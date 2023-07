El narco estado se acabó porque así lo decretó Andrés López

El narco estado se acabó el sábado, aunque la realidad nos pone 150 mil muertos en la cara, ejecuciones extra judiciales del Ejército, como lo vimos en Nuevo Laredo; grupos armados llevándose inocentes, como en Chiapas; carros bomba, en Guanajuato; emboscadas, como la que mató a Hipólito Mora, todo eso, todo eso se acabó el sábado por decreto, porque lo dice el presidente.

El dolor, la sangre, las víctimas, todas evadidas e ignoradas de ese, el discurso presidencial.

Antes no era diferente pero hace 5 años prometieron que todo cambiaría.

5 años del indiscutible triunfo electoral del presidente López Obrador y la celebración fue a lo grande, un zócalo con 250 mil personas, el gabinete, las corcholatas y muchos más para festejar la llegada al poder de un gobierno que apostó por la transformación, pero que sigue culpando al pasado luego de 5 años, de sus errores.

5 años y no ha existido ni un asomo de reconocimiento, de responsabilidad por lo que hoy ocurre, aun sin ese reconocimiento, este será el sexenio más violento de la historia de México.

Dice el presidente que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, pero poco a poco su gobierno les cerró las puertas a las víctimas, a las madres de los desaparecidos, a los ambientalistas, a los universitarios, a las mujeres, todas esas causas fueron depositadas en el cajón de los conservadores, “los fifís”, los aspirasionistas, porque la única causa válida en este país se llama López Obrador.

En su discurso del sábado el presidente aseguró que la estrategia de seguridad está funcionando, esa estrategia de abrazos que deja todo en manos de militares pero que basta con mirar sus resultados para confirmar que es un rotundo fracaso.

Esa misma estrategia que no rinde cuentas porque cuando la ciudadanía o la prensa pedimos datos sobre las fuerzas armadas, la Guardia Nacional u otras corporaciones de seguridad, la respuesta es siempre la misma, no, no hay, no existen, no jodan.

5 años llevamos de esa estrategia que hoy, suena a corridos tumbados o bélicos que no le gustan al presidente, pero esos jóvenes cantan lo que ven, lo que es evidente, las alianzas criminales que hoy se perpetúan en su gobierno.

Se ha dicho innumerables veces, no hay cártel que sobreviva si no es por acuerdos con las autoridades.

Hace 5 años se prometió acabar con la corrupción, pero ahí, ahí está Segalmex eh, solo, como botón de muestra.

El dinero que se robaron en la agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana rebasa los 9 mil 500 millones de pesos, eso se llama corrupción y eso, señor presidente, pasó en su administración, en su gobierno, en sus ojos.

Por ese caso, suman 26 personas detenidas pero el gran ausente es el director de Segalmex cuando ocurrió el desfalco gigantesco, Ignacio Ovalle, amigo cercano del presidente López Obrador, para el poder siempre hay intocables-

En el remate de su discurso el presidente cargo en contra de la oposición, nada pues que no haya dicho antes, clasistas, racistas, defensores de la corrupción del pasado, la mano de Claudio X. González permeándolo todo, meciendo la cuna porque para el presidente queda fuera de toda lógica que haya mexicanos con un pensamiento crítico.

5 años de polarización extrema que no se ve para cuando termine.

El presidente decretó el fin del narco estado cuando su gobierno tiene las cifras más altas de homicidios en toda la historia, pero solamente ustedes que ven esto pueden responder si de verdad hoy, tú, tú que me ves, tú que me escuchas, se sienten más seguros, si cuando sus hijos salen de casa están plenamente convencidos de que van a volver con bien, si después de ver las noticias piensan que no hay corrupción en México, porque como alguna vez dijo el filósofo Francis Bacon, “la verdad, la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad”.

Yo soy Adela Micha.

¿Quién ha trabajado? ¿Quién ha hecho grilla?

Te voy a decir los estudios nada más, y no los curriculums, porque si no, no acabamos, de las dos personas más famosas e influyentes en México, el día de hoy.

Primero el de Norma Piña, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Estudios:

Licenciatura en Derecho, UNAM. Del 79 al 84, tardó 5 años en hacer su carrera. Promedio 9.6. Especialidad en Sicología Social y Comunicación, INSE, Madrid España, becada por la SEP. Especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, División de Posgrado, UNAM. Doctorado en la División de Posgrado, UNAM. Promedio 9.6. Especialidad Judicial, Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte. Especialidad en Derecho Penal, Universidad Panamericana. Mención Honorifica. Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo, Instituto de la Judicatura Federal. Posgrado en Derecho, Argumentación Jurídica, Universidad de Alicante, España. Calificación 9.5. Maestría en Argumentación Jurídica, Universidad de Alicante, España. Calificación 10. Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo, Jueces y Magistrados y 7 seminarios cursos, actualizaciones y diplomados más, haciendo un total de 17.

Norma Piña, acaba de recibir en Marruecos el Premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Jueces Mujeres, integrada por más de 10,400 juzgadoras y 143 países del mundo.

Ahora te voy a decir los estudios de “Ya sabes quién”:

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Del 73 al 87, tardó 14 años y obtuvo un promedio de 7.8.

La pereza, la envidia, la soberbia y la ira, son pecados capitales.

Mis niños, mis niñas, bienvenidos a Tenebrozo

Hay mis niños y mis niñas, deshidratados todos, vivimos el sexenio más sangriento de la historia, el de más retroceso en salud, el de más ataques a las instituciones, el que más eliminó lo poco que servía y el que más desperdicio el dinero en elefantes blancos.

¿Y qué, qué es lo único que busca el autor del desmantelamiento del país a meses de que acabe su gobierno? ¿Qué?

Continuidad, ja, ja, ja, háganme el “rechingado” favor, continuidad.

No han parado las masacres, no han parado las ejecuciones, el país sigue ensangrentándose y desde el primero de diciembre de 2018, día en que ¡tú Andrés! llegaste a la presidencia con todo a tu favor, con Congreso alineado, Ejército aceitado y nomás no has hecho ni ma… para remediarlo, porque llevas ya casi cinco años lloriqueando “es de que me dejaron un desma…”.

Pues sí ca…, o sea te dejaron un desma… que por eso 30 millones votamos por ti, porque nos engañaste prometiendo que serías la solución a todos los problemas.

Problemas que nomás no solucionaste y terminaste agravando.

Esa es tu pinche transformación, no aceptar ninguna p… responsabilidad y navegar sin ninguna estrategia más que la de hablar, mentir y engañar, porque agarrar un pedazo del Ejército para convertirlo en Guardia Nacional a fin de que siga en las calles, no es estrategia eh.

Poner a un pen… al frente del sector salud, a decir que quien se muere es por su culpa, no es estrategia.

Colocar una piedra al frente de los Derechos Humanos para solapar los abusos, no es estrategia.

Enjaretarle una ministra con título pirata a la Suprema Corte, no es estrategia

Anclar el avance científico del país, poniendo a una retrógrada al frente, no es una estrategia.

Nada de eso es una estrategia, salvo, que tu estrategia primo hermano, sea la de gobernar a lo pen…, fingir que haces, fingir que trabajas, fingir que arreglas y fingir que todo está chingón y poca su ma…

Y eso, eso es lo que buscas en tu sucesor, que como tú, gobierne a lo gu…, pero no con sus propias pen…, nooo, sino con todas las pen… que le dictes desde tu casa, cuando dejes el palacio y te vayas directo a La Chingada. ¡Órale!

Los hábitos de Andrés Manuel

Los muy vehementes conocimientos expresados por John Dewey, en su ilustrativa Human Nature and Conduct. An Introduction to Social Psychology, the Modern Library, Cap., pp. 14 y 55, según nos lo hiciera saber el Doctor Jorge Maqueda Cortinas, refiere que: “Los hábitos pueden ser comparados a los instintos o funciones fisiológicas, tales como el respirar, el digerir o el defecar. Su diferencia es que las funciones fisiológicas son involuntarias, mientras que los hábitos son adquiridos”.

Vaya manera de dar inicio a la presente colaboración, con la verdad.

Según el escaso parecer de quién esto escribe, a pesar de la importante diferencia (a la que se refiere quien sí sabe), los hábitos se parecen a las inclinaciones de Andrés Manuel López Obrador en muchos aspectos, y de modo especial en que requieren –al igual que estos— del modo de pensar y actuar del personaje en cuestión. Así como el deglutir es asunto del estómago y de los alimentos, así también su pensar implica poner a funcionar su intelecto para poder regarla sus anchas; para que sus múltiples seguidores le aplaudan sus deposiciones.

Nuestro señor presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, origina determinadas conductas que lo llevan a producir toneladas de torpezas. Pues bien, esas conductas suscitan miles de reacciones en un México diferente y pensante. Sus seguidores aprecian sus errores, los estimulan, los difunden. Otros mexicanos los desaprobamos, los censuramos, nos oponemos a ellos. El imitar a esos aplaudidores nos convertiría en cómplices de tales defecaciones, que están pretendiendo dejar a México con un hedor insoportable. Esos hábitos no los compartimos; en esto consiste la diferencia de un México pensante y el proceso puramente fisiológico de Andrés Manuel López Obrador.

La tranquilidad del México entendido es que los hábitos de Andrés Manuel López Obrador no se transmiten por contagio. Ello no es así; lo que ocurre es que persisten las mismas condiciones en aquellos que manejan los “otros datos” y esos “otros datos” los convierten en integrantes de los propios hábitos del Poder Ejecutivo Federal.

Ahora bien, muchas de esas formas adquiridas de conducta o hábitos de la Cuarta Transformación de la Nación y/o Andrés Manuel López Obrador, no obstante se hayan integrado en un determinado sector de nuestra Patria, de modo similar a como está integrada la forma más fija de la conducta de Andrés Manuel, esa forma de conducir a la Nación no contaminará la forma de pensar de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Carta dirigida a la mañanera (eres más aburrida que una carrera de tortugas) Cartas de Alazraki

Estimada mañanera, me acaba de caer el veinte que durante estos últimos 5 años nunca te había escrito una carta semanal.

La verdad es que no entiendo por qué cuando eres un tema verdaderamente genial y divertido para escribir.

No entiendo, la verdad, porque no te había escrito, pero como alguien dijo en Grecia, “más vale tarde, que nunca” y por fin, mi querida mañanera, aquí estoy.

Para empezar desconozco el porqué, Andrés te inventó.

Pudo ser por la hueva de trabajar todo el día, porque no es estadista y porque no tiene ni la más remota idea de lo que significa gobernar.

O, porque se cree todavía candidato, fue por algo así, estoy seguro.

Pero la verdad, déjenme decirles que Andrés, sí trabaja.

Andrés arranca su día muy temprano, se baña, se rasura y a las seis en punto de la mañana la junta diaria con su gabinete de seguridad.

La junta de seguridad más exitosa de todo el mundo mundial.

Gracias a esas extraordinarias reuniones, todos los días Andrés Manuel en solamente 4 años, se apoderó del primer lugar absoluto en la historia en nuestro país, en materia de seguridad.

Así es amigos de Atypical, en solamente cuatro años, el gobierno de Andrés Manuel lleva más muertos que Calderón y Peña Nieto, en seis.

Se imaginan que hubiera pasado si nuestro querido Andrés no hubiera tenido sus reuniones diarias de seguridad nacional, uf.

Bueno, continuemos, lo que sigue es su fantástica conferencia mañanera.

En este circo de diez pistas, se puede encontrar uno con agradables sorpresas.

Por ejemplo, los miércoles hay una señora medio rara que no sabe leer y dizque desmiente a los actores principales de la oposición.

A esta insignificante persona la bautizaron como la señora “vil chismosa”, cada miércoles, idiotez, tras idiotez.

En este shit flit, la empresa de nuestro colaborador Luis Estrada, nos reporta que Andrés miente aproximadamente cada dos minutos.

Es neta amigos, Andrés se echa 96 mentiras por show, 96 mentiras diarias, pero en fin, allá él, sigamos, tres horas después, se acaba el shit flit, en español significa “esa mi…”.

Gracias a Dios, esta mañanera tuvo un rating de 400 mil personas en todo el día.

“Nos sigue yendo mal”, comentó Jesús.

Y su padre putativo le contesta, “no importa hombre, ya nos falta un año”.

Obviamente que al terminar su mañanera urge un rico desayuno, con invitados o no, lo importante es desayunar.

Y como Andrés fuera el gran divo, después de desayunar, Andrés Manuel se va a descansar.

Abre sus ojitos como a las dos de la tarde, checa su internet, come como a las cuatro y como a las cinco y media, junta con sus asesores ineptos, para planear a que candidato del frente, madrean al día siguiente.

Para las nueve quince de la noche a más tardar Andrés Manuel se retira a sus aposentos en Palacio, a descansar.

¡Vaya que se lo merece! ¡Qué día tuvo! ¡Faltaba más!

Estos son los contratos de la empresa de Xóchitl Gálvez con el gobierno de AMLO

El pleito entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Xóchitl Gálvez, una de las aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, está que arde y se prevé que se vaya a los juzgados o al menos eso advirtió la integrante del Frente Amplio por México.

Aunque la bronca entre López Obrador y Gálvez comenzó hace semanas, el pleito escaló este viernes 14 de julio durante la conferencia mañanera cuando el presidente denunció que High Tech, la empresa de Xóchitl Gálvez, recibió 1,400 millones de pesos en contratos del gobierno federal durante nueve años e incluso pidió “que se aclare eso”.

La respuesta de Xóchitl Gálvez a las acusaciones en su contra no se hizo esperar. La militante del PAN retó al presidente López Obrador a demostrar los contratos por 1,400 millones de pesos a cambio de su renuncia a la candidatura.

Gálvez señaló que en caso de que no se comprobaran los contratos, el presidente debía renunciar a su cargo “por mentiroso”.

“No hay manera que el presidente acredite su dicho, es un mentiroso. Así como mintió diciendo que yo quería quitar los programas sociales, cosa que nunca dije, y por eso empezó esta historia y por eso pedí mi derecho de réplica”, agregó la senadora.

Xóchitl Gálvez pidió a los mexicanos que le crean, pues está dispuesta a someterse a una auditoría pública.

“No te puedo decir cuánto facturé en los últimos nueve años, pero no tengo duda de que la Secretaría de Hacienda me va a caer a partir de hoy, con todo el dolo, con todo el rigor a tratar de auditarme”, agregó la aspirante presidencial.

AMLO exhibe contratos de la empresa de Xóchitl Gálvez

Tras las declaraciones que hizo en la conferencia mañanera y luego de la primera reacción de Xóchitl Gálvez, Andrés Manuel López Obrador utilizó sus redes sociales para publicar los contratos de la empresa High Tech Services con el gobierno federal.

A través de sus redes sociales, el mandatario mexicano dijo que compartía dicha información para que Claudio X. González realice una investigación sobre el tema a través de su empresa Mexicanos Contra la Corrupción y levante una “denuncia legal”, sin especificar la razón de la demanda.

“Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente”, dijo AMLO en su cuenta de Twitter.

El mensaje estaba acompañado por una liga a un documento que muestra los contratos.

Promesas, promesas, promesas

Algunas veces el detonante que rompe la convivencia es un importante cambio sobrevenido, que altera las reglas del respeto. México y Perú habían venido conviviendo durante sexenios, partiendo de una premisa fundamental. Se habían delimitado y respetado escrupulosamente ciertos conceptos que políticamente implicaban la cabal deferencia y miramiento a lo que se denomina soberanía nacional. Ello se trastocó por una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador.

No conozco personalmente, ni quiero conocer al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, el sólo hecho que sea el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, impone a la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, tratarlo con la deferencia que exigen los protocolos de la sana convivencia y respeto para la pluralidad de ideas insertas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, factores que no siempre han sido observados por el Poder Ejecutivo Federal.

Sostuvo el Primer Magistrado de la Nación, desde su ceñida campaña electoral que por inspiración del pueblo iba a combatir la corrupción del neoliberalismo que había permitido a sus afines el crear alianzas con el narco tráfico, para con ello, destruir a la justicia.

Le sugiero con todo respeto al señor Andrés Manuel López Obrador, que se tome la molestia de consultar en la empolvada oficina de la que fuera la Dirección Federal de Seguridad, después llamada Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que se supone, según su decir, fue la institución de Inteligencia al servicio del gobierno, ahora utilizado por la Cuarta Transformación de la Nación como el Centro Nacional de Inteligencia, el cual ahora depende de Rosa Icela Rodríguez, lo cual quiero suponer le debe informar, no solo adular, sobre esa problemática por el promovida.

Con ese contundente acervo documental, político e histórico sobre el fenómeno de la narco política, la cual el Poder Ejecutivo, se niega a conocer en su estructura, podría tener la información adecuada para que intente una decisión ponderada y positiva que desde luego lograría una beneficio para la justicia y México, lo cual no ha logrado con su política “abrazos y besos a la delincuencia “, como lo afirma la actuación de esta Cuarta Transformación de la Nación.

La política de referencia confirma a contrario sensu lo prometido en campaña electoral por Andrés Manuel López Obrador. En la actualidad se brinda impunidad a la narco-política.

Al revés de lo sostenido por el presidente Constitucional de México, el ateneo de Estudios Jurídico Penales del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, no solo proclama que se brinde impunidad, también afirma que Dada esa impunidad se han creado cárteles que se introdujeron en la Suprema Corte de Justicia de La Nación en violación fragante a nuestra ley de leyes, a la norma que contiene la prohibición definitiva de brindar impunidad e inmunidad a la delincuencia. Por tanto, las promesas del presidente al que le alude, no solo resultaron promesas para obtener el voto.

En fin, el límite de espacio me obliga a dejar fuera de estas líneas, muchos otros conceptos, que son diametralmente opuestos a las promesas de Andrés Manuel López Obrador.

Andrés, ya perdiste nuestro respeto.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Los altos niveles de contaminación guardan estrecha relación con el incremento de padecimientos respiratorios

Para impulsar la concientización respecto a los efectos del cambio climático en la salud humana, trabajadores y directivos de Siegfried Rhein México asistieron a la plantación de más de 350 árboles en las faldas del Nevado de Toluca, en el Estado de México.

Al ser una Empresa Socialmente Responsable, la farmacéutica llevó a cabo el pasado 1 de julio la reforestación de media hectárea con plantínes de pinos de oyamel y de las alturas (hartwegii). La labor fue bien lograda gracias al trabajo conjunto de Siegfried Rhein con la Fundación Reforestamos México.

Con acciones como esta, la iniciativa privada contribuye cada vez más en el cuidado del medio ambiente. Encabezando esta iniciativa, Carlos Forno, Gerente de la Línea Respiratoria de Siegfried Rhein México, aseguró que uno de los principales objetivos como Empresa Socialmente Responsable —un distintivo que recientemente les fue otorgado— es poder brindar una retribución al medio ambiente con acciones como esta.

“Cada vez más en los congresos se habla de manera recurrente del medio ambiente y su cambio, y cómo afecta a las vías respiratorias. Hay más problemas alérgicos con el tema de la capa de ozono, el smog... Entonces queremos ir a plantar árboles como una contribución a lo que es la reforestación. (…) Ir a otro camino, no sólo a la parte médica, a la parte comercial, sino como un sentido de responsabilidad con el medio ambiente”, comentó.

La farmacéutica, con 49 años de operación en México, adoptó media hectárea en la entidad mexiquense que quedará bajo su cargo durante los próximos años. El trabajo está pensado para que el primer año mantengan una supervisión puntual de los árboles plantados y que posteriormente sean los ejidatarios y voluntarios quienes den el mantenimiento necesario.

Al realizar este tipo de plantaciones, se calcula que la tasa de supervivencia sea del 85 al 90 por ciento, según dijo Javier Álvarez, integrante de la comunidad que se hará responsable de salvaguardar los árboles recién plantados.

Medio ambiente, un tema cada vez más comentado en el sector Médico

A la plantación de cientos de árboles acudió el Especialista Benjamín Zepeda Ortega, alergólogo pediatra, quien advirtió sobre el estrecho vínculo que guarda los cada vez más altos niveles de contaminación y el incremento de padecimientos respiratorios tales como el asma, EPOC, rinitis, problemas oculares y a nivel dermatológico.

“Me toca ver mucho el tema del cambio climático y su repercusión en las enfermedades respiratorias. El aire que estamos respirando ya no es puro ni limpio y estamos teniendo afectaciones como rinitis y asma en la población. El aumento es importante y necesitamos mejorar la calidad del aire que tenemos”, sostuvo Zepeda, quien próximamente presidirá el Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia (Compedia).

El Doctor Zepeda indicó que el cambio en las condiciones climáticas está directamente relacionado con el deterioro de la salud humana en una conjugación en la que tienen espacio factores como el calentamiento, la pérdida de agua, la contaminación, las explosiones de volcanes y la quema de los bosques.

Finalmente, el médico alertó que en la actualidad existen alrededor de mil millones de pacientes con alguna alergia y que para 2050 se estima que la cifra se incrementará a los cuatro mil millones: “Tenemos mucho que hacer en el tema”, dijo. Esta fecha coincide con el límite que calcula las Naciones Unidas (ONU) para que las emisiones se reduzcan a un punto cero si es que la humanidad desea conservar un planeta habitable.

Tarea de los médicos, más allá de la consulta

César Tinoco Castillo, Gerente Médico del laboratorio Siegfried Rhein México, develó que la importancia de los profesionales de la salud no se limita únicamente a la tarea de revertir los efectos en la salud, sino en prevenir. De ahí la iniciativa de formar a los especialistas con una visión más integral.

“Desde el área médica a partir del 2019 empezamos a ver en los Congresos mucha actividad sobre este tema, sobre el cambio climático y los efectos que está causando en el cuerpo, inclusive cardiólogos observan afectaciones en los vasos sanguíneos por los mismos contaminantes.

“El médico no solo es quien te cuida en la consulta sino también el personaje que te cuida en lo que nos está pasando”, afirmó Tinoco.

Como parte de su compromiso ambiental, Siegfried Rhein México impulsa actividades con el objetivo de crear conciencia por el cuidado y preservación de la naturaleza. Cabe mencionar que esta fue la primera reforestación del año, a la cual se sumarán las actividades que se realicen en Jalisco y Nuevo León.

Ya casi termina la pesadilla, mientras están saliendo las verdades

La realidad de la historia de nuestro país está completamente aclarada, ya que después de 400 mil mentiras dichas en 5 años, y de engaños, terrorismo fiscal, secuestros, desapariciones, violaciones, el incremento de un 70 por ciento en secuestros en varios estados y todo, la pregunta es bueno y ¿qué hace la Guardia Nacional?

Y que es lo que ha pasado ya que antes este tipos de delitos significaban violaciones a la constitución, para ello había un grupo de 1,500 agentes, quienes dedicaban todo su esfuerzo, dirigidos por el Teniente Coronel Nazar Haro, este grupo que se llamaba la Dirección Federal de Seguridad y que resolvían el 95 por ciento de todos los delitos y violaciones a los artículos de la Constitución, lamentablemente esto ya no existe, ahora son dos grupos los que absorbieron esas funciones y por el momento no hay solución, porque están en un “status quo” y no se mueven más que para lamerle el cu… al presidente y a sus seguidores.

Claramente está marcado el nivel de capacidad que tienen los elementos que podrían ser los factores decisivos para que México, en el momento que acabemos con esta pesadilla, inicien una regeneración, están totalmente respaldados por la calidad y la educación que tienen muchos de ellos, que son personas como la señora Xóchitl, lo que deja marcado claramente que si hay mexicanos que tienen una capacidad académica certificada y reconocida a nivel mundial, para tomar el rumbo correcto y lograr el objetivo principal que es el bienestar del país.

Si en el país logramos tener el bienestar, el Estado de Derecho y a la Constitución, se podrá contar con las armas necesarias para poder ubicar y detener a toda esta bola de “masiosares” que están en el país, asociados con muchos políticos, en muchos estados y que han convertido a México en un preámbulo de una guerra civil o una revolución, ya que la cantidad de muertos, la cantidad de periodistas muertos, la cantidad de desaparecidos, de niños, numero de feminicidios, bueno es imparable la falta de médicos en los hospitales.

El robo de medicinas las cuales se están mandando a Cuba y a Venezuela, la cantidad de médicos importados de Cuba y de Venezuela que están en un país donde su capacitación y su conocimiento de causa de las nuevas tecnologías y técnicas deja mucho que decir en el arte de la medicina que salva vidas, pues ellos están totalmente aislados.

Y que están llenando a México de grupos de gentes que son estrategas interesados en promover el socialismo comunista, que no es una área en la cual consideramos que van a tener éxito ya que los mexicanos somos gentes que aman la república, la libertad. Es por ello que debemos concientizar y tomar medidas correctivas para retomar el curso necesario para que México y el futuro de México, que son las nuevas generaciones, tengan el derecho a crecer, como crecimos muchos de los que nacimos en los cincuentas, quienes también vivimos en un país donde hubo muchos abusos de todos los partidos, pero sin embargo había un respeto a la Constitución, a la libre empresa y sobre todo a mantener al país dentro de una acción permanente cuya previsión era hacer cumplir el Estado de Derecho y la Constitución.

Ahí es donde estamos en una barranca ya que el país pasó esta situación y ahora estamos en un hoyo donde lo único que va a contar es que los mexicanos reaccionemos, evaluemos las promesas, que no deben de ser promesas, lo ideal es que sean planes concebidos para tomar las medidas necesarias e iniciar el rescate del país en lo económico, en lo político, en lo social y en el aspecto humano.

¡Viva nuestra querida república! ¡Vivan las gentes como Xóchitl!, ya que siempre hay muchos que están atacando a estos señores y pronto veremos como el apocalipsis de estos personajes va ir llegando a lo que llamamos el fin de la tormenta, el fin de la pesadilla, el fin de esta bola de anarquistas psicópatas que han querido destruir a México.

México, no vamos a permitir que sigan destruyéndote y todo el mal que han hecho y todas las malas decisiones que han tomado a través del voto y del uso de la democracia, las vamos a rescatar, vamos a rescatar el 75 por ciento de los electores que están inscritos para votar, ya que un 95 por ciento de ellos, está a favor de un cambio rotundo, después de conocer la falacia que resulto la Cuarta Transformación.

Así mismo les deseamos a los gobernadores que recientemente han sido electos a través de este partido, que recapaciten para que nos den la tranquilidad de que indiferentemente del partido que sean, fueron electos para siempre encontrar las situaciones o fórmulas que más convengan a la paz, a la tranquilidad y a las garantías individuales que nos brinda la constitución, para volver a establecer una calidad de vida como la que habíamos disfrutado los mexicanos por muchos años.

Esperamos que así sea, se le pedimos al creador del universo y a la hueste angelical, ya que muchos seres, de una manera u otra, nos hemos visto afectados, por todas las acciones bélicas que se han estado viendo, lo mejor será que nos unamos para que en las próximas elecciones, conjuntamente con la nueva aleación de los partidos, Frente Amplio por México, logremos un verdadero y real cambio.

Está demostrando que hay una gran mayoría de dirigentes de partidos que ha prometido unir esfuerzos para que así se inicie el camino correcto para que México recupere el sitio que siempre ha tenido, con un respeto internacional y para que no siga estando en una triste situación, con la cual el país se ha convertido en el hazme reír de la comunidad mundial.

Los buenos gobernantes merecen ser reconocidos

Es gratificante y nos alegra mucho conocer y ver todas las medidas que está tomando la actual gobernadora de Quintana Roo, lo que nos da esperanza de que la incertidumbre está siendo superada por las positivas acciones que está llevando a cabo.

Un aplauso a ella y todas las gentes, que sin importar del partido que vengan, siempre procuren buscar lo necesario para el bienestar de Quintana Roo.

