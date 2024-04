El sistema de justicia tiene que cambiar: Palazuelos

Todos los días, en Quintana Roo son denunciados más 60 robos y asaltos y por increíble que parezca muchos de los responsables tardan más en ser detenidos que en volver a las calles, convirtiendo la inseguridad en uno de los temas que más adolecen los quintanarroenses.

Pero ¿A qué se debe? Para el empresario y abogado Roberto Palazuelos, uno de los grandes problemas tiene que ver con el Sistema Penal Acusatorio.

En entrevista con Novedades Quintana Roo, el candidato al Senado de la República, por Movimiento Ciudadano, señala que unos de sus objetivos es precisamente someter este sistema a una nueva revisión, porque, si bien fue una reforma muy ambiciosa, en la práctica mantiene muchos defectos.