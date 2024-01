Empresarios se ‘quejan’ de la 'mala imagen' del primer cuadro de Cozumel

Pese a que las autoridades del ayuntamiento de Cozumel han negado que se esté permitiendo la entrada de vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad y al parque Benito Juárez, esto sigue ocurriendo.

Empresarios y comerciantes de la zona se quejaron de esta situación, como es el caso de Enrique Argüelles Martínez, quien destacó que desde que inició la administración de Juanita Obdulia Alonso Marrufo, la vigilancia policiaca desapareció y esto ha permitido que el parque central de la ciudad tenga presencia de personas en situación de calle y vendedores informales.

“Están en la zona en la que el director de turismo municipal pasa diariamente de camino a su oficina no es posible que no se percate de la situación”, reclamó el ex presidente de la Canaco-Servytur.