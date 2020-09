México: Elena Lizárraga muestra su belleza al natural en Vencer el desamor

Cancún.- La escultural ex reina de belleza Sinaloa, Elena Lizárraga esconderá sus curvas y a cara lavada dará vida a Licha, una adolescente de 15 años que hará villanías en la nueva telenovela de Rosy Ocampo, Vencer el desamor. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, la joven, de 25 años, se dijo contenta y agradecida de tomar este reto y de volver a las telenovelas con este papel.

“Me hablaron para hacer un casting en el foro, me presenté y al día siguiente me dijeron que me había quedado, estoy muy contenta de hacer este personaje que es una niña de 15 años, ambiciosa, malosa, hipócrita, le vale todo con tal de conseguir sus objetivos y lograrlos, es un personaje muy fuerte y completamente opuesto a mí, la verdad le pongo muchas ganas y esfuerzo a lo que hago y trato de disfrutarlo. Voy a cara lavada, sin una gota de maquillaje, solo me ponen un aplique de peluca para verme más chiquilla porque más adelante tengo un cambio donde ya me veo más mujer. Todo lo que tengo lo escondo detrás del uniforme”, expresó contenta la sinaloense, quien dijo sentirse segura por todas las medidas sanitarias que toma la producción.

“Estamos grabando la novela con todos los cuidados, tenemos cubrebocas, caretas, no hay muchas personas en foro, ha sido un trabajo muy estricto, a cada rato nos hacen la prueba del coronavirus con el cotonete y el piquetito en el dedo. Comenzamos grabaciones hace unos cuatro meses, nos estamos adelantando mucho, en un día sacamos cerca de 30 escenas, de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche aproximadamente”.

Después de su participación en telenovelas como Rebelde, Pablo y Andrea, La fea más bella y tenías que ser tú, la bella Elena comparte créditos con grandes actores con quien asegura ha hecho una excelente mancuerna.

La actriz compartirá créditos con David Zepeda. (Cortesía)

“Aparte de galán, David Zepeda es una persona noble, buena, la verdad es un equipo muy bonito, Daniela Romo es toda una señorona, muy buena, muy humilde, se siente esa bonita vibra entre todos, todos nos apoyamos si uno ocupa de alguien, se ha hecho un equipo bien bonito que seguro se verá reflejado en la pantalla el próximo 12 de octubre que estrenamos por Las Estrellas, y al parecer habrá una tercera parte que se llama Vencer el odio y seguramente también iré en esa”.

Además de belleza, tiene un buen corazón

Luego de ganar un certamen de belleza en su natal Sinaloa, Elena alterna la actuación con una carrera de veterinaria, pues uno de sus sueños es crear una fundación pro animales.

“Actualmente estudio veterinaria, acá en Sinaloa tengo un refugio de perros y gatitos pero uno de mis sueños es crear una fundación, sé que aún hay mucha gente buena que quiere a los perritos, así que estoy viendo lo del papeleo”, puntualizó.