El Senado tiene que cumplir con la Constitución y designar a comisionados del INAI: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Senado de la República para que dentro del actual período ordinario de sesiones designe a las personas que ocuparán las vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Este 2 de octubre, con ocho votos a favor la Corte resolvió que el Senado incurrió en una omisión por la falta de designación de comisionados de ese Instituto, el cual quedó inoperante desde el 1 de abril de este año, cuando culminó el encargo de Francisco Javier Acuña Llamas y el Pleno se quedó únicamente con cuatro miembros.

Se debe recordar que Morena ha impedido cualquier acuerdo con la oposición para nombrar a los tres comisionados faltantes y permitir al órgano de transparencia seguir atendiendo solicitudes de información.

Incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hizo uso de su derecho de veto para frenar dos nombramientos en abril.

Este día, el máximo tribunal resolvió la controversia constitucional 280/2023, presentada por el propio INAI, y determinó la inconstitucionalidad de la omisión de una facultad de ejercicio obligatorio en la que incurrió la Cámara de Senadores, por la falta de designación de quienes ocuparán tres vacantes de personas comisionadas del propio órgano de transparencia.

La queja del INAI es que la Cámara Alta ha sido omisa en su deber constitucional de realizar los nombramientos de los comisionados, pues lleva meses frenando el proceso para ello bajo el argumento de que no se alcanzan los acuerdos políticos.

En ese sentido la Corte señaló la previsión constitucional de que el Pleno del órgano garante de la transparencia y acceso a la información pública esté integrado por siete comisionados, y esto implica un mandato obligatorio para que el Senado de la República haga los nombramientos correspondientes.

En el proyecto del ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, se hizo una interpretación de la

Constitución y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se determinó que el plazo que tiene el Senado para hacer el nombramiento de las comisionadas del INAI, es de 60 días previos a la generación de una vacante, el cual se ha vencido en exceso.

Al inicio de 2023, el Pleno del INAI funcionaba sólo con cinco de los siete integrantes, y aún así en la Cámara alta no se avanzó en el proceso para cubrir las vacantes antes del 1 de abril.

Actualmente el Senado no descarta iniciar de cero el proceso para dichos nombramientos, es decir, contempla lanzar una nueva convocatoria, por lo que los interesados deberán volver a mandar su documentación y a partir de entonces elaborar una lista de candidatos, quienes deberán ser entrevistados.

Cabe recordar que el actual período ordinario de sesiones culminará el 15 de diciembre de 2023, aunque la Mesa Directiva adelantó que se podría clausurar un par de días antes.

Por ello, la Corte instruyó al Senado para que cumpla sus obligaciones constitucionales y antes de concluir el periodo ordinario realice al menos dos nombramientos de las tres vacantes.

El Senado acatará la resolución de la Corte.

En respuesta, el Senado aseguró que cumplirá con la resolución de la SCJN sobre el nombramiento de comisionados del INAI.

“Haremos uso de nuestras facultades republicanas en nuestros tiempos, métodos y reglamentos”, aseguró Eduardo Ramírez, coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La Suprema Corte da luz verde al INAI para sesionar con cuatro comisionados.

La falta de los nombramientos ha afectado la debida integración y el funcionamiento del INAI, en menoscabo de su autonomía señaló la Corte, y como parte de los efectos autorizó al Pleno del órgano de transparencia para que pueda sesionar con menos de cinco personas comisionadas presentes.

Sin embargo, aclaró que esto siempre y cuando lo haga con los cuatro comisionados con los que cuenta actualmente, es decir en ningún caso podrá sesionar con sólo tres miembros.

Además de que podrá resolver por mayoría simple y, en su caso, con el voto de calidad de la persona que ocupe su presidencia, en este caso la Comisionada Blanca Ibarra.

El voto y los ministros

A muchas de las singularidades, ocurrencias o pifias de Andrés Manuel López Obrador, todas ellas cotidianas, se ha unido otra más que pretende que los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular, que el pueblo y el narco los elija, yerro compartido por múltiples aplaudidores quienes con sus ruidosos aplausos, aprueban tal desatino.

Cuestiones del entorno de Justicia que resultan ser muy delicadas, referidas en el fondo a campañas electorales o prácticas mercantiles de obscuras facetas para quienes pretenden llegar al elevado sitial, obteniendo para ello un sufragio.

Dijo el señor presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que su pueblo sabio debería de elegir a juristas que no tengan temperamento, conocimiento y sensibilidad jurídica (que es lo que los debe distinguir) y que además compartan su forma de pensar en tópicos relacionados con la política y justicia de ésta Cuarta Transformación de la República.

A éste respecto la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, ello sea dicho con o sin respeto, piensa que es una vacía idea de superficie, de periferia, de politiquería y que esa ocurrencia carece de fondo, de substancia; la palabra y decisión jurídica de los señores ministros de la Suprema Corte en cambio es de fondo, de sustancia. Por eso la palabra de ellos es expresada con base a sus conocimientos del Derecho y de la Ley, se dice ella para impartir y proveer justicia (de lo justo, de lo jurídico), en cabal cumplimiento al aforismo jurídico “vir bonus dicendi peritus”.

Como valor supremo la justicia está muy por encima de las pretensiones u ocurrencias ilógicas de Andrés Manuel López Obrador. Sería injusto presionar a la justicia para impartir justicia; puesto que en la vida de México la justicia ha sido y debe de ser, lo que ilumine su sendero, para seguir rescatando con ello a los gobernados, a los mexicanos de las tinieblas y que esa justicia siga impidiendo que nuestra nación se precipite en el abismo de la indignidad y de la abyección derivada de la narco-política, la cual se le olvidó combatir al Primer Magistrado de la nación.

La justicia no es la manera de pensar, actuar y gobernar del Poder Ejecutivo Federal. Ha sido y deberá seguir siendo, la causa formal, o sea, la motivación del Derecho, cuyos preceptos no siempre coinciden con las ocurrencias de nuestro Primer Magistrado de la Nación.

En el México actual y futuro, no debe existir, en puridad lógico-jurídica, “Cortes de Andrés Manuel”; sino “Cortes de Derecho”.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Carta dirigida al doctor muerte López Gatell (Seguro que no vas a ser candidato) Carlos Alazraki

Detestable ser humano, la semana pasada me enteré que renunciaste como Subsecretario de Salud.

Al principio creí que finalmente Andrés había abierto los ojos y que te había corrido a patadas y tal como lo merecías, pero no, terrible decepción, Andrés no te corrió, renunciaste para buscar la candidatura a la jefatura de gobierno de nuestra ciudad.

Después de leer la desagradable noticia, me cayó el veinte, todo se me hizo congruente.

Después de cinco años entendí lo que te pasaba, Andrés te contagió su delirio mental porque solamente a un enfermo de la cabeza como tú, se le ocurre la estupidez de pretender ser jefe de Gobierno.

Finalmente entendí la cantidad de idioteces que decías en las mañaneras, durante estos últimos cinco años.

Solamente un irresponsable como tú, recomendaba que ni Andrés ni nadie, usara tapabocas en la pandemia.

Solamente a un mentiroso como tú, se le ocurre predecir que máximo iban a morir 60 mil mexicanos en la pandemia, cuando en realidad mataste a 800 mil, y eso no es todo.

Solamente a un ignorante como tú, se le ocurre prohibir a los hospitales y farmacias privadas, importar las vacunas además de que ordena disminuir la porción de las vacunas en las ampolletas para que se distribuya la medicina entre más mexicanos.

Y solamente a un resentido como tú, se le ocurre comprar vacunas no certificadas por la Organización Mundial de la Salud.

Y obvio, solamente a un desubicado en este planeta como tú, se le ocurre la gran ideota de ser candidato a la Jefatura de Gobierno.

¿En qué cabeza cabe?

¿Quién te dijo que podías serlo?

¿Quién te dijo que podías ganar?

¿Qué loco te dijo que tienes talento?

¿De verdad crees, que nosotros los chilangos, votarían por un ignorante como tú?

¿De verdad crees que sabes gobernar?

¿Tienes idea de cómo manejar la seguridad?

¿Te ves manejando la salud de nosotros los chilangos, el tráfico, la limpieza, las comunicaciones, etc., etc.?

¿Has pensado en la ma… que te pondría el candidato o la candidata de la oposición de los dos o tres debates?

Yo sí me lo he imaginado, y te digo la verdad, me reiría mucho.

Finalmente López Gatell te voy a dar un consejo, renuncia a este sueño imposible e irreal, ve con un psiquiatra para que te recete una medicina y frene tu delirio, y pídele al psiquiatra que te recete algo muy fuerte para que no alcances a tu tocayo, Andrés.

¿Sabes qué?, me das asco.

Y te tengo una posdata: Hay muchos niños que te odian por haber matado a sus papás.

Que quede en tu conciencia.

Es importante mencionar que a este tipo de personajes, como lo es el señor Carlos Alazraki, los mexicanos vemos como una persona que critica de una manera constructiva, por lo que hasta donde sea factible y dentro de la crisis económica por la que se encuentra el país, es necesario brindarle el apoyo, para que pueda seguir existiendo el derecho a la libre expresión.

Le enviamos un aplauso a él y a todo su equipo y esperamos seguir contando con los buenos mexicanos que seguimos pensando que México merece un futuro prometedor y una mejor calidad de vida.

¿Por qué desprecia a la Suprema Corte?

Por estar en la carestía de conocimientos Andrés Manuel López Obrador no sabe que antes de que acudiera a su muerte, José María Morelos y Pavón, plasmó su elevado pensamiento en aquél Decreto Constitucional de Apatzingán para buscar la libertad de la América Latina, en ese decreto también se plasmó que nuestro México fuera regido por tres poderes: El Supremo Gobierno, el Congreso Mexicano y el Supremo Tribunal de Justicia.

Éste histórico decreto fue expedido por el Congreso de Chilpancingo, como bien lo saben los togados de la nación.

Como también los juristas lo saben, aquél elevado pensamiento del Siervo de la Nación, no llegó desafortunadamente a concretarse de inmediato. La situación de índole político-jurídico que prevalecía por aquellos momentos en nuestro México, no se lo permitió. Fue por ello que en materia judicial se mantuvo la vigencia de aquellas disposiciones legales existentes conforme a la Constitución Española de 1812.

La historia ha enseñado (no a todos los egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México), que con posterioridad, a la caída del imperio de Agustín de Iturbide, el Congreso Mexicano expidió el acta constitutiva de la Federación que consignó que entre los poderes que habían que regir a nuestro México, destacaba la Corte Suprema de Justicia.

Semanas tuvieron que correr hasta que el 4 de octubre de 1824, se promulgó, para honra de México, la Primera Constitución Federativa de la patria que confirmó e incrementó las estipulaciones del Acta Constitutiva respecto a la Suprema Corte y creó además, nuestros Recintos de Circuito y los Juzgados de Distrito.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, apuesta y sabe que no va a perder, que Andrés Manuel López Obrador también desconoce que el más alto tribunal se estableció un 15 de marzo de 1825 y fue presidido por Miguel Domínguez, esposo de Josefa Ortiz, héroes que auxiliaron al hecho de que México fuera decretado independiente. Ello fue sin duda, uno de los hechos históricos que honran la estructura de nuestra Patria.

El Máximo Tribunal de Justicia, a partir de entonces, dio inicio a la impartición de justicia, función delicada y vital para garantizar la paz y la concordia entre los mexicanos.

La pregunta que hoy todos formulan es: ¿Si nuestro Primer Magistrado de la Nación ello lo ignora, no habrá alguien de ésta Cuarta Transformación de la Nación que se lo haga saber?

Sólo así dejaría de despreciar al Poder Judicial de la Federación y moderaría su léxico actuando con mesura y ponderación.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Los caprichos de Andrés

Leonardo Kourchenko

Son múltiples e incontables a lo largo del sexenio que se apaga con un largo rosario de ineficiencias y torpezas.

Si contamos desde la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la inutilidad del AIFA, el dinero tirado en Dos Bocas o el crimen ecológico del Tren Maya. La lista es larga, casi interminable.

Pero ahora en temporada electoral, en la siempre disputada lista de candidaturas y aspirantes, el supremo pretende -como era de esperarse- llevar mano e imponer a sus favoritos.

Con la precandidatura de Omar García Harfuch para el gobierno capitalino, parecía inicialmente que el presidente dejaría margen y espacio a su postulada sucesora, la señora Sheinbaum -o la doctora como hoy servilmente se escucha en Morena- para que fuera ella, aprobando, impulsando y conformando un equipo inicial.

Fue sólo una primera impresión -como siempre con Andrés- dispuesta a distraer, confundir, engañar con la verdad y con la habitual retahíla de mentiras.

Ayer renunció Rocío Nahle a la Secretaría de Energía para postularse con total apertura y transparencia al gobierno de Veracruz. Tiene todo el respaldo del presidente, la calificó como “extraordinaria funcionaria” y muy probablemente será la candidata, dejando a otros, vestidos y alborotados.

La señora Nahle deja tras de sí una senda de estropicios, sobregastos, presupuestos no comprobados, cuentas oscuras y unas obras tan inútiles como caras. La refinería Dos Bocas, inoperante a estas fechas, aunque el presidente diga que ya funciona, es tal vez el mayor elefante blanco de las últimas décadas en México, con un valor tres veces mayor al planeado. ¡Un desastre!

Otro capricho presidencial, aún confidencial y no publicado, es que al parecer AMLO pretende impulsar la candidatura de María Elena Orantes para el gobierno de Chiapas.

La actual cónsul general de México en Houston, tiene apenas unos meses (marzo 2023) en funciones y ya ha recibido mensajes y señales claras de la estrategia presidencial.

Aquí no sólo se sacrificó a Zoé Robledo del IMSS, quien soñaba con la posición. En semanas recientes le dijeron con contundencia “Tú no… te quedas donde estás”.

Lo que avivó las expectativas del senador chiapaneco más aventajado y con mayor trabajo de operación territorial, Eduardo Ramírez.

Ligado al grupo monrealista, de facto su operador efectivo y eficaz en la construcción de acuerdos parlamentarios, Eduardo Ramírez se sumó en meses recientes al equipo de ‘La doctora’ con bardas, pintas y actos en su natal estado para hacer crecer los números y la presencia de la señora Sheinbaum.

Por aquellas fechas Ramírez consultó en Palacio si se había tomado ya la decisión de Chiapas, adelantando como muchos, que Zoé tendría el apoyo del supremo. Pero no fue así, le aseguraron que el juego estaba abierto y que su trabajo sería apreciado.

Pues tal parece que al senador le van a jugar las contras, con una ex diputada priista, recientemente sumada al gobierno mediante el consulado en Houston, a quien, por razones aún no esclarecidas, el presidente quiere instalar en Chiapas.

Tal vez la ecuación pase por Movimiento Ciudadano, partido al que hoy pertenece la señora Orantes. En las negociaciones -turbias, de qué otra forma pudiera ser- para que MC y Dante le cierren el paso a Marcelo y coloquen al atropellado Samuelito en la candidatura presidencial, bien pudiera estar el pago con otra gubernatura. Son sólo hipótesis.

Por cierto, que el desaparecido y desdibujado Marcelo provoca hoy más lástimas que cuestionamientos. ¿Por qué jugó así? ¿Por qué se cerró todas las puertas y dinamitó su regreso triunfante a Morena con un fantástico premio de consolación, la presidencia del Senado?

Nadie se lo explica. ¿Ganó la soberbia, como tantas veces sucede en la política? ¿Ganó la percepción equivocada de que miles de morenistas se alzarían en defensa de su candidatura en todo el país? ¿Cómo es posible que un político con su experiencia, trayectoria, conocimiento profundo de Andrés Manuel y sus arrebatos, haya podido fallar en su diagnóstico?

A pesar de los forcejeos en diputados con los supuestos representantes “marcelistas” -ahora especialmente, para la aprobación del Presupuesto- el margen de acción se reduce por instantes.

¿De verdad pensó que le podía ganar a las vencidas a AMLO? Todavía no conozco a ese personaje en tiempos de la 4T.

Se ve cada día más complejo su regreso a Morena, donde muchos lo consideran “traidor” y “malagradecido”. Y se ve aún más difícil que Dante le tienda la alfombra roja, cuando echaron a andar a Samuelito, los apoyos y reservas de Alfaro y la división al interior de MC.

México promete combatir tráfico de fentanilo y solicita a EU frenar tráfico de armas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvieron una reunión en Palacio Nacional. Se trató de un diálogo de alto nivel sobre seguridad, en el que participaron funcionarios de ambos países.

Compromisos adquiridos tras reunión de alto nivel sobre seguridad.

El Gobierno de México prometió combatir el tráfico de fentanilo y solicitó al de Estados Unidos frenar el tráfico de armas y dinero que terminan en manos de los cárteles mexicanos, como parte de los trabajos de diálogo de alto nivel sobre seguridad entre ambas naciones.

Al respecto, la canciller Alicia Bárcena afirmó que ve con optimismo que Estados Unidos aborde el tema de las drogas desde la óptica del consumo y como asunto de salud pública.

Este jueves, funcionarios del Gobierno de México se reunieron con una delegación estadounidense liderada por el secretario de Estado, Antony Blinken; el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; el fiscal general, Merrick Garland, y la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall.

“México y EU ante retos históricos”: Antony Blinken.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Antony Blinken, afirmó que México y Estados Unidos enfrentan retos “históricos” y existe una responsabilidad compartida entre ambas naciones para potenciar la economía, expandir las oportunidades y sentar las bases para la seguridad de la región.

“Estamos avanzando con esta idea de la responsabilidad compartida, la cooperación, la colaboración y el respeto mutuo y creo que eso ha permeado todo lo que hemos estado haciendo juntos (…) nuestros gobiernos discutieron cómo podemos llegar al potencial económico de la región y de expandir las oportunidades para todos, de esto depende para sentar las bases para la seguridad”, señaló.

Antony Blinken subrayó que, para afrontar la delincuencia y la violencia del tráfico, el interés compartido conforma a las policías y el cumplimiento de las leyes fronterizas como herramientas fundamentales, pero no pueden resolver los “complejos impulsores de nuestros retos de seguridad”.

“Tenemos fortaleza en el Estado de derecho, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos, incluso en las fuerzas de seguridad, también debemos expandir las oportunidades económicas, en particular las comunidades desfavorecidas, de manera que las personas tengan una opción real y no vayan a acciones extremas”, manifestó.

El alto funcionario estadounidense precisó que este conjunto de retos pone de manifiesto el interés de la delegación de EU que viajó a México, incluidas autoridades de alto rango para ver dónde hay progreso para identificar áreas para que haya mayor colaboración y es “uno de los retos principales que estamos afrontando México y Estados Unidos, son históricos”.

México combate a cárteles por igual: Rosa Icela Rodríguez.

En su intervención, tras la reunión entre AMLO y Blinken, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, añadió que el Gobierno de México no tiene pactos con criminales y enlistó una serie de acciones en contra de la delincuencia organizada.

Los programas sociales no ayudaron a abatir pobreza ni reducir desigualdad: OCDE

México presenta uno de los mayores niveles de pobreza y desigualdad de ingreso entre los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al interior del documento Going for Growth 2023/ Apuesta por el Crecimiento, se demostró que la brecha media de pobreza después de impuestos y transferencias entre los países OCDE corresponde al 28.7% de la población.

En contraste, para México es el 34.2% de la población quien se mantiene en niveles de pobreza aún después de recibir las transferencias alimentadas por los impuestos.

Esta posición exige esfuerzos continuos para fortalecer la protección social para que sea más eficiente a los ciclos económicos, tareas que también tendrían que orientarse a reducir las brechas de género y mejorar la educación, consignaron expertos de la entidad.

En el capítulo para México del reporte bienal, donde los expertos OCDE revisan la ejecución de políticas públicas para mejorar la situación de sus socios, se indicó que es relevante desarrollar estrategias que permitan la reintegración escolar de quienes abandonaron los estudios durante la pandemia y generar programas de apoyo y tutoría para quienes tienen dificultades en el aprendizaje.

De esta manera, se fortalecerá el capital humano y se brindará a la gente la capacidad de integrarse al mercado laboral para ir cerrando la brecha de la desigualdad de ingreso y acceso a mejores oportunidades.

En el documento ofrecen un comparativo adicional donde muestran que el 36.6% de los estudiantes promedio de los países OCDE, tienen habilidades de alta comprensión lectora. Una proporción que está muy arriba del 24.6% que tiene esta misma habilidad en México.

En el documento detallaron que tras la pandemia, fueron los niños y mujeres de México los más impactados.

En ambos casos se vieron exacerbadas las desigualdades preexistentes. Propusieron como estrategia, establecer una red de guarderías dando prioridad a los hogares de bajos ingresos, lo que facilitará el retorno al mercado laboral de más mujeres y establecer un plan federal de seguro de desempleo.

[email protected]

Comité de ONU denuncia "impunidad casi absoluta" de las desapariciones forzadas en México

La inadecuada investigación de decenas de miles de casos de desaparición forzada en México provoca una "impunidad casi absoluta" en el país, denunció el comité de la ONU encargado de la lucha contra estos delitos, que también pidió a las autoridades mexicanas mayor transparencia en la materia.

En un informe publicado, después de que el comité mantuviera un diálogo con representantes del gobierno mexicano del 13 al 15 de septiembre, el Comité contra la Desaparición Forzada lamentó "la persistencia de una situación generalizada de desapariciones" en el país, y los limitados avances en la persecución penal de éstas.

En los estados de México, Tamaulipas, Jalisco o Guerrero (donde desde 2014 están en paradero desconocido 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa), el comité advirtió un aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, según el documento.

Éste también asegura que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que contabiliza 115.540 personas en esa situación desde 1962 hasta la actualidad, no se ajusta a los estándares internacionales.

En ese sentido, el comité pidió a las autoridades de México que garanticen la transparencia de la metodología usada y "garanticen la fiabilidad de los datos recolectados", coordinando "de forma independiente e imparcial" el proceso con la Comisión Nacional de Búsqueda.

También subraya la "resistencia de algunas autoridades" a la hora de compartir información con ese registro nacional, o la "poca claridad" sobre la proporción de los casos registrados que podrían corresponder a desapariciones forzadas.

"Se han denunciado casos de revictimización, incluyendo señalamientos contra familiares" acusados de "ocultar el paradero de sus seres queridos", agregó el informe.

En este sentido, los expertos del comité recibieron denuncias de amenazas, vigilancia, represalias, desapariciones y asesinatos sufridos por familiares de personas en paradero desconocido, sus acompañantes, defensores de los derechos humanos y periodistas que cubrían esos casos.

El informe también lamenta que en muchas ocasiones tienen que ser familiares y allegados los encargados de labores de búsqueda e investigación que deberían competer al Estado.

Y en muchos de esos casos, los familiares a menudo tienen dificultades de acceso a los expedientes de investigación, o han denunciado cierres paulatinos de espacios de participación, prosigue el documento.

Otra crítica es el hecho de que algunas autoridades mantengan la práctica de no registrar una denuncia de desaparición hasta pasadas 72 horas, lo que según el comité impide la búsqueda inmediata de muchas víctimas.

Por otro lado, el informe da cuenta del elevado y creciente número de cuerpos y restos humanos que reciben los servicios médico-forenses mexicanos, desbordados e incapaces de su adecuada identificación y conservación.

Según señala el documento, el 89 % de los más de 53.000 cuerpos y restos humanos almacenados en laboratorios, centros forenses e instalaciones no se identificaron durante el año 2022.

El comité, que visitó México en noviembre de 2021 para analizar los progresos del país en la lucha contra las desapariciones forzadas, sí aplaudió algunos avances, como la creación del Centro Nacional de Identificación Humana en Morelos, que inició operaciones en agosto de 2022.

También elogió la inauguración en enero de 2023 del Laboratorio de Identificación Humana en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, o la publicación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en marzo de este mismo año.

Pese a ello, México sufre "la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones", resumió el informe.

(c) Agencia EFE

La nueva aerolínea Mexicana militar inicia la venta de boletos

La nueva aerolínea Mexicana informó que los vuelos comenzarán el próximo 2 de diciembre con algunas promociones a distintos destinos partiendo desde el AIFA.

La nueva Mexicana de Aviación comenzó a ofertar sus boletos de avión hacia una veintena de destinos, con precios que inician en los 509 pesos para un vuelo sencillo a Cancún con Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), esto con salida desde el AIFA.

Según la página de internet de la nueva aerolínea, los vuelos iniciarán el 2 de diciembre y también se ofertan algunas promociones saliendo desde el AIFA a destinos como Monterrey, con un precio inicial de 519 pesos en vuelo sencillo con impuestos incluidos.

A Guadalajara, por ejemplo, la nueva aerolínea también venderá boletos, en precio de lanzamiento, que inician en los 529 pesos en vuelo sencillo. Las rutas que ha comenzado a vender la aerolínea del Estado Mexicano están aún sujetas a aprobación gubernamental.

Adicionalmente, la aerolínea indica que el pasajero podrá llevar un equipaje documentado de 15 kilogramos más equipaje de mano, artículo personal y adicionalmente no se cobrará por asiento en su tarifa de lanzamiento, esto a cambio de la renuncia al derecho de transportar la totalidad de su equipaje documentado equivalente a 25 kilogramos.

Aunque los boletos ya están a la venta, las reservaciones se generan para que se paguen hasta el 15 de noviembre.

La nueva empresa aérea del Estado Mexicano incluirá bebidas de cortesía en los boletos. La página web de la aerolínea muestra, además, que, por inicio de operaciones, los pasajeros podrán elegir sus asientos sin ningún costo adicional.

De acuerdo con el sitio web de la aerolínea, la misión de la nueva Mexicana será “brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos, además de que buscará posicionarse como la opción de transporte aéreo de alta calidad”.

El gobierno, además, ya usa las marcas de Mexicana, las cuales compró por 407 millones de pesos, mismo que ya fueron entregados a los trabajadores de la aerolínea.

Se investiga en el INE un contrato anómalo, por más de mil millones de pesos en renta de vehículos

El Órgano Interno de Control (OIC) del INE informó a la Cámara de Diputados que se investiga en el Instituto un contrato irregular, por más de mil millones de pesos, para la contratación del servicio de renta de vehículos de 2019 a 2022.

El OIC entregó a los legisladores su informe de gestión y resultados del primer semestre del 2023 (enero-junio) -al que tuvo acceso El Financiero-, que reporta también 1,166 denuncias contra el Instituto por mala atención, abusos, venta de citas, incumplimiento de funciones, entre otras quejas.

Destaca que, por delitos graves, se abrió un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, relacionado con la contratación del servicio del servicio de arrendamiento del parque vehicular.

Precisa que “en cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa identificado como INE/OIC/UAJ/DS-II/G-001/2023, este OIC estima que es de interés público, dada la magnitud del importe máximo contratado ($1,037,547,662.40), dada la repercusión negativa que podría existir en la continuidad de las operaciones ordinarias de la institución al colocar en condiciones de riesgo este tipo de contrataciones”.

“Y fundamentalmente porque representa un ejemplo de las malas prácticas que deben erradicarse en el Instituto y en cualquier institución, por la existencia de actos sistemáticos cuya ilegalidad ha sido confirmada por las autoridades judiciales y cuyos efectos se han prolongado por más de 4 años”, agrega el reporte.

Aclara que “en tal circunstancia, una vez que ha concluido la cadena impugnativa después de 4 años, a fin de prevenir e inhibir actos semejantes, con mayor razón considerando la proximidad del procedimiento de contratación plurianual para cubrir las necesidades de transporte vehicular del Instituto (mediante adquisición o arrendamiento), se informan los hechos a que se contrae este procedimiento de responsabilidades, omitiendo los datos personales de las personas servidoras públicas y los particulares involucrados, a fin de preservar el debido proceso”.

Aunque no mencionan nombres de funcionarios ni de la empresa “a fin de preservar el debido proceso”, la firma que presta servicios al INE es del Grupo Jet Van Car Rental.

El reporte del OIC explica que en la licitación pública LP-INE-004/2019, (Servicio Integral para Arrendar el Parque Vehicular que Requiere el INE en el Periodo 2019-2022 Partida 2), cuyo contrato fue adjudicado el 29 de marzo del 2019, “indebidamente se asignaron puntos y porcentajes en la evaluación técnica, argumentando que la licitante era mediana empresa, pese a que sus montos de facturación la ubican como grande”.

Agrega que “las autoridades del INE alteraron la metodología para calificar la oferta económica, lo que permitió adjudicar nuevamente la misma empresa”, después de que el OIC cuestionó el fallo de la adjudicación.

Por lo anterior, informó que “el 20 de junio del 2023 se inició procedimiento en contra de los servidores públicos que participaron en el procedimiento de licitación indebida” y por “el descuido administrativo institucional en un contrato que implicaba hasta mil 37 millones 547 mil pesos con una importancia operativa institucional”.

AMLO y el Ejército, la defensa que nadie imaginó ver en un presidente de izquierda

(Enrique Pérez Quintana)

El sexenio de López Obrador (AMLO) nos enseñó que la retórica de campaña en busca del poder es muy diferente a la practicada cuando ya se conquistó. Cuando quería ser presidente gritaba en sus mítines que, de llegar al poder, enviaría al Ejército a sus cuarteles decía que, como México no es un país bélico ni tiene enemigos, las fuerzas armadas debían desaparecer.

Siendo presidente, López Obrador se negó a que su seguridad estuviera a cargo del Estado Mayor Presidencial. Ordenó su disolución y remitió a sus 8 mil integrantes a la Secretaria de la Defensa Nacional. Hoy explica que lo hizo porque era mucho su poder. “Tenían prácticamente secuestrado al presidente, iba el presidente a algún lado y rodeado; hablaba con una persona y siempre estaban ahí y se sentían superiores”. (Excelsior, 2 de octubre de 2023)

Aparentemente la determinación de López Obrador por disminuir la presencia del Ejército era real y el primer paso fue la desaparición del Estado Mayor Presidencial.

Es posible suponer que una reacción a la intención del presidente fue el desayuno que encabezó el general secretario Luis Cresencio Sandoval el 22 de octubre de 2019, información filtrada una semana después, en la que el general Carlos Gaytán Ochoa pronunció un discurso en el que manifestó:

“No podemos soslayar que el hoy titular del Ejecutivo ha sido empoderado legal y legítimamente. Sin embargo, es también una verdad inocultable que los frágiles mecanismos de contrapeso existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad. Ello nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa.” Porque choca con la forma con que hoy se conduce al país.

El general Gaytán Ochoa planteó algunas preguntas, destaca la siguiente: “¿Quién aquí ignora que el alto mando enfrenta, desde lo institucional, a un grupo de halcones que podrían llevar a México al caos y a un verdadero Estado fallido?” (La Jornada, 30 de octubre de 2019)

Ese evento fue interpretado y denunciado por López Obrador como un intento de golpe de Estado en marcha. El acontecimiento fue determinante en el cambio de actitud del presidente. Explicaría el proceso de cooptación del Ejército y la Marina que emprendió, por medio de la asignación de responsabilidades en el ámbito de la administración pública, que la Constitución reserva para los civiles. Se incrementó su presupuesto y autorizaron transferencias para la realización de las obras.

Toda la información administrativa y financiera, por decisión de López Obrador, fue clasificada como de Seguridad Nacional, por lo que quedó bajo reserva, lo que implica un mecanismo de opacidad sobre los recursos públicos que manejan.

La actitud de López Obrador es considerada como un proceso de militarización del país. El presidente se justifica diciendo: “el soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente”.

Esta semana López Obrador intentó el lavado de las manchas históricas que el pueblo asigna al Ejército. Una semana separa el luto de las dos fechas. Primero el 26 de septiembre de 2014.

En el noveno aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sus padres reclamaron el esclarecimiento del caso y la presentación con vida de sus hijos. Responsabilizan a las autoridades locales y federales. Denuncian que el Ejército participó en la desaparición y demandan que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue la totalidad de la información del caso. Rechazan la versión que ofrece el gobierno de López Obrador sobre esos acontecimientos y afirman que es similar a la Verdad Histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En defensa del Ejército, López Obrador argumentó “que la desaparición de los normalistas tuvo que ver más con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales y la delincuencia que dominaba esa región.” Expresó que, si esa delincuencia tuvo vínculos con algunos militares y estos hubiesen cometido el delito de omisión, es otra cosa a que el gobierno, desde arriba, “Peña Nieto hubiese ordenado o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes, no”.

Para López Obrador es temerario responsabilizar al Ejército de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Asegura que es su obligación cuidar el prestigio del Ejército y las fuerzas Armadas.

La segunda fecha luctuosa es el 2 de octubre.

Pasaron 55 años de la masacre que el Ejército realizó en Tlatelolco. Cientos de estudiantes muertos. El grito es el mismo. Las evidencias testimoniales y gráficas se repiten cada año. López Obrador ofreció su versión sobre el actor que disparó a los manifestantes esa tarde.

En su mañanera del 2 de octubre, la respuesta de López Obrador a lo que parece haber sido una pregunta sembrada, acerca de su evaluación sobre la participación del Estado Mayor Presidencial en la masacre estudiantil de 1968 dijo: "hay elementos para sostener que, en la represión del 2 de octubre de 1968, quienes participaron de manera directa fueron miembros del Estado Mayor Presidencial".

Llama la atención la apología que López Obrador lleva a cabo en defensa del Ejército. Es evidente que es parte de su responsabilidad, pero es inaudito que él lleve a cabo la tarea de exonerarlo después de haber lucrado por años con el discurso que los criminaliza. Las frases claves las encontramos en sus arengas desde hace 20 años. 2 de octubre no se olvida. Fue el Estado. Fue el Ejército. Parece traición a las posiciones históricas de la izquierda, la de verdad.

Las malas experiencias ayudan a tomar las mejores decisiones

Lo más lamentable hasta el momento es ver que continúan los tremendos gastos de los proyectos como el de Dos Bocas, el del aeropuerto y principalmente la destrucción de la vegetación, lo que significa una violación total al ecosistema de todos esos estados, hablamos de Tabasco, Campeche, Mérida y Cancún, donde se suponía que estas gentes iban a proteger el medio ambiente.

Es por ello que sería recomendable ver cuáles serían los pasos a seguir para que en determinado momento, las gentes que han sido afectadas, así como los estados afectados, se coordinen para que puedan presentar una demanda en contra de las personas que han causado este daño, todo esto demuestra la existencia de muchas irregularidades en cuando a la ubicación de los cimientos, a todo lo largo y ancho de toda esta zona donde hay ríos subterráneos, y por consiguiente, esto se va a caer en algún momento, tal como sucedió con los “trabajos” mal hechos en el metro de la Ciudad de México, pero en fin.

Al final del día, todo esto va a resultar nada más, un problema sin solución, pero aquí el peligro es que la gente siga cayendo en la compra del voto, esto es una violación más al Instituto Nacional Electoral, necesitamos actuar, ya es justo y necesario defender todos nuestros principios y nuestros derechos, principalmente por respeto hacia las nuevas generaciones.

Y los que están inmiscuidos, en esta cuarta transa que están llevando a cabo, en cierto momento tendrán que responder por sus actos, por sus berrinches y por sus caprichos sin razón, así como por la falta de respeto a la Constitución.

Pero ya hemos visto muchos abusos, ahora esperamos que los mexicanos tengan la capacidad de entender que no podemos dejarnos dominar por los 18 millones de gentes que apoyan a estas personas, tenemos que llamar a la unión para que se le brinde todo el apoyo a la señora Xóchitl, para que se pueda lograr el deseo de reconvertir las situaciones negativas con una persona como ella, quien ama el Estado de derecho, ama a la república, es nacionalista y es patriota, todo lo necesario para comenzar el renacimiento de las cenizas que han dejado y así poder dirigirnos hacia un futuro sustentable o una calidad de vida aceptable y a un futuro promisorio.

Por ahora lo que estamos viendo, es que cada minuto pasan dos mexicanos a Estados Unidos, y así mismo la continuación de la construcción del muro, todo esto que se había platicado hace más de 20 años, cuando se decía que todo esto podría llegar a suceder si no se mantenía una política que generara por lo menos 2 millones de empleos al año, pero lamentablemente estas personas han hecho un pésimo trabajo como “líderes y mesías”, tristemente solo han dejado mucho que desear, pero ahora sí, de que será, será.

Será pronto cuando veremos que va a suceder y los mexicanos tienen que darse cuenta que no podemos convertir a México en una Venezuela, en una Cuba o en una Colombia, y, que todos los movimientos que se han llevado a cabo en contra de la constitución y de los derechos de los mexicanos, se tienen que tomar como una burla, por ello tenemos que hacer reversibles todos los malos manejos de las gentes que están abusando de la ley, que ya no son secretos sus abusos y sus mentiras, tenemos que buscar que las cosas lleven un cambio positivo tan pronto sea realizable.

Pero lo más importante es que la ubicación racional de los mexicanos tiene que ser por amar y respetar los derechos de todos los connacionales, esperamos que así sea.

