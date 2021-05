Elecciones 2021: Colegio de Contadores se suma al proyecto de continuidad de Pedro Joaquín

Pedro Joaquín tiene el rumbo claro hacia la recuperación económica de la isla, con proyectos enfocados a la generación de empleos, apoyo a los emprendedores y bienestar social, coincidieron miembros del Colegio de Contadores Públicos al sumarse al proyecto de continuidad que encabeza el candidato de la Alianza “Va por Quintana Roo” y garantizar su voto este 6 de junio, señaló el comunicado.

En ese marco, con la presencia de Francisco Javier Del Real Medina, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, Pedro Joaquín firmó los “Compromisos Anticorrupción", que se deben establecer al ganar la elección.

En el Día del Contador, Pedro Joaquín se reunió con integrantes del Colegio de Contadores, a quienes felicitó y presentó sus propuestas para incrementar el flujo turístico y las dirigidas a la reactivación económica y al sector emprendedor, como lo son Emprende Cozumel, Macro Mercado Cozumel y Hecho en Cozumel, así como la simplificación de los trámites ante el Ayuntamiento.

“Pedro tiene el empeño de sobra para estar en el cargo junto con su equipo; ha hecho un trabajo muy bueno y aceptable, ahora va por la relección, ha estado trabajando para eso, y hecho un buen papel; los cozumeleños hemos visto la unidad que maneja Pedro para sumar esfuerzos y combatir la situación de crisis, y los ciudadanos debemos estar agradecidos”: Jorge Carlos Zapata Denis, Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Cozumel.

“Como ciudadanos responsables debemos analizar nuestro voto, en el caso del candidato Pedro, hemos visto que en estos últimos tres años, pese a la crisis económica generada por la pandemia, el municipio ha avanzado con buen trabajo, por eso debemos votar por él y su proyecto para darle continuidad, sobre todo el tema económico, procurar el regreso del turismo, de vuelos y es algo que Pedro ha hecho bien. Por eso mi voto es para él”: Carlos Agustín Uch Mesa, miembro del Colegio de Contadores Públicos Cozumel.



“Nosotros apostamos a la continuidad; en tiempos de pandemia hubo muchos apoyos, no dejó a la gente olvidada; son buenas sus propuestas, no deja a un lado al sector empresarial y profesional y estamos para trabajar en conjunto, por eso yo voy a votar por Pedro Joaquín”: María Esther Hernández Pinto, miembro del Colegio de Contadores Públicos Cozumel.



“En 2018 tuvo mi voto y los cozumeleños vimos resultados, es un hombre de acciones concretas y en los tres años de administración lo tuvimos muy claro, si alguien puede sacar a Cozumel de ese bache económico y sanitario es él, es la mejor opción para Cozumel. Es muy preciso lo que se quiere lograr, sus ejes y propuestas me parecen buenas y son viables, se acerca el día, voy a votar por Pedro y vamos a ganar”: David Blanco Noh, miembro del Colegio de Contadores Públicos Cozumel.

