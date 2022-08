El mundo celebra a las actrices y actores, ¡Feliz día!

Hoy 26 de agosto se celebra a esas personas que decidieron entregarse al mundo de las artes para generar emociones, sensaciones, vivir otras vidas y contar un sinfín de historias, hoy se celebra el Día Internacional del Actor y la Actriz.

La actuación es uno de los oficios artísticos más antiguos de la humanidad. Ser actor o actriz exige preparación profesional, humildad, pasión y disciplina para ejecutar una interpretación magistral de los personajes que caracterizan.

El Día Internacional del Actor se celebra en memoria de San Ginés de Roma, un actor del siglo III que en plena actuación se convirtió al cristianismo y fue decapitado. Su imagen se evoca con una máscara y un instrumento de cuerdas, como elementos simbólicos del teatro.

Susana Alexander, Humberto Busto, Ana Jimena Villanueva, Hirán Sánchez, Regina Carregha, Luis Curiel, Roberto Tello, Mariath Pons y Héctor Izaguirre, actores que han dado vida a múltiples personajes del cine, teatro y televisión, comparten con Novedades Quintana Roo lo que significa para ellos generar emociones y vivir otras vidas para beneplácito de su público.

"Esta carrera ha sido mi compañero, es como mi marido, siempre me da de comer, me ha dado.dinero para que mis hijos puedan estudiar y la oportunidad de vivir bien, no vivo en lujos porque soy feliz con lo esencial, he hecho viajes, ha sido fantástica, estoy muy agradecida con esta carrera y con la gente que es muy generosa. Que la gente sepa que entre el público y los actores nos queremos, hay una relación recíproca, agradezco enormemente a la gente que sale de sus casas para ir a verme a dónde me presento, los quiero mucho y pronto estaré en Cancún con una obra fantástica que se llama Si te mueres, te mato"

Susana Alexander (Foto: Redes sociales)

Roberto Tello

“Primero cumplir un sueño que tenía de niño, poder interpretar y meterme en la piel de otros personajes, poder llegar a la gente a través de los sentimientos, de las emociones, hacerlos reír, enojarse, es una gran oportunidad que me ha dado la vida. De niño quería ser bombero, futbolista, torero, doctor, arquitecto, boxeador, presidente y de grande descubrí que soy actor y con eso he logrado ser todo lo que he querido. En estos 33 años, esta carrera me ha traído muchas alegrías y me ha permitido ser parte de varias generaciones”.

Roberto Tello (Foto: redes sociales)

Regina Carregha

“Ser actriz es tener una responsabilidad con el mundo de contar historias humanas y sentidos representados, como humanos que somos creaturas de comunidad saber que es normal hablar de lo mágico que es la versatilidad y las diferentes dimensiones que como humanos tenemos, nuestras relaciones, las emociones y nuestros sueños”.

Regina Carregha (Foto: Redes sociales)

Héctor Izaguirre

“Para mí es un día en el que la comunidad debe reconocerse mutuamente por la labor que hacemos día con día y reconocer que aunque todos somos diversos tenemos el mismo amor: la actuación”

Héctor Izaguirre (Foto: redes sociales)

Hirán Sánchez

“Ser actor es un ser humano que representa su tiempo, sus emociones, su política, su cultura, su historia y sus costumbres a través del escenario y a través de un personaje. Actuar es acción, así que me quedo con el texto que escribió el dramaturgo pakistaní el año pasado en el Día Mundial del Teatro que dice que al subir a un escenario nos volvemos avatar del personaje que interpretamos, yo soy de los que suben al escenario, lo beso y hago una oración para que Dionisio, Baco y los hermanos Hunahpú e Ixbalanqué me autoricen contar una historia. Soy una persona cuando subo al escenario pero otra distinta cuando bajo.”

Hirán Sánchez (Foto: redes sociales)

Luis Curiel

"Para mi ser actor tiene que ver con la posibilidad de jugar, de explorar, de conocer infinitamente porque es una profesión que te invita a la autoexploración, al conocimiento del mundo desde diferentes perspectivas, con cada personaje hay una posibilidad para entender un nuevo criterio y poder empatizar con los seres que coexisten con nosotros y no necesiamente humanos porque de repente el teatro nos da la oportunidad de ser un lobo o una planta, o un estuche escolar en el teatro infantil. Lo que más me gusta de esta profesión es el juego, nos incita a conectar con nuestro niño interior y nos da la capacidad de descubrirnos una y otra vez todos los días y de reflejarnos en el otro".

Luis Curiel (Foto: redes sociales)

Mariath Pons

"Ser actriz significa poder seguir jugando como una niña, no olvidarme de ese niño interior y seguir siendo feliz. Tener la energía siempre arriba y darme el permiso de sentir y expresar sin quedarme a la mitad. Los actores jugamos, luchamos contra el juicio, ponemos el cuerpo a disposición del personaje y nos divertimos, es algo que llena el alma. Además es un entrenamiento físico y mental de alto rendimiento, siempre observando y reflexionando"

Mariath Pons (Foto: redes sociales)

Humberto Busto

“Es un camino de autodescubrimiento que te permite incidir en la conciencia de la gente, eso me parece una responsabilidad y un placer enorme al mismo tiempo, aprecio mucho mi oficio y quiero seguir trabajando porque se mantenga la comunicación y reconozcamos la humanidad en cada historia que se cuenta y es lo que celebro un día como hoy".