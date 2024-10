Empresas de Quintana Roo, conectan dos mil 500 cámaras al C5

En el estado, hay alrededor de mil 500 cámaras de videovigilancia colaborativa de empresas de diversos rubros con el C5 y la meta es que este año terminen sumándose otras 2 mil y que, el próximo año haya 2 mil más.

James Tobin, miembro de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Quintana Roo, comentó que para ello se necesitan llevar a cabo medidas que incentiven la colocación de estas cámaras, como la anunciada por Diego Castañón, presidente municipal de Tulum.

Pidió que dicha disposición se extienda al resto del estado, pues con este tipo de reglamentaciones se refuerza la capacidad de monitoreo y vigilancia por parte del gobierno estatal.

Respecto de qué tan confiable es que la autoridad tenga tantos ojos en establecimientos, debido a los señalamientos de complicidad de instancias de seguridad con el crimen, el entrevistado consideró que tanto él como las mesas de seguridad, parten del principio de trabajar en confianza con las instancias.

“Tenemos que ser corresponsables y tenemos que medir los resultados. Nosotros o yo no puedo avalar, que lo que está en una cámara de videovigilancia no tenga un fin que no sea el adecuado, eso nos lo tiene que asegurar la Secretaría de Seguridad Ciudadana y yo confío plenamente en el secretario”.