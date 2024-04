Elecciones 2024: Pablo Gutiérrez asume la Alcaldía de Cancún; ¿quién es?

Pablo Gutiérrez Fernández será quien sustituya a Ana Peralta de la Peña en la Alcaldía de Cancún, como encargado de despacho, tras la licencia de la munícipe que entra en vigor este miércoles 10 de abril.

Se trata de un cambio imprevisto, ya que el puesto iba a ser ocupado por Andrea Delfina Cruz López, suplente de la primera regiduría, cuya titular Lourdes Latife Cardona Muza también pidió licencia.

Sin embargo, Cruz López declinó rendir protesta. Ante esa situación, el Cabildo, con base en los artículos 142 y 136 de la Constitución Libre y Soberano de Quintana Roo, el artículo 97 de la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo y el artículo 165 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, procedió a realizar un nuevo nombramiento.

Dichos preceptos legales establecen que cuando el suplente respectivo no pueda entrar al desempeño del cargo, el Ayuntamiento de Cancún por el voto de sus dos terceras partes, procederá a nombrar dentro de los vecinos del municipio a quien ocupará el cargo.

“A juicio de este órgano colegiado de gobierno, el ciudadano Pablo Gutiérrez es la persona idónea para ser nombrada por este ayuntamiento para suplir la ausencia de la ciudadana Lourdes Cardona Muza, primera regidora, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes”, se dijo en la sesión realizada este martes.

Según se explicó durante la sesión, Cruz López no pudo tomar protesta como suplente de la primera regidora Cardona Muza “por sus múltiples ocupaciones personales y profesionales”.

Gutiérrez Fernández entra como encargado de despacho, a partir de hoy, pues este 10 de abril se hace efectiva la licencia solicitada a Peralta de la Peña, quien se dedicará a hacer campaña política en busca de una posible reelección.

Durante la misma sesión fue nombrado también Antonio Riveroll Ribbon como nuevo secretario general del Ayuntamiento, en sustitución del propio Gutiérrez Fernández.

También se aprobó el nombramiento de Rubén Treviño Ávila como décimo cuarto regidor, para sustituir en el cargo a Jorge Rodríguez Méndez, quien pidió licencia para competir una vez más por la presidencia municipal de Cancún.

Según lo planteado en la sesión, en primera instancia la suplencia en el cargo le correspondía a Berenice Polanco Córdova, actual secretaria particular de la Presidencia Municipal, pero la ex priista manifestó a la Secretaria General del Ayuntamiento que, por cuestiones personales, no asumiría el encargo.

¿Quién es Pablo Gutiérrez Fernández, encargado de despacho de la Alcaldía de Cancún?

Gutiérrez Fernández inició su carrera política fungiendo como regidor en la administración municipal 2018-2021 a cargo de la entonces presidenta Mara Lezama, repitiendo la encomienda de regidor y posteriormente de Síndico Municipal como apoderado jurídico en la administración 2021-2024.

En ambos periodos impulsó iniciativas de relevancia para el municipio en materia de educación, inclusión, deportes y protección a la niñez, entre las que destacan:

Iniciativa con decreto de ley para tipificar la pederastia como delito grave en el Estado de Quintana Roo. La cual fue votada por la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo y gracias a la cual hoy ya hay procesos contra quienes cometen este delito.

Incremento a la cantidad de becas correspondientes a alumnos de educación especial o con alguna discapacidad, el cual se aplicó desde el periodo escolar 2021-2022.

Iniciativa de creación de las Escuelas Municipales Deportivas como formadoras de talentos, mantenimiento de baños en unidades deportivas e impulso a la equidad de género en los comités deportivos.

📷 #Entérate | CAMBIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE CANCÚN:

-Antonio Riveroll, quien era director de Protección Civil Local, sustituye a Pablo Gutiérrez en la Secretaría General del Gobierno Municipal.

-Pablo Gutiérrez asumió la primera regiduría, en sustitución de Lourdes Cardona (1/2) pic.twitter.com/l1BFEFzJs3 — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) April 9, 2024

En esos periodos, también impulsó reformas sustanciales a diversos reglamentos que se encontraban con un rezago importante que no coincidía con la actualidad del municipio, como:

Presentación del nuevo Reglamento de Transporte Público del Municipio de Benito Juárez (2021) Donde se establecieron las normas que permitieron que en pasados días se pusieran en marcha 100 autobuses nuevos y en espera de una próxima segunda entrega.

Nuevo Reglamento de Construcción: Donde se presentaron las normas técnicas complementarias de Accesibilidad Universal, gracias al cual las nuevas construcciones públicas y privadas en el municipio cuentan con los instrumentos para garantizar el acceso a personas con discapacidad.

En mayo de 2023 fue invitado por la presidenta municipal Ana Paty Peralta para fungir como Secretario General del ayuntamiento, haciéndose cargo de las cuestiones jurídicas, administrativas y de gobierno, desde donde hizo frente a diversos desafíos que se presentaron en el municipio como el desabasto de agua y energía eléctrica.

Una de sus acciones más importantes fue la puesta en marcha del Dispositivo Enjambre con el que se ha localizado a 229 personas con reporte reciente de extravío desde su arranque el pasado 9 de agosto de 2023.