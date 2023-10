Empleados del PJF en Cancún se manifiestan contra recorte de fideicomisos

En una inusual protesta, empleados de diferentes oficinas del Poder Judicial en Cancún se unieron a la manifestación nacional para exigir al Gobierno Federal que no toque los fideicomisos institucionales que, alegaron, afectan a trabajadores y ex trabajadores.

El objetivo de la mayoría legislativa de la 4T, encabezada por Morena, es recortar recursos al Poder Judicial y desaparecer 13 de 14 fideicomisos, que acumulan 15 mil millones de pesos, que buscan trasladar a la Tesorería de la Federación.

Ante la pretensión de los morenistas, trabajadores a nivel nacional decidieron manifestarse y, en el caso de Cancún, un grupo cercano al centenar personas bloquearon de manera momentánea la circulación aledaña a oficinas judiciales sobre la avenida Andrés Q. Roo.

Colaboradores de la sede del Poder Judicial de la Federación en Cancún se unieron a la protesta nacional contra la eliminación de fideicomisos, propuesto por legisladores de Morena.



Cerca de 52 manifestantes bloquearon vías de la avenida Andrés Quintana Roo.



De acuerdo con la información de medios nacionales, las manifestaciones se registraron en al menos 22 estados del país.

A continuación, te dejamos algunas de las frases que destacan en los carteles:

- "No son privilegios, son nuestros derechos".

- "El PJF no es el enemigo del pueblo".

- "La Independencia Judicial nos incumbe a todos".

- "La justicia está bajo ataque".

- "Son nuestros derechos, no son privilegios".

"Exigimos cese a la intromisión del PJF porque afecta la procuración de justicia" , fueron algunas de las consignas lanzadas en las pancartas y cantos.

Poder Judicial en Cancún se manifiesta en contra la desaparición de fideicomisos [Foto: Erique Huerta]

AMLO vs. fideicomisos

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado que los fideicomisos son usados para cubrir privilegios de Ministros y jueces.

El Poder Judicial defiende que esos fondos son utilizados para el pago de pensiones y prestaciones laborales de jueces y empleados.

Votación en el Congreso

La fracción de Morena en la Cámara de Diputados pretende votar este martes 17 de octubre una iniciativa que desaparecería los fideicomisos conforme a la exigencia presidencial.

Para hoy martes, los trabajadores del Poder Judicial fueron convocados a manifestarse en distintos puntos del país, como una forma de presionar a los legisladores para que no aprueben la iniciativa.

Actos de protesta similares

Ayer, en una de las protestas, los inconformes quemaron una piñata con la figura de AMLO; una acción similar ocurrió el pasado 18 de marzo en una manifestación de Morena en el Zócalo, donde la piñata quemada simbolizaba a la titular de la Corte, Norma Piña.

El Poder Judicial de la Federación condenó en un comunicado las "expresiones y el discurso de odio" que se presentaron en algunas protestas de los trabajadores, como la quema de la piñata con la figura presidencial.

Quema de piñata con figura de #AMLO al parecer llevado a cabo por miembros del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Al momento bloqueo en Avenida Revolución de la #CDMX

En algunos estados, como Chiapas, Jalisco, Puebla, Morelos, Veracruz, Michoacán y Estado de México, entre otros estados, hubo suspensión de labores en la mayoría de los órganos jurisdiccionales, donde fueron cerradas cuatro de las principales vialidades.

Con información de Reforma.