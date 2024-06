El respeto, la verdad y la honradez, son las bases para un buen futuro

Es muy importante que ahorita quede claro que no es factible que se vaya en contra del Estado de Derecho, y los que han cometido delitos en contra de la república, en contra de los mexicanos, en contra del pueblo mexicano, deben de pensar que es muy importante para el futuro, que se honre a la justicia y a la verdad.

Si bien estamos viendo que no ha habido más que engaños, mentiras, demasiada incongruencia, tenemos que pensar que México no es un país único en el planeta y que tiene signados convenios como el Tratado de Libre Comercio, que ha sido el pivote más grande y el avance más importante, para que México haya tenido un crecimiento y una relación comercial con Estados Unidos y con Canadá.

Y si cambia la Independencia y la Autonomía de la Suprema Corte de Justicia, se destruyen las bases que nos dan certidumbre para la inversión extranjera que es parte de la formula por la cual Canadá y Estados Unidos aceptaron hacer inversiones en México y si esto se modifica se va a cerrar las fronteras con Estados Unidos y con Canadá, y ese sería el jaque mate de cualquier tipo de futuro positivo que pueda tener el país.

No existen fórmulas mágicas para que las gentes piensen que por caprichos viscerales pueda ponerse en riesgo el futuro de una economía que está íntimamente relacionada con el comercio internacional.

No podemos seguir viendo, y viviendo, en un tiempo donde no hay respeto a la propiedad privada, ni al Estado de Derecho, la mayoría de los mexicanos concuerda en que si los asesinatos formaran parte de una competencia internacional, a todas luces el gobierno de este señor, ganaría la medalla de oro, y todos los mexicanos que traicionaron a la República y al Estado de Derecho, que no se les olvide la situación en la que están viviendo Cuba, Venezuela, Colombia, El Salvador y otros países más, donde utilizaron la misma estrategia para destruir la posibilidad de un futuro, en la habitabilidad, con una calidad de educación y para una mejor calidad de vida, ya que la de ahora no son más que tristezas, dolor y duelo, causados por los vende patrias, como las personas que votaron por el más grande destructor de la república.

Vivimos momentos en los cuales, si no concientizamos y nos conectamos con la realidad del comercio mundial y el respeto a las leyes, que debe de ser un respeto total, para no encubrir a esta bola de “ratas”, en todos los niveles que se han hecho billonarios, traicionando a sus principios, a los principios de los mexicanos y a los principios de la república, que fueron el resultado de una Revolución, la cual nos dio a los héroes que tenemos y tuvimos, para formar la patria llamada México.

En nuestra opinión, preferimos a un Allende, a un Hidalgo, a un Villa y a un Zapata, que a un Simón Bolívar que tuvo injerencia en Venezuela, Colombia, Ecuador y El Salvador.

Busquemos que a través de la capacidad y el entendimiento, haya cambios positivos, ya que se ha demostrado en la historia, que cuando nada más se le da poder a los que están formando la élite política, puede haber una causa suficiente para iniciar una situación que logre el choque y la pérdida de un futuro que pudo haberse evitado, las malas decisiones políticas deben de juzgarse como crímenes de guerra.

Así es y así será hoy y siempre, desde la época de los fundadores de la democracia, hace 3,600 años, vimos como dictadores trataron de modificar la historia y al final de cuentas sucumbieron, ejemplos Mussolini y Hitler, seres que fueron los principales destructores de la paz a nivel mundial.

Los mexicanos todos merecemos un futuro y procuremos que ese futuro sea realizable, dentro del respeto a nuestras instituciones y a las autonomías de las mismas, para que nos den las bases para poder seguir pensando que hay solución a la triste realidad en la cual estamos viviendo.

Las opiniones que nos hacen el favor de enviar muchas gentes que están tristes y preocupadas por la situación, nos permiten luchar por la verdad.

¡Viva la democracia! y los diputados elegidos tienen que entender que su obligación es con el pueblo y el pueblo somos todos.

¡El Clan hunde a López Obrador (Loret y Brozo!)

Loret: López Obrador les dijo a sus hijos que tenían que dar un documento para explicar, todas sus tranzas, aclarar todas sus tranzas y les dio luz verde para participar en política.

Brozo: tienen que aclarar las calumnias, una caricatura, ¿no la viste? Yo creí que la habías bosado, hay una caricatura, perdón que no me acuerde del Monero, pero decía: “a ver hijos, aclaren las calumnias” y le dicen; “no eran calumnias apá”.

Loret: ja, ja, ja, ja, ja, genial.

Hoy el presidente López Obrador, le dejó de herencia a Claudia Sheinbaum, a sus hijos.

Hoy el presidente habló de las denuncias de corrupción y tráfico de influencias contra sus hijos y tomó nuevas decisiones.

La primera, decirles a sus hijos que ya tienen el permiso de papá para dedicarse a la política, si quieren, así que a partir del uno de octubre, luz verde para Andy, Bobi y José Ramón.

La segunda decisión: es que les dijo a sus hijos que hicieran un documento público para responder a todos los señalamientos de corrupción y tráfico de influencias.

El presidente instruyó a sus hijos sacar un documento para aclarar todas las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción que vienen cargando.

Primero hay que ver si lo sacan, porque cuando revelamos en Latinus los videos de Pío López Obrador recibiendo fajos de billetes en efectivo, en sobres amarillos y diciendo que todo ese dinero era para su hermano Andrés Manuel, el presidente de México prometió que él escribiría un documento explicando todo.

Eso fue en agosto del 2020, han pasado casi cuatro años y no ha publicado ningún documento.

Y segundo: si sacan el documento, vamos a ver que dice el documento de los hijos.

Como aquí en Latinus se han revelado los reportajes sobre la corrupción, el tráfico de influencias y el conflicto de interés de los hijos del presidente, desde la Casa Gris hasta El Clan, pues nos gustaría ver alguna respuesta, en ese prometido documento.

¿Conocen a Amílcar Olán? ¿Es su íntimo amigo? O ¿van a decir que no lo conocen?

Que nos cuenten de las veces que Amílcar Olán se queda a dormir en el departamento de Bobi o el de Andy, de las comidas en el Restaurante Páramo, de la boda de Amílcar, ¿Quiénes fueron son los padrinos? ¿Quiénes fueron los testigos?

Que nos cuenten de sus primos, que trabajan con él, Pedro y Osterlen Salazar Beltrán.

¿Cuánto dinero ha recibido Amílcar Olán en contratos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Para él, para sus empresas, para sus prestanombres, lo confiesan las grabaciones.

Y ¿Cuánto recibió de gobiernos anteriores? ¿Cómo le hizo para volverse rico de la noche a la mañana en este sexenio?

Que los hijos de López Obrador nos cuenten en ese documento los contratos que tiene Amílcar en Dos Bocas, del balastro en el Tren Maya, de la venta de medicinas, de Pemex.

¿Cuántas citas, le han conseguido a su amigo Amílcar, con altos funcionarios, con miembros del gabinete, con generales del Ejército, con el equipo íntimo del presidente?

¿Cuántas veces ha estado Amílcar en Palacio Nacional?

¿De todo, estaba enterado su papá, el señor presidente?

Porque son decenas de miles de millones de pesos en contratos

Y el otro hijo, José Ramón, que nos cuente de La Casa Gris, la mansión en Houston en la que vivía a todo lujo, con alberca de 23 metros, cine privado, ¿se la rentaba a un alto funcionario de una empresa contratista del gobierno de su papá?

¿Esta empresa no ha ganado miles de millones en contratos con Pemex?

¿De dónde saca el dinero para darse vida de millonario, sin trabajar?

¿De dónde sale para tantos lujos, tantos viajes, boletos en primera clase, Resorts de esquí en nieve para él, para la esposa, para los hijos, para las nanas?

Esperamos ansiosos, el documento de los hijos de López Obrador.

La preocupación por el rojo del infierno, por la esperanza que me brinda el verde de la peluca, porque aquí estaremos hermanos.

Brozo: ja, ja, ja, aquí estaremos.

Loret: Diciendo lo que haya que decir,

Brozo: Sí, guey.

Loret: Se mueren de ganas de que desaparezcamos, y aquí estaremos.

Brozo: Aquí estaremos, sí.

Xóchitl Gálvez buscará que AMLO sea nombrado como “traidor a la patria” (Por Ximena Ochoa)

La ex candidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que buscará que el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sea nombrado como “traidor a la patria”.

Tras su encuentro con el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, la senadora reiteró su acusación de que el titular del Ejecutivo Federal presuntamente se entrometió en la contienda electoral para favorecer a la representante de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo a lo que explicó a los medios de comunicación, en los próximos días presentará una iniciativa en el Senado de la República, la cual será apoyada, en un inicio, por el PAN, con el fin de que la persona titular del ejecutivo pueda ser acusada de traición a la patria si se entromete en los procesos electorales, misma que en caso de aprobarse podría iniciarse con AMLO.

“La semana que entra, ya presento una iniciativa, que me va a acompañar el PAN, y espero que también otros partidos de oposición sobre el tema de la traición a la patria, para que el presidente sí pueda ser considerado como traidor a la patria por meterse en la elección de manera cómo se metió”, explicó el jueves 20 de junio.

Para profundizar en su próxima iniciativa, Gálvez Ruiz calificó de mentira que se haya eliminado el fuero para el presidente, pues señaló que el único delito por el que puede ser juzgado es por traición a la patria, por lo que consideró que, entonces, la intromisión en los comicios debe de ser motivo para señalar al político tabasqueño.

Y es que la política hidalguense reiteró que hubo faltas graves en el proceso en su contra, no sólo por la intromisión, sino por la violencia política en razón de género que se ejerció contra ella y que fue señalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), por lo que anunció que seguirá trabajando sobre eso.

“Hoy no está tipificado como un delito, hoy al presidente no se le puede hacer absolutamente nada, es mentira que el fuero se quitó. El único delito por el que se le puede juzgar al presidente es por traición a la patria, entonces que sea considerado traición a la patria el que se haya metido en la elección, la violencia política en razón de género”, continuó.

La reunión de Marko Cortés con Xóchitl Gálvez.

Las declaraciones de la legisladora se dieron después de que con Marko Cortés han superado las diferencias surgidas tras el desenlace electoral del 2 de junio. Este distanciamiento, desencadenado por un reclamo de Cortés hacia Gálvez por felicitar a Claudia Sheinbaum en su victoria, quedó resuelto luego de un desayuno privado en la sede nacional del PAN.

Los líderes del PAN acordaron trabajar juntos con el fin de fortalecer la oposición en la legislatura que viene. “Quedamos en siempre poder dialogar en un tono más suave”, señaló Gálvez respecto a la conversación que cerró la disputa con Cortés.

La senadora refirió que durante el desayuno, se realizó un balance de la campaña, identificando áreas de mejora tanto para ella como candidata, así como para el partido.

En entrevistas posteriores al encuentro, Cortés Mendoza destacó la necesidad de que la oposición se una firmemente ante el avance de Morena en la próxima legislatura. “Hablamos de la importancia de cerrar filas y de seguir construyendo juntos para enfrentar los desafíos que vienen”, afirmó el líder panista.

Llegó la “Vicepresidenta” Sheinbaum

(Brozo y Loret)

Loret: Tuvimos una semana de Claudia moderada, el día de la elección calladita espero a que

dieran los resultados el INE, salió con un discurso conciliatorio, tolerante, abierto.

Luego trató de apagar el fuego de las locuras de Mier y López Obrador, con los temas del Plan C y destrucción del INE y la Suprema Corte, hasta que la llamaron a comer en Palacio.

¿Que tienen esos tamales de chipilín, hermano, que doblegan a cualquiera?

Brozo: No nada más los tamales, antes de la comida el beso, o sea ese beso te deja sin sangre guey, o sea un beso así te deja sin sangre, te absorbe, es ca…, invasivo.

Loret. Te recuerda a quien, hermano.

Brozo: Así es.

Loret: Desde el día de la elección que ganó Claudia, hasta el último día, el presidente López Obrador se va a dedicar a recordarle a Claudia Sheinbaum, quien manda aquí.

Y que todo lo que ella tiene y logró, es gracias a él, ese va a ser el mensaje.

¿Qué va a hacer Claudia con ese mensaje? Yo creo… porque si quiere puede

Brozo: Pero lo vamos a ver, cómo te dije, que me dijo Guadalupe Acosta Naranjo; “vamos a ver en estos meses si estamos contando con una presidenta o con la vicepresidenta”, y nos va a quedar claro.

Loret. Nos va a quedar claro, porque además viene el gabinete, va a anunciar el gabinete

Brozo: Sí, claro, ya.

Loret: Van a estar en el gabinete la familia de López Obrador.

Brozo: Los que diga Andrés.

Loret: Va a poner en el gabinete, a simples correas de transmisión.

Brozo: Como en el gabinete pasado.

Loret: O a gente con una trayectoria propia que defender, que sea capaz de decirle que no.

Brozo: Lo va a poner, no, va a poner correas de puro florero.

Loret: Vamos a ver cómo viene el gabinete.

Brozo: Pon tu que Claudia, que Claudia pensará, oye esta persona sabe mucho de esto y hay que ponerla ahí, y que Andrés dijera, no, no, no, guey, es al revés, o sea, pon a alguien que apenas se sepa su nombre y tú le dices que decir y que contestar, y cuando callarse y cuando aparecer o desaparecer, punto, la decisión Claudia es nuestra, perdón, mía y tú la comunicas.

Loret: Exactamente, y tú la informas a la nación, como viene el tiro.

Y puede ser que llegue a nombrar a gente que tenga nivel, que tenga nombre y vamos a ver cómo actúa, porque pasó en el gabinete pasado, pasó en el gabinete anterior.

Había dos tres nombres que tu decías, oye pues estos tienen una trayectoria que defender, uno es Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard.

Brozo: Y aquellos que llegaron al principio en la mañanera para decir, “vengo a decir”, un secretario de Hacienda, me acuerdo, “que vamos a hacer y esto y lo otro”, lo desmintió en la tarde, en la tarde, esas mam…, quien es este pen…, no.

Loret: Entonces se fueron desdibujando estos perfiles que tenían una trayectoria, ¿qué es hoy Ebrard?

Brozo: Nada.

Loret: ¿Dónde quedó?, lo que había construido durante toda su carrera Olga Sánchez Cordero.

Brozo: Monreal, no estaba más feliz que desayunando al lado del ídolo, chin… unos chilaquiles con el patrón, al doble.

Loret: Eso te estoy diciendo, fíjate tú el nivel, haber, después del triunfo arrollador ves a personajes, de este tamañito, con una borrachera de poder, con una arrogancia, con unos desplantes.

Brozo: Como si fueran la verdad.

Loret: Y son los achichincles, imagínate cómo están los de arriba, imagínate como están de crecidos, imagínate como está el ego de los de arriba, sí los achichincles que andan por ahí, bueno, se sienten doctores en ciencia política, no, ahí tienes a Mario Delgado, el socio del rey del huachicol, sintiéndose el nuevo Churchill.

Brozo: Así es.

Carta dirigida a los que votaron por Morena (Segunda parte) Carlos Alazraki

Estimados votantes de Morena:

Entiendo porque la gran mayoría de ustedes votaron por Morena.

Entiendo el por qué lo hicieron.

Entiendo que los cerdos de la nación los estuvieron amenazando durante 5 años, que si no votaban por Morena iban a perder su pensión.

También entiendo que si durante 6 años de mañaneras, Andrés les estuvo lavando el cerebro todos los días en el que el PRIAN eran los malos de la película, eran los corruptos, los neoliberales, las basuras inmundas de la humanidad.

Y ustedes por supuesto terminaron por creerle.

También entiendo el dineral que les repartieron estos 6 años.

También sé, que votaron por los morenos sin importarles lo corruptos que fueron.

También entiendo que cada vez que les decían pestes de morena, ustedes por ingenuos los perdonaban con la famosa frase “del PRI y el PAN, eran más corruptos”.

Me di cuenta que todos ustedes justificaban las burradas de Andrés y de su gabinete echándole la culpa a Calderón, a Fox, o al que se le ocurra.

Si, echándole la culpa a todos los políticos del PRIAN, menos a Peña Nieto.

También aprendí que les valió absolutamente ma…, la ausencia de medicinas, las vacunas para sus hijos, la terrible inseguridad y violencia en todo el país, el desempleo, el aumento a la gasolina, etc., etcétera.

Y los que votaron por la porquería del Partido Verde, jamás los juzgaron cuando se quedaban callados por el desastre del ecosistema en la Rivera Maya, en lugar de defenderla.

Es más creo que también les valió ma… la ecología.

En pocas palabras, entendí que el país no les importa.

Entendí, que Claudia o la que sea, les daba igual, en esta elección habían realmente vuelto a votar por Andrés.

Entendí que durante estos seis años, le creyeron todas las mentiras que les echo Andrés.

No les importó averiguar qué tan profundas eran sus mentiras de todos los días.

En pocas palabras los jóvenes se conformaban con una dadiva en lugar de trabajar y buscar su progreso.

Entendí que a estos jóvenes les importa nada su futuro.

En fin, se acabaron las elecciones.

En una elección de estado, Morena barrió y el INE lo dio por legal.

Lástima, que no vieron lo que viene.

Es una pena que hayan votado por un Congreso y un Senado que va a obedecer a Claudia en lugar de legislar.

Lástima que no vieron cuando el Congreso y el Senado aprueben la Reforma Judicial, México se quedará sin la independencia de los Tres Poderes y que iniciará la Dictadura del Estado.

Lástima que se fueron con el canto de las sirenas.

Lástima que sus hijos van a recibir en sus escuelas, una educación comunista, dictada por el Estado.

Lástima que votaron para que sus hijos y ustedes sigan sin medicinas.

Lástima que un conocido o conocida suya, va a ser asesinada impunemente sin jamás agarrar a los asesinos.

Lástima que votaron para que los pobres niños con cáncer se sigan muriendo sin sus tratamientos.

Lástima que muchos de ustedes, a más tardar en el mes de enero, se van a quedar sin chamba.

Lástima que votaron por el nuevo PRI, ese PRI que tanto odian.

Y tengo una posdata: Qué pena que también se les olvidó que el PRI y el PAN los ayudaban.

A ver si dentro de tres años siguen igual de ciegos y conformistas.

¡Hay amores y desamores!

Los menesteres más útiles para la justicia y para México son, a menudo, los más despreciados por Andrés Manuel López Obrador, y su corrompida Cuarta Transformación de la Nación. Existe entre la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C., y el Poder Judicial Federal, cierta tendencia a estimar como tópico de máximo alcance las cuestiones de Derecho y de respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conceder la calificativa de excelencia a la probidad de jueces, magistrados y ministros que saben alejar a la política de sus decisiones jurisdiccionales.

Los menesteres del Poder Ejecutivo Federal, con independencia de ser indignos, critican ignominiosamente la manera de pensar de litigantes y juzgadores, siendo que la abogacía independiente de la República y los órganos jurisdiccionales buscan sólo la aplicación irrestricta del Pacto Federal, para con ello darle realidad y fortaleza a nuestro Estado de Derecho y por sobre todo no deshonestidad a los arbitrarios actos perpetrados por la autoridad. El amar al Derecho es amar a México.

Los que aman, atienden, defienden y aplican el derecho, sean éstos juzgadores o postulantes, son togas portadas con honra, modestas, pero honestas, ellas buscan el ideal de justicia para dar soluciones justas a los problemas de inseguridad e ignorancia en la aplicación de la ley; las más de las veces, propiciadas por torpes formas de gobernanza; a los amantes del derecho, les interesa ello más que pretender un lucimiento en tribunas mañaneras, el Ejecutivo Federal piensa, más en el mal de la justicia que en el bien de los justiciables; los íntegros sin demagogias exigen probidad y conocimientos en la aplicación de la norma, el otro sólo busca poder, votos y exterminar a la Carta de Carranza. Cruedelitas vestra gloria est nuestra.

Es una lástima que el Primer Magistrado de la Nación pretenda destrozar la probidad y los conocimientos de nuestros jueces, deseando y procurando que resulten electos por voto popular; la constancia, probidad, desvelos, entrega, conocimientos con los que la mayoría de nuestros juzgadores actúan en todos los confines de nuestra Patria y la diligencia con la que analizan los documentos, dan origen a sentencias brillantemente fundadas en derecho. Hechos y derecho que no se pueden, ni deben de obtener mediante votos populares; por eso, la Academia de Derecho Penal reprocha el acontecimiento de buscar jueces por sufragio, ya que esos votados más que justicia, aplaudirán a la pésima gobernanza que sugirió ser elegidos mediante el voto para con ello ocupar un sitial que no merecen.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C.,

Coparmex alerta a Sheinbaum: ‘Los asesinatos y los asaltos no paran’ (Por Eduardo Ortega)

El empresario Héctor Larios, en representación del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina, expresó, ante la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la preocupación del sector porque “los asesinatos no paran”.

La morenista sostuvo una reunión con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes, quienes le manifestaron algunas de sus inquietudes.

El representante de la Coparmex pidió a quien será la primera mujer presidenta de México “poder establecer compromisos” con el objetivo de mejorar la seguridad, porque –dijo– “es una problema muy grave que nos preocupa a todos”.

“Los asesinatos no paran, ni tampoco los asaltos en caminos, en pequeños negocios, al igual que la extorsión y el derecho de piso, además de la creciente participación del crimen organizado en varios sectores productivos”, sentenció.

El empresario, ante ello, cuestionó: “¿En su proyecto de gobierno cuáles son los planes a nivel nacional para solucionar este urgente asunto para toda la población?”.

Sheinbaum manifestó que tiene “la convicción” de que durante su administración al frente del Poder Ejecutivo, “vamos a disminuir la inseguridad”, y agregó:

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha cambiado la tendencia, que es muy importante, a veces se suman los delitos, pero cambiar la tendencia es fundamental, y a veces es lo más difícil”.

“Es decir, que no sigan aumentando los homicidios, sino que vayan hacia la disminución. Y nosotros, estoy convencida, que vamos a disminuirlo más, con estos dos ejes que he planteado, por un lado la atención a las causas (...) y, por otro lado, la disminución de la impunidad”, consideró.

Señaló que para ello es necesario el trabajo de las instituciones de seguridad, de la Guardia Nacional, las policías estatales y, al mismo tiempo, de las fiscalías y el Poder Judicial. “Yo voy a seguir encabezando el gabinete de seguridad muy temprano en la mañana, y nuestro objetivo es invitar a la fiscalía que sea parte del gabinete”, dijo y reiteró que promoverá que la extorsión se convierta en delito grave para que se persiga de oficio.

Por la tarde, Sheinbaum dio a conocer, en redes sociales, que se reunió con Jane Fraser, CEO de Citigroup: “Una mujer muy inteligente y con reconocimiento por nuestro país. Me dio mucho gusto conversar con ella sobre el momento que vive México y nuestro futuro promisorio”, expresó.

El voto debe de ser botado

El hacer de la mayoría de nuestros actuales jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nace sin duda, de la importancia que implica en el entorno de la justicia, la investigación jurídica en el devenir cotidiano de sus Togas. No se entiende, el desarrollo de nuestro México, sin éste fundamental elemento.

Desde la entrada en vigor de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los abogados hemos buscado explicaciones frente a la fenomenología que rodea al ámbito de impartición de justicia. Y justamente a través del conocimiento de los órganos jurisdiccionales que representan nuestros jueces, en México se ha emprendido un proceso continuo de impartición y aplicación de la misma, cada vez más racional. Todo ello, hoy se pretende destruir designando a ese sacerdocio judicial por elección popular.

Andrés Manuel López Obrador, y sus fanáticos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ignoran, como muchas otras cosas más, que el derecho, es una parte integradora y esencial del concepto de relaciones sociales, jurídicas y políticas, ya que oferta a los órganos jurisdiccionales la posibilidad de insertarse en procesos de investigación jurídica, lo cual, por obvio, no se obtendrá por elección popular; esa indagación en nuestra Nación, busca producir el conocimiento jurídico (lo que reitero, no se obtiene por sufragio) capaz de traducir e interpretar la realidad de la justicia que debe de distinguir a México.

Desde ésta perspectiva Andrés Manuel López Obrador, como Primer Magistrado de la Nación, debería de saber y eso no lo entiende, que nuestros jueces, magistrados y ministros deben de ser seleccionados por sus conocimientos, toda vez que eso nos oferta aquella herramienta valiosa para entender de manera jurídica los procesos que se llevan dentro de nuestros recintos de justicia. Las sentencias de esos doctos, actualizan los criterios fundamentales con los que se debe de impartir justicia en nuestro México para alcanzar lo que es un verdadero Estado de Derecho.

Un juez debe de ser reconocido, más no votado, los buenos jueces en México, son los que determinan y propician un verdadero Estado de Derecho, donde impera el principio de juridicidad, ello llega a constituir un importante factor de equilibrio entre los Poderes de la Unión, y en eso es el pueblo donde debe de depositar su confianza y no en el voto para elegirlos.

Nuestros jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son el baluarte de la Democracia, no son políticos que deban ser votados.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C., sostiene de manera firme, enérgica y terminante que el voto debe de ser botado y desechado para bien de la justicia y nuestro México.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C.,

