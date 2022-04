Empresas locales, relegadas del comercio internacional de Q. Roo

En el último año el comercio internacional de Quintana Roo ha recuperado apenas 80% de sus operaciones y solo 71% de su valor económico. Sin embargo, solo una mínima parte de ese intercambio ocurre con la participación de las empresas locales.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas, el año pasado las dos oficinas que operan el estado, en Cancún y Subteniente López, contabilizaron 47 mil 309 operaciones, entre exportaciones e importaciones. El valor de esas negociaciones fue de 33 mil 487 millones 161 mil 747 pesos.

Antes de la pandemia, en 2019, los números fueron de 58 mil 349 operaciones y 47 mil 012 millones 094 mil 918 pesos, respectivamente.

La Aduana de Cancún que atiende la zona norte de Quintana Roo y los puntos de embarque del Aeropuerto Internacional y en Puerto Morelos, es el que mayores operaciones realiza, es decir, 34 mil 593 de las 47 mil 309 operaciones.

Sin embargo, su nivel de recuperación es mucho menor comparado con Subteniente López, con jurisdicción en el sur. A pesar de que su nivel de participación es baja respecto al total de las importaciones y exportaciones la cantidad de operaciones es similar a 2019, mientras que en valor económico incluso ya rebasó las cifras anteriores a la crisis económica.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que el valor de las exportaciones de Quintana Roo alcanzaron en 2021 un total de 33 millones de dólares. La cifra representa menos de 4% de total de las exportaciones que se concretan a través de las aduanas instaladas en la entidad.

El informe dado a conocer este jueves, indica que en el último trimestre de 2021 los números aumentaron en más de 600% en materia de exportaciones. Sin embargo, las cantidades siguen siendo mínimas respecto del total de operaciones.

A nivel nacional, los últimos meses del año pasado, el subsector de Fabricación de equipo de transporte destacó por su participación en el valor total de las exportaciones. En el caso de la entidad destacan el sector agropecuario y otros subsectores no especificados.

En el sur del estado, los empresarios de Chetumal lamentan que no se han visto beneficios de los estímulos fiscales implementados por el gobierno federal a través de la zona franca.

A un año y tres meses que entró en vigor el Decreto de la Zona Libre no se logrado hacer atractiva esta parte de la entidad, probablemente porque los estímulos fiscales no son suficientes o por los engorrosos trámites.

Juan Jaime Mingüer Cerón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) delegación Chetumal-Tulum, explicó que solamente hay una empresa que lleva a cabo esas actividades comerciales, porque no es factible.