Eligen a los mejores ajedrecistas de Quintana Roo

Finalizó la competencia estatal de la disciplina de Ajedrez que se realizó este fin de semana en modalidad virtual, con la participación de jugadores de los municipios de Tulum, Puerto Morelos, Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad.

Durante dos días y luego de sus respectivas rondas, se definieron los ganadores y quienes conformarán el representativo quintanarroense, para acudir a la justa Regional rumbo a los Nacionales Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), etapa que está pactada para efectuarse del 31 de marzo al 3 de abril en el estado de Campeche.

En la capital del estado, esta eliminatoria tuvo lugar en las instalaciones del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), donde se dieron sita los principales representantes del municipio en el llamado “deporte ciencia”, y donde se enfrascaron en excelentes partidas con diversos rivales en competencia virtual.

El evento estatal contó con 34 competidores, divididos en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16, en ambas ramas, y en las que los dos primeros lugares de cada categoría obtuvieron su lugar en la selección estatal que participará en la siguiente fase del proceso 2022 de la máxima justa deportiva en el país.

Después de maratónicas y excelentes jornadas con grandes partidas, quedó definido el selectivo quintanarroense.

En la Sub 12 femenil participarán Carolina Marín Garrido y Andrea Flores Hernández, ambas de Benito Juárez, en la varonil resultaron ganadores Levi Kalani Alexander Fogo Esquivel y Ángel Eliazin Sánchez Dzib, de Tulum.

En la categoría 13-14 años, en la rama femenil se ubicaron en las primeras posiciones las representantes de Othón P. Blanco Naomi Chay Feliciano y Carolina Carrillo Aguayo; mientras que en la rama varonil José Armando Macías Zamora de Benito Juárez y Ferrán Riera Fregoso de Solidaridad.

En la categoría 15-16 años, se colocaron en los primeros lugares tanto en la rama femenil como en la varonil los solidarenses Valeria García Gómez y Albamarina González Vela, así como Aldo Miguel Chi González y Darío Rolando Rodríguez.

También te puede interesar:

Chetumal: Invitan al curso “El Ajedrez, herramienta mental en tiempos de Covid-19”

Definen selección de ajedrez de Quintana Roo

Hiromi Carrillo, la ‘Reina del jaque mate’ en Cancún