutos, el mandatario hizo manifestaciones que podían catalogarse como propaganda gubernamental o información que pudiera influir en las preferencias electorales.

“En más del 80% de las conferencias analizadas se advirtió que dicho servidor público, aparentemente, no ajustó su conducta a los límites y parámetros previstos en los artículos 41 y 134 de la Constitución, así como a los criterios que expresamente estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral tocante a este tipo de actos”.

En mayo de 2021, el presidente violó los artículos 41 y 134 al pedir sanción contra un candidato.

Con sus declaraciones contra los punteros de la elección en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador violó dos artículos constitucionales que defienden la imparcialidad electoral.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró en una entrevista, que el presidente López Obrador violó uno de los principios que exigió en 2006, la imparcialidad.

“El principio de imparcialidad al que están obligados todos los servidores públicos desde la máxima magistratura del país hasta cualquier cargo municipal están en la constitución en el artículo 134 desde 2007 y eso es producto de la demanda de quien entonces era oposición”, recordó.

El artículo 134 de la Constitución se refiere a que ninguna autoridad deberá influir en la equidad de la contienda.

“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” se lee.

También el artículo 41, en su apartado A, se refiere al principio de imparcialidad.

Y así seguiríamos aumentando la lista de asuntos y tratados que ha violado el mandatario mexicano quien no toma conciencia de que los tratados y las leyes deben de respetarse.

