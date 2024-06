El triunfo de Mara Lezama

La aceptación, simpatía de los ciudadanos, orden y control que se tiene en los estados por parte de los gobernantes en turno, solo se puede demostrar con los resultados electorales, en los comicios que se realizan en sus periodos, sobre todo en las llamadas contiendas intermedias.

Esa demostración de fuerza, de músculo electoral y aceptación, arrojó que el pasado 2 de junio la gobernadora Mara Lezama, entregara cuentas más que positivas a su partido, Morena, y a Claudia Sheinbaum, presidenta de la república electa, quien pasa a la historia como la primera mujer en gobernar México.

Mara pintó de guinda el estado de Quintana Roo, le entregó mayoría calificada en la XVIII Legislatura, ganó las 11 presidencias municipales, las 4 diputaciones federales y la fórmula de senaduría. Esas son las cuentas que Mara entrega al centro del país, al líder moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Hay que decir que si bien fueron elecciones concurrentes, en lo local fueron comicios intermedios, por lo cual la ciudadanía calificaba directamente la gestión de la primera mujer que gobierna Quintana Roo, y a aquellas y aquellos que fueron por la reelección.

Por ejemplo, en Benito Juárez, Ana Paty Peralta arrasó, la presidenta municipal con licencia logró 268 mil 283 votos, números inéditos en Cancún.

En el caso del municipio de Solidaridad, el Partido Acción Nacional (PAN) y aliado, el PRI, perdió el único municipio donde gobernaban por un margen que no cabe lugar a dudas, allí Estefanía Mercado, presidenta municipal electa, ganó con un margen de 28 mil 425 votos, en total recibió 77 mil 431 sufragios.

Solidaridad era el único espacio donde aún la 4T no gobernaba, ahora lo hará con humanismo en toda la entidad, han sido las palabras de la misma Mara Lezama.

Por lo que se refiere a los partidos políticos, la elección del 2 de junio deja muchos caídos y algunos casi sin posibilidades de levantarse, uno de ellos es el Partido de la Revolución Democrática (PRD), organismo político que pierde su registro a nivel nacional y en Quintana Roo correrá la misma suerte.

A partir de la Legislatura que termina, el partido del sol azteca se quedó sin presentación en el Congreso Local, y desde ahí comenzó su camino a la extinción.

En la elección del pasado 2 de junio, en Quintana Roo no solo no se recuperó, sino que hasta ahora no ha logrado el 3% del total de la votación para mantener su registro, con lo cual lo que sigue es que las autoridades electorales formalicen su situación.

Lo mismo ocurre con el partido Más Apoyo Social (MAS), que tampoco tendrá diputado y que no logró el porcentaje ya señalado para mantenerse.

Así las cosas y los resultados de la pasada elección del 2 de junio y que, a nivel nacional sorprendió a millones al lograr la 4T mayoría calificada, gobernar en 23 estados, y garantizar la mayoría calificada en el constituyente permanente. Hasta la próxima.