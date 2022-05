Elementos de la Marina resguardan la entrada de Calica

Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México resguardan desde este jueves la entrada de Calica, luego que el presidente de México señaló que no cumplió con el acuerdo de suspender la explotación de material pétreo.

Desde muy temprano, los marinos se apostaron en la entrada de la sascabera ubicada en el lado poniente de la carretera Federal 307 y a unos ocho kilómetros al sur de Playa del Carmen.

Aunque no es la toma de las instalaciones, la vigilancia de la zona de extracción ha comenzado de manera estrecha tras lo dicho por el presidente.

En el lugar se pudieron observar tres vehículos del instituto armado, los cuales se encontraban apostados justo en la bajada del puente que conecta con el puerto de Punta Venado, de donde parten los barcos con destino a Estados Unidos, para llevar el material pétreo.

Asimismo, se pudo constatar que la zona de extracción, de alrededor de dos mil hectáreas, no cuenta con ninguna suspensión de alguna autoridad administrativa, a pesar que el pasado lunes Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, había adelantado el inicio de una acción legal por el incumplimiento del acuerdo del cese de extracción de la roca.

Sin embargo, es de resaltar que el mandatario federal no especificó en su conferencia matutina, por cuál vía iniciará tal acción legal contra la empresa Vulcans, que se encarga de la explotación en Calica, comercialmente conocida como Sac-Tun.

La explotación en Calica por Vulcans, empresa estadounidense, ha cobrado relevancia en las últimas semanas a nivel nacional, debido a que el presidente de México ha señalado como una de las que supuestamente están en contra del proyecto federal del Tren Maya, porque en el extremo poniente de la zona de extracción minera pasa la línea de desmonte de selva por donde tenderán las vías para el ferrocarril.

Hace algunos días, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, anunció que definitivamente Calica había dejado de explotar el lugar con miras a convertir el predio en un parque natural, a cambio de sacar el material que ya habían extraído, no obstante, según López Obrador, el particular no cumplió.

Datos de la empresa

Las acciones de la empresa consisten en: Explotación de yacimientos de materiales pétreos de tipo calcáreo para producir piedra caliza triturada para su exportación vía marítima.

Inicio de actividades: 1986

Renovación del permiso: Año 2000, el último día del gobierno de Ernesto Zedillo.

Cuarta Modificación del Título de Concesión hasta 2037: 2015

