Compran embarcación para recolectar sargazo en Playa

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La empresa Dakatso adquirió por un costo de siete millones de pesos una embarcación con capacidad para recolectar 30 toneladas de sargazo diariamente, y junto con las barreras representan recursos necesarios para atacar el sargazo.

Dagoberto Ruiz Lavín, director de la empresa, indicó que el navío puede comenzar a operar de manera inmediata, pero para ello será necesario un acuerdo con el Ayuntamiento de Solidaridad para saldar el adeudo de cinco millones de pesos por un contrato firmado con la anterior administración.

También te puede interesar: Ferias internacionales de turismo no ven prioritario al sargazo

“Es un barco que se mandó a hacer de manera especial y ya está listo, lo tenemos en Puerto Morelos, pero no lo hemos puesto a trabajar porque nos deben dinero, dicen que están investigando, pero tenemos nosotros deudas con nuestros proveedores que también tenemos que saldar, pero necesitamos que se cubra ese adeudo”, dijo.

Afirmó que el barco forma parte de todo un sistema para afrontar el sargazo, que incluye la reinstalación de la barrera de contención en el mar entre los dos muelles, ya ensayada en los meses de agosto y septiembre del año pasado, además de las bandas anfibias con las que se junta el sargazo, para acercarlo a la embarcación.

“Cuando pusimos las barreras nos decían que no funcionaban, pero esto es un trabajo integral que conlleva los tres elementos: barrera, barcaza y las bandas, y obviamente el destino final del sargazo lo decide la autoridad, es todo un proceso que se tiene que hacer y que hoy día están todos los aditamentos para poder llevarlo a la práctica”, dijo.

Hasta ahora el Ayuntamiento no ha saldado 5.3 millones de un total de 13.2 que convino pagarle a Dakatso por sus servicios, debido a que no ha entregado bitácoras, de acuerdo a René Medrano Ríos, ex director de Asuntos Jurídicos y actual encargado de despacho de la Secretaría General.

De acuerdo con la empresa se ha entregado todo el expediente a diferentes oficinas del Ayuntamiento, en las que se incluyen las bitácoras que son las mismas que dio a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).