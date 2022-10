Ya le tienen puesto el ojo a AMLO

López Obrador dijo: “lo que nada debo, nada temo”, “yo no tengo cola que me pisen”, algo así dijo, cuando se hablaba… le preguntaban si él estaba involucrado con el narcotráfico. Bueno, ni Osama Bin Laden, que atacó a los Estados Unidos tiene un expediente tan grande como Andrés Manuel López Obrador.

Ya Andrés Manuel López Obrador fue informado de que su nuera y su hijo tienen cargos federales muy fuertes, expedientes que al iniciar en Corte no volverían a su casa, permanecerían detenidos por las autoridades federales y al ver que Estados Unidos fue y detuvo al ex presidente hondureño y toda su camarilla, incluido su hermano, de gente corrupta.

Gilberto Lozano: “además del panameño Frank, te acuerdas de Noriega también”…

Si Daniel Noriega, bueno, alguien por ahí ya le dijo a López Obrador, porque Anne Milgram, en ese discurso donde dijo que no traten de taparse con el poder o con el puesto, eso no los va a detener.

Bueno pues la DEA tiene otra campaña que también acaba de iniciar, como la de la CIA, y tu viste, lo presentamos en el programa, la Sedena compró rifles antidrones que desactivan cualquier presencia de drones o sea que saben que la cosa va en serio y yo te aseguro por lo que me han avisado mis amigos militares, del Ejército de la tropa de subtenientes hacia abajo si Estados Unidos va por Andrés Manuel López Obrador, por el Procurador de Justicia, por el… Marcelo Ebrard y por todos los que han cometido actos corruptos, el Ejército no va a mover un dedo Gilberto, lo tengo confirmado y van a apoyar las autoridades estadounidenses a que la extradición sea inmediata y se los traigan a Estados Unidos a que se pudran en la cárcel. Confirmado por militares mexicanos, la peor, la peor situación que tiene López Obrador, Marcelo Ebrard, el Fiscal General de la Nación y varios más que no puedo decir, es que son los mismos militares los que han estado ayudando a la inteligencia de Estados Unidos.

La DEA está amarrada de manos, no tiene avión, no tiene cosas, bueno, pues la DEA le comprobó este cargamento de fentanilo a México y ya el Procurador General de la Nación no tuvo nada más que hacer que detenerlo e incautarlo.

Porqué, porque el Secretario de Gobernación y el Fiscal General de la Nación tienen expedientes por compras con dineros no justificados, o sea, riqueza cuestionada acá en los Estados Unidos, han comprado departamentos en Manhattan, colecciones de carros muy caros, de colección, joyas y una infinidad de cosas.

1.- Paula García Villegas Sánchez Cordero, hija de Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ocupa un cargo como Magistrada en el CJF, percibiendo un sueldo bruto mensual de $212,340.29 y por concepto de prestaciones $1,276,516.49

2.- María de la Asunción Sánchez Cordero Dávila, hermana de Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ocupa un cargo como Subdirectora de Área, en la Dirección General de Comunicación Social y Vocería en el CJF.

3.- Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, percibe una dieta bruta mensual de $75,690.46 y por concepto de prestaciones $308,859.00

4.- Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann sobrino de Olga María del Carmen Sánchez, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ocupa un cargo como Secretario Técnico de Estudios Constitucionales, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

5.- María del Roció García Raba, sobrina de Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ocupa un puesto como Coordinador Técnico B, en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), percibiendo un sueldo bruto mensual de $39,205.49

6.- María Alejandra García Raba, sobrina de Olga Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ocupa un puesto como Subdirectora de Cursos y Talleres, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), percibiendo un sueldo bruto mensual de $60, 358.30

7.- Francisco Luis García Raba, sobrino de Olga Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ocupa un cargo como Subdirector de Área en la SCT, percibiendo un sueldo bruto mensual de $46,608.00

8.- Enrique de Jesús Nachón García, sobrino de Olga María del Carmen Sánchez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ocupa un cargo como Secretario, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, en el estado de Veracruz, percibiendo un sueldo bruto mensual de $87, 501.9

9.- María Gabriela Nachón García, sobrina de Olga María del Carmen Sánchez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ocupa un cargo como Directora Académica en el Instituto de Ciencias de la Salud, en la Universidad Veracruzana, percibiendo un sueldo bruto mensual de $65,515.04

¡Ley de vergüenza!

Todos los togados miembros de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., y uno que otro político, saben que en la forma de legislar hay, además, siempre, un propósito de ocultación verdaderamente lamentable y en muchas ocasiones antidemocrático.

Así por ejemplo, en temas tan importantes como la ley que fue impuesta y votada (a velocidad del sonido), recientemente en la Cámara de Diputados referente al control militar, administrativo y operativo sobre la Guardia Nacional, dada la iniciativa del Poder Ejecutivo de convertir a la policía en milicia.

Una de las exhibiciones de la ignorancia del poder, representada por Ignacio Mier, en su carácter de coordinador del grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa presidencial de Andrés Manuel López Obrador, como suya y tuvo el descaro de solicitar, porque ello así le convenía a la Cuarta Transformación de la República, la dispensa de trámite en comisiones. La propuesta del Primer Magistrado de la Nación, en tema tan importante, procedió a alterar y reformar diversas disposiciones de varias leyes, como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

¡Ave María Purísima!

¡Dios nos agarre confesados!

Así de manera terminante y rotunda se avaló por doscientos sesenta y cinco votos de necedad e incapacidad la ley de referencia. En ella, como de puntillas y a escondidas, se reforman cuatro leyes para consolidar el poder que Andrés Manuel López Obrador le concede al soldado sobre el vigilante de la ley.

A la Abogacía Independiente de la República, le parece que estas disposiciones avergüenzan a México y los diputados quisieron disimularla. Pero ¿Cabe el disimulo legislativo? ¿Se puede sentir rubor de lo que se promulga? ¿Y qué ocurre con el pobre México?

Es tanta la ignorancia de ciertos políticos del poder que han aprobado algo eminentemente inconstitucional.

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C., les recuerda a esos políticos ineptos que la Carta Magna dice de manera muy clara y precisa en su arábigo 21 que: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

Con esos votos de ignorancia ipso facto Andrés Manuel López Obrador se convierte de Primer Magistrado de la Nación en el magistrado de la toga verde olivo.

Para finalizar sólo cabe recordar al gran pensador de ayer, Tácito; quien de manera sublime expuso: “De la misma manera que agrada a los malos mandar sin límite ni tasa, así los buenos se enorgullecen de ver ejercitada con regla y medida la libertad”.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.

Bola de corruptos y perros, así encendió Lilly Téllez a morenistas en el Senado

Lilly Téllez, Senadora del PAN:

Buenas tardes, bola de corruptos.

Buenas tardes ceros a la izquierda.

La Guardia Nacional fue un fracaso personal del presidente López Obrador.

¡No le aceptó nada al líder sindical! ¡Siéntese y cállese! Usted don Napoleón Gómez Urrutia, sentadito y calladito.

Ustedes van a ser responsables y no se van… ¡Que se siente y que se calle que es mi turno!

Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas, ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las sobras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca.

Napoleón Gómez Urrutia: Basta ya de provocaciones y vulgaridades, elevemos el rango, sean senadoras de categoría no verdaderos mercaderes chafas.

Lilia Margarita Valdez, senadora de Morena: No somos, ninguno de los senadores que estamos aquí, ni de los de aquel lado, ni de este, ni perros, ni hienas, no estamos coludidos con el crimen organizado como no lo han dicho y solicito que las personas que lo han dicho se retracten.

Rocío Abreu, senadora de Morena: aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas pero a final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Lo que haya hecho es una injuria, es una mujer que padece afectaciones mentales. Que le hagan una prueba antidoping.

Senadora Lilly Téllez: Me imaginé que el senador Napoleón Gómez Urrutia, como todas las otras hienas de este lado, iban a salir a decir que antes había acuerdos con el crimen organizado, precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado y en lugar…

Lucia Trasvina, senadora de Morena: Yo no soy hiena, respétame. Soy abuela, soy mujer como tú.

Lilly Téllez: Eres una corrupta.

Lucia Trasvina, senadora de Morena: No soy corrupta. ¡Demuéstralo!

Lilly Téllez, senadora del PAN: Lo eres, encubres al crimen organizado.

Están encubriendo al crimen organizado.

Es un Estado narcomilitar el que van a hacer.

Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Conferencia de prensa ofrecida a los representantes de los medios de comunicación, en el Palacio Legislativo de San Lázaro (5 de octubre de 2022).

En consecuencia, voy a tratar de abordar los siguientes temas y si me falta uno, con mucho díganmelos.

Miren, voy a abordar la votación del Senado de ayer en la noche, las consecuencias que tiene esa votación del Senado en términos de la alianza, lo que está por venir en la Cámara que me parece importante, digamos, de lo relevante, independientemente de las comparecencias.

Y si hubiese algún otro tema en lo particular, que quisieran que trate, con mucho gusto, pero díganmelo ahorita, para que….

PREGUNTA.- La alerta migratoria

RESPUESTA.- La alerta migratoria en contra del exgobernador de Tamaulipas. ¿Hay algún otro?

PREGUNTA.- Reforma electoral.

PREGUNTA.- Ayer el PT presentó una iniciativa para prohibir al presidente de la Cámara interponer controversias constitucionales, eso obviamente, no lo presentaron el año pasado cuando estaba un representante de Morena en la presidencia. Saber qué opinión le merece. Gracias.

RESPUESTA.- Con mucho gusto.

PREGUNTA.- Del canal del Congreso. Que nos pudiera dar alguna apreciación sobre este tema del espionaje que ha salido, pero ahora en particular con legisladores, se habla de que inclusive algunos que son dirigentes nacionales de otros partidos, ¿qué posición tiene al respecto?

Coordinador Eduardo Arvizu.- Muchas gracias. El diputado presidente posiciona ahora sobre los temas que trae y los que acaban de plantear.

RESPUESTA.- Lo del Senado de ayer por la tarde, por la tarde ya noche. Obviamente, en mi calidad de diputado de oposición y del PAN, votación que repruebo. Acepto en el sentido de que se llevó a cabo mediante un proceso de carácter constitucional, pero me parece totalmente reprobable, ¿por qué?

En primer lugar, porque prorroga el desastre de la estrategia de seguridad pública y la va a prorrogar hasta el próximo sexenio, cuatro años del siguiente sexenio y va a ocurrir los mismo por el efecto de guillotina que ya fue un error ponerlo en el 24, se repite el error efecto guillotina para el 28.

No, las cosas no pueden darse de un día para otro como si fuera blanco y negro, día y noche, así no funciona el tema de seguridad, tiene que ser un esquema progresivo, algo que vaya en una cadencia y que vaya pudiéndose llevar a cabo de una manera que sea progresiva con las pausas necesarias y el tiempo que se requiera.

Entonces, todo aquello que marca un final para comenzar algo nuevo y totalmente distinto a lo anterior, es, desde mi punto de vista, absurdo.

Entonces, el efecto guillotina, el efecto del desastre que ha sido la estrategia de seguridad y el efecto de la militarización sería, digamos, las tres consecuencias más graves que yo le veo, con una adicional que quiero darme un poquito más de tiempo para explicarla.

Se quiere defender a las Fuerzas Armadas, ese es el discurso del gobierno, discurso de Morena, pero van hacer exactamente lo contrario.

Y ¿por qué van a hacer exactamente lo contrario? Porque lo que están prorrogando aparte del desastre de la estrategia de seguridad pública, están prorrogando la actuación inconstitucional de las Fuerzas Armadas y esto las deja en una situación de vulnerabilidad porque va a traer consecuencias hacia el futuro de responsabilidades en lo interno y en lo internacional.

Y yo quiero decirlo con toda claridad, que, en vez de cuidar y defender a las Fuerzas Armadas, les están orillando a asumir una responsabilidad que no les corresponde y que además la están obligando a hacerlo de manera inconstitucional. Y que eso va a traer consecuencias muy graves hacia el futuro.

No es justo, no es correcto y sobre todo es algo que nunca me hubiera yo imaginado que el propio gobierno vulnere de esa manera a las fuerzas armadas, obligándolas a seguir un curso de un camino que rompe con los cinco principios o estándares constitucionales.

Dicho esto, también tiene efectos desde el punto de vista político. Esto nos obliga a quienes formamos la coalición Va por México, en primer lugar, a repensar cómo vamos a reconstruir la coalición, en qué términos, con qué condiciones, quiénes serán en lo futuro sus integrantes, sus interlocutores porque es muy claro lo que aconteció el día de ayer en el Senado de la República, quiénes estamos de un lado y quiénes quedaron del otro.

Y esto no es una discusión menor, es una visión de país, es el respeto a la Constitución, es la militarización, es la seguridad pública, es el combate a la violencia y son los resultados oprobiosos de un gobierno que en cuatro años alcanza ya cifras de 140 mil homicidios violentos, son pérdidas de vidas humanas, mucho dolor en cientos de miles de familias, más 40 mil desaparecidos y casi 14 mil feminicidios. Esto es lo más grave para el país.

No se trata de una prórroga, y mucho menos de las mentiras que han esgrimido, particularmente, con el falso argumento de que queremos que el Ejército regrese a sus cuarteles, eso no es cierto, ni va a suceder, ni puede suceder porque tienen obligaciones el Ejército y las fuerzas armadas de cuidar todo el territorio de manera permanente y además cuidar la seguridad interior del país.

Si una vía de comunicación se interrumpe, eso no es seguridad pública, eso es seguridad interior. Si una porción del territorio está tomada por el crimen organizado, eso no es seguridad pública, es seguridad interior.

Entonces, buena parte de lo que acontece con el crimen organizado tienen que estar las fuerzas armadas presentes, activas e intervenir. Esa no es la discusión presidente de la República; la quiere llevar a ese rincón, porque así le conviene políticamente, ponernos en contra de las fuerzas armadas, pero hay que decir la verdad como es: nadie en su sano juicio desea que las fuerzas armadas, no salgan de sus cuarteles, no salgan a cumplir sus funciones de seguridad nacional, de seguridad interior y cuando el país entra en situación de desastre.

Eso lo sabe usted, lo sé yo y lo sabemos absolutamente todos.

Por el lado de la coalición, amerita una reconstrucción. Nosotros hemos cumplido a cabalidad y hemos honrado nuestra palabra, nuestros compromisos, nuestra plataforma.

El artículo 19, que les leí el día de ayer con mucha claridad, no podemos permitir que quienes suscribimos, nos comprometimos y honramos nuestra palabra a cabalidad, ahora nos pidan que sigamos con la alianza en los mismos términos y en las mismas condiciones. No.

Representamos una visión de México y pensamos que la visión opuesta a la del régimen, opuesta a la que está planteando el presidente López Obrador, y que somos la auténtica oposición, junto con quiénes han votado en contra de esta reforma de los distintos partidos.

Aprovecho para hacer mi reconocimiento a las senadoras ya los senadores del PRI; a las senadoras y senadores de Movimiento Ciudadano; a las senadoras y senadores del Grupo Plural, y por supuesto, mi reconocimiento y agradecimiento a todas y todos los integrantes de mi grupo parlamentario en el Senado de la República. Votaron correctamente, votaron en contra de un régimen y de una mayoría, a pesar de todas las presiones y de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos días.

Y esto me lleva a hablar de la alerta migratoria. Es claro que esa alerta migratoria en contra del gobernador Cabeza de Vaca se da a menos de 24 horas de que su hermano en el senado vota en contra de la prórroga planteada en el Artículo Quinto Transitorio. Eso no se puede pasar por alto, porque había otros senadores y senadoras que estaban siendo exhibidos en los medios de comunicación, con amenazas de representantes de este gobierno y que se pusieron del otro lado, y está muy claro para ustedes, como está claro para nosotros.

Y otra vez, aquí el punto es de qué lado está cada quien.

Vamos a reconstruir nuestra alianza, una alianza social y con quien podamos de los actores políticos que quieran enfrentar al régimen y que crean en la democracia y en los valores que representamos nosotros.

La reforma electoral.

PREGUNTA.- (Inaudible)

RESPUESTA.- Yo lo que le digo es... es que yo no dije eso, si yo dije eso, es una coincidencia, es una coincidencia, pero una coincidencia muy notoria que no podemos dejar pasar de un lado. Ese es mi punto de vista sobre este tema.

En términos de la Reforma electoral, que quede muy claro: si es una reforma que va a afectar la independencia, que va a afectar la autonomía del INE, o su integración, o sus facultades, o que le va a impedir hacerse cargo de los procesos electorales en debida forma, o si se le va a mermar algunas de sus facultades claves, estaremos, por supuesto, en contra. No contarán con nosotros.

Aún no conocemos cuál es el proyecto que quiere presentar el gobierno o su partido. En el momento que nos lo presente, si es que lo quieren presentar, porque puede pasar lo mismo que pasó con la reforma al quinto transitorio.

Yo conocí de esa reforma cuando se dio la intervención del diputado Ramiro Robledo, que fue el último que posicionó, precisamente cuando estábamos hablando de la inconstitucionalidad de traspasar la Guardia Nacional la Sedena, en esa sesión, y ustedes pueden revisar la versión estenográfica.

Allí se dijo, dio las gracias al PRI por haber presentado una reforma, yo hasta me sorprendí, dije: “creo que escuché mal”. Entonces le pedí a Héctor Castillo, quien es el secretario de la Mesa, ya eran altas horas de la noche, le dije: “oye, yo creo que escuché mal” y me dijo, “no, presidente, usted escucho bien”. Le dije, “por favor vete a la parte de recepción de iniciativas” para ver si efectivamente se había o no presentado y regresa con una copia de la iniciativa. Ahí mismo, ahí fue cuando yo tuve conocimiento de esto.

Entonces, por eso digo que vamos a ver si presentan o no presentan alguna, pues ya no sería iniciativa porque muchas iniciativas de reforma electoral, pero algún planteamiento a tiempo, que podamos sentarnos a discutirlo en comisiones, que podamos hacerlo en tiempo que sea necesario y que no trastoque lo que es la autonomía, la independencia o la integración del INE.

Por último, es muy claro que mi posición ha incomodado a integrantes de esta Cámara. Muy claro.

Yo seguiré ejerciendo mis funciones y mis facultades a cabalidad, independientemente de cualquier otra circunstancia.

Ya me conocían desde hace muchos años. No en balde he estado en los procesos de transición democrática del país bien; bien saben que conmigo no juegan, ni yo juego con la Constitución ni con los ordenamientos parlamentarias, como, por cierto, y con este quisiera terminar, el artículo 34 del Reglamento de la Cámara de Diputados no me autoriza a mí, al presidente de la Cámara, darle Tribuna a alguien distinto de un diputado o de un senador. Y lo digo por lo que aconteció hoy en la mañana

Les voy a leer:

Artículo 34, numeral 2: las personas distintas a las mencionadas en el numeral anterior, que son diputados y diputadas y son quienes vienes a comparecer como lo haré, como lo hará próximamente el Secretario de Gobernación, dice: "Podrán hacer uso de la tribuna cuando la Cámara celebre una sesión solemne para que reciban algún reconocimiento o mención especial, a título personal o a nombre de alguna institución u organización, y en situaciones especiales y, aquí está lo importante, a propuesta de la Junta y con acuerdo del Pleno.

Es obvio que quería distraer la atención, cargarle la culpa al Presidente de la Mesa Directiva, la propia Mesa Directiva, cuando las facultades son de la Junta de Coordinación Política, pero que además tiene que pasar por el Pleno para que alguien distinto a quien están autorizados puedan hacer uso de la tribuna, como, por cierto, sucede todas las sesiones cuando damos tribuna a quienes representan las distintas lenguas de los pueblos originarios, hay una resolución del Pleno a propuesta, precisamente de la Junta de Coordinación Política.

Es muy importante que se sepa lo que puedo hacer y se sepa lo que no puedo hacer y por supuesto que puedo presentar controversias en el momento que así lo determine porque considere que deba yo defender lo que es la competencia y las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Y no lo duden: lo haré cuando sea necesario, a pesar de que alguien, algunos o la mayoría pida mi remoción.

En esto yo no juego, yo no vine aquí para quedar bien con unos o con otros a costa de cumplir o no con mis responsabilidades.

Y quiero dejarlo muy claro: que presente la iniciativa, a ver si tiene las dos terceras partes, y si las tienen, ya veré yo, qué decisión tomo, porque quitarme facultades en estas condiciones, y sobre todo, las que está viviendo el país de esta naturaleza me parece a mí de lo más grave.

Ya están aconteciendo situaciones graves, de por sí mismas, para quererle restar a alguien que emerge de la oposición, que es presidente de la Mesa Directiva y que quieren acotar sus funciones.

Ojalá y sea una iniciativa de carácter individual, no voy a hacer yo más especulación y que en eso quede. Si no queda, ya platicaremos y lo haremos además con mucho gusto y con plena convicción de mi parte.

No me resta más que agradecerles su presencia, de verdad, vamos a buscar trabajar muy de cerca; y me llevo todos sus planteamientos. Tienen en Eduardo al mejor interlocutor y una enorme responsabilidad le dejo acuestas, de ir resolviendo los temas por tema, y los que requieran de la intervención de la Junta de Coordinación Política, yo mismo haré los planteamientos, primero en la Mesa Directiva, y ver si hay el consenso suficiente para hacer los planteamientos de consenso en la Mesa, y si no los haré yo personalmente.

Que tengan una buena tarde que traten de sacar la nota lo más rápido posible y estén con sus queridas familias y seres queridos y lleguen todavía cuando la luz sea de día.

Muchas gracias que tenga un buen día.

Coordinador Eduardo Arvizu.- Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. El presidente tiene otras actividades.

El señor Creel, ha sido muy claro al decir que una cosa es lo que el señor quiera hacer y otra muy diferente es lo que no se puede hacer, y mucho menos, hacerlo a través de consultas populares, ya que al Congreso no lo puede suplir el pueblo y el Congreso de Diputados tampoco.

Siempre será mejor enfrentar los hechos que evadir la realidad

Lamentablemente seguimos viendo como sistemáticamente continúan tanto con la negación como con la aceptación de los muertos, de los secuestros, de la violencia y de los miles de muertos que están acá, por lo que sería conveniente pensar en una moción de orden, presentada por parte de todos los familiares de las víctimas, una demanda en contra de todos los ineptos que no hacen ni están aclarando nada.

Esto nos demuestra que el estado de derecho ha sido burlado como nunca, al igual que del Heroico Ejército Mexicano, quien se merece un aplauso y nuestro reconocimiento, ya que esta Institución debe de cumplir con sus acciones como los son vigilar que se cumpla la constitución y la defensa de la patria, ya que no se puede negar que muchos de ellos han sido comprados y han hecho enormes fortunas, ya que es el modus operandi (modo de obrar) del señor de las mafias del poder.

Por el momento estamos en una época en la cual el pueblo mexicano, gracias a la Guacamaya, esta paulatinamente dándose cuenta de todas las violaciones a la Carta Magna, a la confianza del pueblo y sobre todo de como continúan burlándose de los mexicanos.

Con la información que estamos presentando, valdría la pena preguntarles a las gentes, que por ahora están en el poder y en su viaje de ego, si están conscientes de la gravedad de sus acciones con todos estos antecedentes, ya que de eso dependerá cuál será su futuro próximo inmediato.

Y la verdad siempre va a ser la verdad, y esa es la que concientizamos todos los buenos mexicanos y eso es con hechos comprobados, no con rumores o con frases como “es que”… “es que”… “yo tengo otros datos”, es decir evadiendo o negando la realidad, por la falta de capacidad para aceptar hechos como lo es que el aeropuerto ha sido un fracaso, que la cancelación del aeropuerto que se estaba construyendo también fue un fracaso, que la refinería llamada Dos Bocas ha sido otro fracaso.

Es por ello que se pronostica que con la denuncia que hizo el PAN y el PRD, la semana pasada, respecto a que se desaparecieron 700 mil billones de pesos de las arcas, lo cual significaría un robo a la nación, un robo, y por ello todos los que son compinches de una asociación delictuosa tendrán que pagar y reponer ya que por lo menos podrían ser encarcelados a cadena perpetua o la otra alternativa que tienen, por el hecho de haber traicionado los principios de la constitución, pues sería que fueran fusilados ya con su actitud de arrogancia y soberbia, idéntica a la que vivió Adolfo Hitler y los nazis, terminará en una derrota total.

Será interesante ver que les depara el futuro, porque lo que será, será y eso antes de 18 meses, los mexicanos vamos a poder cantar el himno nacional con orgullo, honrar a la constitución y a nuestra bandera.

Un reconocimiento a todos los que somos mexicanos, que quede claro que no somos la oposición, somos mexicanos que amamos y queremos a México, ya que la manera en que nos educaron está basada en la responsabilidad, el respeto y el cumplimiento de las leyes.

¡Viva México! ¡Vivan los mexicanos que tienen la motivación de rescatar al país de la destrucción total de nuestros valores!

Tenemos los ejemplos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia y muchos países más en donde no han hecho nada positivo y solo se han dedicado a crear una desesperanza y un sin futuro para los seres que los habitan.

La historia de los falsos mesías ya es inconcebible y por ello es que los incautos que votaron por estos odiados y despreciables hombres solo nos causan lástima, ya que después de todo lo que hemos visto y estamos viviendo no podemos aceptar que nos sigan engañando con sus falsas promesas y mentiras, ya no podemos aceptar que nos digan más mentiras, esas solo sirven a los parásitos que los rodean y los aprueban.

Y por ahora seguiremos viendo como continúan obsesionados con una situación que está totalmente fuera de la realidad. Es importante recordar que “lo que mal empieza, mal acaba.

Sedena Leaks: Adán Augusto López entregó la seguridad de Tabasco a presuntos líderes del CJNG



Revista Proceso: Por Mathieu Tourliere

Cuando era gobernador de Tabasco, el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entregó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal a tres hombres que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste identificó como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se refirió incluso a uno de ellos como “supuesto líder” del grupo en Tabasco: Hernán Bermúdez Requeña, quien permanece al frente de la SSPC.

Un informe del Cerfi Sureste señaló que al menos tres líderes huachicoleros de la zona hablaron, en conversaciones privadas, de las presuntas relaciones entre el delincuente Benjamín Mollinedo Montiel, “Pantera”, y “el gobernador” López Hernández. Mollinedo era, entonces, un “blanco prioritario” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según el Cerfi, pues encabezaba la organización conocida como “La Barredora”.

En otro informe enviado apenas el pasado 30 de agosto, el Cerfi señaló que Bermúdez, así como José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Ávalo –que fueron nombrados respectivamente Comisionado y Director General de la Policía Estatal de Tabasco por Adán Augusto López Hernández–, forman parte de “La Barredora”.

Los cinco Cerfis esparcidos en el país agrupan a agentes de la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que ponen en común sus recursos para identificar los grupos delincuenciales de su región. Los Cerfis envían informes puntuales al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi), responsable de gran parte de la inteligencia de seguridad del país.

Cientos de informes del Cerfi Sureste aparecen entre los millones de documentos de la Secretaría de la Sedena y hackeados por el colectivo Guacamaya, dando pie a la investigación SedenaLeaks. Antes de publicar este reportaje, Proceso y otros medios buscaron a la Segob y a Adán Augusto López Hernández –incluso a dos de números personales del secretario– para establecer un canal de comunicación directo y recoger su versión sobre los señalamientos graves que plantean los informes, pero no se recibió respuesta alguna.

La Barredora no existe: Bermúdez

En entrevista para esta investigación, Bermúdez aclaró que no fue notificado sobre “nada de esto”; aseveró que el grupo “La Barredera” es “inexistencial” (sic) y, tras afirmar que no puede responder por los 7 mil policías bajo su mando, puso en duda la veracidad de los documentos hackeados a la Sedena.

“Aquí no tenemos conocimiento que exista un cartel y más de esa magnitud”, refrendó, y abundó: “¿Cómo vamos a proteger algo que no se tiene la prueba de la existencia?”. El funcionario planteó que “si hay algo en contra pues en cualquier momento que me sienten en el banquillo de los acusados”.

En más de una decena de informes, el Cerfi Sureste identificó a Hernán Bermúdez Requeña como “supuesto líder del CJNG en Tabasco”, conocido bajo el apodo de “Comandante ‘H’”, y rastreó sus múltiples conexiones con grupos criminales de la región. Adán Augusto López Hernández lo nombró al frente de la SSPC de Tabasco en diciembre de 2019.

Tan solo un mes antes, el Cuartel General de la 30 Zona Militar había enviado al Cerfi Sureste un oficio donde señaló que Bermúdez, entonces director de la Policía de Investigación de Tabasco, tenía presuntos vínculos con el capo Trinidad Alberto De La Cruz Miranda, “El Pelón de Playas”, identificado con Los Zetas.

En febrero de 2021, el Cerfi mandó al Cenfi un informe indicando que Bermúdez llamó a un intermediario de “Pantera”, y le ofreció su gestión para liberar a su cuñado, “Pelón”, –detenido por la Guardia Nacional el 23 de febrero de 2021– a cambio de 500 mil pesos. El 31 de mayo, el mismo centro informó que Bermúdez “posiblemente” informó a “Pantera” sobre un operativo inminente “del Estado y de la Secretaría de Marina” ocurrido tres días antes.

Otro informe titulado “CJNG en Tabasco” enviado en julio de 2021, planteaba que la rama del grupo criminal en el Estado estaba dirigida por un líder apodado “Gabo”, quien tenía entre sus principales operadores a Bermúdez y Leyva, pero también Javier Reyes Palomeque –coordinador general de Policías Municipales– así como “posiblemente José Felipe Padilla Castañeda, Coordinador Estatal en Tabasco de la Guardia Nacional”.

Cuando se emitió ese informe, Adán Augusto López Hernández era todavía gobernador de Tabasco por Morena. Su amigo y paisano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo nombró al frente de la Segob el 30 de agosto de 2021.

Ascenso criminal

De acuerdo con el Cerfi, “Pantera” sería responsable de varios asesinatos en su pugna por el control de los municipios de Huimanguillo y Cárdenas, incluyendo los homicidios de dos agentes de la Fiscalía General del Estado, en abril de 2021.

Los informes fueron elaborados entre febrero de 2021 y agosto pasado; el más reciente de ellos señala que Mollinedo fue detenido, y que su hermano, Felipe Mollinedo Montiel, “El Felipe”, tomó su lugar en la organización.

Un informe de inteligencia de mayo de 2021 plantea que, en diciembre de 2020, dos delincuentes dedicados al huachicoleo en Tabasco dijeron, en una plática privada –presuntamente intervenida por las autoridades– que “el responsable de la ejecución de Andrés Rodríguez Vasconcelos (a) “Kalimba”, fue Benjamín Mollinedo Montiel (a) “Pantera” con apoyo de los oficiales por órdenes del Gobernador (quizá se refieran a Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco)”.

El informe cita otra conversación de diciembre de 2020, en la cual el líder una cédula criminal dedicada al robo de combustible en Cárdenas dijo que “’Pantera’…está con el gobierno, está con el gobernador (quizá Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco) eso me dijo la última vez, de hecho el titular del estado le ofreció una gratificación a cambio de un jale, me lo están poniendo y le vamos a romper su madre… (en referencia a Kalimba)”.

En ambos relatos, las partes entre paréntesis que indicaban que los delincuentes “quizás” se referían a Adán Augusto López Hernández, fueron agregadas por los propios agentes del Cerfi Sureste, uno de los cinco centros que existen en el país, donde agentes de la Sedena, la Semar, el CNI, la GN, la FGR, y esparcidos en cinco zonas del país. El Cerfi Sureste monitorean la actividad delictiva en regiones.

En una presentación muy extensa elaborada en mayo de 2021, el Cerfi Sureste detalló el ascenso de Benjamín Mollinedo Montiel, “La Pantera”, un ex sicario de Lucero Naranjo García, miembro de “Los Zetas” que heredó la plaza de Tabasco tras la ejecución de su esposo Sergio Meza Flores, “El Sorullo”, según el informe.

De acuerdo con el informe, el grupo de Mollinedo estaba conformado por alrededor de 50 personas y se dedica al huachicoleo, la extorsión, la venta de material robado de Pemex y la compra de armas, entre otros, todo con el apoyo de un grupo de sicarios y mediante “la cooptación de autoridades de los tres niveles de gobierno”.

El reporte mostró, con base de acciones de inteligencia, cómo el “Pantera” cooptó a un presunto integrante de la Semar, asesinó a rivales –especialmente su rival “Kalimba–, pactó con “personal de Fuerza Civil de Agua Dulce” dedicadas al tráfico de personas, negoció con agentes de la Guardia Nacional que querían “arreglarse para trabajar”, sobornó a policías municipales e incluso entregó despensas navideñas a pobladores.

El informe también exhibió que el “H” y su asesor Carlos Tomás Díaz Rodríguez, “El Lic”, trabajaban de la mano con “Pantera”; señaló que el funcionario “autorizó que ‘Pantera’ tomara el control de Huimanguillo y parte de Cárdenas, Tabasco’”.

Un esquema señalaba que “Pantera” contaba con la complicidad de varias autoridades, incluyendo agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), dos policías de tránsito, un soldado del 57º Batallón de Infantería de la Sedena, un elemento de la Semar y un trabajador de seguridad de Pemex.

El informe también señaló que un delincuente apodado “El Nepo” dijo a “Pantera” que “deberían trabajar con Oscar Ferrer Ávalos (Candidato de Morena por la alcaldía de Huimanguillo, Tab.) ya que este los llegó a tomar en cuenta, refirió que podían darle protección y combustible para su movimiento (campaña), y en caso de que ganara la alcaldía les debería facilitar 2 volteos y 1 retroexcavadora, además de dejarlos trabajar y darles protección en Huimanguillo”. Finalmente “Nepo” y “Pantera” se distanciaron y se lanzaron en una batalla a muerte por Tabasco.

Investiga EU a Gertz

Raymundo Riva Palacio

El gobierno de Estados Unidos abrió una investigación contra un miembro estratégico del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, bajo la lupa de Washington desde hace meses, renovando viejas suspicacias sobre el funcionario, que ha sido una persona de interés para los servicios de inteligencia de ese país desde hace poco más de 20 años. La investigación sobre Gertz Manero, envuelto en fuertes controversias por la forma como administra la justicia en México, es un tema del que ya está enterado el gobierno, aunque se desconocen las líneas incorporadas en la indagatoria.

Gertz Manero no ha cuidado el flanco de la relación con sus contrapartes estadounidenses. Una de las grandes molestias que arrastran con él en Washington es la forma expedita y superficial con la que exoneró al exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, de presuntos vínculos con el crimen organizado, contrario a la promesa del presidente López Obrador, a cambio de que lo liberaran en Estados Unidos para ser juzgado en México. Tampoco ha atendido el trato institucional, como sucedió durante la pandemia, cuando recibió a su contraparte en su casa, no en su oficina, en una bata de seda y pantuflas. La reunión de trabajo duró 180 segundos, porque consideraron que era una falta de seriedad del fiscal.

El nombre de Gertz Manero es conocido en las áreas de justicia e inteligencia de Estados Unidos desde que coordinó la Operación Cóndor contra el narcotráfico en Sinaloa, en 1975, y ha brincado varias veces en las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos en este siglo. La primera fue durante el primer semestre del gobierno de Vicente Fox, como secretario de Seguridad Pública.

Gertz Manero fue detenido por la DEA y la ATF –la Agencia Federal de Seguridad de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos– al llegar a Nueva York en un avión oficial del gobierno mexicano, con 50 mil dólares en efectivo y un pasaporte falso. Ex funcionarios que conocen los detalles de ese episodio revelaron que el entonces secretario de Seguridad Pública dijo que había ido a la ópera, pero no explicó por qué llevaba tanto dinero en efectivo –más de 10 mil dólares se tienen que declarar– o por qué no usó su pasaporte.

Al ser detenido, Washington lo notificó al gobierno mexicano. José Rodríguez, en ese entonces jefe de la estación de la CIA en México –poco tiempo después fue trasladado a Washington para encabezar la cacería de Osama bin Laden por el mundo–, se comunicó con su enlace, Genaro García Luna, en aquel momento jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, quien lo informó inmediatamente al presidente Fox y al procurador general, Rafael Macedo de la Concha.

Fox le pidió a Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores, que resolviera el problema generado por Gertz Manero, que lo trabajó de manera expedita con el Departamento de Estado para evitar que se hiciera público y para lograr que su colega de gabinete pudiera regresar a México. También se ordenó desaparecer toda documentación o huella del pasaporte falso que había utilizado Gertz Manero, quien, al regresar a México, recordó una persona, lejos de sentir pena por lo sucedido, acusó a Adolfo Aguilar Zínser, en ese momento responsable del efímero Consejo de Seguridad Nacional en Los Pinos, de haber sido quien les informó a las autoridades estadounidenses de ese viaje. Aguilar Zínser siempre lo negó.

Gertz Manero no sufrió ninguna sanción por parte del presidente Fox. El entonces secretario parecía inmune, y tampoco sufrió consecuencias cuando, en enero de 2001, como secretario de Seguridad Pública, bajo cuya responsabilidad estaban las cárceles federales, se escapó Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, en Jalisco. Su gestión levantaba las cejas en México y Estados Unidos. Desapareció la Coordinación Metropolitana formada durante el gobierno de Ernesto Zedillo para reducir secuestros y robos, y canceló el cargo de zar del narcotráfico, una tarea que ocupó él mismo.

Los resultados en el combate al narcotráfico eran magros. El Cártel de Sinaloa había penetrado Los Pinos, y conocía las actividades diarias del presidente Fox. La insatisfacción de Fox con Gertz Manero crecía, pero, al no atreverse a cesarlo, buscó por terceras personas persuadirlo para que se fuera, lo que sucedió en 2004.

La conexión con el equipo de López Obrador se dio por medio de Alfonso Durazo, que invitó a Gertz Manero, al que trató como secretario particular del presidente Fox, a participar en el diseño para reducir la violencia. Gertz Manero aspiraba ser secretario de Seguridad Pública una vez más, pero el cargo recayó en Durazo. Cuando se creó la Fiscalía General de la República, la persona a quien el Presidente quería era Bernardo Bátiz, pero, al final, en una operación política de Palacio Nacional, quedó Gertz Manero.

No se tiene claridad sobre qué dependencia o agencia está investigando al fiscal general ni la fecha en que se abrió la pesquisa. Tampoco se sabe si a la indagatoria oficial se le han sumado líneas de investigación a partir de denuncias paralelas, como las presentadas en Estados Unidos en su contra por los hijos de su sobrina política, Alejandra Cuevas, o un paquete de grabaciones ilegales al fiscal que se sabe existen desde cuando menos 2020, donde, de acuerdo con personas que han escuchado fragmentos o saben de ellas, consideran que son explosivas.

El fiscal, pese a tener frentes abiertos por todos lados, sigue teniendo el respaldo del presidente López Obrador hasta donde se sabe, aunque un periodista bien informado, Mario Maldonado, sostiene que está firme la decisión en Palacio Nacional para que salga del cargo en el curso de los siguientes 30 días. López Obrador no ha dicho nada al respecto, y la investigación en Estados Unidos no es vista, en este momento, como una razón para que se vaya, porque el desgaste político y público del fiscal es posterior al conocimiento de la indagatoria en curso.

Dime con quién andas y te diré quien eres…

