El voto es un derecho que expresa claramente la voluntad popular

Como así y así como es difícil de concientizar, de reflexionar, de entender que se pida respeto a la soberanía, cuando ellos son los principales traidores a la confianza que les dieron los electores, ya que los electores han sido traicionados porque las instituciones que nos dieron una república han sido sistemáticamente destruidas sin razón.

Es imposible que los mexicanos, al igual que los no mexicanos en el resto del mundo, sientan que este gobierno pueda tratar de buscar un trato de respeto, cuando los primeros que violaron la confianza, el derecho del voto libre y maquiavélicamente han abusado de sus tenebrosas pensamientos, por no haber dado la credibilidad, el derecho y el respeto, que merecemos todos los ciudadanos, no respetando nuestro voto.

Queda claro, muy claro, las trampas que se llevaron a cabo para robar la decisión del pueblo con su voto, con lo cual queda completamente definido, ante el mundo y los mexicanos que ha sido una violación al estado y al derecho de respeto cuando ellos, por ambiciones desmedidas, han sobornado a los masiosares internos para así robar una elección y una mayoría de representantes de la Cámara de Diputados y la de Senadores, no hay manera de que puedan justificar que tuvieron esa cantidad de votos.

Por lo tanto, como así y así como, no están siendo justos y con ello han provocado convertirse en el globo terrestre, en los individuos más despreciados en la historia presente y en la futura, ya que no se ha llevado a cabo una auditoría, ni un análisis a fondo, con lo cual demostrar que esa fue la realidad de la votación, ya que teóricamente se le deberían de regresar los votos a la oposición, para que sus gentes renuncien en las diputaciones y en las senadurías que fueron robadas a través del soborno gansteril de unos traidores a la confianza de los mexicanos.

Por lo tanto, están donde no lo merecen, hasta que no venga una aclaratoria, como en el caso de Venezuela, donde se haga un recuento, y de quedar demostrado, que sean juzgados por traición, toda la banda de espíritus sin alma.

Así como es entendible lo que estamos mencionando, esto con el único fin de que todo pueda funcionar bien, tendría que verificarse a ciencia cierta y forzar a aquellos que han logrado “su triunfo” a través del chantaje, la mentira y el robo a la justicia y a la verdad, que los hagan renunciar para que los verdaderos representantes electos por el voto de los mexicanos ocupen los curules que les corresponden y así disminuya la “mayoría representativa” en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que verdaderamente nos representen, de no ser así, esto solo será una mega y maldita falacia.

Y que entiendan, que para que ellos exijan respeto a la soberanía, tiene que respetarse el Estado de Derecho, respetar la Constitución y a la República, a las cuales están tratando de borrar de su propia historia, por una bola de fascistas que viven en un surrealismo creado por sus propias mentiras y porque han embaucado a millones de mexicanos que así mismo no han respetado el voto y la realidad de la democracia, para que a todas luces se investigue y se aclare, que estas gentes no tienen el derecho a las mayorías y que pronto, por los delitos que han cometido, sean juzgados como traidores.

Ya que no es creíble que sigan explotado la ignorancia de millones, dándoles unas cuantas monedas, como en su tiempo lo hicieron con el traidor de Judas a quien le dieron unas monedas de plata, ya que esto los convierte a todos ellos en otros judas.

Y más claro, que hasta que esto no se lleve a cabo, los mexicanos no podemos estar de acuerdo en la destrucción de las instituciones, ya que estas fueron creadas para el respeto de los mexicanos.

En otro tema, es importante mencionar que según los datos que se han dado a conocer sobre la deuda externa de México, esta ha ido en aumento en un 90 por ciento, en los últimos cinco años, aquí cabe preguntar, ya que nadie lo explica, ¿Quién la autorizó? ¿Quién la controla?, se supone que se tiene que pedir autorización al Congreso de cualquier aumento en la deuda interna y externa de México, sería bueno que nos dieran completa la información.

Igualmente sería bueno que nos expliquen porque si el presente gobierno, quien según se maneja con la austeridad republicana, ha ido aumentando el número de burócratas, ¿dónde están?, ¿quiénes son?, ¿qué hacen?, o sólo son más ninis…

Sí la oposición llegara al poder nos harían pedazos: Noroña

Que nosotros no debemos convertirnos en los monstruos que ellos son, porque con el autoritarismo, con el burocratismo, con el alejamiento y con la antidemocracia, o sea casi lo mismo, casi exactamente lo mismo, qué sentido tiene eso.

Tanto luchar para acabar en el mismo punto y me queda claro que ellos no se andarían con chiquitas eh, si regresaran al poder nos harían pedazos.

Mínimo nos meterían a la cárcel, yo por descontado lo doy y he sido muy solidario en los momentos difíciles de ellos, en lo personal, y lo seguiré siendo.

Porque si ellos son canallas es su problema, yo no lo seré, no lograrán envilecerme para que me convierta en lo que combatí toda la vida.

Carta dirigida al sentido común (Mi mamá me mintió) Carlos Alazraki

Estimado sentido común, cuando era pequeño mi mamá me regañaba y castigaba porque hacía muchas cosas que para ella no tenían sentido, me obligaba a ponerme el suéter porque ella tenía frío, me regañaba porque en los exámenes de secundaria me iba en la mayoría a extraordinario sobre todo que eran las materias más fáciles y en las materias más difíciles siempre las aprobaba con un 8, 9 o 10.

Mi mamá siempre me gritaba diciéndome que por qué no me concentraba en las materias más fáciles, nunca le pude contestar porque yo mismo no tenía ni la más remota idea que decirle.

Y así con el paso del tiempo fui creciendo y leyendo día con día más a Sherlock Holmes y James Bond, y sí al día de hoy me sigo comiendo todos los estrenos de este género de historias, ya sea en cine, TV o en Streaming.

Así de grande es mi fascinación por estas narrativas y mientras más complicadas serán las historias, más rápido sabía quién había sido el asesino.

Pero en fin familia Atypical, esta carta semanal no es para platicarles parte de mis secretos, sino más bien para compartir con ustedes algunos misterios que no he logrado resolver en el segundo de la 4t, como por ejemplo, por qué el segundo piso, y no décimo octavo.

Les comparto, por qué Andrés vivió en un Palacio en lugar de vivir modestamente en Los Pinos, sobre todo cuando ellos dijeron que Los Pinos era un lugar fifi.

Por qué Andrés dijo que no iban a tener seguridad durante todo su mandato y la única verdad es que tienen hasta el día de hoy una bestialidad de guaruras.

Pero no solamente Andrés, sino también todos sus familiares.

¿Por qué Andrés nos miente que no volarían en aviones particulares cuando lo siguen haciendo?

¿Por qué hasta el día de hoy, no han metido, ni meterán, al tanque a ningún morenista?

¿Por qué Andrés recibe una bestialidad de dinero al mes, cuando nunca ha trabajado?

¿Por qué Andrés, la basura mayor de la 4t nunca, metió a la cárcel a ningún corrupto de su de su gabinete que denunció?

Y ¿por qué Andrés siempre contrató a las ratas más grandes de todos los partidos para que trabajen para ellos?

Y ¿Por qué la manada de borregos de la 4t en el Senado, aprobaron, sin ninguna objeción, la reelección de la bestia más corrupta e ignorante en la historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

¿Por qué, y para qué estos idiotas de Morena, aprueban el relanzamiento de una línea aérea como Mexicana de Aviación? O, ¿Por qué construyen una basura de aeropuerto, en lugar de haber terminado un verdadero y gran aeropuerto que estaba en Texcoco?

Y una de las peores, una vez destruido el Poder Judicial, ¿por qué los come mie… de Monreal, Adán Augusto y la basura de Noroña, ya designaron sin ningún sorteo previo, ni elección, quiénes van a ser los ministros del ex poder judicial de la nación?

¿Y por qué estos lamehuevos de Andrés ya eligieron a las tres ministras más ignorantes, más mentirosas y corruptas, para volver a ocupar sus asientos en esta corte?

Es más, ¿Porque esta basura de cerdos ya designaron sin ninguna autorización como presidenta de la corte a la más ignorante, más estúpida, más idiota, más tonta, más inútil, más rata, más burra, y sobre todo, una demagoga idéntica a la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

Mi estimado sentido común, puedo seguir horas y horas escribiendo sobre la inmortalidad, inmoralidad y estupideces de estas bestias, pero la verdad no valen la pena, estos idiotas ya cumplieron con las órdenes que les dio Andrés.

Ya destruyeron la libertad de los mexicanos, y lo peor, ya destruyeron el Estado de Derecho y garantías individuales para todos los mexicanos.

Estas basuras y come mie… de diputados y senadores de Morena, Verde y PT, ya acabaron con la República y lo peor, ya le cumplieron sus 18 caprichos al dictador vengativo con estas nuevas reformas, su objetivo, acabar con nuestro país, sus resultados, aún están por verse.

Pero pase, lo que pase, nosotros en la familia Atypical, seguiremos luchando con nuestros 2 millones 700 mil hermanos, para defender la libertad y la libertad de expresión.

Somos la resistencia, y lo seremos, hasta el último día de gobierno de estos narco corruptos gobernantes, porque aquí, en Atypical, nadie, absolutamente nadie, nos van a callar. Nadie.

Trump, está provocando que Sheinbaum exhiba sin querer a AMLO: Loret

Hay un cambio en la estrategia de seguridad de México, no es un cambio obligado ante los nulos resultados de “abrazos no balazos” implementado por López Obrador, es un cambio acelerado por las amenazas de Donald Trump, de imponer aranceles de 25% a nuestro país si no hace algo, para impedir el tráfico de fentanilo.

Qué hemos visto en los últimos días, el operativo Enjambre para detener a funcionarios vinculados con cárteles, el decomiso histórico de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa y ahora la presidenta envió a su secretario estrella a vivir a Sinaloa, con el único objetivo de pacificar un estado que hoy cumple 87 días consecutivos, ahogado por la violencia.

Una apuesta políticamente arriesgada, se están jugando un todo o nada, o van a regresar a Harfuch aun cuando el problema no se haya resuelto, y en todo caso ¿Qué es resolver el problema? ¿Que bajen los homicidios cuánto? o que la gente ya pueda salir en la noche y mande a sus hijos a la escuela, en cualquier caso lo que hemos visto del gobierno son acciones de gran impacto mediático, que claramente marcan una diferencia con los gobiernos del pasado, con las autoridades del pasado que mantuvieron alargadas todas sus capacidades frente al avance de los cárteles, y cuando digo gobiernos del pasado, pues me refiero a López Obrador

Nunca, en el gobierno pasado, hubo un decomiso así de fentanilo, una tonelada, ni cerca.

¿A poco no sabían dónde estaban los laboratorios?

¿A poco no sabían dónde estaban los cargamentos?, claro que sabían, tan sabían que unos días después de que Trump amenazó con aranceles, se hace un operativo y pum, cae una tonelada de fentanilo.

En el gobierno pasado nunca hubo un operativo para detener a funcionarios vinculados con el narco, se publicaron hasta videos, por ejemplo, de la expresidenta municipal de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández reunida con el líder de una organización criminal, no hicieron nada

Trump está generando que Claudia Sheinbaum exhiba sin querer a López Obrador.

Se requiere un verdadero Estado de Derecho

Aún es tiempo que la Cuarta Transformación de la Nación entienda, si es que en verdad desean el bien para México, que la unidad de las instituciones de orden público es un hecho que debe de manifestarse y concretarse respetando de manera absoluta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esa necesidad imprescindible de respeto a la ley debe de ser realizada, en síntesis, por razones derivadas de los movimientos de unificación social y, no de confrontas en la forma de pensar de quienes no simpatizan con la inclinación de la filosofía que sostienen ellos; eso traería como consecuencia jurídica que se pueda desarrollar y mantener un orden de bienestar para la Nación.

Hay que recordar que el Estado es una creación de los movimientos sociales y se integra y unifica en procesos históricos-jurídicos-políticos, en los cuales el estudio del derecho tiene suprema importancia.

La Cuarta Transformación de la República y sus idealistas que la sostienen, se encuentran obligados a recordar que aquellos procesos de fuerza, para llevar a mantener sus acciones en una forma pública y concentrada solo en adular, recordar o idealizar a un antiguo gobernante -dictador-tirano u oligarca- tiende siempre a fracasar.

En nuestra Carta Magna, se establece que el Estado, cuenta con una notoria personalidad jurídica y fuente, además, de todos los entes jurídicos que la conforman.

La personalidad del Estado se sabe que es única. El hecho que la Cuarta Transformación de la Federación incida en la administración pública y actúe con personalidad jurídica menospreciando el pensar de sus opositores, solo hace referencia a que dispone de la personalidad del Estado para realizar actos ajenos al Estado Constitucional.

En el mismo orden de ideas y correlativo al problema de respeto que se le debe a la Carta de Carranza, acudimos a diversas opiniones tradicionales, las cuales refieren que el voto para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta irreverente y no es la forma adecuada para combatir el fenómeno de corrupción existente en el Poder Judicial Federal.

La tesis de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, es diferente a la que sostienen gobernantes, legisladores y juristas que defienden el sufragio de referencia, en concepto de los académicos nuestro pensamiento de combatir esa corrupción, debe hacerse irremediablemente aplicando nuestro Código Penal Federal.

Sólo así el Estado y la Cuarta Transformación de la Nación respetarán el Estado de Derecho que se marca en el Pacto Federal

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Claudia Sheinbaum y Ken Salazar

Bien porque dada la gravedad de los acontecimientos que marcaron el paso de los sexenios del neoliberalismo y de Andrés Manuel López Obrador centraran la diligencia de la abogacía independiente de la Nación hacia el tema de la narco-política, bien por el hecho de que el Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en México se encuentre en espera que la gobernanza de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo enfrente ese problema; hasta la fecha no se tiene noticia de que la Fiscalía General de la República denote una acción inmediata.

Hay agravios jurídico-políticos que no deben, ni tienen que ser desatendidos, mucho menos ignorados por la Primera Magistrada de la Nación. Buena parte de la corrupción propiciada por la narco-política se ha puesto al descubierto en los sexenios que han precedido al mandato de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y los cuales provienen de la inaplicabilidad de la ética en los entornos de la política y la justicia.

Con motivo de lo expuesto en párrafos de antecedentes resulta doblemente criminal que aquel grupo de intereses que pretendieron conservar el poder, hayan insertado la corrupción en el medio en que se entrelazan las líneas de la justicia y de la política.

La etapa actual que viven tanto México como los Estados Unidos de Norteamérica en el ámbito jurídico-político, exige un cambio de actitud en la materia relacionada con la política de impunidad, drogas y justicia, todas ellas coherentes y relativas al hecho de que a partir del día de hoy la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos aplique de manera irrestricta la Ley.

En palabras de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, no tiene cabida ni la impunidad ni la corrupción en la manera de pensar de los referidos personajes de índole político.

Aquí y ahora valdría la pena traer a colación la aplicación del Código Penal Federal, ligado con los pensamientos tanto de Claudia Sheinbaum Pardo, como de Ken Salazar y encadenarlos con el de aquel orgulloso oaxaqueño que siendo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expreso: ‘‘nosotros venimos a aplicar la Ley, no somos ricos, ni podemos serlo, por qué no robamos ni claudicamos: nuestra misión es manejar intachablemente el contenido de la Ley’’.

En el México nuevo que todos debemos y queremos vislumbrar ya no hay cabida para la ‘’moral’’ de la narco-política.

Aplicando la ley ¿Podrá Claudia Sheinbaum Pardo y Ken Salazar unificar su forma de pensar para lograr el bienestar de la relación entre las dos hermanas naciones?

Es cuanto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

