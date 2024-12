El que actúa mal, por lo general, tiene un fin desastroso

Es necesario dejar claro que cada acción tiene una reacción, y cuando las acciones no han sido evaluadas ni analizadas, con experiencia y con conocimiento de causa, siempre habrá conflictos, por lo que todo lo que estas gentes han hecho, desde que llegaron, de crear conflictos y con una burla sistemática hacía los mexicanos que sí tuvimos la oportunidad de nacer en un país donde el respeto al derecho ajeno, el respeto a la patria y a la Constitución, siempre fueron institucionales, ahora nos podemos dar cuenta que estas gentes no tuvieron una educación adecuada, que viven en un viaje autodestructivo de resentimiento y sin una lógica que pueda entenderse, ¿por qué no se desquitan con sus parientes?, pero sí viven como príncipes, con seguridad y en un palacio donde ningún poder se había aprovechado para habitarlo como lo han hecho estos usurpadores que están llenos de maldad y sin razón, causándonos una gran lástima y pena por ello, pero más, por México, porque muchos no entienden ni tienen la capacidad de reflexión para entender que lo que ellos piden, es lo que ellos han estado traicionando desde principio a fin.

Aquí la pregunta es, cómo es posible que este señor tenga varios regimientos para protegerlo y que tenga seguridad, cuando lo primero que hizo, como una orden presidencial, fue quitar el resguardo de seguridad que tenían los ex presidentes, cómo puede ser que un señor que tomó este tipo de medidas hacia los ex presidentes, ahora finja demencia y él sí aplique el mantenerse dentro de un búnker y protegido por una asociación delictuosa de traidores a los principios de la república y de la verdad, esto nos apena y nos causa tristeza, al saber que quienes están trabajando en la milicia, no respeten ni a la bandera, ni a la Constitución, ni a las instituciones a las que juraron respetar.

Ahora el honor no existe, han acabado con el orgullo que teníamos los mexicanos, de ser mexicanos, porque se acabaron los hombres y las mujeres con deseos de servir a la patria y comprometerse con el pueblo de México.

Y vimos como en Siria y en muchos otros países, donde han tratado de establecer dictaduras por más de 50 años, ahora son odiados y despreciados, esa va a ser ahora la historia final de estos desubicados que se han aprovechado de los incautos e ignorantes dizque mexicanos, porque el respeto y la reciprocidad, es algo que tiene que entenderse, finalmente recordemos que “al que a hierro mata, a hierro muere”.

Sería bueno que negociaran para que esta bola de fulanos indeseables se vaya a Cuba, porque son lugares donde estamos viendo como los dictadores de Venezuela y el dictador que había en Irán, están prontos a caer por sus maquiavélicas actuaciones.

Que Dios los perdone, porque la justicia divina no se paga, ni se compra, traicionando al pueblo y a los humanos.

¡Viva la libertad! ¡Viva México!, los mexicanos tenemos que concientizar cómo lograr, dentro del respeto a la ley, que se desmienta la bola de falacias creadas para obtener mayorías que no son reales, pero que sí son muy serviciales para estarle lamiendo los zapatos a esta bola de ignorantes.

Carta dirigida al expresidente de Uruguay José Mújica (Nadie

de la 4t te llega al dedo chiquito, nadie) Carlos Alazraki

Prólogo: por vacaciones nos vemos de regreso el jueves 9 de enero del 2025.

Bien, estimado José, te tengo que confesar algo, para mí eres el mayor ejemplo de lo que un político debe ser, humilde, ético, honesto, muy inteligente y sobre todo un ser congruente en tu forma de actuar, como muchos jóvenes no te conocen, les daré un pequeño resumen de quién eres: Don José fue guerrillero de las FARC, estuvo preso sin ninguna acusación durante 12 años, fue secretario de estado, diputado, senador.

Fundó su partido político de izquierda, el movimiento de la Liberación Nacional Los Tupamaros, fue nombrado Doctor Honoris Causa por 12 universidades en el mundo.

Entre sus premios también fue galardonado por el gobierno mexicano con el Águila Azteca.

Es un gran humanista y un gran fuera de serie.

Como presidente de la república, gobernó sus 5 años desde su residencia, oyeron bien, desde su residencia, jamás vivió en casa oficial de gobierno y al día de hoy sigue conservando su bocho, y por si me faltaba algo, donó el 80% de su sueldo a organizaciones populares para que este sector de la sociedad viva mejor.

Mi querido Pepe, al día de hoy, sigues siendo el mejor ejemplo de la congruencia y de la honestidad.

Cambiando de tema, te escribo esta carta semanal porque estoy seguro que tú sí vas a entender muy bien mi encabritada con la basura de gobierno que actualmente nos gobierna.

Te explico, al día de hoy este gobierno de mie… está iniciando su segundo mandato presidencial, su primer presidente como sabes fue Andrés Manuel, ese tipejo que tanto desprecias, durante el gobierno de esta basura de ser humano, México vivió la historia más negra que se recuerda, acusó de corrupción y de corruptos a grupos de los cuales nunca comprobó su culpabilidad. Difamó a periodistas, defendió a los medios simpatizantes de su movimiento y les llenó de oro sus alforjas, aunque estos medios carecían de circulación y de rating. Hizo muy ricos a los ricos, e hizo nuevos ricos a sus aliados, sus hijos fueron los que manejaban con un poder inusitado el tráfico de influencias convirtiéndose así, al día de hoy, en los Alí Babá, sin necesidad de sus 40 ladrones. Destrozó la construcción de un aeropuerto de primer mundo y construyó en su lugar una mie… de aeropuertito.

Siempre pensó en chiquito, siempre destruyó las bases de una República democrática para convertirla en una dictadura de partido.

Andrés siguió los principios del populismo del movimiento de Sao Paulo creando sus conferencias mañaneras, dichas conferencias eran para esconder la realidad del país y vendernos un Shangri-La que nunca existió.

Le retiró el apoyo económico a todos los ex presidentes, pero eso sí, él, sin haber trabajado un día de su vida, recibe una pensión mensual millonaria, que ni Obama recibe al día de hoy.

Además mandó construir un cuartel de la Guardia Nacional a un kilómetro de su casa para estar bien protegido, también se mandó a construir un hospital de primer mundo, ese sí como en Dinamarca, por si tuviera una emergencia.

Andrés es al día de hoy, cuidado y protegido con más de 50 soldados de la Guardia Nacional en La Chingada, su casa tiene protección contra drones y lo más vergonzante de su gobierno.

Dijeron que nunca iban a volar en avión privado y para variar, nos mintieron.

Nos dijeron que iba a ser austero, y qué crees Pepe, destruyeron la casa presidencial que Lázaro Cárdenas fundó y vivió ¿estás sentado? en el Palacio Nacional más de 50 miembros de la servidumbre, 10 jardineros, 8 cocineros y ayudantes de cocina, soldados por todas partes del palacio para cuidarlos, gobernadores, ladrones, inseguridad al cien por ciento, pero eso sí, viviendo como reyes.

En fin José, esto resume lo que es la 4t, son unas mie… de seres humanos, son mentirosos, falsos, hipócritas, corruptos, populistas y lamehuevos.

Un partido de ladrones de huachicol que odian a México y a los mexicanos, dictadores y cerdos, pobre México, José, y pensar que se creen mejor que tú, vaya cinismo verdad.

Disfruten de unas fiestas navideñas maravillosas, cuídense, tengan el mejor año nuevo de su vida y así está decretado. Dios los bendiga y nos vemos el 9 de enero.

Invasión en detrimento de la Justicia

Don Héctor Segovia prestigiado postulante y presidente de la Asociación Mexicana de Abogados Lasallistas; pilar fundamental de las fuerzas intelectuales defensoras del Derecho a conjeturado que en los inicios del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, no se ha ofertado la distinción entre la impunidad y la justicia.

Exponiendo su manera de pensar en diversos foros, también, ha comentado que hay que dar una voz de alarma para situar directamente a los delincuentes del poder, ya que hasta la fecha se encuentran intocados ante la justicia. Desde esas atalayas ha ilustrado de forma apabullante sobre la patología y quiebre de una realidad institucional: El Estado de Derecho ha resultado quebrantado por la infiltración del poder de la delincuencia política y por la sumisión, además, de las intromisiones del poder de la narco-política que invadieron las instituciones mexicanas.

Por los sanos pensamientos de ese ilustre litigante se puede concluir que esa lamentable irrupción en nuestras instituciones básicas del Estado, fueron motivadas, por el atrevimiento de participar en las acciones de justicia; que fue precisamente lo que en su momento trato de evitar el Constituyente de Querétaro; por desgracia se ha visto quebrantado ese Estado de Derecho que precisa don Héctor Segovia.

La abogacía independiente de la nación, en relación a lo antes escrito comenta que en estricto apego al Derecho no resulta ni licitó ni racional expresar que las perversiones a las cuales se refiere el deprecante, no eran ni previsibles ni prevenibles. Nuestra Carta Magna en su esencia contiene el repertorio más amplio de desconfianzas frente al ejercicio del poder de la narco-política.

En el México actual que es gobernado por la Primera Magistrada de la Nación, no debería de existir la presunción de inocencia que proteja a la narco-política. Debería de encontrar vigencia la presunción de responsabilidad para ellos, pues desde el momento mismo en el cual juraron bajo la Carta de Carranza y desviaron su conducta, atentaron, vulneraron y lesionaron la dignidad y la integridad de México.

Por ello Claudia Sheinbaum Pardo debe de exigir que sean indagadas aquellas perversiones e irresponsabilidades de esos mexicanos que por su desmedida sed de riqueza quebrantaron el Estado de Derecho.

México vive de facto con intervalos de grandes escándalos de orden político y corrupción, ese abominable espectáculo el cual se observa, día con día y, con todo el país pendiente y en espera que la Fiscalía General de la República actué con rectitud y externe una imagen de simple decoro, es la solución para atajar y depurar, en sede de justicia todo aquello que fue quebrantado.

Es cuánto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Basta de confabulaciones

Hablemos claro, aunque en pasados sexenios hayan existido gobernantes que asumieron el poder político ‘’como una cosa de su propiedad’’, como un ‘’derecho que recibieron de su pueblo sabio’’ o que ‘’heredaron del neoliberalismo’’, en la raíz misma de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se define que el poder político únicamente se encuentra al servicio del bienestar para México.

En nuestro Pacto Federal se establece de manera clara que todo el poder público queda incluido para beneficio única y exclusivamente de la totalidad del pueblo de México, sin que ningún grupo partidista, se llame como se llame, pueda esgrimir un derecho superior que el que originalmente le corresponde a esa totalidad del pueblo que habita en nuestros confines, sean ellos opositores o aplaudidores.

El Poder Ejecutivo Federal y nuestras instituciones solo deben de tener validez para servir a la totalidad de los gobernados, cualquier partido político y aquí se incluye al Movimiento de Regeneración Nacional, que pretendan sojuzgar a los mexicanos (en su totalidad o parcialidad) esclavizándolos en engranaje de sus pensamientos y acciones, es contrario y contraria la esencia, letra y espíritu de nuestra Constitución Republicana.

La resistencia del grupo opositor a la gobernanza, reside en que de hecho gobierno y gobernados no colaboran en el propósito común de dar lustre al nombre de México, lo cual arrojaría un beneficio que haga valer el mismo derecho para todos, concretando con ello la realización de una común aspiración que busca el bienestar para nuestra Patria.

A la Primera Magistrada de la Nación, le debe de quedar bien claro que en la actualidad la paz y seguridad tiene que estar siempre apoyada por el poder público y que a este no le compete ni le conviene apoyar y consentir al poder de la narco-política, ni a ningún otro poder que trastoque el bienestar para México.

La paz y seguridad que merece y tiene que alcanzar México, no debe de encontrarse fundada en treguas, en esperas, en contemplaciones, ni en complicidades con ese poder político delincuencial; la paz y seguridad de México debe ser permanentemente fincada en una política de seguridad total, sin amenazas, sin extorciones, sin levantones y sin complicidades con la narco-política.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, bien sabe que, el indispensable progreso para México se finca en una superación moral de gobierno y este debe de encaminarse hacia el objetivo determinado de investigar, accionar, procesar, juzgar, encarcelar y sentenciar al narco-político que atrajo ese poder despreciable para enriquecerse y para atraer con ello impunidad.

¿Será posible lograr ello?

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Entre ofensas y desacuerdos

(Latinus / Loret de Mola)

En lo que parecía un concurso al mejor insulto, legisladores de la 4t y de la oposición, protagonizaron intercambios verbales ofensivos al aprobar la madrugada de este jueves el presupuesto de egresos de la federación 2025, sin cambiar una coma.

“Que este presupuesto está hecho para los pobres, no, está hecho para los López, este presupuesto para el próximo ejercicio fiscal es una clara instrucción que les dio su ídolo de pies de barro, el líder de esa horda destructora zombi, a la que pertenecen todos ustedes”.

“Ellos hablan de que estamos en un gobierno dictatorial y llena de insultos al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a sabiendas de que no lo escucha, eso es actuar con cobardía aquí y donde quiera”. “Sinvergüenzas cobardes y tiempo me faltaría para decirles lo que puedo pensar y lo que piensan millones de mexicanos”. Lo que esta noche estamos haciendo es fundamental para el país, porque al aprobarlo otorgaremos a la nación certidumbre económica, tranquilidad en los mercados y en el mundo se sabrá que México tiene institucionalidad”. “Ustedes en Morena le prometieron un futuro brillante a nuestros hijos, pero el único que tiene el futuro brillante asegurado, es Andrés López Beltrán”.

En tres ocasiones Morena y aliados, estuvieron a punto de llegar a los golpes con la oposición, incluso se exigió a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, el antidoping para sacar a los borrachos del salón de sesiones:

“Primero creo que tienes que pedirle a los de resguardo que efectivamente saquen a todos los que no son diputados y diputadas, y que verifiquen si hay porros y si hay borrachos de ese lado, porque a ver, yo no sé si en el acuerdo se acordó mentadas de ma..”. “si hay diputados Y diputadas, en este pleno, con aliento alcohólico, yo ya me topé dos en la trifulca anterior, deberían los coordinadores de revisar ese tema y si usted trae ahorita el antidoping de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, todos los del PAN nos vamos al alcoholímetro. No hay ningún borracho del PAN aquí, pero eso, no lo puede decir ni el PT, ni Morena.

Tras la escena que protagonizó Jorge Luis Sánchez Reyes alias “El gallo”, al retar a golpes al priista Andrés Mauricio Cantú, los mismos morenistas sacaron a su compañero del pleno, junto a dos diputados más, en probable estado de ebriedad:

“Qué vergüenza el nivel que han demostrado al pueblo de México el debate de esta noche, legisladores borrachos que tuvieron que sacar del salón de sesiones, insensibles que no saben lo que están haciendo y que les urge acabar la sesión y aprobar este presupuesto tóxico, para irse a cenar a un restaurante de Polanco.

Durante la sesión los diputados del blanquiazul enfocaron sus señalamientos en contra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sus hijos y sus socios:

“Mientras esto ocurre, los amigos de Andy López, que con cinismo se hacen Llamar expertos en salud, en realidad son unos asquerosos usurpadores pendencieros, pero en lo que sí son expertos es en llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo, con el dinero y con la bendición del señor que vive en La chingada. “Pillo de Andy a Amílcar y esos tres hijos vagos, zánganos, del ex presidente mamarracho, porque el 51 por ciento del presupuesto que quieren aprobar hoy, es para deuda pensiones y las tranzas de los hijos del “rayito de esperanza”, mejor conocido como el mamarracho de La chingada”. “Esta bancada naranja los acompañará en su lucha y no dejo de recordarles las palabras de Muñoz Ledo, chin.. a su ma… y también a su padre”.

En la discusión del presupuesto el PAN también sacó a relucir la boda en el Munal de un colaborador de la titular de la Semarnat, Alicia Barcena:

“Que decir de la secretaria del Medio Ambiente, quien en lugar de alzar la voz para pedir y pugnar por más presupuesto para esta causa, se quedó calladita, pero bueno qué esperar de quien al parecer le sale mejor organizar bodas, como la boda de Bienestar en el Munal, ahí sí no dijo ni pío, por cierto, ¿ya les fueron a pasar la charola en euros o no fueron invitados?”.

La discusión terminó luego de 16 horas continuas de sesión, el presupuesto fue aprobado a las 3:50 horas de la última sesión de este periodo legislativo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La presidenta Sheinbaum celebró la aprobación del presupuesto de egresos 2025, hoy no tuvo mañanera, no tuvo actividades por el día festivo Guadalupano, pero usó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que asegura que los recursos para la salud y la elección de jueces no se verán afectados por los recortes:

“Está garantizada la Salud, el IMSS Bienestar, el IMSS, el Issste, porque por ahí anduvieron diciendo, ya ven que no hay quien siga diciendo mentiras y calumnias, que se bajó el presupuesto de Salud, es falso, tiene garantizado la salud, ah y también está garantizada la elección, el próximo año, que es el primero de junio, para jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Pero hasta la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que es muy proclive a Morena, dijo que el recorte de más de 13,000 millones de pesos al presupuesto del INE, sí va a impactar la elección de jueces, magistrados y ministros.

Adelantó que va a intentar dialogar con los diputados de Morena para ver si puede haber una ampliación del presupuesto, pero mientras esto ocurre, en el INE ya analizan qué ajustes harán.

Y qué ajustes harán, instalar menos casillas, y eso qué genera, pues que te quede más lejos la casilla, que menos gente vaya a votar por los jueces, más fácil para Morena que terminen ganando los suyos, en la elección de jueces.

“El primer reajuste que tendremos que hacer es en la propia estructura de la elección” “La instalación de las 172,000 casillas y la contratación de más de 52,000 colaboradores, denominados supervisores electorales y capacitadores electorales asistentes, tendrá que sufrir una modificación, hasta este momento lo que se perfila es que no puede ser la instalación del total de las casillas”.

Ante el recorte de 14 mil millones de pesos al Poder Judicial, hoy trabajadores iniciaron paros de labores en las sedes del Estado de México y de Puebla, señalan que la rasurada presupuestal va a afectar sobre todo a salarios y prestaciones, y va a significar la eliminación de plazas. El paro en estos dos estados, se tiene programado para hoy y mañana en espera que se sumen otras entidades.

La jueza Federal Nancy Juárez Salas, la que le ordenó a la presidenta Sheinbaum bajar el decreto de la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación, fue castigada, la suspendieron sin goce de sueldo 90 días, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal señaló que le impuso esta sanción por un procedimiento disciplinario iniciado en 2022, se presentaron denuncias cuando era Juez de Distrito en Quintana Roo, por hostigamiento laboral. Hace un mes la presidenta Sheinbaum inició con sus críticas a la jueza Nancy Juárez, incluso la acusó de violar la ley al ordenarle bajar la Reforma Judicial.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En el Congreso de Nuevo León, no se están apretando el cinturón presupuestal, los diputados locales se aprobaron un Bono de casi 3 millones de pesos, para qué, para las posadas, dulces, rifas y shows, de la temporada navideña.

El reparto fue así: 120,000 pesos a cada uno de los siete coordinadores de las bancadas; 60,000 pesos a los otros 35 diputados, el año pasado la legislatura saliente también se aprobó estas dádivas, fueron 2’ millones 100 mil pesos. Ahorita 2’ millones 900 mil pesos, casi tres, lo que significa que de un año a otro, este bono navideño para el Congreso de Nuevo León, creció 40%.

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Nacional. Hoy se dio el primer acercamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum con la oposición, para dialogar,

En el Senado, la Secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez se reunió con integrantes de la junta de coordinación política, incluyendo legisladores de oposición del PRI, del PAN y de MC:

“Hay una relación de respeto y de mucha cooperación, sin importar el partido, les dije que no era un tema de bandos sino más bien de priorizar el servicio al pueblo de México y de velar por sus intereses. “Y pues también les recordé las palabras de la doctora presidenta Claudia Sheinbaum, que ha mencionado siempre, que la democracia se trata de que existan distintos puntos de vista, les dije al final pues que me iba con un muy buen sabor de boca porque el trato fue deferente hacia la persona, hacia la Secretaría de Gobernación, de todos los partidos”.

La Secretaria de Gobernación reveló que el principal tema de la reunión con los legisladores fue Trump y sus amenazas de una deportación masiva:

“Me gustó una frase que dijeron, que frente a toda la problemática y las presiones que puede haber, la patria es primero, entonces eso fue lo que dijeron también los partidos de oposición, el gobierno de México cuenta con una estrategia de recepción de connacionales para garantizar sus derechos humanos, brindarles apoyo y opciones de desarrollo a su llegada”.

Los senadores de oposición agradecieron la apertura al diálogo de la secretaria de Gobernación y propusieron cerrar filas para atender el tema de seguridad y también de migración:

“Es un diálogo inédito, recordarán ustedes que durante todo el sexenio pasado, eh, no hubo una un diálogo similar, así es que yo celebro la disposición, la apertura”. “Se pudiera resumir, eh, el tema más importante de la reunión es justamente la relación bilateral y la potencial crisis migratoria. Las amenazas de Donald Trump, yo creo, han encendido las alarmas y es bueno no tratarlo como un simple brabucón”. “Deja patente, claro, que México necesita unidad, le presentamos como grupo parlamentario del PRI, algo fundamental, el tema de seguridad y es un tema prioritario para tratar y dialogar, no solo de cara al tema comercial, que es el otro tema con el Temec, que se presenta con el próximo gobierno de los Estados Unidos y el tema migratorio”. “Lo primero, la felicité, porque eso hubiéramos deseado en el gobierno pasado de López Obrador” “La secretaria de Gobernación nos pidió que hagamos un frente común para evitar el tráfico ilegal de armas, por supuesto que apoyamos eso, pero lo que nosotros pedimos es que se le entre de lleno a combatir la violencia, la inseguridad, la extorsión, el secuestro, que se está dando en todo el país”. “Pues forma parte del trabajo institucional y desde luego que el Gobierno Federal siempre ha estado abierto al diálogo y a la construcción de consenso”.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No se olvida el pleito y zafarrancho que se armó la semana pasada en el senado, en donde los legisladores de Morena fueron a donde estaban los panistas, casi se agarran a golpe, todo porque los panistas criticaron la traición de Miguel Ángel Yunes.

Hoy la senadora panista, Lily Téllez, se lanzó contra el líder de la bancada de Morena, Adán Augusto López, le reprochó por no ofrecer una disculpa, también le recordó que sus amigos compraron equipo militar chino para revenderlo a sobrecosto al ejército mexicano, como se lo revelamos aquí en Latinus esta semana:

Él Adán Augusto López, conocido mejor como “patán Augusto”, por sus patanerías, se metió a la bancada, a echar un pleito callejero, porque honor no tiene, menos ahorita que hemos estado conociendo la terrible corrupción en la que están involucrados “sus cuates”, comprando cosas en China, para venderlas mil veces más caras, a los elementos de las fuerzas de la autoridad mexicana”.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La Operación Limpieza contra fayuca, llegó a Sonora, las autoridades aseguraron mercancía ilegal procedente de Asia, valuada en 150 millones de pesos, fue una acción similar a la realizada hace dos semanas en la Plaza de Izazaga 89 en la Ciudad de México, nomás que con un monto muchísimo mayor.

En Sonora el operativo fue en 3 puntos estratégicos de Hermosillo, participaron autoridades federales, locales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que se decomisaron un millón de piezas, incluyendo juguetes, mochilas y vapeadores de procedencia china:

“Hay otras voces que dicen que atacar a estas placitas son como palmaditas, que el verdadero golpe se debe dar en las aduanas”.

“No hay precedente de una acción como la de hoy, esa palmadita que dices tú, es un millón de piezas, entonces no creo que sea una palmadita, es una acción que demuestra voluntad, capacidad y organización.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deja Chiapas hecho un río de sangre y le dan de premio ir a vivir a Miami.

El morenista Rutilio Escandón fue gobernador de Chiapa 6 años, durante su gobierno los asesinatos aumentaron 63 por ciento, nada más entre enero y octubre de este año, 756 asesinatos, la cifra más alta de la que se tiene registro en Chiapas, según datos del secretariado ejecutivo, desplazamientos forzados, ejecuciones, masacres, feminicidios, narcobloqueos, nomás este año hubo 16 000 desplazados por la violencia, y le toca premio de la presidenta Sheinbaum.

Rutilio Escandón, viudo de la hermana del poderoso senador morenista Adán Augusto López, va a ser Cónsul General de México, en Miami, Florida.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Donald Trump es la persona del año de la revista Time, es la segunda vez que gana este reconocimiento, la primera fue en 2016 cuando ganó las elecciones de su primer mandato.

El presidente electo de Estados Unidos superó a figuras como la presidenta de México Claudia Sheinbaum, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, hasta su gran amigo Elon Musk.

La revista Time destacó el renacimiento político de Trump, luego de su derrota electoral en 2020, y cómo logró hacer una campaña exitosa, utilizando como punta de lanza, los problemas económicos migratorios y culturales que deja la administración de Joe Biden.

También menciona como Trump se fue quitando a sus principales oponentes políticos del camino, incluyendo al actual presidente Joe Biden.

Se señala que las políticas más agresivas de Trump, van a ser en migración, en el artículo que acompaña la nominación, el próximo zar de la frontera de Trump, Tom Homan, mencionó que ya hay planes para hacer más campos de detención de migrantes.

La revista también subraya que el presidente electo va a seguir amenazando con aranceles a otros países que sean adversarios o aliados, como ya lo hizo con México y Canadá.

En Nueva York, Trump celebró su nombramiento desde Wall Street, agradeció a Time por la foto y expresó que al parecer los medios de comunicación yo lo empezaron a tratar un poquito mejor, después festejó tocando la campana para arrancar las actividades del día en la bolsa de valores neoyorkina.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Desde que cayó el régimen del tirano Bashar al-Ásad en Siria el 8 de diciembre, Israel no ha parado de bombardear Siria, Por qué, porque dice que no va a permitir que el grupo terrorista Estado Islámico o cualquier otra organización extremista, llene el vacío que dejó Bashar al-Ásad.

Tampoco quiere que lo que queda del grupo terrorista Estado Islámico, se apodere de las armas que almacenaba el ejército del dictador, en las últimas horas los aviones de Israel pasaron de atacar las costas sirias en la Taquia, Albaida In Tartus a bombardear de plano los alrededores de Damasco, la capital de Siria, así lo denunció el observatorio sirio de Derechos Humanos:

Damasco está actualmente bajo control de los rebeldes de HTS Hayat Tahrir al-Sham que asumieron el gobierno del país, sin embargo no han dicho todavía nada de estos bombardeos de Israel, tampoco sobre los ataques anteriores, que no son pocos, pues según el observatorio van más de 350 bombardeos en 13 provincias sirias, desde la caída del régimen el sábado.

El consejero de Seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan, justificó los bombardeos de Israel en Siria, pues dijo que sirven para identificar y eliminar amenazas.

La caída de Bashar al-Assad no ha detenido los enfrentamientos en el norte de Siria, entre los curdos y otros rebeldes apoyados por Turquía, los curdos son enemigos históricos de Turquía, bueno según medios de comunicación locales, hoy en la ciudad de raca, se desató una balacera durante una ceremonia a la que asistieron cientos de personas para izar la bandera de la independencia, que es la bandera del nuevo gobierno que sustituye a la de el régimen derrocado de Bashar al-Assad.

Más de 40 personas habrían resultado heridas y sobre esto hay dos versiones, por un lado se dice que los curdos abrieron fuego deliberadamente contra los civiles y que integrantes de milicias rivales intervinieron para defenderlos, la otra señala que uno de los asistentes que traía una metralleta para celebrar con disparos al aire, la activó por error contra la gente y que los curdos respondieron para someterlo, y sus rivales aprovecharon la confusión para atacarlos desatando una batalla campal.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El alto al fuego en Líbano ya lleva dos semanas y se sigue tambaleando.

Hoy Israel bombardeó con un dron la Ciudad de Yam al sur de Líbano, justo en el momento en que soldados del ejército de Líbano y cascos azules de la ONU tomaban control de la seguridad del local, el ataque dejó una persona muerta y dos heridas.

El Primer Ministro de Líbano Najib Mikati denunció que Israel volvió a traicionar el acuerdo al que habían llegado, pues no ha pasado un día en que no ataque supuestos objetivos de Hezbolá como si la guerra siguiera, Mikati exigió a Estados Unidos y a Francia que cumplan su promesa de contener a Israel para garantizar que la tregua continúe.

El presidente de Brasil, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva de 79 años de edad, fue operado por segunda vez en esta semana, a causa de un derrame cerebral.

Lula se golpeó la nuca hace dos meses, cuando estaba en el baño de su casa y aunque requirió varios puntos de sutura, el daño no parecía ser grave, todo iba bien hasta el lunes, Lula presentó fuertes dolores de cabeza, lo llevaron al hospital y tuvo que ser operado de urgencia. Hoy lo volvieron a intervenir para minimizar el riesgo de futuros sangrados, según los médicos Lula superó el procedimiento con éxito, está lúcido, lo pueden dar de alta de un momento a otro.

Tras el diagnóstico, el vocero de la presidencia, confirmó que Lula va a competir por un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de 2026 porque ni su salud, ni su edad se lo impiden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En España quieren ir, van, contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

El Congreso español, avaló la iniciativa del derechista Partido Popular para que el gobierno de España solicite una orden de arresto contra el presidente de Venezuela. Piden que España se dirija a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para pedir avances sobre la situación venezolana y respaldar los informes de la ONU sobre violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.

La votación salió adelante por el apoyo del Partido Ultraconservador Vox y las abstenciones de los derechistas Huns y PNB. El PSOE, el partido izquierdista en el poder votó en contra, en tribuna la vocera del Partido Popular, Cayetana Álvarez, insistió en reconocer al opositor Edmundo González como Presidente Electo de Venezuela, un país que dijo, es un campo de torturas, una selva sin ley: “Yo acuso a Nicolás maduro y a su corte criminal, de cometer delitos de lesa humanidad que merecen el castigo de la Corte Penal Internacional, pero también a quienes cierran los ojos, miran para otro lado o arrastran los pies frente a una tiranía desquiciada.

Y con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. A nombre de todos los que hacemos Latinus, soy Carlos Loret de Mola.

Esperamos que pronto llegue el día en que los traidores sean destituidos y juzgados como lo que son, y lo dice bien claro un viejo dicho, “el que la hace, la paga”, ya veremos cómo se cumple en sus existencias, porque solo han causado la lastima y la burla de todo el planeta, recordemos que la verdad siempre brilla y cuando la verdad brilla, la mentira muere.

Amén. Saecula saeculorum.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”.

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 49 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]