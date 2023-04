El PAN-PRD, sin canicas para jugar en el 2024

En el partido Movimiento Ciudadano (MC) andan muy contentos y seguros que en las próximas elecciones se posicionarán como la segunda fuerza en Quintana Roo y que, los cuadros políticos decentes del Partido Acción Nacional (PAN), se han sumado a sus filas.

“Las canicas del PAN, ya están en la bolsa de MC”, expresó en su momento el regidor Jesús Pool Moo, en un claro mensaje en que no están interesados en negociar con el PAN y PRD rumbo a las elecciones del 2024.

Y entonces la pregunta es, si el PAN ya no cuenta con buenos cuadros para la próxima jornada electoral, ¿qué cartas pondrá en la mesa a la hora de negociar espacios y candidaturas?, cuando se siente a la mesa con el PRI y PRD. El único municipio donde tienen candidata es en Solidaridad, la actual presidenta municipal y quien iría por la reelección.

Hay que decir también que el partido del sol azteca, el PRD, agoniza y podría desaparecer en las próximas elecciones si no postulan a un buen candidato, uno tipo Greg Sánchez o Juan Ignacio García Zalvidea “Chacho”, que en su momento les dio muy buenos votos. Sin embargo, personajes como los antes mencionados ya andan por otros rumbos y no ponen los ojos, no en este momento, en el PRD.

¿Entonces estaríamos viendo en las próximas elecciones un ciego guiando a otro ciego? Entiéndase en el caso del PAN y PRD, vaya panorama.

Ahora bien, por lo que se refiere al Partido Acción Nacional, de los cuadros representativos que ahora están en MC podemos mencionar, por ejemplo a Frank López, quien dejó toda una vida de militancia en el blanquiazul para ponerse la camiseta naranja.

Han dejado también las filas de ese partido Juan Carlos Pallares Bueno, quien, entro otros espacios, fue dirigente estatal y diputado federal. Pallares Bueno se mantiene al margen y no se adherido a ningún organismo político.

El tricolor, paradójicamente, podría mantener su registro sin problema alguno y ello ocurriría con un trabajo fuerte en los pocos comités de base que le quedan y, ahora sí a aceitar las partes que le quedan de la gran maquinaria (estructura electoral) que en otros tiempos le deba triunfos contundentes.

Así las cosas en el PAN y PRD, donde todas sus mejores canicas andan en las bolsas de otros partidos. Hasta la próxima.