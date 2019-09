El Tri hará vibrar a Cancún con rolas nuevas

Jocelyn Díaz/SIPSE

Cancún.- Después de unos cuantos años de ausencia, Alex Lora y El Tri de México retoman la tradición de venir a rocanrolear en el mes de septiembre y lo hacen bajo el marco de los 50 años de trayectoria de esta emblemática banda de rock mexicano.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Alex Lora, líder de El Tri, asegura que para ellos venir a Cancún es lo máximo y aprovecha para presentar a la banda las rolas de su nuevo disco ¡Queremos rockear!, el número 52 en su carrera.

“Ahora sí que se hizo costumbre que íbamos todos los septiembres a festejar el 15 y dar el grito con toda la banda de Cancún, pero por asuntos que no tenían que ver con nuestros deseos, giras, viajes y demás no habíamos podido regresar, ahora que mejor que festejar 50 años de El Tri y retomar esta tradición con la banda roquera de Cancún, que siempre nos recibe con mucho entusiasmo, ¡de ahí somos!”, expresó emocionado Lora.

El Autódromo de Cancún será el escenario elegido como parte de su gira Medio siglo rocanroleando y este próximo 14 de septiembre El Tri hará vibrar el recinto con las rolas del nuevo álbum de la banda.

“Festejar nuestro 50 aniversario con esta tocada nos tiene muy motivados y aparte estrenando lo que será nuestro álbum número 52 donde vienen rolas que hablan de la violencia contra las mujeres, del huachicol, de los indocumentados, está la rola de los migrantes, la de los borrachos, la piñata, la de los niños, la de la raza que se cruza por el río buscando el sueño americano, estrenaremos algunas de esas rolas de nuestro nuevo álbum que se llama ¡Queremos rockear!, además de eso trataremos de abarcar lo más posible de la discografía de El Tri de México”, detalló Lora, quien prometió además traer sus grandes éxitos para cantar con la raza cancunense.

El Tri nunca imaginó llegar tan lejos, confiesa Alex Lora antes de llegar a Cancún

“Cuando yo empecé nunca dije voy a rocanrolear 50 años y me van a dar el de la Excelencia Musical y me van a dar discos de oro, de platino, ni me van a invitar a portar la antorcha olímpica en Londres, ni me van a poner una estatua en Guadalajara, en Los Ángeles y otra en Puebla, y van a hacer el Alex Lora para el museo de cera de México, de Veracruz y de Guadalajara, ni pensé que me fueran a dar la medalla Florida del Inca Garcilaso de la Vega, simplemente dije ¡Qué viva el rock and roll!, nunca pensé que iba a grabar 52 discos, pero aquí estamos tan frescos como el primer día, y aparte después de cumplir 51 años que estoy por cumplir en octubre de rocanrolear, he aprendido a tocar el instrumento principal de la música de El Tri que es la voz de la raza, me siento ahorita mucho más capaz de involucrar a la raza a rocanrolear conmigo y a participar en mi rock and roll, para mí la mayor catarsis y satisfacción es que la raza se olvide de sus broncas, se sienta libre y feliz cuando rocanroleamos juntos”, destacó.

El Tri apoya a bandas locales de Cancún

“Estar en contacto directo con la raza es el mejor ensayo y la mejor motivación que pueden tener las bandas locales para seguir adelante rocanroleando, va a estar padrísimo y primero Dios vamos a ser felices”, dijo Lora acerca de las bandas cancunenses que serán sus teloneros (Playa Sur, Sonido Gecko y Run Run Rudolph).