El impacto global del Covid-19

Mientras en el país se han registrado cuatro casos de posible transmisión en la comunidad, el nuevo coronavirus sigue expandiéndose con más de 85,000 casos confirmados globalmente.

Un coronavirus que no había sido detectado antes en los humanos se ha propagado rápidamente en China y ya hay al menos 60 países afectados. Estados Unidos ha confirmado 65 pacientes en su territorio con Covid-19, nombre oficial de la enfermedad. Casos; 85,204

China 79,355; Corea del Sur 2,931; Italia 889; Irán 388; Japón 234; Singapur 96; EEUU 65; Francia 57; Alemania 48; Kuwait 45; Tailandia 41; España 41; Taiwán 39; Bahrein 38; Australia 25; Malasia 25; Reino Unidos 21; EAU 19; Vietnam 16; Canadá 15; Suecia 11; Irak 8; Suiza 8; Israel 7; Oman 6; Austria 6; Noruega 6; Croacia 5; Líbano 4; Grecia 4; India 3; Finlandia 3; Filipinas 3; Rumanía 3; Rusia 2; Pakistán 2; Holanda 2; México 2; Nepal 1; Sri Lanka 1; Camboya 1; Bélgica 1; Egipto 1; Mónaco 1; Afganistán 1; Argelia 1; Brasil 1; Georgia 1; Dinamarca 1; Macedonia 1; Estonia 1; Lituania 1; Nigeria 1; Bielorrusia 1; Nueva Zelanda 1; Islandia 1; Azerbaiyán 1; Ecuador 1; Qatar 1. Fallecidos 2,924

Casos confirmados

Wuhan: origen del brote; India (3) China (79,355) Japón (234) Camboya (1) Corea del Sur (2,931) Malasia (25) NepaL (1) Singapur (96) Tailandia (41) Vietnam (16) Taiwán (39).

El total de casos confirmados en China incluye los contagios en la regiones administrativas especiales de Hong Kong (94) y Macau (10). Fuente: Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas, Organización Mundial de la Salud y Comisión Nacional de Salud de China.

Primera muerte en EU

EU reportó el sábado su primera muerta por coronavirus en el área de Seattle, Washington. Nebraska, Arizona, California, Wisconsin, Washington, Texas, Massachusetts, Illinois. (65 casos)

En el país, se han registrado 65 pacientes positivos en ocho estados: California, Illinois, Arizona, Washington, Massachusetts, Wisconsin, Oregon y Texas. Doce de los pacientes fueron diagnosticados tras haber estado en China. En tres casos las personas habían tenido contacto con estos pacientes y se contagiaron, pero con cuatro pacientes en California, Washington y Oregon, se desconoce el origen de la transmisión, por lo que pueden haberlo adquirido en la comunidad. Además, 44 estadounidenses fueron repatriados del crucero Diamond Princess en Japón y tres de la ciudad de Wuhan.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han advertido que EU debe prepararse para un brote de Covid-19 en su territorio. “Es importante destacar que las condiciones globales actuales sugieren que es probable que el virus cause una pandemia”, señalaron. Fuente: Datos reportados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Cancelación de eventos para

evitar contagios de Covid-19

En diversas partes del mundo, debido al virus varias giras musicales han sido canceladas. También se postergaron estrenos de películas importantes, se han cerrado museos temporalmente, se cancelaron vuelos y la bolsa de valores se desplomó. Así es como el coronavirus está impactando varias industrias.

Compañías farmacéuticas compiten

para probar vacunas contra el Covid-19

La OMS dice que se están desarrollando más de 20 vacunas contra el coronavirus en todo el mundo

Hay docenas de vacunas contra el coronavirus en desarrollo y en estudio en todo el mundo, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

Dijo que el trabajo está “progresando” en el desarrollo de vacunas y terapias. “Más de 20 vacunas están en desarrollo a nivel mundial, y varias terapias están en ensayos clínicos. Esperamos los primeros resultados en unas pocas semanas”, dijo.

Mientras tanto, agregó que para protegerse de la enfermedad, asegúrate de lavar las manos y limpiar las superficies regularmente con desinfectante, entre otros hábitos saludables. Las acciones de Gilead Sciences han aumentado más del 10% en los últimos 5 días a medida que continúa la carrera para encontrar un tratamiento efectivo para el brote.

No está solo. Las existencias de dos biotecnologías más pequeñas que trabajan en las vacunas de coronavirus, Moderna (MRNA) y Novavax (NVAX), se han disparado en los últimos días con la esperanza de que sus tratamientos también puedan tener cierto éxito. Gilead dijo en un comunicado que administrará su medicamento Remdesivir a “aproximadamente 1,000 pacientes en centros médicos principalmente en países asiáticos, así como en otros países del mundo con un alto número de casos diagnosticados, a partir de marzo”.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que Remdesivir puede tener la mejor oportunidad de tratar eficazmente el coronavirus de Wuhan.

Gilead dijo en su declaración que llevará a cabo dos estudios aleatorios para evaluar la efectividad de las diferentes dosis de Remdesivir. Uno será para aproximadamente 400 pacientes con manifestaciones clínicas graves de coronavirus. El otro será para aproximadamente 600 pacientes con síntomas más moderados. Los pacientes en ambos grupos recibirán el medicamento durante cinco o 10 días.

Cozumel permitió el

desembarco a crucero turístico

La administración portuaria del estado de Quintana Roo invalidó una negativa emitida horas antes a la solicitud de atraque del crucero turístico MCS Meraviglia, que arribará a la isla mexicana caribeña de Cozumel luego de que le fue negado el ingreso en otros dos puertos del Caribe por sospechas de coronavirus.

“Se invalida el aviso de cancelación enviado previamente debido a la rectificación del arribo por Sanidad Internacional en Cozumel Q. Roo”, dice la rectificación de la autoridad portuaria a la solicitud del crucero, que quedó autorizado para atracar en la banda exterior de la terminal de cruceros Punta Langosta de la isla entre las 21:30 horas locales (03:30 GMT) y hasta las 18:00 horas del jueves 27 de febrero (00:00 GMT del viernes).

La reversión de la negativa, fue hecha al confirmarse que un pasajero del crucero MCS Meraviglia no es portador de coronavirus, sino de influenza tipo A.

Las autoridades portuarias del estado de Quintana Roo anularon así la orden que habían emitido, en la que negaban permiso de atraque el barco en la isla, localizada a unos 20 kilómetros de la costa, Playa del Carmen, y unos 100 km al sur de Cancún frente a la península de Yucatán.

La negativa al barco que pertenece a una firma ítalo-suiza, había ocurrido después de que le fue negado el permiso de atracar y desembarcar pasajeros en Jamaica y en Islas Caimán, por sospechas de coronavirus (Covid-19). La compañía con sede en Ginebra dijo en un comunicado que “no se han reportado casos de Covid-19 a bordo de MSC Meraviglia o cualquier otro barco en la flota de MSC Cruceros”.

La firma naviera también rechazó que estén en el crucero “personas que durante los últimos 14 días han viajado hacía, desde o a través de cualquiera de los municipios que están sujetos a cuarentena en Italia”. En Cancún fue suspendido en forma preventiva un foro de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números que se celebraría del 7 al 12 de marzo próximos.

Algunos se aprovechan de las situaciones difíciles para apoyar sus campañas

Es importante mencionar que toda esta situación se ha vuelto un tema político ahora en la campaña americana y aquí lo más importante, en este tipo de escenarios, es que debemos recordar que el principio de la autodeterminación de los pueblos es básico ya que así como Gandhi mencionó, antes de que fuera asesinado, que “los países tienen a los gobernantes que se merecen ya que pues votan por ellos a través de la democracia”, entonces si hay gentes que se sienten decepcionadas o frustradas en contra de los presidentes que tienen pues que recuerden que debieron haber sido un poquito más precavidos a la hora de elegir y votar, para no volver a caer en ser una bola de incautos adoctrinados a través de los medios políticos como la televisión y la prensa vendida.

Lo importante en la trayectoria de los políticos es que estos demuestren con hechos y no con palabras, que han actuado por y para el bienestar de la población total, sin haber contado con apoyos o favores especiales para los partidos o los partidistas de ellos, ya que de ser así demostrarían que sus logros son gracias a un gran nepotismo, esa es una de las cuestiones que más ofenden a un pueblo, un claro ejemplo de ello lo vimos en la época de Echeverría, quien importó a más de 5 millones de chilenos, que muchos de ellos eran unas lacras, y llegaron por orden presidencial y por un trauma salomónico, a quitarle el derecho a muchos buenos y expertos trabajadores del país de ocupar una plaza de trabajo, todo por darle una preferencia a extranjeros sobre la contratación de paisanos.

Seguramente por este hecho, cuando muera el señor Echeverría, lo van a enterrar en Chile, donde sí lo han de querer, ya que su actuación en México fue desastrosa, sin embargo y siendo el responsable directo de la muerte de muchos estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, nunca reconoció su error de no haberle consultado primero al señor presidente Don Gustavo Díaz Ordaz, ya que él era un extraordinario estadista y político.

Es importante mencionar que en una entrevista que este columnista le hizo al señor Gustavo Díaz Ordaz, mencionó que su máximo error había sido el apoyar al narcisista y psicópata de Echeverría.

El apoyo a las mujeres es muy importante

Es interesante ver como es cada vez más importante la participación en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural de la mujer en la historia del mundo ya que ha demostrado que en muchas ocasiones tiene más pantalones que muchos de los machos lambiscones y oportunistas no tienen.

Un aplauso, ¡Bravo! Qué bueno que las mujeres en México tienen más pantalones que los susodichos hombres ya que estamos viendo como 52 millones de mujeres tienen la fuerza para exigir que los “dizque” presidentes y el “dizque” gabinete, formado por mediocres incautos, no hagan nada más que seguir llevando y apoyando las masacres en contra de mujeres y niños, que por ningún motivo puede seguir siendo aceptada en ninguna parte del planeta, las cuales son llevadas a cabo por facinerosos y cobardes machitos.

La deidad y el respeto a la mujer debe de ser siempre una prioridad universal. Honor y respeto a las mujeres, por ser madres y personas honorables y respetables, que se han sabido ganar un lugar en la sociedad en la que vivimos. In saecula saeculorum, Amén.

A quienes debe de juzgar la voz popular como responsables del lema político de Morena, “por el momento no hay solución”, como responsables directos para aplicar el Estado de Derecho y refundir en la cárcel, sin derecho de fianza, a todos estos asesinos.

Por el respeto al sexo femenino nuestro más amplio reconocimiento para que el éxito de su manifestación sea el principio de la apocalipsis de estos “servidores públicos”. Así sea. In saecula saeculorum.

Cuando se quiere sí se

pueden lograr los acuerdos de paz

Nunca se pensó que Estados Unidos iba a firmar una carta o un acuerdo con los talibanes, pero eso demuestra que la diplomacia cuando busca el bienestar de los pueblos logra este tipo de acuerdos, tal como en su momento se logró con Irlanda y el Irish Republican Army (IRA) depuso las armas y se convirtió en partido político el cual tiene ahora una representación como partido político, con una gran fuerza y las decisiones políticas de Irlanda han llevado a cabo claros y porque no, envidiables resultados positivos ya que el triunfo de Irlanda se fundamentó en crear universidades como la de Limerick en la cual la calidad de los maestros era la más alta de Europa y los resultaos positivos ahora se ven ya que el 80% de los programadores de programas de las computadoras son de origen irlandés.

Ese tipo de decisiones demuestran que los políticos deben de ver los posibles escenarios a 20 y 30 años para que sus decisiones siempre sean buscando el bienestar de la nación y de sus habitantes.

Casa Sativa, fusión de Alta

Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos que ofrece, además de un nuevo menú de mariscos; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo. Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos). E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]