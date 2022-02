El premio Internacional diamante estrella lo gana Ilios Greek Estiatorio

The International Star Diamond Award, es el emblema más prestigioso de logro y verdadera calidad; un premio por el que muchos luchan, pero pocos obtienen. Los miembros de la Academia forman parte de una red exclusiva de profesionales, dentro del sector del lujo de la industria hotelera. The Academy’s International Star Diamond Award, es el único programa de premios que reconoce la excelencia. Ilios Greek Estiatorio honra recibir tal distinción de gran reconocimiento porque representa que todas las evaluaciones que se llevan a cabo, no solo se cumple, si no también supera toda valuación, siendo Ilios un lugar excepcional, con excelentes instalaciones, ambiente, actitud, gastronomía, limpieza y sobre todo, hospitalidad a todo comensal que entre a este majestuoso lugar.

Los sectores restauranteros, saben que recibir tal premio es como tener una corona, pero que no todos pueden tener, es por ende que una de los aspectos que más se destacan por The American Academy Of Hospitality Sciences, y de las razones porque entregan tal reconocimiento de gran nombradía, es porque esta asociación busca en el mundo los mejores, restaurantes, hoteles, corporaciones y destinos, recompensando la excelencia con el prestigioso premio Star Diamond Award.

Ilios Greek Estiatorio es un recinto gastronómico de la gastronomía griega, a tal magnitud que desembocaron los platillos más preeminentes de todas las regiones de Grecia y lo trajeron a los sitios más imprescindibles de México. Adentrarse en Ilios es vivir experiencias fascinantes, cada detalle que yace en este lugar transmite sensaciones que te harán querer visitar más de una vez este maravilloso sitio, y tiene preparado espectáculos extraordinarios como el show de fuego, que te hará sentir que tu noche sea inolvidable.

No te pierdas esta oportunidad y adéntrate a vivir experiencias que prevalecerán y deleitarse con platillos únicos, sin tener que viajar a Grecia.

