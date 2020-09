Son importantes las elecciones, pero siempre que sean sin intervenciones políticas

En esta ocasión hablaremos de las cosas que están sonando mucho y es lo relativo, otra vez, con las elecciones para el 6 de junio de 2021 en México, las cuales arrancaron de manera oficial el lunes 7 de septiembre por parte de las autoridades correspondientes, ya que serán varios los cargos a elegir en el proceso electoral, y, en las cuales se supone que no puede intervenir ningún político que este en funciones y en este caso mucho menos el presidente, eso es un tema que no les compete.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se renovará completamente la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas; 30 congresos locales; mil 900 ayuntamientos y juntas municipales; se prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, para lo que será necesaria la instalación de 161 mil casillas y la contratación de más de 50 mil Supervisores y Capacitadores Electorales.

Y también es importante mencionar que están investigando con una auditoria al Instituto Nacional Electoral porque parece que hay sobornos muy fuertes de parte de algunos partidos hacia esa organización, de lo que esperamos que pronto den a conocer los resultados de la investigación.

Muñoz Ledo acusa corrupción morenista en Tepjf

El diputado Porfirio Muñoz Ledo acusa que candidatos a la presidencia de Morena han metido dinero a la corrupción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), con el propósito de lograr el control del partido y ser quienes pongan a los aspirantes a las 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados y alcaldías por las que se competirá en las elecciones intermedias de 2021, y así ganar peso e influir en la sucesión presidencial.

Hay dos, una compañera y un compañero que son candidatos a la dirigencia del partido de los que se sabe o se dice que son quienes más han metido dinero en el tribunal, dice Muñoz Ledo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Adelanta que este día solicitará al Comité Ejecutivo Nacional de Morena que se exija la declaración patrimonial de quienes están concursando por el liderazgo del partido, y que se pida información a la Contraloría de la Cámara Baja y también la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), porque también empieza a circular dinero en efectivo, cuando menos en nueve estados de la República.

“Aquí hay futurismo, en el fondo. Son grupos de poder internos del partido que quieren tener una mayoría interna de gobernadores, en el Congreso y de presidentes municipales para pesar en la elección presidencial”, subraya.

Anoche, Porfirio Muñoz Ledo compartió en su red social el documento de los magistrados del Tepjf, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, quienes denuncian al presidente del tribunal por abuso de sus atribuciones y por ordenar al INE acciones a su parecer ilegales, como es que mediante encuestas sea electo el dirigente de Morena.

Muñoz Ledo, quien como presidente del Congreso de la Unión puso en manos de Andrés Manuel López Obrador la banda presidencial hace dos años, afirma que de estos actos ilegales y ambiciones de poder que llegan a la corrupción del Tribunal Electoral, no ha hablado con el Jefe de Estado, pero que él tiene conocimiento de que está atento a los hechos que confirman lo que ha denunciado durante años sobre los órganos electorales.

Las maniobras que se llevan a cabo en el tribunal “para muchos eran una sorpresa, del Tepjf y otros magistrados, de prestarse al soborno, en casos muy graves, como el de la elección de la Mesa Directiva de Morena.

Rodríguez Mondragón y Otálora Malassis afirman que el titular del Tepjf “ha estado retrasando las sesiones para que no se discuta el problema del método de elección interna del partido.

La resolución de que se lleve a cabo una elección por medio de encuestas “es totalmente contraria a la ley y obliga al Instituto Nacional Electoral a intervenir en el proceso interno de elección de presidente de Morena”.

“Porfirio Muñoz Ledo, quien es candidato en esta contienda y que señala que se encuentra en las encuestas “en una proporción de dos a uno de mi inmediato contrincante”, ha denunciado la ilegalidad y la corrupción de magistrados electorales.

Asegura que ha estado en contacto con los magistrados y ha convencido a algunos de que “deben actuar con probidad y legalidad” y, sin embargo, dice Muñoz Ledo, “vuelven a las andadas, porque hay mucho dinero de por medio”.

En la charla, el legislador decano lamenta: “Lo más grave es que el dinero para la corrupción del tribunal ha venido de los propios contendientes de Morena”.

En tono de broma refiere que “ni al PAN ni al PRI les interesa meterse en esto, y menos a un empresario”, por lo que, remarca, “lamento profundamente que en los procesos internos de Morena se está invirtiendo dinero mal habido”.

Advierte que si la corrupción se generaliza, “en el partido se acaba la esperanza de la democracia por la que el pueblo nos eligió”.

A la pregunta de qué piensa el presidente López Obrador de los hechos que denuncia, el diputado federal dice: “No he cambiado impresiones con él, pero sé por sus colaboradores cercanos que está muy pendiente de este asunto que confirma muchos de los argumentos en contra de los órganos electorales”.

El ex presidente de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro manifiesta que su denuncia debe servir para que el INE actúe con apego a la ley, y que el intento corruptor fracase.

La situación, recalca, “la he comentado con el presidente del organismo, Lorenzo Córdova Vianello, quien está consciente de que el Tepjf está ordenando acciones ilegales”.

Afirma que el INE “está entre la espada y la pared; es héroe o es víctima, pero hasta ahora recurre a la vieja práctica de Poncio Pilatos”, y reitera lo que ha dicho: “Nadie puede ser obligado, ni menos una autoridad, a ir contra el Estado de derecho”.

En momentos definitorios de este asunto, Muñoz Ledo asevera: “Esperaríamos del instituto que no exhiba alguna cobardía ni complicidad con el Tribunal Electoral que le ordenó hacer encuestas con empresas encuestadoras ajenas al INE, fingiendo ignorar que dentro de sus facultades no está esa”. Y recuerda el principio de que una autoridad puede actuar sólo como está ordenado y normado por la ley.

A Muñoz Ledo se le pide evidencia de que hay sobornos a magistrados electorales, y responde que “el árbol se conoce por sus frutos. Han tomado decisiones claramente parciales; yo no digo cómo llegan los cheques, y sí puedo afirmarlo que hace tiempo ha sido claro”.

Considera que “el presidente necesita tener un partido sólido, institucionalizar más las instituciones, para no ir a todos los debates, que es lo que hace en las mañaneras. Es el jefe del movimiento y es muy útil y funcional tener un partido con responsabilidad propia, que vaya a los debates públicos que concilie intereses internos y que no permita que ningún grupo o facción se apodere de la organización”.

El presidente López Obrador “sabe de la gran utilidad de tener un partido orgánico, y es lo que no quieren (los que buscan la dirigencia), prefieren ir por la piñata y quedarse con más jícamas, y nosotros no podemos volver a los viejos tiempos del PRI, necesitamos un partido de gentes libres, no de levantadedos, sino de gentes que tengan opinión”.

Reitera que aspira a presidir Morena para que evolucione. “Un partido con este poder no tiene escuela de cuadros, como la que tuvo en su momento el PRD, actividad de la que se encargaba Alejandro Encinas, un tipo muy orgánico, muy serio, es decir, hemos hecho cosas mejores en el tiempo”.

Comenta que en Morena se tienen “políticos que están a la mitad de su carrera y se desbordan de ambición, como si fuéramos un partido sexenal”, cuando el PRI tiene 90 años de existencia y el PAN, 80, “y estos cuates, estos personajes que no tienen formación política, están pensando en un partido de un sexenio”.

Celulares de diputados usan software prohibido en EU

El programa Kaspersky fue prohibido por Estados Unidos, pues facilitaba prácticas de vigilancia ilegal; no se busca espiar a nadie, localización y reconocimiento son por seguridad, dice Morena.

Diputados federales descubrieron que uno de los softwares con los que operará el teléfono celular Samsung Galaxy A21s que les dieron para pasar lista y votar vía remota en las sesiones es Kaspersky, el cual se ordenó desinstalar de todos los equipos del gobierno de Estados Unidos en 2017, debido a que había sospechas de que era utilizado para espionaje.

De acuerdo con fotografías de los celulares de los diputados, se evidencia que el software Kaspersky Endpoint Secu tiene acceso completo al dispositivo, puede acceder a la pantalla del celular, a “lo que haces y lo que introduces, así como realizar acciones y controlar la pantalla.

Nos dieron un Samsung, y estamos en contra de que nos quieran dar un teléfono, aparte de que nos lo van a descontar, cuando se pudo haber creado una plataforma para que nosotros podamos conectarnos desde cualquier parte, y en este teléfono viene instalada una aplicación que se llama APRAV (para pasar lista y votar), pero por otra parte viene instalado un soft-ware llamado Kaspersky, que tiene acceso completo a tu dispositivo, puede ver tu pantalla, ver lo que haces y lo que introduces, así como realizar acciones y controlar la pantalla.

Nosotros nunca firmamos nada de eso y nosotros, al investigar qué es Kaspersky, descubrimos que Estados Unidos bloqueó y prohibió el uso de este software por un tema de espionaje, entonces da desconfianza tener estos teléfonos en casa, no sabemos si tienen un localizador, si están rastreando llamadas y no es la finalidad de este teléfono”, informó Cynthia López, diputada federal del PRI.

De acuerdo con notas periodísticas de diciembre de 2017, se describe que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó eliminar este software de todos los ordenadores del gobierno, luego de sospechas respecto a su utilización para espionaje.

Incluso, se firmó una ley en la que se prohíbe completamente el uso de cualquier producto de Kaspersky en todos los departamentos del gobierno de Estados Unidos y describe que ningún área, agencia, organización u otro elemento del gobierno federal podrá usar ningún producto desarrollado por Kaspersky Lab (empresa rusa) o cualquier compañía que controle.

En dichas publicaciones se agrega que en ese mismo período el Reino Unido también habló del riesgo que significa el ciberespionaje ruso y también señalaron de manera directa a la empresa rusa. La propia empresa Kaspersky negó cualquier acusación en este sentido.

Yo no entiendo por qué con ese antecedente nos entregan celulares con este software y, por otra parte, el teléfono venía habilitado para que Kaspersky pueda tener el uso de la pantalla, pueda compartir los datos, pueda mantener acceso a todo, entonces no se trata de tener control y rechazo categóricamente el querer tener a los diputados grabados, controlados y videolocalizados, pues para eso no debe ser”, aseguró la legisladora tricolor.

Cynthia López dijo que ella está a favor de que las sesiones se hagan de manera semipresencial, debido a los últimos brotes de Covid-19 que se han presentado en la Cámara a partir del 1 de septiembre, y la Cámara de Diputados tiene que avanzar en este tema, como lo están haciendo otros parlamentos del mundo, pero criticó que se tuvo de marzo a agosto pasado para trabajar en esta plataforma y ahora se quiere hacer de última hora.

Sólo votaciones

La Secretaría General de la Cámara de Diputados recomendó que el teléfono Samsung Galaxy A21s, que tendrá un costo de 5 mil 700 pesos y que pagarán los legisladores, sea solamente utilizado para el uso de la aplicación para registrar su asistencia y votaciones vía remota, y así evitar posibles bloqueos, interrupciones y suspicacias.

En una tarjeta informativa, la Cámara Baja respondió a los legisladores que acusaron que a través de este celular y su aplicación los espiarían, que estos equipos son exclusivos para registro de asistencia y votación.

Además, subrayaron que la aplicación fue desarrollada y está siendo probada con los más altos estándares tecnológicos, a fin de garantizar transparencia y seguridad en el registro de asistencia y votación de cada diputada y diputado.

Morena

El vicecoordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, rechazó que el teléfono y la aplicación se vayan a utilizar para vigilancia, “no somos un servicio de espionaje”.

En entrevista, Pablo Gómez explicó que la huella digital, el reconocimiento fácil y la georreferenciación son elementos de seguridad para autentificar que sea el legislador quien esté votando y, si se le llega a perder o se lo roban, se pueda localizar.

O sea, tú utilizas este teléfono de la Cámara como diputado, es tu deber estar en la sesión y votar en el sentido que quieras, y en ese momento la georreferenciación puede contar como un elemento más de seguridad; si el legislador perdió el aparato o se lo robaron entonces da aviso e inmediatamente el sistema que controla estas votaciones sabe dónde está el teléfono, lo bloquea y obra en consecuencia”, describió el legislador.

Dijo que a la Cámara de Diputados no le interesa dónde están los legisladores federales, ni con quién andan, qué hacen, cuáles son sus negocios, amores, pretensiones u opiniones.”

Este tipo de programas está prohibido en Estados Unidos, ya que esta es una forma de realizar espionaje lo cual es una violación a los derechos de comunicación privada, lo que deriva en un delito, entonces con este tipo de acciones tienen que llegar al fondo de la verdad.

El que no cumpla con su trabajo, mejor que renuncie

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta pidió la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de que explicar la situación que vive la CNDH.

La legisladora presidenta recordó que la falta de atención a víctimas ha desencadenado en la toma de instalaciones de la CNDH, además de que Rosario Piedra se ha visto envuelta en críticas por su labor.

Es importantísimo que se exija la renuncia a la titular del Comisión Nacional de Derechos Humanos ya que con la cantidad de periodistas muertos que es de 270 y de las 70 mil gentes que han sido asesinadas en lo que va del año, por estos hechos no es factible que siga al frente de una dependencia que no sabe cómo funciona, lo único que sabe esta señora es seguir cobrando su sueldo y engañando a los mexicanos, este tipo de gobierno es la cuarta transa ya que no hace más que mentir, engañar y no respetar a la población mexicana.

México no puede aceptar ni un minuto más este tipo de actuaciones viscerales.

Esto ya no es válido, ni aceptable y a este tipo de gentes con tantos ilícitos debería de promoverle la cancelación de ser miembro de algún partido ya que cada vez son más y más los delitos que se han visto como por ejemplo cuando en el 2003 hubo el secuestro de varios pozos petroleros, como el secuestro de la avenida Reforma y por la gran cantidad de muertos y de gastos que ha habido y que nadie sabe de dónde salió y en dónde está el dinero.

Es importante, como decía el teniente Coronel Miguel Nazar Haro, director de la Dirección Federal de Seguridad, que hay que seguir la pista del dinero, su origen, el por qué, de dónde venía y a dónde iba, para encontrar la realidad y que esta sea por parte de quienes están procurando que haya justicia porque no se puede permitir que no se haga nada.

Por otra parte se rumora que varios secretarios de estado tienen departamentos y casas en Europa, vamos a seguir la investigación para conocer la realidad y poderlo publicar en las próximas columnas, ya que son funcionarios que trabajaron en otras épocas y en otros gobiernos, entre estos se habla de un delito por parte del señor Bartlett, quien se supone modificó los resultados de una votación, ya que cuando tenía que informar de ello, se le cayó el sistema de votación.

Y por todo lo que está sucediendo en México, somos el hazme reír de la justicia internacional y del Estado de derecho, porque las auditorías contables y administrativas de muchas empresas no se llevan a cabo y esto demuestra la cantidad de gentes que están procurando y buscando a través de la ilegalidad tener más ventajas, eso solo demuestra su mediocridad, se tiene que hacer una revisión, tanto en el sector público como en el privado ya que la corrupción que se está demostrado en el presente sexenio, esta siendo mayor que la del sexenio de Peña Nieto, ¡basta ya!, eso es una burla para los mexicanos y para el país.

México no le puede dar espacio a este tipo de gentes ya que son unos delincuentes y tienen que ser llevados ante al banquillo de los acusados y mientras la jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia o el señor Gertz Manero, no lleven a cabo una investigación a todos los funcionarios públicos, desde presidentes, secretarios de estado, gobernadores o presidente municipales, el enojo y la frustración del pueblo mexicano irá en aumento y lo delicado aquí es que se sigue permitiendo continuamente ese tipo de engaños, seguramente a sus mamás les mentían todo el tiempo pero ahora les van a dar en su 10 de mayo.

Gobernadores que se salieron de la Conago

Son gobernadores de diez estados de la llamada Alianza Federalista quienes dieron a conocer este lunes su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La Conago la cual es un foro permanente en el que los titulares de los ejecutivos estatales discuten, analizan y toman decisiones sobre los temas y necesidades de sus entidades. Estos celebran reuniones ordinarias en el estado del presidente de la Conferencia en turno.

En reunión, los gobernadores que acordaron dejar de participar en las reuniones consideraron que la Conago ya no cumple con la función para la que fue conformada.

Ellos son los gobernadores que dejan la Conferencia: Martín Orozco Sandoval – Aguascalientes; Javier Corral Jurado – Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme Solís – Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez – Colima; José Rosas Aispuro – Durango; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo – Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez – Jalisco; Silvano Aureoles Conejo – Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón - Nuevo León y Francisco Javier García Cabeza de Vaca – Tamaulipas.

Durante la reunión, llevada a cabo en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, los mandatarios consideraron que el mecanismo ya no funge como un espacio de deliberación para defender el federalismo tributario y la soberanía de los estados.

Con esta acción se está viendo cómo los gobernadores se están saliendo totalmente de la Conago ya que ésta ha demostrado la incapacidad de la secretaria de Gobernación para obtener la calidad y la preparación necesaria para lograr las negociaciones correctas ya que nunca ha tenido ningún puesto o ninguna empresa que le pudiera haber dado la experiencia, en otras palabras el famoso “knockout” para que pudiera actuar.

Pero lo que más llama la atención y que es inexplicable es que tenga 80 millones de pesos en su cuenta, cómo así, o es que también fueron donaciones dadas por la gente sin identificarse, cómo es posible que el Instituto Nacional Electoral le haya permitido recibir este tipo de donativos a Morena para los gastos de la familia del presidente, habría que averiguar qué clase de cerebros tienen, o que educación, que ética o si respetan al estado de derecho, ya que con tantas mentiras son unos verdaderos “pinochos”.

Líderes que están fuera de la realidad

Lo más ridículo que se sabe de un aspirante a líder de Morena, al buscar cambiar el nombre del estado de Tabasco por el de “Tabasco de López Obrador”, esto es algo inverosímil, impensable, este señor seguramente antes de llegar al puesto que tiene seguramente fue zapatero o lustrador de calzado de alguna plaza y así es como llegó a convertirse de “limpia zapatos” en “limpia cu…”, este tipo de gentes con ese tipo de traumas no pueden esperar o merecer el respeto de la opinión pública, porque nada mas no hay cómo.

Aquí lo importante es que el gobierno entienda que debe respetar la soberanía de los estados y con lo que estamos viendo, cada día aparecen propuestas de cambios radicales de los pobres mediocres del partido M y de la cuarta transa, lo que ya es una tendencia, como un botón que muestra ya el enfado de los incautos que creyeron que les iba a ir bien y que por ello cayeron en la trampa de la cual ahora quieren salir ya que hasta ahora se dan cuenta que a los únicos que les está yendo bien son a los amigos de López Obrador y esto pues coincide con lo que se menciona como “la mafia en el poder”, algo con lo que completamente estamos de acuerdo.

No a la termoeléctrica, nieto de Emiliano Zapata

El líder ejidal, Jorge Zapata González, dijo que la mayoría de las comunidades, ejidos y pequeña propiedad del oriente de Morelos mantienen su rechazo a la termoeléctrica.

El líder ejidal Jorge Zapata González, nieto del general revolucionario Emiliano Zapata, afirmó que la mayoría de las comunidades, ejidos y pequeña propiedad del oriente de Morelos mantienen su rechazo a la termoeléctrica, erigida en el poblado de Huexca, municipio de Yecapixtla, y no es como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana que todos los juicios de amparo están resueltos.

“Ahora mismo comenzamos con la organización para defender nuestras tierras y el agua porque ellos ya se organizaron para echar adelante una planta que siempre rechazamos. Una cosa es lo que dice el presidente y otra la que decida el pueblo”, sostuvo Zapata.

El líder agrario afirmó que el presidente López Obrador tiene mal los datos porque mencionó que son 22 ejidos involucrados en demandas de amparo y litigios legales pero en realidad son 32 ejidos y 12 pequeñas propiedades siendo el municipio de Ayala, oriente del estado, el más afectado con la termoeléctrica.

“Ese anuncio es una ‘marranada’ porque es mentira pero en caso de que así fuera, por lo que toca a los juicios, pues todavía nos quedan las instancias internacionales”, afirmó Zapata.

Ya declaró el nieto de Zapata que esas zonas están en contra de las obras de la termoeléctrica y por ello van a tomar cartas en el asunto para no permitir que otra falacia más se lleve a cabo y que aun cuando se lo repita mil veces, ¡Nunca va a ser aceptada!

Carta dirigida a los fanáticos de Morena (Pan, no. Circo, sí)

“Carlos Alazraki”

“¡Él y su gabinete nunca tendrán la culpa de nada. ¡Nunca!!”.

“¡Estimados Fanáticos morenenses: Les juro que no les puedo creer. No puedo creer el fanatismo que le tienen al Gran Jefe. La reverencia que le hacen al presidente cada vez que les habla. Le creen ¡TODO! No importa si les miente, les toma el pelo o les dice la verdad”. “Ustedes…. le creen TODO”.

“Les juro que nunca en mi vida había experimentado esa sensación de ingenuidad. Pero en fin, allá ustedes y sus creencias”.

“El motivo de mi Carta Semanal es para demostrarles un poco la estrategia de nuestro gran líder, su gabinete y la nefasta 4T que planearon desde el primer día que ganó la elección:

Hablemos primero de su estrategia: Muy fácil”.

1.- Él y su gabinete nunca tendrán la culpa de nada. ¡NUNCA!

2.- La culpa SIEMPRE la tendrán los OTROS. ¿Cuáles otros? Los que quieran. Desde Peña Nieto hasta Brozo. Desde la pandemia hasta lo que se les ocurra pasando por Calderón, Peña Nieto etcétera.

3.- Cuando las cosas vayan mal, inventen historias para desviar la atención. Ya saben, la venta de boletos de la rifa del avión sin avión va increíble, los niños con cáncer sí tienen medicinas, los muertos por la pandemia son culpa de los refrescos y los productos chatarras no del inepto de López-Gatell, ya salimos de la pandemia aunque según estudios llevemos más de 130 mil muertos, nuestra economía va súper, no se han perdido empleos, somos mejor que Curazao y Belize etc., etc.

“¡¡NUNCA TOQUEN EL TEMA!! Y si lo tocan es para decirle al “pueblo bueno” que todo está ¡¡IN-CRE-Í-BLE!!.

4.- INVENTEN ENEMIGOS. Eso siempre funciona de pelos.

5.- INVÉNTENLE TÍTULOS A SUS ENEMIGOS. Ya saben, adversarios, neoliberales, empresarios, medios de comunicación enemigos, etc., etc. Eso también funciona muy bien.”

6.- También, INVENTEN CÓMPLICES como: El “Pueblo Bueno” “El Pueblo Sabio”, etc. etc. Esos ápodos son ¡PER-FEC-TOS!”.

7.- Y por último: ¡REPITAN Y REPITAN LO MISMO MIL VECES! Échenle la culpa a quienes quieran y desmárquense de la jugada. Acuérdense que PERCEPCIÓN SIEMPRE SUPERA A LA REALIDAD.

“Queridos fanáticos morenenses. Esta es la NETA DE LAS NETAS. Ahora les voy a dar un pequeño resumen de la realidad en nuestro país. Y con todo respeto, me vale madres si me creen o no”.

Corrupción.- El gobierno de AMLO ya SUPERÓ al de Peña Nieto. Según la Organización Mundial de Comercio (WTO), México pasó del 14avo. lugar mundial al SÉPTIMO. Su gabinete es igual o más corrupto que el de Peña. Desde los familiares y amigos del presidente, hasta los compadres de los miembros del gabinete o los colaboradores de su mismo gabinete.

Salud.- Estamos en un estado LAMENTABLE. Desde el INEPTO y GRILLO de López-Gatell hasta el Insabi, que es una basura y que no sirve para nada. Y sí, es verdad. Los niños con cáncer NO TIENEN MEDICINAS.

Empleo.- Por culpa de López Obrador, tenemos más de 10 millones de desempleados. Y desgraciadamente…. Vamos a seguir por ese camino de quiebras de pequeñas empresas y mayor desempleo.

Seguridad.- 70 mil muertos este semestre. Otro récord de la 4T.

Y nada más para que sepan: Corea del Sur, Japón, Australia, Estados Unidos y Canadá van a recuperar su economía entre 8 meses y 1 año y medio. México…. 6 años a partir de 2021. Y esos 6 años, son para igualar la economía que Peña Nieto nos dejó en 2018. De ese tamaño es la INEPTITUD de la 4T.

Y para terminar: Ojalá y muchos de ustedes se den cuenta de las mentiras del presidente y de su gabinete y les caiga el veinte del daño IRREPARABLE que ya nos hizo este gobierno, y que el 6 de Junio de 2021, POR EL BIEN DE MEXICO, ojalá y voten en contra de Morena. Yo sé lo que les digo.

Desalojan a la Guardia Nacional de una presa en Chihuahua

Armados con palos y azadones, miles de campesinos, mujeres, ancianos y niños de varios municipios enfrentaron a elementos de la Guardia Nacional y lograron desalojarlos de la presa La Boquilla, en San Francisco de Conchos, para cerrar las compuertas de desfogue y evitar la extracción de agua.

Al respecto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, llamó al gobierno federal a dar una solución definitiva al problema del agua frente a una severa sequía que enfrentan los productores locales.

El cierre de las compuertas es para evitar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) extraiga agua de las presa de Chihuahua para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas.

El pasado 19 de agosto, cientos de campesinos a bordo de sus camionetas, tractores y camiones ingresaron a la ciudad de Chihuahua para concentrarse en el palacio de gobierno, protestando por la extracción de agua que hace Conagua de las presas locales.

Se trató de productores de varios municipios como Delicias, Camargo, Meoqui, Jiménez y Aldama, quienes exigieron a los gobiernos estatal y federal que dejen de extraer agua de las presas El Granero, La Boquilla y Las Vírgenes, con las cuales se paga la cuota a Estados Unidos por el Tratado Internacional de Aguas.

En los últimos días las presas de Chihuahua han sido escenario de protestas por parte de los campesinos que señalan que la entrega de agua a Estados Unidos los dejaría sin el recurso suficiente para sus ciclos de cultivo ya que aseguran que en la entidad hay una sequía atípica.

Este año, las protestas se intensificaron derivado del aumento del desfogue en las presas de Chihuahua, ya que México tiene como límite el 25 de octubre próximo para entregar el agua que adeuda a Estados Unidos.

Mario Mata Carrasco, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, apuntó que se ha mal informado acerca de la deuda de agua entre México y Estados Unidos, el Tratado de Aguas es un acuerdo internacional que data de 1944 donde se obliga a las donaciones, por lo que EU entrega mil 850 millones de metros cúbicos de agua a México a través del río Colorado en Mexicali, mientras que nuestro país se compromete a entregar 431.7 millones de metros cúbicos cada año por un período de 5 años.

Tamaulipas demanda agua por sequía, por ello, afirmó, que no es algo nuevo ni diferente y los estados que pagan son Chihuahua y Coahuila, sin embargo, admitió que la diferencia ahora reside en la existencia de “una sequía tremenda” que se está reflejando “muy fuerte” en Tamaulipas, estado que afirmó, está demandando agua.

Por ello, señaló que por primera vez en 65 años la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende extraer agua de las presas agrícolas, la cual está concesionada para los usuarios.

Detalló que el tratado se paga con agua de demasías o excedentes, pues una vez que se inicia el riego en Chihuahua “hay un excedente, unos escurrimientos”.

Tan bien se ha pagado que vamos en ciclo 35, cuando deberíamos ir en el ciclo 15, son períodos de 5 años. Y nunca hemos quedado mal. Dos veces hemos tenido que usar un acta que es la 234 que permite que se cambie el porcentaje de asignación y podamos pagarle a EU.

En este escenario, subrayó que el problema reside en que se quiere pagar con agua de las presas, no con excedente, lo que ha causado “un gran malestar” entre los usuarios y los agricultores.

Mencionó que un campo de riego cuesta alrededor de 40 mil millones de pesos, cantidad que representaría el 87% del PIB agropecuario, por lo que reiteró que “no lo podemos permitir”.

Hay disposición de resolver y evitar enfrentamientos con la GN”

Señaló que Conagua se comprometió y no abrió las compuertas, al tiempo que subrayó que se quiere resolver el problema y “hay buena disposición” del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el diputado Feliciano Flores.

Además indicó que tendrán una reunión con los demás diputados para “llegar a un buen acuerdo que ya no provoque enfrentamientos” como el que hubo recientemente. La Guardia Nacional.

Es bueno que den a conocer los tratados que México tiene, para evitar este tipo de conflictos, para conocer lo que realmente está sucediendo y para dar la mejor solución que no afecte a nadie, mucho menos a quienes realmente lo necesitan.

