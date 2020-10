Estamos hablando de que en las próximas dos semanas y con las nuevas elecciones se van a venir cambios en lo económico, en lo político y en lo social de Estados Unidos, por lo que habrá dos escenarios, el primero es que pierda el señor Trump y esto debido a la cantidad de obstrucciones a la justicia que llevo a cabo en muchos casos, a la cantidad de veces que ha insultado a todo mundo, a las más de 19 demandas que tiene por violación sexual contra de mujeres, a la tan lamentable situación que ha demostrado al evadir su responsabilidad en el pago de impuestos, a la manera en que ha acusado a los asiáticos americanos, a los africanos americanos, así como también por la manera en que ha tratado a los mexicanos, a los norteamericanos, a los chinos y a los centroamericanos, ya que con ello ha dejado una situación negativa la cual está fuera de lugar todo este tipo de delitos injustificados.

Y es por todo este tipo de acciones que ha dejado un resentimiento entre todos estos votantes, y será en las próximas dos semanas donde se reflejará el resultado ya que cada acción negativa tiene una reacción negativa.

Y así hay que entender que el libre albedrio nos permite como mexicanos el derecho de poder elegir, a través del sistema democrático, al próximo presidente.

Ya no se pueden permitir las operaciones ilícitas

Pero he aquí hay una situación muy curiosa, ya que hasta el momento el actual gobierno de Estados Unidos parece que ha permitido que el señor Maduro, el señor Evo Morales y los integrantes del gobierno actual mexicano, hayan podido recibir 900 millones de pesos de dinero, producto del narcotráfico, y del cual no se ha tenido ninguna acción efectiva ni del departamento de Treasury mexicano ni tampoco por parte de las autoridades norteamericanas, con cero críticas.

La moneda está en aire y vamos a poder así darnos cuenta que en muy poco tiempo y con el triunfo del señor Biden que esto va a ser una realidad, pero cuando esto pase los integrantes del equipo de Morena, los que se dedicaron a lavar 900 millones de pesos van a ser llamados o probablemente ya estén dentro de una investigación, por “lavado de dinero”.

Y esto va a preocupar mucho al actual gobierno ya que la actuación del viaje que tuvo el presidente a Washington no fue más que una farsa, lo que ha creado un resentimiento en los demócratas, y de lo que según se rumora que en el caso de que hubiera un segundo escenario de elecciones perdería esos votos, ahora la pregunta es si se van a tomar las medidas necesarias directamente contra este grupo que ha estado actuando negativamente.

Para hacer una denuncia hay que tener bases firmes y convincentes

Ahora bien seguimos viendo que se han hecho menciones respecto a que el señor presidente pretende demandar a la DEA, tenemos que recordarle que como presidente de México el señor no tiene derecho a demandar a una agencia especializada que actúa en contra del lavado de dinero y está dando frente a los cárteles quienes son los responsables de las miles de muertes de jóvenes así como de las adicciones de miles de gentes, actos que cada vez afectan más en lo económico, en lo político y en lo social, aunado al aumento en la atención de estos adictos, ya que ha costado y ha destruido a muchas generaciones.

Y le economía sigue en números negativos

En el momento que estamos viviendo se pronostica que el Producto Interno Bruto del próximo año va a ser arriba, en el sentido negativo, de más del 12 por ciento.

La reacción ha cerrado más de 600 mil empresas a todo lo largo y lo ancho de la república mexicana, es por ello que parece ridículo el punto de vista de que quieren cobrar impuestos a empresas que ya no son producidas, con este tipo de actos se demuestra la poca capacidad que tienen los actuales responsables de la secretaria correspondiente.

Y así seguimos viendo como en dos semanas el mundo va a cambiar, en el caso de que gane el señor Trump la economía de Estados Unidos va a tener un deterioro enorme, pero en el caso de que gane el señor Biden se pronostica un resurgimiento espectacular para el 2021, ya que se menciona habrá una recuperación brutal en la economía americana.

Así vemos como un país demócrata se enfrenta a una situación en la cual tenemos que respetar la autodeterminación de este pueblo pero sin olvidar que la frontera que tiene México con este país y las relaciones que tiene con las gentes de Estados Unidos van a tener una repercusión inimaginable, y como así, con un botón como muestra, podemos ver toda esta bola de idioteces que han llevado a cabo y que procuran seguir llevando para continuar justificando las mañaneras del presidente de México, así como todas las mentiras que se están y siguen promoviendo.

En política también vamos a la baja

En lo político se augura que va a ser un desastre, tal como ya lo vimos en el estado de Coahuila, donde el líder de los campesinos acusó a López Obrador de haberlos timado, de haberlos engañado, de haberlos embarcado con mentiras y diciendo que habría un apoyo total para que tuvieran mejores granos, mejores fertilizantes y sistemas de transporte para poder comercializar sus productos, pero esto no fue más que otra falacia más del gobierno de la 4ta transformación.

Esto lo vamos a ir viendo en las próximas elecciones a todo lo largo y lo ancho de la república.

Es de primordial importancia que se respete la Constitución y que se garantice el estado de derecho para que todos los mexicanos tengamos el derecho y la seguridad de poder ver a nuestros hijos y a nuestros nietos, viviendo en un país donde exista la paz, el respeto a la sociedad privada y a la libre empresa, ya que esa es la obligación de los servidores públicos.

Que no se les olvide que los servidores públicos son simples empleados, no son reyes, y no pueden heredar nada más que problemas, y la realidad se verá cuando esta maldición termine y la bendición llegue, se van a tomar las medidas correctivas para revocar todas estas ideologías socialistas que tratan de llevar a México a un hoyo, y si estos señores se quieren tirar al hoyo, pues que se tiren solos o que se vayan a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, al Salvador o a Bolivia para ver si ahí los aceptan y los admiten, eso sí, sin ningún saco de dinero que se hayan podido robar.

La corrupción es el lema de todos los días y los policías siguen robando, las oficinas de gobierno igual y lo más lamentable el nivel de corrupción que existe a nivel de presidentes municipales y gobernadores es totalmente inaceptable.

Lo más importante para los mexicanos es el amor a nuestra república y el derecho que tenemos que existan los cambios positivos necesarios para poder vivir en un país donde exista la paz y el respeto a las garantías individuales.

Que no se nos olvide que la verdad siempre no hará libres y el estado de derecho y la Constitución nos darán la posibilidad de tener igualdad entre todos los mexicanos

Así sea, Amén. Secula seculorum.

92 años de historia de la PF a un paso de la extinción

Se integrarán al "Servicio de Protección Federal”, una oficina ajena a la Guardia Nacional en la que hay elementos de seguridad no especializados similares a los policías auxiliares y que, al igual que éstos, pueden ser subcontratados para vigilar puertas, operar accesos a estacionamientos, hacer de recepcionistas y otras actividades que si bien son de seguridad pública, están alejadas de sus capacidades operativas.

Los elementos de Fuerzas Federales y de la Gendarmería de la extinta Policía Federal, 8 mil 77 elementos con entrenamiento en reacción inmediata, combate al narco y uso de armamento de alto poder, serán destinados al cuidado de puertas, estacionamientos, recepciones y otros espacios de oficinas públicas, además de que dejarán de ser parte de la Guardia Nacional.

De acuerdo al oficio 91636, firmado por el Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval y en poder de un diario, esto es parte de una serie de propuestas que fueron aprobadas personalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 6 de octubre.

Asimismo, otra medida aprobada por AMLO involucra a los 10 mil elementos de la Policía Federal de Caminos, una institución con 92 años de historia y que, a raíz de estas decisiones, está a un paso de su extinción. Los oficiales de esta corporación dejarán de prestar sus servicios en la vigilancia de las principales vías de comunicación terrestre del país, una vez que elementos castrenses concluyan cursos en el Colegio Militar para hacerse cargo de esta labor.

El oficio en cuestión incluye un documento anexo con las propuestas aprobadas directamente por el Ejecutivo federal y cuya intención declarada es la de “optimizar las capacidades de la Guardia Nacional”. Los elementos de Fuerzas Federales, de Gendarmería y los de Caminos habían logrado transitar de la Policía Federal a la Guardia Nacional gracias a su especialización y se les incluyó en operativos importantes como en la protección a Hospitales Covid y la seguridad de los ductos de Pemex que era blanco de huachicoleo.

El nuevo plan militar regresa a la idea original que alguna vez expresó López Obrador cuando señaló que quería desaparecer la Policía Federal, es decir, prescindir de sus servicios y ofrecerles un trabajo de seguridad mucho menos relevante.

El documento de la Sedena en ningún momento hace críticas sobre el accionar o capacidad de estos elementos policiales, pero es clarísimo al señalar como “una inconsistencia” en la Guardia Nacional que estos elementos sean parte de un estado de fuerza (número total en activo) de 99 mil 76 elementos, cuando “27 mil 49 de la extinta Policía Federal (son una) fuerza que no se integra a las Coordinaciones Regionales ni se subordina a los Coordinadores Estatales” de la Guardia Nacional.

La propuesta aprobada por el presidente para los elementos de la ex Policía Federal, incluyendo a los Policías de Caminos, es “que sean segregados de la Guardia Nacional”. La dirección en la que estaban los efectivos de los cuerpos antinarco, se establece, “se integran al Servicio de Protección Federal”, una oficina ajena a la Guardia Nacional en la que hay elementos de seguridad no especializados similares a los policías auxiliares y que, al igual que éstos, pueden ser subcontratados para vigilar puertas, operar accesos a estacionamientos, hacer de recepcionistas y otras actividades que si bien son de seguridad pública, están alejados de sus capacidades operativas.

En cuanto a los ex policías de caminos, la Sedena decidió crear las compañías de Seguridad a Vías Federales, para sustituirla progresivamente. Los nuevos responsables de vigilar las carreteras nacionales serán elementos castrenses que en estos momentos están tomando cursos sobre el tema en el Colegio Militar.

A diferencia de los elementos de combate al narco, los ex policías de caminos no tienen un destino claro después de ser sustituidos y, desde su llegada a la Guardia Nacional presentan un problema extra, pues se trata de elementos que generalmente son oficiales, es decir, de grado alto dentro de la escala de mando.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 45 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas……..

hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com