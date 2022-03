Al menos 300 trabajadores de una cadena de restaurantes de comida china en Cancún, emplazaron a huelga para pedir mejoras salariales, lo que provocó que seis sucursales cerraran por falta de personal.

Eugenio González Naranjo, comisionado sindical del departamento jurídico de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), dijo que se violentaron los derechos laborales de los empleados porque

- siguen trabajando bajo el esquema de “outsourcing”;

- se paga el mismo salario a todos los colaboradores, y

- constantemente les hacen trabajar horas extras.

Desde las 7 horas de hoy 22 de marzo, se dieron cita los trabajadores (con el respaldo del sindicato) para colocar las banderas rojiblancas y no permitir la apertura del negocio.