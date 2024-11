Empresarios de Q. Roo se suman al programa de reinserción social

El sector empresarial de Quintana Roo se sumó al programa piloto denominado “Nuevas Vidas” que busca dar una segunda oportunidad a personas que están recluidas en cárceles por delitos menores, aunque en la primera únicamente cinco de 800 expedientes revisados lograron ser beneficiados.

Eduardo Martínez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, explicó que el programa consiste en pagar la multa de las personas y además garantizarles un empleo para que puedan salir del centro de reclusión.

Además, es un programa liderado por el Poder Judicial de Quintana Roo y la coordinación de la Estrategia de la Reconstrucción de la Paz, y que ahora sumó al sector privado, en el que se detectó que hay personas que están en prisión, sin poder salir por no contar con los recursos de pagar la “reparación del daño” y que se encuentran con reos de alta peligrosidad.

“Ya desde el CCE se pagó esta indemnización por el delito y la finalidad es darle otra oportunidad de tener una vida productiva. El compromiso es que puedan reinsertar a la persona a la vida laboral, social y con ello reconstruir el tejido social”.

Los casos que apoyaron como iniciativa privada son personas que robaron comida en alguna tienda de conveniencia, por necesidad, e incluso un caso de un hombre que prestó su INE a un conocido para empeñar una televisión, sin saber que era robada y la casa de empeño lo reportó y por delito de robo se fue detenido.

Detalló que de los cinco que acogieron desde el CCE, tres ya están laborando, y dos están en un centro contra las adicciones, que durará seis meses, y una vez que termine el plazo se estará incorporando a un empleo formal.

Ahora están en la evaluación de otros cinco perfiles, debido a que más empresarios se están sumando a dar este apoyo, y sumarse al programa que va a permitir que los Centros de Reinserción Social, no tengan una sobrepoblación con personas que pudieran salir, pero que por no contar con los recursos para pagar el daño, no lo han logrado y que en dos o tres años que salen, lo hacen con resentimientos y sin tener más oportunidades que los llevan a delinquir.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024, detalló que en 2023 había tres mil 666 personas privadas de su libertad, de estas mil 78 contaban con una sentencia.

Durante este mismo año, de acuerdo con el instituto, salieron de algún centro penitenciario de Quintana Roo tres mil personas, 91% son hombres y el resto mujeres, que al salir buscan la reinserción social.