Cientos, quizá hasta miles de personas se despojaron este domingo de su zona de confort, dejaron a un lado la apatía y decididas salieron a “defender la democracia en México”.

Sin importar el inclemente sol que azotaba la plancha de la Plaza de la Reforma, en Cancún, justo frente a Palacio Municipal, la gente levantó la voz en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra del llamado “Plan B” lanzado por el Presidente López Obrador y avalado por los órganos legislativos, trastocando, consideran, la democracia en el país.

Pero no sólo se levantó la voz contra las modificaciones al INE, no, también hubo voces que reclamaron dar marcha atrás a la “Ley de Comunicación Social”, porque, aseguran, “tanto daño a la democracia genera el Plan B como el estrangular a la libertad de prensa”.

“El INE no se toca… la prensa tampoco”, se escuchó en el altavoz y la gente que abarrotó el lugar secundó este llamado para que se derogue la ley aprobada apenas en diciembre pasado, en un albazo del Congreso de la Unión.

De manera simultánea a la manifestación convocada para este domingo y que retumbó a lo largo y ancho del país, en Cancún la gente llegó sin acarreos, sin manipulaciones, convencida de la necesidad de defender la democracia en México y evitar a toda costa la modificación a las instituciones electorales que representan un retroceso en la vida política del país.

Estos ciudadanos hablaron fuerte y claro. No piden más que se dejen las reglas electorales tal y como están, sin dados cargados, que la ley y los órganos electorales sean los mismos que le dieron la victoria a quien hoy habita Palacio Nacional, cuyo triunfo en las elecciones de 2018 demostró el avance democrático en México.

No son fifís, no son conservadores, es gente consciente. Ahí, en la manifestación se pudo ver a ancianos que seguramente reciben la pensión del bienestar, pero que no venden su conciencia. Lo mismo personas en silla de ruedas que gritaron en representación de quienes no están informados o de quienes optaron mejor por quedarse en casa, en la modorra.

O peor aún, de quienes sí han vendido su conciencia por un apoyo que no los sacará del lugar en donde están.

Sorprende que, en el caso de Cancún, los políticos brillaron por su ausencia. Sólo se vio a la senadora Mayuli Martínez como una ciudadana más, sin más aspavientos, sin querer sacar provecho político, sin hacer campaña adelantada, sólo ahí, en defensa de sus ideales.

Muchas pancartas, cartulinas en defensa del INE. Pero llamó la atención la que mostraba un señor de la tercera edad: “Estoy aquí en defensa del futuro de mi nieto”, en un mensaje penetrante, sin duda.

El llamado ya no es al Ejecutivo ni al Legislativo, el llamado es al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos ministros tienen en sus manos la decisión final de estas modificaciones consideradas inconstitucionales, y no necesitan dar un veredicto, un fallo inmediato, no, con que la retrasen su resolución, estos cambios no podrán entrar en vigor para las elecciones de 2024.

Lo demás estaría en manos de la ciudadanía, de una población consciente.