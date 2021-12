El hindú Prabhakar Sharan cumple su sueño de niño, hoy estrena su primer largometraje

Prabhakar Sharan, originario de Motihari, una pequeña y tranquila ciudad en Bihar, aldea fronteriza con Nepal, India, desde muy pequeño soñó con ser actor y desarrollarse en la industria cinematográfica; ahora saborea las mieles de ese gran sueño con su ópera prima “Enredados, La Confusión”, a estrenarse el próximo 10 de diciembre en la plataforma gratuita Vix.

“Yo vengo de una aldea de India muy lejana, casi frontera con Nepal, se llama Motihari, de ahí salió Buda, Gandhi y muchas otras personas, en India, desde que nací el único entretenimiento masivo que tenía era cine o televisión y era mi sueño, yo intenté varios años pero el tema es muy competitivo. Tuve la oportunidad de ser profesional de la lucha libre y luego me fui a Costa Rica para continuar mis estudios, ahí me enamoré de la vida latina. Mi sueño siempre fue ser actor y todos se reían y vacilaban, porque para entrar a ese mundo en India se necesita mucho dinero”, compartió Sharan, quien tuvo que realizar varios trabajos para poder mantenerse en un país nuevo para lograr sus sueños.

Foto: Cortesía

Gracias a su dedicación logró hacer varios cortometrajes y posteriormente entró al mundo de la distribución de películas del mundo Bollywood (término que surgió en los 70’s para referirse a la industria cinematográfica de idioma hindi), lo que le abrió puertas para ser actor y creador de su primer largometraje.

“Empecé a distribuir películas y representé a varias empresas grandes de Bollywood en Centroamérica y América Latina, “Mi Encuentro con el destino” fue la primer película que doblamos en español y me hizo sentir parte de esa industria. Uno vive con su sueño y continué persiguiéndolo, intenté hacer varias veces películas en Nueva York sin éxito, por presupuesto u otras cosas, así que decidí armarme con pasión, trabajo y mi propia fuerza, escribí un guion al estilo Bollywood con acción, música, romance y un poco suspenso pero que fuera para toda la familia, lo llevé a muchos lugares para realizarlo pero no conseguí los fondos económicos. Después de un año, gracias a Teresa Rodríguez y al apoyo de Cinépolis pudimos lograrlo.

Foto: Cortesía

Al realizar “Enredados, la confusión”, Prabhakar Sharan logró apoyar a decenas de personas que se involucraron en toda la producción.

“Algo que me llena de alegría es que no solo cumplí mi sueño, también ayudé a mucha gente local, vinieron de Panamá, de India, casi 300 o 400 extras que eran bailarines, luchadores o gente del staff, logramos hacer un proyecto conjunto y estamos ya en planes de continuar trabajando. He tenido contacto con México y ahora estoy escribiendo el guion de otra película que tiene que ver con el tráfico de personas, cuando veo esa situación tan miserable, de gente pasando fronteras que no tiene que comer, empecé a trabajar con mi organización de cómo ayudar a esas personas, para que tengan una manera legal de llegar y ya hay escrita una historia bonita de amor, que habla de los migrantes y que tiene un gran mensaje. Quiero retratar paisajes de México y tener a mi protagonista mexicana”, puntualizó Sharan, que seguramente visitará Quintana Roo como posible escenario de su nueva película.