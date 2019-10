El oro de México, mega yacimiento en Tixtla Guerrero, la causa del ataque a los estudiantes de Ayotzinapa. Nos ubicamos en la ciudad de Tixtla, con apenas 30 mil habitantes aproximadamente, ubicada en la zona central del estado de Guerrero con coordenadas geográficas: 17°34’01”N y 99°23’52”O.

Hasta hoy día, de forma oficial, no se tiene registrada actividad minera de oro en la entidad, sin embargo, palabras textuales de una de las madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, refirió dentro de la jornada de actividades en la Cineteca Nacional, realizadas en septiembre de 2016: “¡Este desgraciado gobierno nos está saqueando! A nuestra ciudad de Tixtla le están sacando mucho oro, por eso quieren eliminar a la Normal de Ayotzinapa”.

Lo anterior no es sorpresa ya que las mineras, solo extraían sin pagar un solo peso de impuesto bajo los gobiernos de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, jugosos negocios al amparo del poder público. Esta aseveración parece ser verdad pues en 2005 la revista Crónica y Notimex lanzaron un reportaje donde empresas mineras estarían iniciando la explotación de un “cinturón de oro” en el estado de Guerrero, que va de Mezcala hasta Arcelia, casi 187 kilómetros donde se podría extraer; plata, zinc, plomo y oro.

La mina de oro está localizada en la colina de Los Filos, del municipio de Mezcala, donde se pretende extraer más de 60 millones de toneladas de oro. De acuerdo al reporte de sustentabilidad la actividad minera en la zona se remonta al año de 1938 cuando la minera Guadalupe S.A. de C.V., comenzó a extraer oro de la reserva mineral denominada “Nukay”.

Los trabajos se interrumpieron en la Segunda Guerra Mundial, Jorge Peña Soberanis, secretario de Desarrollo Económico de Guerrero en 2005, dijo que la inversión en los 30 años de explotación de la mina sería de mil millones de dólares, sin embargo, nunca mencionan las ganancias.

Si se pretendían extraer 60 millones de toneladas de oro en 30 años y considerando que el precio de gramo de oro en 2019 es de 41 pesos mexicanos aproximadamente, estamos hablando de 60 mil millones de kilogramos de oro que significan 60 billones de gramos de oro que multiplicados por 41 darían una ganancia bruta de 2.46 trillones de pesos, es decir 123 billones de dólares, en otras palabras sería casi 8 veces el presupuesto anual de todo México lo que obtendrían en ganancias y todo por la paupérrima inversión de 0.001 billones de dólares, mil millones de dólares, estarían obteniendo 123 mil veces de ganancia, la inversión realizada.

Con esas ganancias México podría pagar su deuda externa e interna, e incluso aún le sobraría la mitad, significa un verdadero atraco a la nación por parte de la minera canadiense Leagold Mining quien tiene la concesión de la explotación de Los Filos, pero a su vez el delito de quebranto al erario y corrupción por parte de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Por ello las sabias palabras de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador “México ya no será tierra de conquista” y su seguridad de llevar a México a ser una potencia económica.

Comparte este mensaje para que más personas lo vean y se enteren del saqueo a la nación más grande de la historia. (Iván de México)

Carta dirigida a Morena (Son peor que el PRI) Las Cartas de Alazraki (El Universal)

Estimados amigos morenistas, no hay duda que los puentes vacacionales sirven mucho para descansar y reflexionar, y justamente, en este puente en el que celebramos nuestra Independencia, me llegó mucha información cruzada sobre la celebración del grito y el desfile al día siguiente.

En síntesis la información que todos los medios transmitieron es que la ceremonia había sido muy sobria, que nuestro presidente con sus veinte vivas había cambiado para bien su discurso, que nuestro presidente muy sobrio y finalmente muy institucional, bueno casi, porque las líderes del congreso y el Senado fueron ignoradas dentro del balcón presidencial.

También los medios informaron que por primera vez no hubo ni cena, ni fiesta, que en esa no fiesta ni cena en el patio del palacio no se sirvió ni una gota de alcohol y que solamente sirvieron bocadillos a los muy pocos invitados.

Yo creo que a todo México nos gustó la crónica y los eventos pero tres días después PUM, aparecen en los medios digitales otras informaciones, digamos otros hechos, otra verdad, las redes digitales se inundaron con fotos y testimonios de la otra realidad y como ustedes ya la conocen nada más se las voy a resumir a mis lectores.

Pues resulta que sí hubo fiesta en el patio del palacio y fue una fiesta con unos 350 invitados. También resulta que el presidente y su esposa, no estuvieron solos en el palacio rumbo al balcón, estaba prácticamente todo su gabinete ampliado con sus respectivas parejas y lo más priista del 16, para llenar el zócalo ocuparon 6,323 autobuses para llevar a los acarreados, también se vieron fotos de los acarreados con su bolsa de plástico y su lunch, ¿es o no priista esa fórmula?

Después me puse a comparar entre ustedes y el PRI, son iguales pero ustedes son más torpes y tontos y por problemas de espacio solamente les haré una breve comparación del porque ustedes son más nefastos que su hermano mayor el PRI.

Todas estas comparaciones están basadas en los hechos, que quede claro, el PRI apoyaba a los pueblos indígenas, a ustedes les valen gorro, les acaban de recortar 50% del presupuesto; sus hermanos mayores apoyaban al campo, ustedes no, ahora le cortan 35% del presupuesto; el PRI hacia una muy buena política exterior, hoy ni siquiera la tenemos; el PRI más mal que bien, combatía el crimen, ustedes le piden a sus mamacitas que cuiden a sus hijitos criminales; a sus hermanos le importaba dar certidumbre a la inversión extranjera, ahora ustedes se la quitan y se frena la inversión extranjera; antes el PRI se preocupaba por sus hijos poniendo guarderías y estancias, ustedes las quitaron y se jodieron las mamás, y por último el PRI reformó la educación para que sus hijos tengan mejor preparación, ustedes la acaban de regresar al siglo pasado para desgracia de nuestros hijos.

Ante estos hechos, verdad que tengo razón.

Y ahora la posdata, la señora Sheinbaum: Señora Sheimbaun fiel a su costumbre nos volvió a mentir, no es cierto que la delincuencia haya bajado 34% como usted dijo, al contrario hasta el mes de agosto la delincuencia ha subido 18% en comparación al año pasado, creo que la mentira ya es un patrón de Morena, nada más la recuerdo que esta es la semana número 20 del asesinato a mi colaboradora Ely Gutiérrez, 20 semanas señora sin resolver, 20 semanas mintiendo y 20 semanas valiéndole mad…

Amigos esta es la carta semanal de este jueves, se las suplico que la repliquen a sus cuates y conocidos y vamos a tener un gran fin de semana y nos estamos escuchando y viendo el próximo jueves. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.

Se hace un atento llamado a los abogados constitucionalistas mexicanos

El autoritario, incompetente señor Andrés Manuel López Obrador, en un claro desafío al Estado de Derecho en México, ha anunciado que revisará otras medidas para imponer el aeropuerto de Santa Lucía frente a lo que él llama: “terrorismo legal”. El balance de poderes existe justamente para evitar que un gobernante actúe de manera impositiva para el “beneficio” de la nación. A ustedes, abogados constitucionalistas, les pido su apoyo, en nombre del pueblo de México, en nombre del Estado de Derecho, para encontrar una vía legal y presentar un juicio político en contra de Andrés Manuel López Obrador en caso de que decida violar la ley.

Si tú, mexicano estás de acuerdo, no me des un like, mejor comparte el mensaje. Es importante que el señor López Obrador entienda que no puede hacer su voluntad arbitrariamente.

Si el presidente viola la Constitución se le tiene que enjuiciar por traición a la patria y así mismo tendrían que tomarse las medidas correspondientes para que renuncie a su cargo porque juró respeta a la Constitución y a la República, así es que no tiene porque no cumplir la promesa que hizo.

Es importante se le ponga un “estate quieto” debido a su continua bipolaridad de hacer juramentos que no respeta, por ello tanto el poder judicial como el pueblo mexicano deben iniciar una demanda por la “mala leche” con la que actúa, ya que eso solamente lo hace un psicópata, un narcisista, un hombre que busca a través de la mentira y el engaño burlarse de los incautos mexicanos quienes no deben permitir que los funcionarios siga actuando mal, abusando del poder y del tráfico de influencias.

Es hora de que se inicie un juicio público en contra de tan nefastas acciones que solo pretenden acabar con la república, esto no es ni puede ser aceptado por nadie. Y si algo tenemos en común los mexicanos es que debemos luchar, con base en el respeto al derecho ajeno, para dar cumplimiento a la ley, que no se burle a las leyes ni a los mexicanos, no se puede seguir aceptando vivir en un surrealismo sin sentido, ni rumbo. Es hora de reflexionar y de no dejarse intimidar por acciones sin legalidad y sin razón, debemos acabar con los falsos mesías y exigir se cumplan las “reglas del juego” para que México, en un futuro, siga siendo un país admirado por el respeto hacia su Constitución y a su Estado de Derecho.

Y a los encargados de hacer cumplir la Constitución, no se acobarden cuando el pueblo les reclame su “asociación delictuosa”. ¡Viva la República Mexicana! ¡Viva el Estado de Derecho! ¡Viva la Constitución! ¡Muera el narcisismo y estos hipócritas mesías! Reaccionen antes de que sea demasiado tarde, lo que estos individuos buscan es crear conflictos entre los mexicanos, eso ya no es posible y mucho menos aceptable. Deben recordar siempre que nadie ha estado, ni podrá estar, por arriba de la ley y de la constitución.

En sexenios de Calderón y Peña Nieto se condonaron 13,000 millones de dólares en impuestos

El abuso del poder es un delito en contra de todos los ciudadanos que sí pagan impuestos, por lo tanto deben ser declarados como traidores tanto Calderón como Peña Nieto. Ahí están las pruebas, entonces sí, ahora que actúen.

México perdonó 274,000 millones de pesos en impuestos, unos 13,000 millones de dólares, en nueve años. Entre 2007 y 2015, los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) condonaron deudas a grandes empresas, entidades públicas, clubes de fútbol y a personalidades de la cultura y de la política.

La condonación fue una herramienta que el Poder Ejecutivo utilizó para recuperar parte de lo adeudado y así evitar litigios que demoran años. 2013, primer año de gobierno de Peña Nieto, fue el más pródigo en este proceder, con un monto total condonado de al menos 115,000 millones de pesos en valor presente -casi el doble de lo perdonado en 2008, cuando la administración de Calderón condonó cerca de 70,000 millones de pesos-. Los datos cubren tan solo la primera mitad del sexenio de Peña Nieto. Si se añaden los tres años restantes, la cifra perdonada de las dos administraciones sería superior a los 274,000 millones.

Los 10 principales beneficiados acapararon el 24% de impuestos condonados y son entidades públicas y empresas privadas. La Comisión Federal de Electricidad, consiguió perdones por casi 14,000 millones de pesos, mientras la farmacéutica Roche y el grupo lechero Lala, obtuvieron beneficios de 2,874 y 2,428 millones de pesos, respectivamente.

Además, la lista incluye a personalidades importantes de la vida pública mexicana. Sobresale el ex mandatario Carlos Salinas (PRI), con un perdón de 8 millones de pesos en 2007, primer año de la administración de Calderón. El abogado Juan Collado, actualmente en prisión preventiva, dejó de pagar 12 millones. También personajes próximos al presidente López Obrador. En 2013, el gobierno de Peña Nieto perdonó 16 millones de pesos a la líder de Morena y antigua empresaria Yeidckol Polevnsky, y a la ex atleta y actual directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Guevara con 9 millones.

La lista incluye a los fallecidos músicos Juan Gabriel y José José, quienes libraron el pago de 121 millones y casi 11 millones respectivamente. También a la cantante Paulina Rubio, 23 millones y a la actriz y ex esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, casi 2 millones.

La publicación de la lista de beneficiarios llega precedida de cuatro años de litigios entre el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la ONG Fundar, la solicitante de la información. El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) emitió en 2015 una resolución que obligaba a las autoridades tributarias a entregarla, pero estas se resistieron. Hace un año, un juez ordenó al SAT cumplir con dicha resolución e impuso el 30 de septiembre como fecha límite para ello.

Aun así, todavía quedan por publicar los nombres de 201 contribuyentes que han presentado un amparo ante el poder judicial para evitar que se revelen sus identidades.

Bartlett, abrió la primera grieta respecto a la credibilidad del combate a la corrupción

El director general de la Comisión Federal Eléctrica (CFE), Manuel Bartlett, es uno de los últimos dinosaurios del PRI, exponente de la vieja política de puño de hierro y con una carrera salpicada de polémicas, desde sonadas denuncias de fraude electoral a las recientes revelaciones sobre su patrimonio ¿Qué ha llevado entonces a López Obrador a confiar el rumbo de la segunda empresa pública más grande del país a este veterano de 83 años? Lealtad, experiencia, nostalgia e ideología, cuatro de los ingredientes que más valora el presidente mexicano.

La sintonía entre ambas ha ido fraguándose con el tiempo. En 2006, en plena campaña electoral, un Bartlett todavía senador priista lanzó un insólito mensaje pidiendo el voto útil para el candidato del PRD: López Obrador. El objetivo era frenar la reválida del PAN -derecha-, que había desbancado al PRI del poder tras más de siete décadas. Había que detener “la entrega del petróleo a los extranjeros”, en relación con las incipientes reformas panistas. Entendía que su partido había traicionado los valores originales, dominado ahora por “la parte moderna del PRI”, “la derecha priista”, “los tecnócratas neoliberales”. Unos adversarios casi idénticos a los que más de 20 años después zarandea López Obrador en sus ruedas de prensa mañaneras.

El distanciamiento de Bartlett con su partido de toda la vida viene de los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, con quien compitió en 1988 por la presidencia. Salinas era la apuesta por el mercado y la visión tecnocrática del gobierno; Bartlett, el defensor del Estado priista y la política como linaje.

Bartlett perdió la batalla, pero “desde ese momento se convierte en el estandarte de aquellos valores -apunta Rogelio Hernández, doctor en Ciencias Políticas por el Colmex-, y Morena es la reencarnación del viejo PRI: ayudas sociales, la rectoría del Estado, recuperación de soberanía nacional. Por eso, Bartlett está en la CFE, un lugar con un valor estratégico desde la Revolución. La política económica de López Obrador está centrada en energía, estatismo y nacionalismo”.

En 2008, Bartlett sale del PRI –tras ocupar carteras como gobernación o Educación– y se enroló en el Frente en Defensa del Petróleo, liderado por López Obrador y germen de lo que después sería Morena. Pese a no afiliarse nunca al partido, en su última etapa como senador por el Partido del Trabajo (PT), una pequeña formación cercana a Morena, fue un beligerante opositor a las reformas de Peña Nieto. “Siempre ha estado cercano a los problemas energéticos, pero más en términos políticos que técnicos”, añade Hernández.

Su perfil, eminentemente político, ha estado en el punto de mira de las críticas tras su nombramiento al frente de la empresa pública de electricidad, un transatlántico que aún produce la mitad de la energía total del país y mantiene el monopolio de la distribución para más de 40 millones de usuarios. Una de sus primeras medidas fue poner en duda la eficacia de las subastas eléctricas con compañías privadas, llegando incluso a cancelar varias licitaciones. Como un resorte, saltaron las advertencias de los faros del mercado como la agencia de rating Fitch.

El siguiente hito fue amenazar a compañías canadienses y estadounidenses con denunciarles ante un tribunal internacional por las supuestas “condiciones abusivas” de contratos de suministro en gasoductos firmados por el Gobierno anterior. Los embajadores de los dos mayores socios comerciales de México -pendientes aún las tres partes de la entrada en vigor del nuevo TLC- hicieron pública su preocupación por un órdago que incluso se llevó por delante al secretario mexicano de Hacienda.

Carlos Urzúa, un respetado académico, dimitió en julio provocando la mayor crisis hasta ahora del gobierno de Morena. Tras su salida cargó con dureza contra las injerencias políticas en materia económica de pesos pesados del entorno del presidente como Bartlett. Cuando Urzúa alertó al presidente de los riegos del movimiento liderado por el titular de la CFE, López Obrador cerró filas con Bartlett y acusó al veterano economista, según su versión, de ser “un neoliberal”.

“Las negociaciones por los gasoductos se han reconducido, pero la amenaza fue un poco precipitada. El nuevo gobierno quiere restaurar la gloria de las instituciones como Pemex y CFE. Pero la participación eficiente del Estado en el mercado no se consigue en un sexenio, lleva tiempo”, apunta Hugo Ventura, jefe de unidad de energía de Cepal en México.

Al margen de los aciertos o errores en la gestión de la CFE, el nuevo escollo es la sombra de corrupción. Una investigación periodística reveló la semana pasada que ocultó la existencia de 12 empresas, algunas incluso relacionadas con el sector eléctrico, registradas a nombre de distintos familiares.

A lo que se añade la carpeta en la secretaría de la Función Pública por omitir cientos de millones de pesos en su declaración patrimonial. Bartlett ha negado las acusaciones y López Obrador ha vuelto a cerrar filas con su funcionario.

Las denuncias contra Bartlett no son de momento de gran entidad, pero el coste político de sostener a un funcionario tocado por las sospechas de la opacidad y la irregularidad puede ser muy alto para un gobierno fundado en la tolerancia cero contra la corrupción.

Pesan más, por ahora, los enemigos comunes, la sintonía y la experiencia. “Bartlett consolidó su trayectoria desde la Secretaría de Gobernación, que fue la auténtica institución de control de la política nacional. Y en Morena (un partido con apenas ocho años) tienen el problema de no contar aún con liderazgos claros y gente experimentada. La vinculación con López Obrador es totalmente ideológica, pero hay que sumar también las habilidades de Bartlett como un gran operador político. Morena no es un partido, sino un movimiento basado en las ideas de López Obrador, que no es afecto a las instituciones ni a un partido integrado, y está recurriendo a una gama inverosímil de gente: priistas enojados, ex perredistas, izquierdistas”, añade Hernández.

Muchos de esos izquierdistas de Morena son los mismos que acusaron a Bartlett de fraude electoral en 1988. Durante la jornada electoral, fue él como secretario de Gobernación quien anunció que, por un problema técnico, se había interrumpido temporalmente la publicación de los avances de los votos. El suceso, que acabó propiciando un vuelco en los resultados a favor de Salinas sobre el candidato perredista Cuauhtémoc Cárdenas, abrió todo tipo de especulaciones y denuncias y supone uno de los últimos agujeros negros del priismo.

Se citará a declarar a ex funcionarios implicados en el caso Ayotzinapa

México ha conmemorado el quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sin nuevos hallazgos en la investigación y ante el riesgo de naufragio del caso en los tribunales. El presidente, Andrés Manuel López Obrador; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, portaron camisetas conmemorativas a petición de los familiares de las víctimas y ofrecieron un informe del estado de las pesquisas en el que se reafirma que se trató de una desaparición forzada a manos de agentes del Estado.

Las autoridades dicen que seguirán dos líneas prioritarias de investigación: la búsqueda de alumnos como si siguieran con vida y la hipótesis de “destino final”, en la que los normalistas habrían sido asesinados. También se ofreció una recompensa de 10 millones de pesos (500,000 dólares) a quien dé información para encontrar a Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales sospechosos, y otra de 1.5 millones de pesos a quien aporte nuevos elementos. Se adelantó también que citarán a Jesús Murillo Karam, ex fiscal general, así como a otros ex funcionarios implicados para tratar de esclarecer el paradero de los desaparecidos.

José Luis Abarca, el ex presidente municipal de Iguala, municipio de Guerrero donde desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014, así como el ex gobernador Ángel Aguirre y el ex fiscal estatal Iñaki Blanco ya habían declarado antes, pero ahora será como testigos.

La intención de la actual administración y de la Fiscalía General de la República, constituida como un órgano autónomo unos días después de la entrada del gobierno en diciembre pasado, es identificar omisiones y errores que han estancado el caso y llevar a los responsables ante los tribunales, de haber elementos.

La promesa de llevar ante la justicia a Murillo Karam y a Tomás Zerón, a cargo de las investigaciones durante buena parte de la presidencia de Peña Nieto, ha sido uno de los pilares para mantener la confianza de los padres de los alumnos desaparecidos de la escuela normal Isidro Burgos. Encinas informó que ya existen 4 diligencias contra ex funcionarios, aunque no se ha especificado a quiénes.

En las últimas semanas se dio a conocer que 77 de los 142 detenidos fueron liberados por irregularidades y violaciones a los derechos humanos, y que el resto de los imputados, salvo un puñado de arrestados relacionados a otros delitos, estaban a un paso de recuperar su libertad por esas pifias en el proceso legal. “Las personas que han salido no significa que no enfrentarán a la justicia, estamos reuniendo nuevas pruebas sobre otros delitos”, ha insistido Gómez Trejo, ungido como fiscal especial para el caso en junio. “Ninguna persona está por encima de la ley, todos los que ocuparon cargos públicos pueden ser llamados”, ha respondido, sobre la posibilidad de llamar a Peña Nieto.

Tenescalco Mejía, el nuevo blanco de las autoridades, está señalado por los delitos de delincuencia organizada, homicidio y secuestro. Era parte de la policía municipal de Iguala y se presume que tenía vínculos con Guerreros Unidos, el grupo criminal detrás de la desaparición de los estudiantes, ha apuntado Encinas.

Las autoridades han revisado más de 80 millones de llamadas de los teléfonos de los alumnos y han corroborado que no hubo contacto entre ellos y los integrantes del cártel, aunque han asegurado que ya han podido reconstruir los hechos alrededor del rapto de los estudiantes.

Se han realizado por el momento 8 operativos de búsqueda en 210 puntos de 5 municipios de Guerrero y se han encontrado 184 cuerpos, 44 ya han sido identificados, pero ninguno corresponde a los estudiantes. Las autoridades han dicho que se reunirán cada dos meses con los familiares para dar seguimiento y preguntado sobre cuándo se tendrían resultados para esclarecer el caso, Encinas ha evitado dar un plazo fijo.

Más allá de las recompensas, López Obrador ha hecho un llamado a los involucrados a dar información que ayude a esclarecer el caso.

Rosario Robles, ex ministra de Peña Nieto, queda inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante 10 años

Rosario Robles continúa hundiéndose. En agosto, la Justicia mexicana envió a prisión con carácter preventivo a la ex ministra de Peña Nieto por su implicación en una mega trama de corrupción perpetrada durante los años del gobierno anterior y que rondaría los 7,760 millones de pesos (420 millones de dólares). Ya en la cárcel, recibió la inhabilitación de ejercer cualquier cargo público durante 10 años por falsedad en su declaración patrimonial.

La Secretaría de la Función Pública no especifica a qué bienes ni a qué cuantías se refiere dentro de la hoja de servicios de Robles y se limita a señalar en un comunicado que la sanción administrativa se debe a la “falta de veracidad en la declaración patrimonial”.

El otro nombre en la diana es el ex director de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, imputado por una ramificación del caso Odebrecht y prófugo desde hace meses.

En el sexenio de Peña Nieto, Robles estuvo primero al frente de la secretaría de Desarrollo Social, y después en la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ambas dependencias están en el corazón de una enrevesada telaraña de desviación de recursos públicos que incluye a ocho secretarías más, ocho universidades públicas y 186 empresas fantasma. La triangulación fraudulenta de dinero consistía, según la investigación, en la firma de convenios por parte de las secretarías federales con las instituciones educativas para que contrataran a compañías a cambio de servicios que nunca se prestaban.

El juez considera fundada la versión de la Fiscalía, que acusa a Robles del delito de ejercicio indebido del servicio público. Es decir, de saber y dejar hacer a sus distintos subordinados. En concreto, la acusación cifra el agujero en la hacienda mexicana provocado por Robles durante sus años al mando de ambas dependencias federales en 5 mil millones de pesos (250 millones de dólares), más de la mitad del volumen total estimado del defalco. La pena a la que se enfrente es de hasta siete años de cárcel.

Robles es de momento la única funcionara de alto nivel imputada en el caso conocido como la Estafa Maestra, una operación apuntada primero por la Auditoría Superior de la Federación, y destapada en profundidad por investigaciones periodísticas lideradas por Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y Animal Político en 2017. Un caso que amenaza por llevarse por delante a pesos aún más pesados.

Durante su audiencia ante el juez, la defensa de Robles mencionó tanto al ex presidente Peña Nieto, como a José Antonio Meade. Según la defensa, ambos fueron informados en repetidas ocasiones acerca de las irregularidades dentro de las dependencias federales.

El destino todo cobra y nada olvida, dice Bejarano respecto a Robles y Ahumada

Todas las cosas, al parecer, se le están acomodando a René Bejarano, dado que dos de sus enemigos políticos se las están viendo duras, nos referimos a Rosario Robles quien se encuentra en la cárcel por el desvío millonario de recursos públicos y Carlos Ahumada, quien es perseguido por los delitos de fraude y extorsión.

“El destino todo cobra y nada olvida y la historia nos ha venido a dar la razón cuando denunciamos que esa pareja era parte de una gran conspiración para evitar que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente”, explicó Bejarano.

Además quiso demostrar, una vez más, que su figura está limpia, asegurando que “ahí está lo que es cada quien. Aquí estoy yo como lo que he sido siempre, un dirigente de la izquierda y no se puede decir lo mismo de la hoy presa (Rosario Robles)”.

Finalmente aseguró que existe un juego mediático, por parte de Rosario Robles, para presentarse como víctima frente a la opinión pública, pero lo que está detrás es el desvío millonario de recursos públicos; esto después de las acusaciones de la relación entre el juez y Dolores Padierna.

El FBI está interesado en apoyar para resolver transfeminicidios en México

Kenya Cuevas es directora de la Asociación Casa de las Muñecas Tirecias A.C., organización civil que se dedica a brindar atención y apoyo a las personas transexuales, una de sus labores es la defensa y vindicación de los derechos de este sector de la población que sufre de una gran estigmatización y discriminación, que deja numerosas muertes cada día.

Informó que la organización trabaja arduamente para lograr justicia en los muchos casos de transfeminicidios, tan sólo en los últimos tres años, la Asociación documentó 300 crímenes de este tipo; por lo que solicitan el apoyo de organismos gubernamentales e internacionales para difundir la situación de México sobre este tipo de crímenes.

Aseguró que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos está interesado en apoyar a la Asociación en la investigación de los casos que aún no han sido resueltos, desde su agencia especializada en delitos de odio.

Cabe resaltar que el delito de transfeminicidio no está tipificado como tal en el Código Penal, por ello no se ha dado un seguimiento puntual a los casos y no se tiene cifras que reflejen la ocurrencia de estos sucesos, ante esto, declaró: “El hecho de que no tuviera el reconocimiento de género en su estado natal es parte de la violencia institucional a la que estamos sometidas las mujeres transgénero”.

Se debería de investigar también el caso de todas las mujeres muertas de Juárez, ya que una de las grandes dificultades para clasificar las cifras de las mujeres asesinadas es que en este estado el feminicidio no está tipificado como delito en el Código Penal.

Otra de las causas de tantas muertes, “se dice”, es con el fin del tráfico de órganos, algo que hasta el momento es una irrefutable realidad. Se debería solicitar a la ONU, llevar a cabo una investigación al respecto ya que “se comenta” que en el vecino estado de Arizona se permite y comercializa el tráfico de órganos.

