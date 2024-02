El respeto y el conocimiento de las leyes, siempre nos demostraran lo que está mal hecho

Es importante mencionar, lo que vimos y oímos en una parte de la mañanera de este sábado, ya que ese señor dice que tenemos agua, que hay agua en el Papaloapan, en Tabasco y en todos lados, pero la realidad es que en el centro de la ciudad no hay nada, esto quiere decir que al parecer este señor ya perdió la brújula, ya que no sabe ni que dijo.

Aquí lo que interesante de poner en claro es que, indiferentemente de todo lo que está haciendo y diciendo, él hizo un juramento cuando tomó la protesta como presidente y dijo que iba a respetar la Constitución, pero todo han sido más engaños, más mentiras, más faltas de respeto a todo, incluidas las instituciones, y por ello todo lo que vemos y oímos, solo nos provoca lástima y risa, porque lastimosamente México ha caído en una situación vergonzosa, causada por todo este tipo de bandidos, pseudo caudillos y mesías, que no han hecho nada bueno y nada más han estado tratando de acabar con todo y con todos.

Eso es algo que no podemos permitir, por ello es importante ver hasta donde esta señora quiera insistir a participar como candidata, ya que la Constitución marca claramente que los candidatos tienen que ser nacidos mexicanos (candidatos y sus padres) y aunque ella diga que sí lo es, nosotros “tenemos otros datos”, y por ello, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ve que se cumpla la Constitución, resultará muy difícil que se ponga a estas gentes en su lugar.

Entones lo importante aquí es hacer moción de orden, en todos los sentidos, porque el “buen juez por su casa empieza”, y porque son muy claras las “patinadas de coco” que tiene este señor, y por ello sería conveniente se le hagan pruebas psicológicas para conocer si está enfermo, ya que no ha sido capaz de mantener una actividad constructiva y positiva para México, el cual por ahora se encuentra en un caos de inseguridad y de destrucción, a todo lo largo y lo ancho del país.

Es importante mencionar, como cada vez queda claramente demostrado, que es un narco presidente, que ha sido apoyado por los diferentes carteles, como Los Zetas, Los Caudillos, la mamá de “El Chapo”, algo de lo que nadie ha hablado respecto a los cheques que le dio la mamá de “El Chapo” antes de la campaña, y que se dice fueron 800 millones de pesos, igualmente de cuando agarraron al “Chapito”, que también fue una cantidad extraordinaria.

Por ello todo esto solo nos da risa, ya que al parecer la Fiscalía no trabaja para cumplir con sus obligaciones, lo que lo convierte en otro hazmerreír, en un payaso e hipócrita y por ello sería conveniente que a estas gentes se le considerara como traidores, que recuerden que a los traidores, en muchos países en el mundo, se les fusila, entonces queremos ver si eso va a suceder alguna vez en México, ya que lo amerita el momento por el que atraviesa el país, y esto no es porque alguien lo pida, más bien es porque se lo hagan ganado y a pulso.

Y por ahora tenemos que mantenernos en Status Quo, ya que por el momento esto no tiene solución, debido a la actitud que han tomado las autoridades para consentir todo este tipo de barbaridades, en lugar de hacer valer las leyes y la Constitución, que ellos juraron respetar, por ahora esperamos que analicen para que les caiga el veinte, de que si no van a cumplir, serán enjuiciados por traidores a la patria.

Lo que debe tener presente un presidente con respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 82. Para ser presidente se requiere: Para ser presidente se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.

Artículo 84. Obligaciones del presidente de la República: Las atribuciones del presidente son las que siguen: I. Publicar, circular y hacer guardar las leyes y decretos del congreso general. II. Dar reglamentos, decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la Constitución, acta constitutiva y leyes generales.

Artículo 87. A todo servidor público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, le será tomado el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89, fracción VI, señala que una de las facultades y obligaciones del presidente de la República, es preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

¡Latín! ¡Latón en la cuarta transformación!

Son muchos los abogados que en ocasiones manejan el latín. Eso ya es muy sabido. Hay que leer lo bien que les queda. Por eso hay que escribir que cuando el gobernante no acata la Constitución, ni tampoco combate a la narco política por defender intereses obscuros, se debe decir en latín que: difficillimun est homines amplissima fortuna ditatos legibus constinere (es difícil hacer acatar las leyes a los gobernantes enriquecidos. ¡Qué elegancia para decirles ignorantes corruptos! Algo fundamental es un prius y cuando se trata del bien de la República hay que indicar favor republicae.

Los narco políticos en el neoliberalismo y en ésta Cuarta Transformación de la Nación, han resultado beneficiados por la insana política de aplicar el conocido principio in dubio pro reo y la insana actitud de dar “abrazos y besos a la delincuencia”. Y todo ello con perjuicio de la justicia mutatis mutandi.

Las protecciones a los políticos delincuentes se vienen concediendo por una causa no aprobada en los Códigos Penal y Nacional de Procedimientos Penales, los cuales especifican que con su aplicación en caso de no ser inocentes deben de ser encarcelados. Dura lex, sed lex.

Para obtener esas sentencias condenatorias se dice –esta es una de las expresiones favoritas de los abogados— que se precisa la existencia del fumus iuris. El humo del buen derecho. ¡Qué bonito si se utiliza! No con un aliento, con un aroma, si se aplica con todo el rigor de la ley.

A la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, le parece, sólo le parece, que el vetusto Fiscal General de la República y consecuentemente el Primer Magistrado de la Nación, no conocen esas expresiones; no saben latín, ni entienden nada de nada. Como tampoco comprenden que juraron respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También es parecer de la abogacía independiente de la República que nuestra Suprema Ley comunica a todo México, a los entendidos y a los no eruditos, de la forma común en que se debe gobernar, resultando ser ello el respeto irrestricto que se debe de tener al contenido y espíritu de nuestra Carta Magna, hasta las autoridades –por muy iletradas que sean– están llamadas a entenderlo. Nuestro Pacto Federal no tiene lenguajes secretos ab intra; desde sus adentros ordena justicia rápida y efectiva en el arábigo 17.

El ateneo de estudios jurídico-penales, no se explica, no comprende por qué Andrés Manuel López Obrador a todas horas y en diferentes tonos refiere: “mi política es por el bien del pueblo” y, sin embargo, no aplica el viejo adagio jurídico que refiere: “salus populis, suprema lex est”. (La salvación del pueblo está en la aplicación de la Constitución).

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Carta dirigida a Atypical Te Ve (Mil felicidades) Carlos Alazraki

Estimada Atypical Te Ve:

Mil felicidades, por la celebración de tu tercer aniversario.

Mil felicidades, por tus logros en defensa de la democracia y de la libertad.

Mil felicidades, por tu posicionamiento como uno de los dos líderes de comunicación más visto en todas las redes.

Mil felicidades, por los espectaculares números de espectadores, que han alcanzado en este período tan corto.

Felicidades, por los 1,500 millones de vistas, por los 105 millones de likes, por los 2.4 millones de suscriptores en todas las redes.

Y felicidades, por los 225 millones de views, en los Estados Unidos.

No hay duda, que en solamente tres años, has logrado lo que muchos competidores aún no llegan en 8 años o más.

1,500 millones de vistas para el primer canal de televisión en internet, guau.

En solamente, tres años Atypical Te Ve produce 14 programas a la semana, 10 programas en vivo y 4 programas grabados. Entre ellos una producción desde Roma.

Tenemos corresponsales en Roma, en el Vaticano, en Washington, Nueva York, Madrid y Paris.

Nuestro basto auditorio no es público, nuestro basto auditorio es una familia en la cual uno a uno nos preocupamos por su propio bienestar.

Somos una gran familia que aspiramos a vivir en una democracia y no en un autoritarismo.

Una familia, que hará hasta lo imposible, para no permitir que se implante la dictadura en nuestro adorado México lindo y querido.

Una familia que rechaza al narco presidente, a la narco candidata, Titina, y a los narco políticos, que lo único que les interesa es robar, robar y robar, más lana.

Así es Atypical Te Ve, el nuevo canal de televisión de internet de política, para no políticos.

Para nosotros en Atypical Te Ve narco Morena es el narco partido, que es liderado por el narco huachicol, Mario Delgado, que la única razón que lo motiva para ganar esta elección es evitar caer en la cárcel con los narco corruptos, antes mencionados, más los corruptos hijos del narco presidente, la narco rata, Rocío Nahle y su marido, y quien sabe cuántos narco corruptos más.

Atypical querida me despido, pero no sin antes agradecer a mi compañera, esposa, novia y amiga Cynthia, por su apoyo incondicional para la realización de este proyecto. Sin el apoyo de Cynthia no creo que hubiera sido posible llegar a iniciar nuestro Cuarto Año. Te mando un beso.

Gracias a Paty, a Mario, a Rosca, a Sara, a Luis, a Ángel y León, que fueron los primeros locos en creer, en crear y en crecer Atypical.

Gracias, gracias, gracias, a todo el elenco de comentaristas que semana a semana vienen incondicionalmente a participar en sus programas, sin pedirnos nada a cambio.

Gracias, gracias, gracias, a nuestros 28 colaboradores que conforman nuestro equipo de producción, contenidos, información y redes, y creer en nuestro proyecto.

Mención especial merecen, nuestros valientes patrocinadores, gracias y mil gracias.

Gracias a los que se fueron, a los que continúan, a los que vendrán y a los que nunca vendrán.

Dios es grande y estoy seguro que gracias a todos ustedes, el dinero dejará de ser un problema, cuando el narco presidente y la narco candidata, se vayan finalmente, a La Chingada, el 2 de junio.

El extravío de la Justicia

En tiempos muy lejanos los agentes del ministerio público en defensa de los intereses de justicia que deberían de prevalecer en México, mantenían una línea protectora de la tradición de respeto irrestricto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No podían ni debían olvidar el investigar la comisión de los hechos delictivos. Pero todo ello ha cambiado desde la época del neoliberalismo y continúa en ésta Cuarta Transformación de la Nación. Vaya infortunio.

El mayor problema de México es que sus funcionarios del entorno de procuración e impartición de justicia han permitido que la justicia se extravíe. La tendencia habitual de los procuradores generales de justicia fue la de dar protección a los servidores inmersos en el fenómeno de la narco-política. Eso no sólo extravío a la justicia, la paralizó.

A toda costa tenían la consigna de proteger al narco político más importante de la historia jurídica nacional, no importando para ello que la justicia resultara afectada, implicará perdida, se envileciera. Desde aquellas cercanas épocas se dudó y aún se duda en esta Cuarta Transformación de la República de emprender una verdadera acción en contra de esa infamia, aunque los intereses de México así lo exijan.

La Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía de la Federación se han opuesto a investigar el fenómeno de la narco gobernanza, por estimar que no existe premura para ello, la narco política ayuda con sus obscuros intereses y gananciales a financiar hasta campañas políticas, por tanto, hay que aprovecharse de ello. No hay urgencia para que resplandezca la justicia en México.

Cada vez y con mayor frecuencia la sociedad pensante exige una investigación a tan deplorable fenómeno. Para agentes del ministerio público y fiscales es absolutamente imposible investigar tan anómalo fenómeno, ni qué es lo que resulta ser lo más beneficioso para nuestra Patria. El caso es que optan por beneficiarse económicamente omitiendo el cumplimiento a su deber.

Pero existe un medio para saber la verdad y ese medio es investigar, procesar y encarcelar al directamente responsable de ello. Lo que está aún pendiente.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, se compromete a no permitir que se siga extraviando la justicia.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

A continuación reproducimos fragmentos importantes de la interesante entrevista que le hizo el diario El Mundo a la señora Xóchitl Gálvez, en su visita a España

Xóchitl Gálvez, Candidata opositora a la presidencia mexicana.

Se batirá con la oficialista Sheinbaum por ser la primera mujer al frente del país azteca

“España Es un gran socio comercial para México, volveré a abrir las relaciones”.

Nuria López.- Madrid.

Qué México tendrá una mujer como presidenta, la primera en su historia es un hecho que está cada vez más cerca de suceder y que se desvelará en las urnas el próximo 2 de junio.

En esa lista están Claudia Sheinbaum, la candidata de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y favorita en las encuestas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Xóchitl Gálvez, que se presenta por el Frente Amplio por México, una coalición de formaciones opositoras que pretende acabar con el continuismo del actual mandatario.

Gálvez (Tepatepec, 1963), ingeniera y empresaria de origen indígena que llegó a la política de manos de Vicente Fox, se declara feminista, a favor del aborto y “de centroizquierda”. Sus redes están llenas de imágenes en las que aparece rodeada de mexicanos de a pie a los que no duda en abrazar y charlar con ellos. Con su lema “México merece más” presentó su candidatura el pasado 27 de junio. En una breve gira por España (sólo de 36 horas), donde se reunirá con políticos como el popular Alberto Núñez Feijóo –al cierre de esta edición todavía no le había confirmado y la comunidad mexicana, concede una entrevista a El Mundo. Con un mensaje claro, directo, pero sin perder su sonrisa, se defiende de los ataques de AMLO y desgrana los cambios que introducirá en su nación si es elegida.

Pregunta. Durante su mandato, el actual presidente mexicano ha mostrado en repetidas ocasiones su espíritu anticolonialista y ha atacado a España… Usted, antes incluso de comenzar la campaña para las presidenciales, decide visitar nuestro país, ¿Es un gesto con el que nos tiende la mano?

Respuesta. Yo no soy una mujer que polarice, ni que divida, ni que mire para el pasado. Yo prefiero mirar hacia adelante. Y no hay duda de que España es un gran socio comercial para México al igual que toda la Unión Europea. Entonces, yo realmente el pasado no lo puedo cambiar, pero el futuro para los pueblos indígenas claro que sí. Yo estoy convencida de que el futuro de México tiene que ver con el desarrollo económico, con la educación, con la salud, con la seguridad pública y es hacia donde me quiero enfocar.

P. Ahora están rotas las relaciones entre México y España, ¿con usted volverán a abrirse? R. Claro que sí. La verdad es que esto de pedir perdón, más bien, yo creo que muchos mexicanos tendríamos que pedir perdón a los pueblos indígenas que pudiendo cambiar su historia no se haya hecho. Yo, en mi caso, fui la comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, me tocó impulsar una política pública importante, política pública que ha ido para atrás. Los españoles de ahora ni siquiera tienen nada que ver con lo que pasó en el pasado. O sea, no me da mirar para el pasado, me da para fortalecer las relaciones de amistad. Compartimos idioma, religión, cultura… P. Usted misma fue objetivo de críticas por parte de López Obrador, ¿cómo vivió aquello? Obviamente, el presidente está muy enojado de que ya sea la precandidata a la Presidencia de la República, él hubiera preferido a alguien a quien poder desvirtuar. Yo creo que estos insultos son reflejo de su desesperación, de darse cuenta de que su gobierno fracasó. Qué bueno que no puede decir que soy corrupta, porque no lo soy. Qué bueno que no puede decir que soy inepta, porque no lo soy. Y eso me hace sentir muy orgullosa. Lo que sí ejerce es violencia política en razón de género hacia mi persona, eso sí. Claudia Sheinbaum es la mejor posicionada para ganar, según las encuestas ¿Considera que a usted le quedan todavía opciones? R. Todavía no empiezan (las elecciones), ¿Por qué todo el mundo quiere que la elección ya esté resuelta si ni me han escuchado cuáles son mis propuestas de campaña? Es que es una locura cómo este mensaje de él ha permeado en mucha gente. Obviamente, la señora Sheinbaum tiene cinco años en campaña, tiene millones de pesos. Han hecho toda na campaña en mi contra y ni así han podido tumbarme, ni así han podido bajarme. Obviamente, al contrario, he subido. Hace dos meses decían que (Sheinbaum) tenía 30 puntos de ventaja. Hoy tiene 16. Y eso va a seguir pasando a medida que se acerque la elección. P. ¿Augura una contienda reñida? R. Va a estar muy reñida. No va a ser un día de campo para mí, pero tampoco para ella, aunque el candidato presidente Andrés Manuel López Obrador esté trabajando todo el tiempo desde la Presidencia con recursos públicos para ello. Porque no peleo con uno, peleo con dos. En su gira por Estados Unidos, habló de que podría haber fraude electoral. ¿Es posible que eso ocurra el 2 de junio? R. Pues claro que sí, porque están usando el dinero público, están usando a los servidores públicos para apoyar a la candidata oficial, y eso era de lo que se quejaban del viejo PRI (Partido Revolucionario Institucional). P. ¿Qué supondría el continuismo de Sheinbaum para México? El fracaso en materia de seguridad, seguirle dando abrazos a los delincuentes. El mal servicio del Seguro Social del sistema de salud, que fue eliminado por este gobierno. La falta de atención al tema del cambio climático, seguir con la apuesta a los combustibles fósiles. Seguir abandonando a la ciencia y a la tecnología. Seguir ignorando a las mujeres y su lucha. Obviamente el abandono al campo. El abandono a la infraestructura hídrica, nos viene la peor escasez de agua en la Ciudad de México los próximos días, porque en los últimos 27 años no hicieron nada. Así como se les cayó la línea 12 del metro, se les está cayendo la ciudad a pedazos. Eso significa la 4T (la Cuarta Transformación). Procede de un enclave violento como Tepatepec. En un momento en el que la violencia azota a la región y el efecto Bukele está más fuerte que nunca, ¿cómo va a atajar usted la violencia? ¿Va a copiar algo de ese modelo Bukele? El modelo Bukele no puede aplicarse a México porque México no es El Salvador. No es un tema de maras, es de cárteles de la droga muy poderosos, con mucho dinero, es un tema de que se perdió control del territorio hacia la delincuencia. P. A nivel regional, ¿tiene claro con quién se va a posicionar? Lo tengo clarísimo. Yo tengo dos brújulas. Una brújula son mis valores; la democracia y el no relacionarme con gobiernos autoritarios. Obviamente, respeto al pueblo ruso, al cubano, al venezolano, al nicaragüense, pero no a sus presidentes, que violentan derechos humanos. Me voy a relacionar con países que respeten la democracia y los derechos humanos. Y la otra es obviamente la realidad, tenemos que hacer comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos. No vamos a andar ahí coqueteando con otros. P. ¿Y la migración a Estados Unidos? La migración la debemos ver como una oportunidad para los dos países, más que como un problema, México puede ser un tercer país seguro, pero no bajo las condiciones de Andrés Manuel López Obrador, donde no hay nada a cambio. No hay un solo peso para atender a los migrantes que están de paso. Va a haber un diálogo con Estados Unidos, pero no va a ser de presión o de intimidación como lo hizo Trump con Andrés Manuel López Obrador. Ha mencionado a Trump es muy probable que gane. ¿No cree que ese diálogo va a ser complicado? Veremos, pero tampoco Trump va a encontrar una mujer sumisa, como él cree que somos las mujeres.

Lo que dicen las redes sociales de México: Es el narcotráfico el que está metiendo, como remesas, dinero a la economía mexicana

Y última cita en México con un dato macroeconómico que puede esconder tras de sí un enorme espejismo, porque México ha batido el récord de dinero que recibe de sus trabajadores expatriados.

Sí, esto tiene cara y tiene cruz. Son las llamadas remesas, este dinero que en teoría los trabajadores mexicanos en Estados Unidos envían a sus familiares.

Bueno, dices que ha batido récord. El volumen es brutal, Angels, 63 mil millones de dólares, 63 mil millones de dólares para que la gente nos entienda es Castilla y León entera. El PIB de Galicia entero en un año.

Es tal la brutalidad de dinero que las remesas se han duplicado tras la pandemia. Representan ya un 1/5 del presupuesto federal de México y el peso se ha revalorizado gracias a esto.

El presidente López Obrador lo festejaba así; “Es un llamado a paisanas, paisanos que están enviando y que son pues puro corazón”.

Es tanto, Angels, el dinero, que la Reserva Federal ha llegado a una conclusión, son paisanos, sí, pero narcotraficantes, paisanos.

Es el narcotráfico el que está metiendo como remesas, dinero a la economía mexicana, que está lavando el dinero así y da tres pistas clave de por qué.

Primero, México se ha convertido en el primer país receptor de remesas del mundo, sólo por detrás de India. India tiene diez veces más población que México. Este es el tamaño.

Segundo, el origen no son los estados en los que están los trabajadores mexicanos.

De hecho, el primer punto de origen de ese dinero es Minnesota con frontera, sí, pero con Canadá y con apenas 200,000 mexicanos que para que salieran las cuentas deberían estar enviando a México del orden de 2,000 (dólares) diarios y para colmo, cada vez hay menos mexicanos en Estados Unidos.

Pero la tercera pista es la que peor huele. Un mes después de que la Fed haya publicado esto, la sospecha de que el dinero es de la droga, las remesas enviadas a México han caído a la mitad, literal en un mes.

Es durísimo ahora este dilema económico Angels, porque qué hacemos si el narcotráfico te está reforzando el peso, te está reforzando la economía, te sostiene el consumo… ¿Qué hacemos? ¿Acabar con el delito es posible cuando el delito ya no es económico, es macroeconómico? ¿Cuándo te sostiene la economía entera? En fin.

PRI otorgó constancia de candidata a la presidencia a Xóchitl Gálvez, la primera mujer en 94 años (Por Ximena Ochoa)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) otorgó la constancia de candidata a la Presidencia de la República a Xóchitl Gálvez Ruiz, la primera mujer que representará al instituto en la boleta electoral para dicho cargo en 94 años.

Durante una sesión con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) desde Yucatán, acompañada del dirigente nacional Alejandro “Alito” Morena Cárdenas y de la secretaria general Carolina Viggiano Austria, la ahora representante del tricolor agradeció la confianza que le ha brindado el partido para representarlos en los comicios del próximo 2 de junio.

“Estoy muy contenta. Gracias a la gran militancia priista”.

En su disertación, la senadora con licencia del Partido Acción Nacional (PAN) recordó el panorama que se vive en el país, donde destacó que se necesita la unión de todos para poder hacer frente a los problemas que la presente administración federal no ha resuelto.

Asimismo, en sus redes sociales, la política hidalguense volvió a agradecer la confianza y la apertura que ha dado el partido más longevo del país con la ciudadanía, así como con el partido que representa.

“Muy contenta de recibir la constancia como candidata del @PRI_Nacional a la Presidencia de la República. Agradezco su confianza y su apertura a la sociedad”.

Al término de la sesión, el Revolucionario Institucional celebró la ceremonia de entrega de confianza que se llevó a cabo y aseguraron que con el liderazgo de Gálvez Ruiz lograrán recuperar el rumbo del país.

“Acompañada de nuestra dirigencia nacional y de la gran militancia priista, nuestra amiga @XochitlGalvez recibió la constancia que la acredita como candidata del PRI a la Presidencia de la República. ¡Estamos seguros de que con su liderazgo recuperaremos el rumbo de México!”, se pudo leer.

La primera mujer en ser candidata del PRI por la presidencia.

Con este evento, Gálvez Ruiz se convierte en la primera mujer en ser candidata a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, pues desde que el instituto se fundó al término de la Revolución Mexicana sólo hombres compitieron por el máximo cargo, de los cuales 13 se consolidaron como titulares del ejecutivo tras los respectivos comicios.

Pascual Ortiz Rubio fue el primer candidato del partido oficialista por más de siete décadas, en aquellas épocas representó al Partido Nacional Revolucionario (PNR); posteriormente, tras el cambio de nombre al Partido de la Revolución Mexicana (PRM), el candidato fue Manuel Ávila Camacho. Finalmente, el primer candidato ya con las siglas del PRI fue Miguel Alemán Valdés.

Sin embargo, no es el único hito histórico al interior el partido, pues también se convierte en la segunda persona en representar al tricolor en la boleta por la presidencia que no es militante del mismo, pues conviene recordar que la senadora con licencia no está afiliada a ningún instituto; sin embargo, desde el 2000 que inició su carrera política ha sido cercana al PAN.

Para que esto pudiera ocurrir, en agosto de 2017 se llevó a realizó una modificación a los estatutos en donde se permitió que los candidatos no fueran militantes del partido, es decir, se abrió la puerta para los simpatizantes, algo que no había ocurrido desde 1929 debido a que era una de las reglas sagradas del priismo.

Este cambio permitió que José Antonio Meade Kuribreña se convirtiera en el candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018 y en el primer perfil en aprovechar la nueva apertura en las reglas del tricolor, puesto que no sólo él, sino que su padre habían sido colaboradores del partido, pero no militantes precisamente.

Ahora, el reto del priismo y de Xóchitl Gálvez es volver a conectar con la militancia, la cual ha ido disminuyendo debido a la creación de nuevos partidos, así como la irrupción de nuevos liderazgos o el hartazgo social.

Democracia bajo la amenaza del crimen

Hannia Novell (El Economista)

La violencia e inseguridad amenazan las elecciones presidenciales que este año se celebrarán en México. El crimen organizado tiene una alta probabilidad de injerencia en los comicios y corresponde a los ciudadanos defender la democracia.

Los números son escalofriantes. Durante el proceso electoral 2017-2018 fueron asesinados 48 precandidatos y candidatos en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la empresa consultora Data Cívica, México cerró 2023 con 574 hechos de violencia político-criminal y, sólo en las primeras ocho semanas del 2024, ya hay 16 víctimas fatales, entre funcionarios públicos y aspirantes a diversos puestos de elección popular.

¿Los asesinatos están relacionados con elecciones cerradas o competidas? Una investigación de Vicente Hernández, profesor visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), reveló que los asesinatos de hace seis años estuvieron ligados a “la presencia de organizaciones del crimen organizado y al nivel de violencia criminal en cada municipio”.

En los 16 asesinatos registrados en el proceso electoral en curso -tanto de autoridades, como de aspirantes y candidatos-, el método utilizado en los homicidios coincide con el modus operandi de los cárteles del narcotráfico: una ejecución a mansalva.

Alejandro Lanuza, regidor panista, fue asesinado en Guanajuato el 11 de octubre de 2023; Juan Pérez, cuñado del morenista Ricardo Monreal, fue ejecutado en Zacatecas el 7 de febrero; y David Rey González Moreno, político priista, fue atacado por un grupo armado el 5 de enero pasado, cerca de la frontera con Guatemala.

Sólo en el caso de Miriam Ríos, militante del partido Movimiento Ciudadano (MC) existen indicios de un presunto ataque transfeminicida, debido a su activismo en favor de la agenda del colectivo Lgbt+. Sin embargo, el ataque fue igual de violento: el 11 de enero, hombres armados ingresaron a su negocio y le dispararon sin mediar palabra.

Si retomamos el reporte de Data Cívica, resulta que Chiapas, Jalisco, Morelos y Veracruz, así como Guanajuato, son los estados con mayor riesgo de intromisión del crimen organizado, debido al control territorial que ejercen los grupos criminales.

Está claro que los cárteles están aprovechando la coyuntura electoral, para ampliar su dominio sobre extensos territorios e influir en la vida pública. ¿Eso representa algún peligro? Desde luego. La estabilidad social y política, están en riesgo.

Los criminales propagan el miedo para evitar que los ciudadanos vayan a votar y utilizan su poder de fuego para allanar las casillas, robar las urnas y regresarlas con votos apócrifos. O bien, amilanan a los candidatos y secuestran momentáneamente a los operadores políticos, para imponer a sus propios candidatos.

Las bandas del crimen organizado impulsan ciertas candidaturas no sólo para alcanzar acuerdos de protección, a cambio de sobornos, tampoco se limitan a la posibilidad de extorsionar a los comerciantes.

Se trata de controlar las decisiones políticas, para lavar dinero negro y operar, con total impunidad, sus rutas de trasiego y venta de drogas, huachicol, migrantes y redes de trata de personas. También buscan controlar los servicios públicos, como las pipas de agua potable, el servicio de limpia y la construcción de obras.

El 2 de junio 2024 elegiremos más de 19,600 cargos de elección popular y no sólo será la elección más grande en la historia de México, también será la más violenta.

Corresponde a las autoridades brindar garantías de seguridad para ejercer el derecho al voto, pero también es obligación de la sociedad defender nuestra democracia, para no entregar el poder político al crimen organizado.

‘Me deseó mucha suerte’: ¿Qué le aconsejó el Papa Francisco a Xóchitl Gálvez en Roma?

Xóchitl Gálvez reveló que su encuentro con el Papa Francisco duró cerca de 40 minutos y sostuvo una ‘charla impresionante’; ¿de qué platicaron?

‘Él sabía bastante de mí’, reveló Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, tras confesar que se reunió esta semana con el Papa Francisco en el Vaticano.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la abanderada de la oposición detalló que visitó al pontífice “en secreto” el pasado martes, ya que el líder religioso le pidió no filtrar las fotos, en las que aparece posando con Gálvez, hasta este jueves 15 de febrero.

“Me lo confirmaron la semana pasada que tendría yo esta audiencia, obviamente cuidé mucho que no se filtrara, de hecho ni mi equipo prácticamente supo, salvo Santiago, que me pidió acompañarme en esta visita”, aclaró.

También señaló que su encuentro con el Papa Francisco fue programado cuando se enteró que iba a ser la próxima candidata a la Presidencia: “Sí es un tema de fuerza, yo en este momento de mi vida yo necesito mucha fuerza para lo que viene, para los embates, para el odio”.

Para la panista, el Papa representa espiritualmente “todo, más en este momento donde estoy emprendiendo un proyecto de una dimensión brutal, donde no solo yo requiero la bendición, sino todo México requiere la bendición del Papa para lo que estamos viviendo”.

Su familia, quien la acompañó al encuentro, es muy religiosa, tanto que “mi marido casi se desmaya, rezaba cuando lo vio, agradeció a Dios la posibilidad que tuvo”.

¿Qué platicó Xóchitl Gálvez con el Papa Francisco?

La ‘rival’ de Claudia Sheinbaum explicó que su encuentro con el pontífice duró cerca de 40 minutos y sostuvo una “charla impresionante”.

“Hablamos de fútbol, hablamos de muchas cosas, él sabía bastante de mí, me deseó mucha suerte, me dijo que admiraba mi valentía”, agregó.

Además de darle la bendición a ella y a México, la abanderada de la oposición presumió que el Papa Francisco le aconsejó no dejarse llevar por el canto de las sirenas: “Que todo mundo te dice que eres el más fregón, el más inteligente, que lo estás haciendo muy bien (...) es la vanidad y el no darte cuenta que, por ejemplo, decir que México está mejor que nunca, a mí me parece que es dejarse llevar por el canto de las sirenas”, dijo.

Asimismo, Gálvez detalló que en su conversación tocó el tema sobre su libro, titulado ‘Encíclica’, que escribió Francisco durante la pandemia del Covid-19: “Habla del amor fraterno, eso que le hace falta a México, eso que hace falta que dejemos la división, el odio, está inspirado en San Francisco de Asís.

“Vale mucho la pena leer a este Papa porque nos puede hacer buenos gobernantes, de hecho él me pidió que no me dejara llevar por el canto de las sirenas, creo que es un buen consejo”, afirmó.

Por último, le aconsejó a Claudia Sheinbaum, quien también se reunió con el líder religioso, que lea la Encíclica: “Es muy inspiradora para alguien que quiere gobernar porque habla del neopopulismo y otras cosas que creo no le están haciendo bien al país”.

El INE garantizará "piso parejo" a todos los partidos en las elecciones de 2024 (El Economista)

A través de un diálogo abierto y protocolos de atención inmediata, el INE busca preservar la seguridad y la equidad electoral, subrayando su papel crucial en la democracia mexicana.

En el marco del proceso electoral de 2024, la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, reafirmó el compromiso del instituto con la igualdad de condiciones para todos los partidos políticos.

Taddei Zavala destacó que el INE trabajan para dar un trato equitativo a todas las fuerzas políticas, sin favorecer a ninguna sobre otra, enfatizando la importancia de un "piso parejo" para la competencia electoral.

Prioridad en la seguridad electoral

La Consejera Presidenta resaltó la voluntad de diálogo persistente del INE, incluso frente a diferencias, especialmente en temas de seguridad electoral. Señaló que la seguridad es una prioridad y que el diálogo abierto es fundamental para abordarla efectivamente.

“En materia electoral lo que nos ocupa es esta seguridad de las candidaturas y la seguridad al proceso electoral en general”, apuntó.

Expuso que la seguridad siempre ha sido un tema prioritario cuando inicia un proceso electoral y este año no puede ser la excepción.

Por ello, abundó, es positivo que las reuniones de trabajo sobre este tema sean abiertas, plurales y en el entendido de que las voces no van a ser en el mismo sentido, “tenemos que tener capacidad para escucharnos los unos a los otros”.

Implementación del protocolo de atención inmediata.

Como resultado de este compromiso con el diálogo, el INE ha implementado un protocolo de atención inmediata para responder a cualquier petición de los partidos políticos, asegurando una respuesta rápida y eficiente a nivel federal y local.

Señaló también que la creación de una Comisión por parte de la Cámara de

Diputados para dar seguimiento al proceso electoral, significa que las mismas

fuerzas políticas están encontrando otras salidas, lo cual es muy respetable, concluyó.

Fabricantes de armas de EU pedirán a Corte Suprema que ataje demanda de gobierno mexicano (El Economista)

México sostiene que el contrabando de armas ha contribuido a altas tasas de muertes relacionadas con este tema, a una disminución de la actividad económica y a la necesidad de gastar más en seguridad pública.

Fabricantes de armas estadounidenses planean pedir a la corte suprema que acoja su intento de aludir una demanda del gobierno de México por 10 millones de dólares, que busca responsabilizarlos de supuestamente facilitar el tráfico de armas a los carteles de la droga a través de la frontera.

El recurso proyectado fue revelado el viernes en una audiencia judicial virtual por un abogado de Smith & Wesson Brands, después de que el mes pasado la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, anuló la decisión de un juez que desestimaba el caso.

México alega en la demanda, presentada en 2021, que las empresas socavaron sus estrictas leyes sobre armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar de maneras que sabían que apoyarían a los cárteles de la droga, lo que facilitó asesinatos, extorsiones y secuestros en el país latinoamericano.

El gobierno mexicano dice que más de 500 armas se trafican anualmente desde Estados Unidos a México de las cuales más del 68 por ciento son fabricadas por las ocho empresas incluidas en el caso, entre las que también se incluyen Sturm, Ruger & Co. , Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt"s Manufacturing Co y Glock Inc..

México sostuvo que el contrabando ha contribuido a altas tasas de muertes relacionadas con posesión de armas, a una disminución de la inversión y la actividad económica, y a la necesidad de gastar más en seguridad pública. Las empresas niegan las acusaciones.

Andrew Lelling, abogado de Smith & Wesson, dijo en la audiencia del viernes que había una posibilidad razonablemente buena de que la Corte Suprema aceptara escuchar su apelación y pidió al juez de distrito Dennis Saylor que pusiera el caso en espera hasta que los jueves decidan sobre la petición.

Lelling añadió que la apelación se centraría en si los reclamos de México están vetados por una ley federal sobre comercio de armas conocida como Plcaa, que brinda a los fabricantes una extensa protección contra demandas por el uso indebido de sus productos.

"Este caso involucra un estatuto diseñado específicamente para permitir que este grupo particular de acusados eluda los costos del litigio si el caso en cuestión cae dentro del ámbito del estatuto", sostuvo. "Esa misma cuestión sigue siendo la que está en discusión".

La corte del Primer Circuito dictaminó el 22 de enero que si bien la ley federal puede aplicarse a demandas de otros países, el caso de México "alega plausiblemente un tipo de reclamo que está legalmente exento de la prohibición general de la Plcaa".

Saylor dijo el viernes que tenía "algunas reservas" acerca de suspender completamente el caso en espera de una apelación ante la Corte Suprema. Sin embargo, no tomó ninguna decisión y dijo que decidiría sobre el asunto el 12 de marzo.

¡Esta información, también, es MUY importante!

Ojo 👁 a la hora de votar por diputados: Les paso esta información en relación a cómo votar para la cantidad de plurinominales en la Cámara de Diputados.

Les comparto, que en la capacitación aprendí lo siguiente, que Yo tampoco sabía:

Las boletas electorales no saldrán con logo o apartado de coalición (PAN, PRD y PRI) por lo que existen dos formas de validar el voto de la coalición:

Si marcas con X las casillas del PRI, PAN y PRD al mismo tiempo, se acepta como voto a la coalición. (Pero ojo: Se divide Tú voto en 3 o el 0.33% para cada partido de la coalición que tachaste) Si marcas con X la casilla de sólo 1 partido que forme parte de la coalición, también es un voto para la coalición, pero con la ventaja de que no se divide y queda al 100% para el partido que selecciones de la coalición y con eso tiene más posibilidad de incrementar su mayoría para obtener más puestos plurinominales!

Esto casi nadie lo sabe y es importante porque morena así obtuvo mayoría a través de las diputaciones plurinominales ¡no lo olvidemos!

Es súper importante que se tome en cuenta porque si votamos por la coalición (por tres al mismo tiempo) mermamos o se disminuye, al dividir a los plurinominales en 3 partidos y sería mejor asignarlos a un sólo partido.

¡¡Así lo explicaron en el curso para Representación de partido!!!

Hay que VOTAR SOLO POR UN PARTIDO DE LA COALICIÓN QUE NO SEA de Morena y sus partidos satélites.

Te sugiero compartas esta información entre tus amigos y contactos. Entre más informados estemos mejor.

¡Vamos con todo a defender la democracia!

México marcha por la democracia

La ciudadanía ha despertado la inquietud y la necesidad de convocar a una Marcha por nuestra Democracia este domingo 18 de febrero, a partir de las 10 horas, en la plancha del zócalo, en la Ciudad de México.

La principal demanda de esta marcha es solicitar que se garantice la libertad para ejercer el voto en las elecciones del próximo 2 de junio.

Más de 217 organizaciones de la sociedad civil se han sumado para participar en esta movilización que se realizará en la Ciudad de México y de forma simultánea en otras 106 urbes de la República mexicana y el extranjero.

Si realmente amas a México, no faltes.

