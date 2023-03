Falta de liderazgo causa la rotación de personal en Cancún

Tras la pandemia de Covid-19, Quintana Roo pasó del 10 al 15 por ciento en rotación de personal en las empresas, es decir, aquellos trabajadores que dejan una plaza para ocupar otra.

Alma Estrada Delgado, especialista en recursos humanos, señaló que las causas de esta situación son varias, aunque aseguró que los estudios más recientes apuntan a que la principal es el “liderazgo negligente”.