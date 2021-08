Emblemática secundaria de Chetumal en el abandono

Miguel Maldonado

La emblemática escuela Secundaria “Adolfo López Mateos” de Chetumal, se encuentra en completo abandono desde hace varios años; fue el primer plantel que ofreció educación secundaria en la ciudad y que hoy sufre de graves daños en un 80% de sus instalaciones ante la falta de mantenimiento.

Padres de familia denunciaron la falta de atención y de inversión por parte de la Secretaría de Educación de Quintana Roo para este plantel educativo, que presenta graves daños en sitios como:

Señalaron que, en diversas ocasiones se ha denunciado que esta escuela ha sido víctima de actos vandálicos, en las que los delincuentes se han robado diferentes artículos tanto de las aulas como mobiliario de los baños.

“Como integrante del Comité de Padres de Familia, hago un llamado a las autoridades del Gobierno del Estado, así como a la Secretaria de Educación, para que lo más pronto posible se vea la reparación de los daños sufridos en este plantel” manifestó Joaquín C. Moreno, padre de familia de esta escuela.

En este sentido, el profesor Antonio Martínez Solís, director del plantel, señaló que esta escuela se ha convertido en un blanco constante de los delincuentes, quienes han destruido diferentes áreas, además de hurtar herramientas de trabajo de los maestros y alumnos.

“Nosotros hemos llevado oficios y fotos de los saqueos de la escuela y no nos han podido resolver hasta el momento, y no sabemos si sea porque no se tiene el recurso o alguna otra razón, pero ya es urgente que se concrete y se haga algo”, señaló.