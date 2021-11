Emi Palazuelos busca trasformar el mundo con arte

La pequeña Emi Palazuelos quiere dejar una semilla de conciencia a niños y jóvenes a través de su música, con la que comparte grandes mensajes. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la sobrina del querido diamante negro, comparte los detalles de su proyecto con el que busca cambiar el mundo.

“Estoy empezando mi carrera como solista, abrí mi canal de YouTube, subo contenido todos los días, me gusta la actuación y ya estoy segura de lo que quiero ser de grande. Toda mi familia me ha apoyado mucho en esto, me dan muchos consejos, mi tío Roberto, mi abuela que salía en películas con Cantinflas, somos muy unidos y siempre me van guiando en esta carrera”, refirió Emilia Palazuelos, quien busca transformar al mundo con arte.

“El mensaje que me gusta transmitir y que me encanta es que siempre hay que seguir los sueños por muy dificil que parezca, si luchamos por ellos y tenemos constancia, seguro lo logramos. Siempre estoy subiendo a mis redes contenido al respecto, frases inspiradoras para que se motiven y logren sus metas”, expresó.

Foto: Cortesía

Ahora que Emi ha iniciado su carrera como cantante, se encuentra preparando un sencillo con video para posteriormente mostrarlo a sus seguidores en su canal, mientras tanto, al lado del grupo K’iins, del que forma parte, están grabando una miniserie divertida que seguro encantará a sus fans.

“Ya tenemos un sencillo con K’iins, espero que les encante, además ya viene nuestra mini serie, habla de cómo se creó el grupo y de toda nuestra historia. En mi música como solista, quiero transmitir canciones que tienen una parte de mí, de lo que siento para poder conectar con mi público. Me encanta escribir y hacer historias, por ahí cuento algunas cosas de cuando estaba chiquita y sigo escribiendo nuevas letras”.

Muestra un poquito de su vida

A través de su naciente canal de YouTube, Emi Palazuelos busca conectar con la niñez mexicana, invitándola a conocerla y a descubrir junto a ella las aventuras que vive, ya sea en su casa, cuando asiste a castings, en el escenario o al formar parte de alguna producción.

“Me encanta enseñar a mis fans lo que me gusta hacer y quién soy para motivarlos e influenciarlos a seguir sus sueños, comparto cosas divertidas, tips y algo que puedan hacer en su casa con sus amigos, mis viajes y demás”, refirió la encantadora cantante y bailarina.

Emi continúa sus clases, las cuales alterna con violín, ballet, actuación y cuidando la naturaleza, pues asegura que es parte fundamental en su vida.

Próximamente veremos a Emi Palazuelos en una nueva serie y como la voz principal de la misma; sin embargo, es una sorpresa que tiene preparada para sus seguidores.