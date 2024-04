Elecciones 2024: Solo con justicia social la Transformación avanza: Ana Paty

Este año, Cancún superó el umbral del millón de habitantes de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, que estima para 2025 un millón 23 mil 428 personas. El aumento es de 9.5% respecto al último censo de 2020, que contabilizó a 934 mil 189 habitantes.

El éxito turístico y económico de la ciudad, que cumple 54 años de su fundación, lo convierte en un imán de quienes buscan mejores condiciones de vida, provenientes no solo de otras ciudades de México, sino del mundo entero.

Pero ¿por qué una ciudad tan exitosa padece de una enorme desigualdad social, problemas de asentamientos irregulares y complicaciones en materia de seguridad?

En entrevista con Novedades, Ana Paty Peralta dice que son múltiples los factores que han deteriorado temas tan primordiales para la población, pero uno de los más graves es el abandono durante años por parte de los gobiernos.

La candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, platica sobre dos de los tres ejes de gobierno que impulsará “para una verdadera justicia social”, de ganar las elecciones el próximo 2 de junio.

Regularización de asentamientos será una realidad

Si bien Ana Paty Peralta ha tenido una larga carrera política en Quintana Roo, desde lo local hasta lo federal, es hasta ahora que tiene la oportunidad de guiar los destinos de Cancún.

Desde su incursión en cargos públicos hace 11 años, su visión no ha cambiado: un Cancún moderno, próspero y que no tenga rezagos. Pero, para ello, es urgente solucionar temas como las colonias irregulares, para dotar a las familias de certeza jurídica, pero que además tengan acceso a los servicios básicos que se merecen.

“Son problemas de hace más de 30 años. En nuestra ciudad hay más de 200 asentamientos. No solamente es en Cancún sino en muchas otras ciudades. Lo que frenaba la solución es la falta de interés de las autoridades y de los gobiernos, no le dieron la importancia. Decían: ‘Prefiero no entrar en este tema porque, como no está municipalizada, no tenemos que invertir’. Entonces se fue quedando en el abandono, en el olvido por completo”.

Ana Paty dice que sí es posible una solución. De hecho, en el año y 8 meses que estuvo al frente del municipio, concretó lo que no se había hecho en años: lograr que las familias tengan las escrituras de sus predios.

“Hoy tenemos colonias con esas inversiones importantes como Zacbe, La Noria, Tierra y Libertad, más de 100 millones de pesos invertidos y lo vamos a seguir haciendo porque es una prioridad atender a todos, a los más necesitados, a los que estuvieron en el olvido y en el abandono durante muchos años”.

Considera que las elecciones de 2024 son la oportunidad para alinear acciones y voluntades, algo primordial para avanzar en la atención de necesidades, que sumado a un equipo de expertos que ha integrado y la coordinación con el estado, permitirá poner orden en más colonias.

“En mi agenda, en uno de los ejes de gobierno que es la justicia social, está como prioridad la atención a las colonias irregulares… Tenemos un plan importante con la gobernadora de apoyar a la parte de lotes, que la gente pueda comprar un terreno, pero con todos los servicios: con calles, con redes de agua potable y de drenaje, con alumbrado público, áreas verdes”.

Policías mejor pagados y atención a las causas de la inseguridad

Ana Paty Peralta recuerda su niñez y adolescencia en una ciudad completamente tranquila, sin tantos riesgos ni preocupaciones al salir a la calle. Sus habitantes podían incluso dejar abierta la puerta de su casa.

“Los cancunenses que tenemos el privilegio de vivir aquí desde hace muchos años, pues lo vivimos, obviamente las ciudades van creciendo y los retos van creciendo”, menciona y considera que se está haciendo esfuerzos titánicos para atender el problema que se dejó crecer a niveles preocupantes. “Los niveles que tuvimos en el 2017, 2018 fueron muy complicados y que hoy están a la baja, lo vemos en la encuesta del INEGI. Estaba en el 89% la percepción de inseguridad en nuestro municipio, casi 9 de 10 personas, hoy estamos hablando de un 74%. Claro que no estamos conformes con eso… no nos vamos a quedar con los brazos cruzados como se quedaron antes”.

Dice que el tema es una prioridad y tiene trazado un plan para devolver la tranquilidad a las familias.

Primero, atendiendo las causas sociales que la originan, y dos fortaleciendo y dignificando a quienes integran la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana.

Durante su paso por el municipio se aumentó el salario de policías, que ganaban 12 mil pesos, a 18 mil y hasta 20 mil pesos, además de estímulos a los mejores elementos.

“Vamos a fortalecer nuestra institución, vamos a crear la mejor policía del estado definitivamente y de las mejores del país. Somos Cancún y tenemos que tener una policía a la altura de nuestra ciudad, pero para que esa policía esté a la altura, el gobierno y todos sus responsables tienen que darles todas las herramientas”, señala.

Todo ello, dice, deberá ser complementado con una cultura de paz, fortaleciendo la identidad como cancunenses, junto con los espacios públicos.

¿Quién es Ana Paty Peralta?

Ana Paty Peralta ha vivido toda su vida en Cancún, excepto cuando estudió la universidad y fue diputada federal, entonces tuvo que estar entre Quintana Roo y la Ciudad de México.

Su abuelo Diego de la Peña García, ganador del premio Sigfrido Paz Paredes, construyó el primer hotel de Cancún: el Playa Blanca. De hecho, ella creció dentro de un hotel. Otro donde su madre trabajaba.

“Se divorciaron mis papás cuando era muy chiquita, entonces yo vivía con mi mamá. Ella trabajaba mucho y crecí rodeada de mucha gente con todos los colaboradores del hotel que eran mi familia, prácticamente, tengo fotos de arriba del carrito de la lavandería acompañando a supervisar los cuartos y a la fecha me encuentro a la gente y no saben cómo me explota el corazón de felicidad, de hecho hoy en el tianguis de la 228, me encontré a Mari”.

Con 33 años de edad, es licenciada en Administración de Empresas y previo a su incursión en la política ejerció su profesión en el sector hotelero.

Su primer cargo público fue en una regiduría en el Ayuntamiento de Benito Juárez (2013-2016). También fue diputada local en Quintana Roo (2016-2018). De igual manera, se desempeñó como diputada federal (2018).

En el año 2021, participó como candidata suplente a la presidencia municipal, cargo que ejerció de 2022 al 2024.

Ahora dice que quiere ganar la presidencia municipal como candidata propietaria para que la transformación siga avanzando.