El turismo no para

No hay crisis turística en Quintana Roo. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su “mañanera del pueblo”. A pregunta expresa, aseguró que no tiene información al respecto. En la misma argumentación, advirtió que no se retomará el esquema de promoción que desplegó durante años el Consejo de Promoción Turística de México, desaparecido en la administración federal anterior, debido a excesos y abusos.

En ámbitos turísticos y empresariales sospechan que se asoma “una presión” de ciertos sectores para recuperar el fondo y el modelo de promoción. Lo de la supuesta “crisis” surge por un momento de baja en arribos de vuelos y de ocupación hotelera. Los números son públicos.

Las autoridades del ramo reconocen un periodo especial, que se debe a un cúmulo de factores: cambio en rutas aéreas; un peso fuerte que ha permitido a connacionales viajar a destinos internacionales; emergencias mundiales como lo de Ucracia-Rusia; los juegos olímpicos en París que atrajo a visitantes de tantas latitudes o, incluso, lo atractivo de otros destinos regionales como República Dominicana. Válido. Pero niegan una crisis como la presentada.

Todos los actores involucrados en generar buenas cifras coinciden en los retos: mayor seguridad, continuar con la diversificación, recuperar mercados y ser un destino facilitador. En los últimos días se ha visto trabajo al respecto.

En ese contexto se inscribe la reunión de ayer en Cancún entre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, para presentar la estrategia de seguridad nacional y su aplicación en el estado, con la gobernadora Mara Lezama como anfitriona.

También la entrada en vigor, en mayo pasado, del formato electrónico para que ciudadanos de Brasil puedan obtener de manera más sencilla la visa mexicana; la eliminación del cobro a pasajeros por ingresar más de una computadora o tableta en su equipaje de uso personal en el Aeropuerto Internacional de Cancún, y los atractivos en el centro-sur que agradan la oferta del Caribe mexicano.

Quintana Roo sí tiene porcentajes potentes en turismo. Acostumbrados a la pronta recuperación tras la pandemia y a la bonanza permanente, cualquier reducción se toma con preocupación. Válido también. Lo importante es que nadie baja los brazos; y tanto la conectividad, como la diversificación y los nuevos atractivos, se consolidan mientras se encaran los desafíos.