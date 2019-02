Empresa de basura tiene las horas contadas

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Othón P. Blanco puede cancelar el contrato con la empresa Amex Eco Solutions en caso de que hoy no lleguen las 10 unidades recolectoras a Chetumal.

José Luis Murrieta Bautista, encargado del despacho de la presidencia municipal, aseguró que se debe tener la certeza que las unidades se encuentren físicamente en Chetumal para iniciar con su uso, aunque no quiso dar a conocer la fecha exacta que deben comenzar a recoger la basura; hasta ayer tampoco tenía conocimiento sobre la llegada de dichas unidades a la ciudad.

Resaltó que en el contrato con esa empresa, el cual no confirmó que se haya firmado, se estipula un plazo de 20 días, a partir de la firma, para que se haga el pago de la primera mensualidad por la contraprestación del servicio, de un total de ocho, por un monto aproximado de un millón de pesos; los otros siete restantes por el mismo monto será en los meses subsecuentes.

Sin embargo, tras varios argumentos confusos, Murrieta Bautista mostró su falta de conocimiento sobre el tema del manejo, recolección, redistribución, tratamiento, distribución, reducción térmica, encapsulado, saneamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y especiales, reciclaje de lodos y aguas contaminadas en procesos industriales, al no precisar el inicio de actividades.

“Yo no dije que mañana, dije que había 20 días desde la firma de contrato a la fecha final, tengo hoy pláticas con la empresa, si no me cumplen esto es fácil, se rescinde el contrato, no se les está pagando a nadie, no se pagó por adelantado, lo que dice contractualmente es llegas con tus camiones, y cuando llegues se te programa el pago, mientras tanto no me tengas camiones aquí”.

En caso que las unidades presenten un atraso de dos días en su llegada a Chetumal, es decir, el 22 de febrero, la única opción viable será la cancelación de contrato.