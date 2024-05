Elecciones Quintana Roo: Jimena Lasa luchará en favor de los grupos vulnerables.

Si bien en Quintana Roo hay avances en la atención de grupos vulnerables, falta que las legislaciones garanticen el acceso y uso efectivo de sus derechos, afirma Jimena Lasa, candidata a la diputación por el Distrito 8.

La empresaria cancunense, quien busca llegar al Congreso con la bandera de Morena, lleva 14 años involucrada en causas sociales y además es la fundadora de la primera empresa en Cancún dedicada a la atención y cuidado de personas adultas mayores.