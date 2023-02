Elena Caltz, la artista que pinta mujeres en los muros de Cancún

Cancún, una tierra joven donde sus habitantes pintan su historia cada día; tal es el caso de Elena Caltz, una artista que ha compartido su experiencia en diversos rincones de Quintana Roo.

Su creatividad y estilo la llevaron a pintar murales en playa Marlin y en la avenida Bonampak, que expresan su relación con Cancún, lo que es para Elena es una fuente de inspiración.

Sin embargo, el arte se ha visto en desventaja en una ciudad tan joven, donde en ocasiones no llega a valorarse y solo queda como algo decorativo.

"No hay mucha cultura del arte, en el sentido de que como no tenemos galerías, curadores, galeristas, no tenemos como bases del arte en Cancún, pues realmente no tenemos una base de precios, no hay donde podamos mostrar nuestro trabajo. Todo lo que se vende de objetos de arte y diseño termina siendo muy de nicho, porque es solo como un puñado de personas que realmente lo aprecian y que dicen sí pagaría ese precio porque entiendo todo el trabajo que hay detrás", declaró.